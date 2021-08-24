Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Тензор
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 44, упоминаний - 58
Тензор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Румянцев Антон 46 2
|Афанасьев Дмитрий 14 2
|Смирнов Александр 44 2
|Козловский Андрей 10 2
|Кошелев Александр 2 2
|Демидов Михаил 132 1
|Мылицын Роман 79 1
|Чеперегин Александр 1 1
|Гончарук Татьяна 1 1
|Бойко Александр 19 1
|Тупицын Александр 8 1
|Ефанова Мария 1 1
|Шифман Эдуард 16 1
|Краснопольский Алексей 12 1
|Анзимиров Лев 2 1
|Тюрина Мария 39 1
|Аниканова Мария 3 1
|Апарина Елена 2 1
|Рубайлов Михаил 1 1
|Новиков Юрий 6 1
|Николаев Вячеслав 56 1
|Предыбайло Вячеслав 11 1
|Бойко Андрей 37 1
|Холкин Сергей 6 1
|Кириченко Игорь 41 1
|Захаров Андрей 28 1
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2197 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
|CNews SaaS рейтинг 15 1
|CNews Мишень ОФД 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770054, в очереди разбора - 673736.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770054, в очереди разбора - 673736.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru