ФНС России и «Тензор» завершили обучение бизнеса переходу на ЭТрН Федеральная налоговая служба совместно с компанией «Тензор» (разработчик системы Saby) завершила масштабный цикл образовательных вебинаров для би

«Тензор» продлил статус оператора ЭДО и электронной отчетности Федеральная налоговая служба продлила компании «Тензор» статус оператора электронной отчетности и электронного документооборота до марта 2028

Россия и Узбекистан запустили трансграничный электронный документооборот к и в рамках межгосударственного взаимодействия. Об этом CNews сообщили представители ООО «Компания Тензор». Проект реализован при участии: Федеральной налоговой службы России» Налогового комит

«Тензор» реализовал трансграничный обмен документами с Белоруссией Компания «Тензор» запустила технологию трансграничного электронного документооборота (ТЭДО) между Россией и Белоруссией. В рамках пилотного проекта Федеральной налоговой службы России и Министерства по н

SL Soft и «Тензор» выполнили интеграцию систем «Босс» и Saby для работы с КЭДО Компании SL Soft (ГК Softline) и «Тензор» выполнили интеграцию систем «Босс» и Saby для обеспечения юридической значимости кадровых документов в электронном виде. Реализованный сервис позволит оформлять трудовые отношения с сот

Выручка российского разработчика ПО для автоматизации бизнеса выросла почти на треть Рост выручки Как стало известно CNews, выручка компании «Тензор» выросла на 27% по сравнению с 2023 г. В 2024 г. выручка компании составила 17,4 млрд руб., тогда как в 2023 г. этот показатель был равен 13,7 млрд руб. Об этом изданию сообщили представ

«М.Видео-Эльдорадо» запустил международный ЭДО через оператора «Тензор» «М.Видео-Эльдорадо» автоматизировал обмен юридически значимыми документами с зарубежными контрагентами через оператора «Тензор» (разработчик экосистемы Saby). Поставщики торговой сети из Казахстана и Кыргызстана уже перешли на российский софт Saby Docs, подписав трехстороннее соглашение об использовании междунар

Сеть «Реми» и ГК «Невада» расширяют возможности для поставщиков на Дальнем Востоке: подключение к «Тензору» о Востока «Реми» и ГК «Невада» заключили партнерство с оператором ЭДО и EDI Saby (продукт компании «Тензор»). Кроме того, еще несколько крупных сетей региона находятся в процессе подключения. О

«Тензор» и «Русский Стандарт» запустили СБП для клиентов Saby Компания «Тензор» (разработчик сервиса Saby) реализовала возможность оплаты по кассовой платежной ссылке СБП для АО «Банк Русский Стандарт». Теперь пользователи могут настроить прием платежей с помощью к

Российский рынок СЭД удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно Выручка пятерки лидеров растет CNews Analytics второй раз опубликовал рейтинг «Крупнейшие игроки рынка СЭД 2023». Пальму первенства удалось удержать ярославской компании «Тензор» с выручкой ₽2127 млн, что на 15% больше, чем в предыдущем периоде. Вторую строку заняла ижевская Directum, на проектах по внедрению СЭД она заработала ₽1525 млн. Позитивная динамика — 2

«Газинформсервис» развивает ЭДО между Россией, Казахстаном и Белоруссией «Газинформсервис» подписал соглашения сразу с двумя операторами ЭДО – «Тензор» и «Удобная подпись». Пользователи услуг операторов ЭДО «Удобная подпись» и «Тензор

Михаил Ефимов - Михаил Ефимов, «Тензор»: К 2025 году на КЭДО перейдут 80% российских компаний со штатом больше 50 человек то-то говорит о 100, кто-то о 700, кто-то о 300. Исходя из этих данных, по нашей оценке, на сегодняшний день около 3–4 тысяч компаний уже перешли на КЭДО или начали процесс внедрения. Михаил Ефимов, «Тензор»: Внедрение КЭДО окупается в течение года работы в сервисе CNews: Можно ли выделить тенденции по регионам и по сегментам рынка, кто и где активнее переходит на КЭДО? Михаил Ефимов: Если

Минтранс включил «Тензор» в список операторов ИС ЭПД С 1 сентября 2022 г. стала возможна передача электронных транспортных накладных и других документов в ГИС ЭПД через операторов электронных передаточных документов (ЭПД). «Тензор», разработчик СБИС, заключил соглашение с компанией «Защитаинфотранс». «Тензор» включили в реестр операторов ЭПД, допущенных к промышленной эксплуатации. Это значит, что теперь в

«Тензор» и ПСБ обеспечили возможность приема онлайн-платежей в системе СБИС «Тензор» и ПСБ интегрировали возможность приема онлайн-платежей, а также транзакций через Систему быстрых платежей (СБП) в экосистему для бизнеса СБИС. Новое решение будет интересно малому и сре

«Сбер» подключил ИТ-холдинг «Тензор» к SberBusiness API «Сбер» реализовал прямую интеграцию с крупнейшим российским ИТ-холдингом «Тензор» на основе технологии SberBusiness API. Это позволит клиентам холдинга, использующим решение СБИС, мгновенно отправлять платежные поручения в банк. В актуальной версии интеграции пользов

«Тензор» участвует в пилотном проекте ФНС по созданию электронной машиночитаемой доверенности для ЭДО анения МЧД. Передача МЧД в реестр позволит не передавать доверенность в пакете с каждым документом. Тензор участвует в проекте как оператор ЭДО. В рамках проекта «Тензор» подготовил стру

«Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» — уже несколько лет обменивается электронными документами с поставщиками с помощью операторов ЭДО. «Тензор», разработчик СБИС, входит в число операторов, работающих с сетью. Это позволяет поста

«Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение «Тензор» и «Супер маг плюс» объявили о сотрудничестве и начали разработку инновационного интег

«Тензор» автоматизировал маркировку текстиля и одежды на производстве «Атрус» ированного текстиля и промаркировали остатки. Чтобы сотрудники «Атруса» смогли работать по-новому, «Тензор» провел обучение. «Атрус» было необходимо внедрить в работу своего производства маркир

«Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС Оператор фискальных данных «Тензор» к концу 2020 года подключил рекордное количество онлайн-касс в торговой сети «Верный»

C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор» Удостоверяющий центр (УЦ) «Тензор» запустил сервис дистанционного получения квалифицированной электронной подписи (КЭП)

«Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО «Тензор» и TPV CIS объявили о завершении проекта по оптимизации входящего электронного докумен

«Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота «Тензор», разработчик экосистемы для бизнеса СБИС, планирует реализовывать технологию ЭДО в документообороте «Балтики». Это решение упростит отправку документов контрагентам. Также сервис поможе

Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле Ярославское отделение Сбербанка и «Тензор», разработчик системы «СБИС», подписали договор информационно-технологического взаимодействия. Цель соглашение между компаниями — интеграция в сервисы СБИС технологии SberBusinessAPI, ко

«Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО «Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг электронного документооборота. Роуминг подразумевает обмен юридически значимыми электронными документами между клиентами, подключенными к разным операторам

«Первый ОФД» и «Тензор» объявили о партнерстве «Первый ОФД» и «Тензор» анонсировали подписание договора о партнерстве в области оказания услуг по обработке

«Тензор» стал новым роуминговым партнером «СКБ Контур» Компания «СКБ Контур» заключила роуминговое соглашение с компанией «Тензор». Как результат, клиенты этих операторов смогут обмениваться друг с другом электронным

Пенсионный фонд Москвы разорвал контракт с одним из крупнейших удостоверяющих центров Московское отделение Пенсионного фонда России расторгло соглашение с компанией «Тензор», на основании которого «Тензор» исполнял обязанности удостоверяющего центра (У