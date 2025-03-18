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Индексная книга (каталог) CNews*
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ОФД Петер-Сервис Спецтехнологии

ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии

18.03.2025 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2025 1
26.03.2024 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2024 1
25.03.2022 CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 1
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1
27.03.2019 Рынок онлайн-касс: основные игроки и важнейшие тренды 1
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 1
13.11.2017 OFD.RU запустил аренду онлайн-касс для интернет-магазинов под ключ 1
05.06.2017 OFD.RU прошел экспертизу на соответствие технических средств требованиям законодательства 1
13.03.2017 OFD.ru перешел на новый уровень защиты фискальных данных 2
31.01.2017 Минпромторг отказался переносить сроки перехода на онлайн-кассы 1
25.01.2017 С 1 февраля 2017 г. зарегистрировать старую ККТ будет невозможно 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

ОФД и организации, системы, технологии, персоны:

OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 326 11
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 118 9
Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных 116 9
Такском - Taxcom 242 8
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 276 8
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 219 7
Штрих-М - ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 41 7
Элемент ГК - Elementec - ELMT 94 6
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Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 100 4
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 4
Электронный экспресс 13 4
ИнитПро 7 4
Тензор 102 4
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 275 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1083 3
МегаФон 9033 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12893 1
Эвотор - Evotor 185 1
Штрих-М НТЦ 60 1
Чек Онлайн 7 1
Альфа-Проект НТЦ 3 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3995 1
Softline - Сомерс - ВВП ГК - ВПП ГК - Ваш платежный проводник - Subtotal - Первый элемент 5 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - Удостоверяющий центр 18 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 28 1
Telegram Group 2063 1
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 43 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 870 4
Почта России ПАО 2128 2
X5 Group - Перекрёсток 552 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7428 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2418 1
Альфа-Банк 1783 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Visa International 1952 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 161 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 488 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1885 1
Гознак - Uniteller - Юнителлер - ПРЦ - Предпроцессинговый расчетный центр 58 1
Роснефть НК - нефтяная компания 516 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 284 1
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Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 1
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МОД Народный контроль 44 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346883, в очереди разбора - 763764.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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