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Тензор

Тензор

Российский IT-холдинг «Тензор» аккредитован как Удостоверяющий центр и оператор фискальных данных

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 317 дел, на cумму 9 554 827 515 ₽*

Судебные дела (317) на сумму 9 554 827 515 ₽*
в качестве истца (43) на сумму 359 099 865 ₽*
в качестве ответчика (56) на сумму 10 409 574 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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22.04.2026 ФНС России и «Тензор» завершили обучение бизнеса переходу на ЭТрН

Федеральная налоговая служба совместно с компанией «Тензор» (разработчик системы Saby) завершила масштабный цикл образовательных вебинаров для би
20.04.2026 «Тензор» продлил статус оператора ЭДО и электронной отчетности

Федеральная налоговая служба продлила компании «Тензор» статус оператора электронной отчетности и электронного документооборота до марта 2028
26.08.2025 Россия и Узбекистан запустили трансграничный электронный документооборот

к и в рамках межгосударственного взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители ООО «Компания Тензор». Проект реализован при участии: Федеральной налоговой службы России» Налогового комит
02.04.2025 «Тензор» реализовал трансграничный обмен документами с Белоруссией

Компания «Тензор» запустила технологию трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) между Россией и Белоруссией. В рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы России и Министерства по н
02.04.2025 SL Soft и «Тензор» выполнили интеграцию систем «Босс» и Saby для работы с КЭДО

Компании SL Soft (ГК Softline) и «Тензор» выполнили интеграцию систем «Босс» и Saby для обеспечения юридической значимости кадровых документов в электронном виде. Реализованный сервис позволит оформлять трудовые отношения с сот
19.03.2025 Выручка российского разработчика ПО для автоматизации бизнеса выросла почти на треть

Рост выручки Как стало известно CNews, выручка компании «Тензор» выросла на 27% по сравнению с 2023 г. В 2024 г. выручка компании составила 17,4 млрд руб., тогда как в 2023 г. этот показатель был равен 13,7 млрд руб. Об этом изданию сообщили представ
27.02.2025 «М.Видео-Эльдорадо» запустил международный ЭДО через оператора «Тензор»

«М.Видео-Эльдорадо» автоматизировал обмен юридически значимыми документами с зарубежными контрагентами через оператора «Тензор» (разработчик экосистемы Saby). Поставщики торговой сети из Казахстана и Кыргызстана уже перешли на российский софт Saby Docs, подписав трехстороннее соглашение об использовании междунар
20.02.2025 Сеть «Реми» и ГК «Невада» расширяют возможности для поставщиков на Дальнем Востоке: подключение к «Тензору»

о Востока «Реми» и ГК «Невада» заключили партнерство с оператором ЭДО и EDI Saby (продукт компании «Тензор»). Кроме того, еще несколько крупных сетей региона находятся в процессе подключения. О
31.01.2025 «Тензор» и «Русский Стандарт» запустили СБП для клиентов Saby

Компания «Тензор» (разработчик сервиса Saby) реализовала возможность оплаты по кассовой платежной ссылке СБП для АО «Банк Русский Стандарт». Теперь пользователи могут настроить прием платежей с помощью к
20.12.2024 Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно

Выручка пятерки лидеров растет CNews Analytics второй раз опубликовал рейтинг «Крупнейшие игроки рынка СЭД 2023». Пальму первенства удалось удержать ярославской компании «Тензор» с выручкой ₽2127 млн, что на 15% больше, чем в предыдущем периоде. Вторую строку заняла ижевская Directum, на проектах по внедрению СЭД она заработала ₽1525 млн. Позитивная динамика — 2
06.12.2023 «Газинформсервис» развивает ЭДО между Россией, Казахстаном и Белоруссией

«Газинформсервис» подписал соглашения сразу с двумя операторами ЭДО – «Тензор» и «Удобная подпись». Пользователи услуг операторов ЭДО «Удобная подпись» и «Тензор
19.06.2023 Михаил Ефимов -

Михаил Ефимов, «Тензор»: К 2025 году на КЭДО перейдут 80% российских компаний со штатом больше 50 человек

то-то говорит о 100, кто-то о 700, кто-то о 300. Исходя из этих данных, по нашей оценке, на сегодняшний день около 3–4 тысяч компаний уже перешли на КЭДО или начали процесс внедрения. Михаил Ефимов, «Тензор»: Внедрение КЭДО окупается в течение года работы в сервисе CNews: Можно ли выделить тенденции по регионам и по сегментам рынка, кто и где активнее переходит на КЭДО? Михаил Ефимов: Если

22.09.2022 Минтранс включил «Тензор» в список операторов ИС ЭПД

С 1 сентября 2022 г. стала возможна передача электронных транспортных накладных и других документов в ГИС ЭПД через операторов электронных передаточных документов (ЭПД). «Тензор», разработчик СБИС, заключил соглашение с компанией «Защитаинфотранс». «Тензор» включили в реестр операторов ЭПД, допущенных к промышленной эксплуатации. Это значит, что теперь в

18.05.2022 «Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС

«Тензор» и ПСБ интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и сре
22.02.2022 «Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API

«Сбер» реализовал прямую интеграцию с крупнейшим российским ИТ-холдингом «Тензор» на основе технологии SberBusiness API. Это позволит клиентам холдинга, использующим решение СБИС, мгновенно отправлять платежные поручения в банк. В актуальной версии интеграции пользов
27.12.2021 «Тензор» участвует в пилотном проекте ФНС по созданию электронной машиночитаемой доверенности для ЭДО

анения МЧД. Передача МЧД в реестр позволит не передавать доверенность в пакете с каждым документом. Тензор участвует в проекте как оператор ЭДО. В рамках проекта «Тензор» подготовил стру
24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси»

— уже несколько лет обменивается электронными документами с поставщиками с помощью операторов ЭДО. «Тензор», разработчик СБИС, входит в число операторов, работающих с сетью. Это позволяет поста
10.08.2021 «Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение

«Тензор» и «Супер маг плюс» объявили о сотрудничестве и начали разработку инновационного интег
26.04.2021 «Тензор» автоматизировал маркировку текстиля и одежды на производстве «Атрус»

ированного текстиля и промаркировали остатки. Чтобы сотрудники «Атруса» смогли работать по-новому, «Тензор» провел обучение. «Атрус» было необходимо внедрить в работу своего производства маркир
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС

Оператор фискальных данных «Тензор» к концу 2020 года подключил рекордное количество онлайн-касс в торговой сети «Верный»
04.02.2021 C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор»

Удостоверяющий центр (УЦ) «Тензор» запустил сервис дистанционного получения квалифицированной электронной подписи (КЭП)

20.01.2021 «Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО

«Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного докумен
14.12.2020 «Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота

«Тензор», разработчик экосистемы для бизнеса СБИС, планирует реализовывать технологию ЭДО в документообороте «Балтики». Это решение упростит отправку документов контрагентам. Также сервис поможе
01.10.2020 Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле

Ярославское отделение Сбербанка и «Тензор», разработчик системы «СБИС», подписали договор информационно-технологического взаимодействия. Цель соглашение между компаниями — интеграция в сервисы СБИС технологии SberBusinessAPI, ко
29.01.2020 «Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО

«Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг электронного документооборота. Роуминг подразумевает обмен юридически значимыми электронными документами между клиентами, подключенными к разным операторам

26.12.2016 «Первый ОФД» и «Тензор» объявили о партнерстве

«Первый ОФД» и «Тензор» анонсировали подписание договора о партнерстве в области оказания услуг по обработке

15.03.2016 «Тензор» стал новым роуминговым партнером «СКБ Контур»

Компания «СКБ Контур» заключила роуминговое соглашение с компанией «Тензор». Как результат, клиенты этих операторов смогут обмениваться друг с другом электронным
02.11.2012 Пенсионный фонд Москвы разорвал контракт с одним из крупнейших удостоверяющих центров

Московское отделение Пенсионного фонда России расторгло соглашение с компанией «Тензор», на основании которого «Тензор» исполнял обязанности удостоверяющего центра (У
26.03.2012 Fujitsu и «Тензор» оборудовали вычислительный кластер для мэрии Ярославля

Компания Fujitsu и Группа компаний «Тензор» завершили проект по модернизации ИТ-инфраструктуры мэрии Ярославля, основного органа


Публикаций - 173, упоминаний - 227

Тензор и организации, системы, технологии, персоны:

СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 41
9594 38
Такском - Taxcom 256 27
Ростелеком 10948 24
Softline - Софтлайн 3743 24
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 137 24
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 262 18
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Directum - Директум 1268 16
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 15
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 14
Эвотор - Evotor 231 14
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 13
Docsvision - ДоксВижн 1060 12
SAP SE 5601 11
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 11
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 222 10
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 10
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 10
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 544 9
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 198 9
АйДи - Технологии управления - id2 70 8
Электронный экспресс 14 8
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 8
Digital Design - Диджитал Дизайн 563 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС Интернет Траст - ИИТ - Удостоверяющий центр 41 7
ИнитПро 10 7
iiko - айко 62 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 7
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 7
Крок - Croc 1964 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 7
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 7
Syntellect - Синтеллект 105 6
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 14 6
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 86 6
Microsoft Corporation 25775 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 9
РЖД - Российские железные дороги 2096 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
Газпром ПАО 1493 6
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 6
Деловые Линии ГК 93 5
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 3
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 3
Почта России ПАО 2370 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Альфа-Банк 1979 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 3
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 3
Фаберлик - Faberlic 115 2
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 2
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 60 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 2
Строительный двор 9 2
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - 30 2
Росагролизинг 19 2
Kismet Capital Group - ППР - Передовые Платежные Решения 16 2
Remind - Ремайнд Страховой Брокер - Марш страховые брокеры - Marsh Insurance Brokers 17 2
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 2
Shark Intermodal Systems - Шарк Интермодал Системс 2 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Газпром нефть 725 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 2
Русский стандарт Банк 509 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 2
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 122 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 31
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 8
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
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СФР - Соцфонд - Социальный фонд России - Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации 209 3
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 2
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 448 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 186 1
Мосгортранс ГУП 139 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Республики Башкортостан - Администрация Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 114 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 4
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
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ФСП - Федерация спортивного программирования 10 1
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