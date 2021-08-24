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Тензор


24.08.2021 «Тензор» помог автоматизировать работу торговой сети «Макси» 1
10.08.2021 «Тензор» и «Супер маг плюс» разработали интеграционное решение 1
09.08.2021 Terralink выпустила пакет обновлений версии платформы Terralink xDE 1
03.06.2021 МТС будет раздавать SAP из своих облаков 1
26.04.2021 «Тензор» автоматизировал маркировку текстиля и одежды на производстве «Атрус» 4
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
26.02.2021 «Тензор» подключил 3500 касс сети магазинов «Верный» к ОФД СБИС 1
04.02.2021 C помощью ЕБС можно дистанционно получить электронную подпись в УЦ «Тензор» 3
28.01.2021 СБИС ЭДО стал базовым сервисом электронного документооборота для крупного вендора «Штрих-М» 2
20.01.2021 «Тензор» и TPV CIS завершили проект по оптимизации входящего ЭДО 2
14.12.2020 «Тензор» и «Балтика» заключили договор о цифровизации документооборота 1
27.11.2020 Минтруд запустил пилотный проект по кадровому ЭДО 2
13.11.2020 Первая белорусская АЭС использует российское ПО 1
01.10.2020 Сбербанк и «Тензор» расширили сотрудничество в Ярославле 1
04.08.2020 CNews выпустил рейтинги облачных сервисов. SaaS и IaaS становятся все более востребованными 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 2
26.06.2020 В России появилось 10 новых системообразующих компаний в ИТ и телекоме. Полный список 1
15.06.2020 «СБИС» и «Эвотор» запустили совместный проект по маркировке 1
01.06.2020 X5 Retail Group подключает арендодателей и поставщиков коммунальных услуг к СЭД 1
22.04.2020 SAP сертифицировала интеграционное решение СБИС SAPPER 2
29.01.2020 «Такском» и «Тензор» ввели автоматический роуминг ЭДО 1
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
09.12.2019 Корпоративные клиенты Райффайзенбанка смогут получать факторинговые услуги удаленно 1
23.09.2019 Ведущие ОФД передадут данные в систему маркировки лекарств без дополнительной платы 1
06.08.2019 Клиенты ключевых партнеров ЦРПТ смогут зарегистрироваться в системе «Честный знак» бесплатно 1
05.02.2019 Российская ОС Astra Linux внедрена на Тяньваньской АЭС 1
21.04.2017 Вместо 400 удостоверяющих центров планируют оставить два. Чем это грозит? 1
26.12.2016 «Первый ОФД» и «Тензор» объявили о партнерстве 3
18.10.2016 За 3 квартала 2016 через «Диадок» прошло 70,3 млн электронных юридических значимых документов 1
11.10.2016 К роуминговому центру «Ростелекома» присоединились 23 оператора ЭДО 1
15.03.2016 «Тензор» стал новым роуминговым партнером «СКБ Контур» 1
21.08.2015 Расширен список поддерживаемых решением TerraLink xDE операторов ЭДО 1
04.03.2015 Новым роуминговым партнером «СКБ Контур» стал «Аргос СПБ» 1
04.02.2015 «Обит» перешел на электронный документооборот 1
14.11.2014 Жену министра связи Никифорова в совладельцах SaaS-агрегатора сменил загадочный инвестор 1
21.04.2014 Технологии EDI пришли в российскую розницу 1
24.12.2012 Дмитрий Горелов: ЭЦП пока действительно нужна лишь бизнесу 2
02.11.2012 Пенсионный фонд Москвы разорвал контракт с одним из крупнейших удостоверяющих центров 2
29.05.2012 Число зарегистрированных в системе B2B-Center сертификатов ЭЦП увеличилось на 90% 1
26.03.2012 Fujitsu и «Тензор» оборудовали вычислительный кластер для мэрии Ярославля 1

Публикаций - 44, упоминаний - 58

Тензор упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 5
СКБ Контур 416 4
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 3
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Такском - Taxcom 119 2
1С-Битрикс 349 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com 3 2
Дримкас - Dreamkas 14 2
SAP SE 3220 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 2
Softline - Софтлайн 1475 2
Microsoft Corporation 11168 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
LanCloud - ЛанКлауд 36 1
ОФД-Я - Ярус 18 1
Sanyo Electric 78 1
РТСофт - RTSoft 43 1
Google LLC 7177 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
AdAstra - АдАстра 2 1
Roistat 6 1
Mindbox 11 1
ИнитПро 6 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
iiko - айко 17 1
Optima - Оптима 50 1
TPV Philips - TPV Technology - TP Vision 31 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Формула Безопасности 1 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 355 1
3779 1
Нанософт 70 1
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 144 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Магнит - Сеть магазинов 269 2
Китай - Тяньваньская АЭС - Атомная электростанция 6 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
X5 Group - Пятерочка 560 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
X5 Group - Перекресток 205 1
Карусель - Сеть гипермаркетов 148 1
X5 Group 600 1
Балтика - Пивоваренная компания 112 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Визгин Игорь 1 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Ленинградская АЭС - ЛАЭС - Атомная электростанция 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Правительство РФ 2208 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Нововоронежская АЭС - Атомная электростанция 18 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 13
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 2
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 238 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 3
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
ВТБ Мультикарта 147 1
Docrobot EXite 22 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Softline Cloud 10 1
Тензор ППКП - Прибор приемно-контрольный пожарный пусковой 2 1
Naumen ITSM365 9 1
AdAstra SCADA Trace Mode 2 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Яндекс.ОФД 5 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 1
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Microsoft Azure 1171 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
Онланта OnCloud.ru 34 1
amoCRM 39 1
Microsoft Office 365 769 1
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 1
Румянцев Антон 46 2
Афанасьев Дмитрий 14 2
Смирнов Александр 44 2
Козловский Андрей 10 2
Кошелев Александр 2 2
Демидов Михаил 132 1
Мылицын Роман 79 1
Чеперегин Александр 1 1
Гончарук Татьяна 1 1
Бойко Александр 19 1
Тупицын Александр 8 1
Ефанова Мария 1 1
Шифман Эдуард 16 1
Краснопольский Алексей 12 1
Анзимиров Лев 2 1
Тюрина Мария 39 1
Аниканова Мария 3 1
Апарина Елена 2 1
Рубайлов Михаил 1 1
Новиков Юрий 6 1
Николаев Вячеслав 56 1
Предыбайло Вячеслав 11 1
Бойко Андрей 37 1
Холкин Сергей 6 1
Кириченко Игорь 41 1
Захаров Андрей 28 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Дубна 134 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
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Gartner 2197 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
CNews Мишень ОФД 4 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770054, в очереди разбора - 673736.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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