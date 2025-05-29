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FinTech РКО Расчетно-кассовое обслуживание

FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание

СОБЫТИЯ


Цифровизация ритейла 2024

ционной безопасности. Одной из наиболее востребованных и перспективных технологий по-прежнему остается ИИ. Он находит свое применения в различных областях работы ритейлеров — от видеоаналитики в зоне кассового обслуживания и на складе до поддержки принятия решений по ассортименту и развитию сети. Подготовлено Генеральный партнер Партнер 28.06.2024 .banner-mob { display: none; } @media (max-
29.05.2025 ПО «Шкипер» компании Sitronics KT получило одобрение РКО

ммное обеспечение «Шкипер» предназначено для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя. Свидетельство одобрения от Российского классификационного общества (РКО) подтверждает соответствие разработки Sitronics KT высоким показателям качества по таким параметрам как защищённость, эффективность, функциональные возможности и надежность. Решение разрабо
11.12.2024 Крупный производитель кассового оборудования распродает активы из-за долгов

План выхода из «сложной ситуации» ГК «Штрих-М», разработчик и производитель кассового оборудования, проводит реструктуризацию и планирует продать часть своих активов, пишет РБК со ссылкой на учредителя и генерального директора группы Андрея Журавлева. Целями этих намер
25.11.2024 Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО

анизмами, выполняет диагностику оборудования. Программная часть комплекса ранее также была внесена в реестр российского ПО Минцифры РФ. «Для компании получение одобрения на эксплуатацию разработки от РКО является значимым событием. Мы много лет занимаемся разработкой и производством аналогичных систем под требования РМРС и ГОСТ РВ, а теперь сможем предлагать нашим заказчикам СУТС не только

15.08.2023 В «Эвоторе» теперь доступно подключение РКО в 11 банках

онадобиться для подключения безналичных платежей на точку: эквайринга, SberPayQR или СБП. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора». В личном кабинете «Эвотора» можно оставить заявку на открытие РКО в Сбербанке, ВТБ, «Тинькофф», «Дело банке» («Синара»), «Кубань кредит», ПСБ, «Альфа-банке», «Уралсибе», «Модуль банке, «Открытие», Совкомбанке. В сервисе предприниматели могут подобрать луч
02.12.2021 «Эвотор» запустил сервис подбора тарифа на РКО для малого бизнеса

о обслуживания. Предпринимателям доступно открытие расчетного счета в крупнейших российских банках. РКО стало вторым после дистанционного подключения эквайринга финансовым продуктом платформы «
21.05.2019 Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн

Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн: реализована возможность пополнения расчетного счета индивидуальных предпринимателей с помощью банковской карты, выпущенной на имя физлица. Новый сервис позволит клие
14.05.2019 Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%

Банк «Открытие» совместно с сервисом для малого и микробизнеса «Прими карту!» предложили предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%. Это стало возможно благодаря коробочному продукту «РКО + эквайринг», который необходим для снижения комиссии при осуществлении безналичных платежей. Продукт «РКО + эквайринг» представляет собой POS-терминал PAX S80 или S90 с функцией без
31.05.2018 Merlion сообщила о начале развития направление банковского и кассового оборудования

Merlion объявила о начале развития нового направления бизнеса – дистрибуция банковского и кассового оборудования. В мае были подписаны первые два прямых контракта – с российским разработчиком, компанией DORS, и с одним из лидеров на рынке банковского оборудования, компанией Magner.

16.06.2017 «Синимекс» подключила партнеров «Райффайзенбанка» к автоматизированной системе РКО для кэптивных банков

и в части расчетно-кассового обслуживания физических лиц. По итогам проекта к разработанной системе РКО для кэптивных банков были последовательно подключены «Фольксваген Банк РУС», «БМВ Банк» и
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А»

-TAB», который является совместной разработкой ведущего производителя ККТ в России компании «ШТРИХ-М» и QIWI, одной из ведущих финтех-компаний в России.POS-конструктор «ШТРИХ-TAB» — новейший комплект кассового оборудования, появившийся на рынке в апреле этого года, который полностью соответствует требованиям 54-ФЗ. Решение разработано для автоматизации малого и микробизнеса и позволяет пред
27.01.2017 Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в операционных кассах вне кассового узла «Фидбэк»

заключила соглашение с акционерным обществом коммерческий банк «Юнистрим» (КБ «Юнистрим»), по которому последний получает возможность предоставлять услуги денежных переводов в операционных кассах вне кассового узла (ОКВКУ) в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили в «Фидбэк». РНКО «Фидбэк» располагает в Москве 54 ОКВКУ, где предлагает, наряду с сервисами в соответствии с лицензией
16.01.2017 Кассовое ПО «Юниверс: UNIPOS 8» для POS-систем приведено в соответствие с 54-ФЗ

асчетно-кассовых узлов (POS-систем) с поддержкой последних требований 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта по расширению функциональности кассового приложения реализованы требования федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» в части онлайн передачи фискальных данных в ФНС России через операторов фискал
14.09.2016 ВТБ24 запустил электронный архив документов РКО юрлиц и ИП с помощью решения Syntellect

счетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («Электронный архив РКО ЮЛ и ИП») с помощью решения от компании Syntellect разработанного на базе платформы управ
10.03.2016 Число терминалов кассового самообслуживания в мире в 2015 г. выросло в 2,4 раза

Согласно данным исследовательского агентства RBR, количество терминалов кассового самообслуживания в мире в 2015 г. выросло в 2,4 раза по сравнению с 2008 г., а к 2020 г. количество установленных терминалов достигнет 335 тыс. Об этом CNews сообщили в компании J’son
29.06.2015 Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания

Российская розничная сеть «Виктория» решила внедрить технологию кассового самообслуживания, чтобы предложить своим покупателям современный потребительский опыт. Об этом CNews сообщили в корпорации NCR. Оборудование и ПО NCR для кассового самообслужив
15.06.2015 Муниципальные образования Красноярского края перешли на новую схему кассового обслуживания исполнения бюджета

средств Министерством финансов Красноярского края, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.2.1 приказа Федерального казначейства России от 10.10.2008 №8н, было принято решение о переходе на порядок кассового обслуживания исполнения бюджета с открытием лицевых счетов в органах Федерального казначейства. Согласно данному порядку, муниципальные образования края подписали специальное соглашен
18.02.2014 Fujitsu анонсировала новое поколение решения для кассового самообслуживания U-Scan Genesis Retail

Компания Fujitsu представила второе поколение своего решения Fujitsu U-Scan Genesis Retail с использованием Self Check Out, которое призвано помочь предприятиям розничной торговли повысить скорость кассового самообслуживания, а также увеличить доходность кассовых мест. Новое решение отличается оптимизированной масштабируемостью, гибкостью и практичностью. Об этом CNews сообщили в Fujitsu.
18.01.2011 «Пилот» представила терминал кассового самообслуживания «Дуэт»

Компания «Пилот» представила терминал кассового самообслуживания (ТКС) «Дуэт» – высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс, позволяющий полностью отказаться от использования кассиров и свести к минимуму участие персонала ма
30.04.2009 РОСНАНО сформировала перечень банков для оказания услуг расчетно-кассового обслуживания проектных компаний

РОСНАНО завершила формирование перечня банков, выразивших заинтересованность в осуществлении расчетно-кассового обслуживания Проектных компаний, создаваемых для реализации проектов по производству нанотехнологической продукции с применением механизма счетов со специальным режимом использования

13.05.2008 IBM представила новую систему кассового самообслуживания для розничной торговли

Корпорация IBM представила первую в своем роде технологию кассового самообслуживания, которая дает возможность клиентам совершать и оплачивать покупки практически в любом месте торгового зала. Это новое гибкое решение для кассового самообслужив
06.03.2003 E-port выпустил новую версию мультивалютного кассового терминала

Группа e-port объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию новой версии виртуального кассового терминала e-POS, предназначенного для приема платежей в интернет-магазинах. Последняя версия e-POS отличается обновленным дизайном и улучшенной интуитивно понятной навигацией. Устране
25.10.1999 Аквариус"представляет системный блок кассового модуля "Аквариус 2000"

Компания "Аквариус Консалтинг" представляет новое решение для автоматизации торгового процесса - системный блок кассового модуля "Аквариус 2000". POS-терминал, построенный на его основе, обеспечивает повышенную гибкость в организации рабочего места кассира и выбора периферийного оборудования. "Аквариус 2
05.10.1999 Технический холдинг "Электросистемы" завершает строительство расчетно-кассового центра ГУ ЦБ "Южный"

В Санкт-Петербурге завершается строительство расчетно-кассового центра ГУ ЦБ "Южный". На объекте установлена система бесперебойного гарантированного электроснабжения установленной мощности 2,1 МВА, реализованная на ИБП Powerware: четыре ИБП Powerw

Публикаций - 661, упоминаний - 670

FinTech и организации, системы, технологии, персоны:

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АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 321 55
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 367 40
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 29
Эвотор - Evotor 231 28
Diasoft - Диасофт 1144 27
Oracle Corporation 7074 26
Сервис Плюс 187 22
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 314 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 21
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 19
Microsoft Corporation 25775 19
Штрих-М НТЦ 65 18
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 18
1С-Рарус 982 18
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 176 17
Yandex - Яндекс 9216 17
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 16
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 16
SAP SE 5601 15
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 15
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
Softline - Софтлайн 3743 12
Такском - Taxcom 256 12
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 11
Posiflex 14 10
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 10
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 149 10
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 10
Lifepay - Life Pay - Платежный сервис провайдер, ПСП 31 9
МегаФон 10742 9
Intel Corporation 12811 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 9
Fujitsu 2105 9
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 9
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 9
IBS - ИБС экспертиза - IBS Expertise 166 8
Ростелеком - Астор ВЦ 113 8
HP Inc. 5883 8
Zebra Technologies 158 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 51
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 27
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 24
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 18
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 18
Альфа-Банк 1979 18
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 18
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 13
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Visa International 1993 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 298 11
ВТБ - ВТБ24 671 11
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 10
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 10
РЖД - Российские железные дороги 2096 9
Почта России ПАО 2370 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
X5 Group - Перекрёсток 640 9
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 9
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 209 9
Магнолия - сеть супермаркетов 20 8
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 8
Русский стандарт Банк 509 8
Fix Price - Фикс Прайс - Бэст Прайс - сеть магазинов 112 7
Связной ГК 1401 7
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 7
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 193 7
ВкусВилл - Избёнка 216 7
ПСБ - Промсвязьбанк 963 7
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 244 6
МКБ - Московский кредитный банк 657 6
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 6
Газпром нефть 725 6
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Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 3
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GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 8 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 1
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BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
СПРФ - Союз потребителей Российской Федерации 13 1
ABA - American Bankers Association - Ассоциации американских банкиров 6 1
Единая Россия - Молодая гвардия - Российская политическая партия 8 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
РСТ - Российский союз туриндустрии 9 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
МАГЗ - Международная ассоциация по генетическим заболеваниям 1 1
Ассоциация корпоративных казначеев - АКК 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 195
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 175
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 111
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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