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ОФД Петер-Сервис Спецтехнологии
ОФД и организации, системы, технологии, персоны:
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 131 2
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 316 1
|Румянцев Антон 47 5
|Баров Алексей 30 4
|Ларькин Максим 26 2
|Макаров Алексей 63 2
|Шувалов Дмитрий 2 2
|Силуанов Антон 66 1
|Сергеенко Егор 11 1
|Афанасьев Дмитрий 19 1
|Андрияшкин Сергей 7 1
|Потапов Алексей 9 1
|Аксельрод Илья 17 1
|Тупицын Александр 9 1
|Вихорев Сергей 15 1
|Русинова Юлия 24 1
|Жмуренко Николай 13 1
|Лия Левинбук 2 1
|Евтухов Виктор 9 1
|Есипенко Ирина 8 1
|Ерин Никита 1 1
|Добровольский Михаил 24 1
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