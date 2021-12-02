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FinTech РКО Расчетно-кассовое обслуживание

FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание


02.12.2021 «Эвотор» запустил сервис подбора тарифа на РКО для малого бизнеса
21.05.2019 Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн
14.05.2019 Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%
31.05.2018 Merlion сообщила о начале развития направление банковского и кассового оборудования
16.06.2017 «Синимекс» подключила партнеров «Райффайзенбанка» к автоматизированной системе РКО для кэптивных банков
10.05.2017 2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А»
27.01.2017 Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в операционных кассах вне кассового узла «Фидбэк»
16.01.2017 Кассовое ПО «Юниверс: UNIPOS 8» для POS-систем приведено в соответствие с 54-ФЗ
14.09.2016 ВТБ24 запустил электронный архив документов РКО юрлиц и ИП с помощью решения Syntellect
10.03.2016 Число терминалов кассового самообслуживания в мире в 2015 г. выросло в 2,4 раза
29.06.2015 Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания
15.06.2015 Муниципальные образования Красноярского края перешли на новую схему кассового обслуживания исполнения бюджета
18.02.2014 Fujitsu анонсировала новое поколение решения для кассового самообслуживания U-Scan Genesis Retail
18.01.2011 «Пилот» представила терминал кассового самообслуживания «Дуэт»
30.04.2009 РОСНАНО сформировала перечень банков для оказания услуг расчетно-кассового обслуживания проектных компаний
13.05.2008 IBM представила новую систему кассового самообслуживания для розничной торговли
06.03.2003 E-port выпустил новую версию мультивалютного кассового терминала
25.10.1999 Аквариус"представляет системный блок кассового модуля "Аквариус 2000"
05.10.1999 Технический холдинг "Электросистемы" завершает строительство расчетно-кассового центра ГУ ЦБ "Южный"

Публикаций - 519, упоминаний - 524

FinTech упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

1С-ИжТиСи 6306 66
6989 66
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 206 32
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 278 31
Oracle Corporation 6298 25
Diasoft - Диасофт 595 24
Сервис Плюс 182 22
Maykor - Мэйкор - Сервисная Холдинговая Компания 299 21
IBM - International Business Machines Corp 9189 19
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6253 19
Microsoft Corporation 23476 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9411 17
CSI - Crystal Service Integration - Кристалл Сервис Интеграция - КристаллСервис 172 17
R-Style - Эр-Стайл ГК 680 16
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 501 16
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 162 16
1С-Рарус 802 15
SAP SE 4876 15
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 585 15
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 138 14
Yandex - Яндекс 5651 12
Эвотор - Evotor 146 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8033 12
Штрих-М НТЦ 52 11
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 174 10
Posiflex 14 10
Такском - Taxcom 207 10
Fujitsu 2034 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1788 9
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 97 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6924 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 8
Intel Corporation 11658 8
Zebra Technologies 135 8
Цифра ГК 2142 8
Астор 107 8
IBS - ИБС экспертиза 154 8
ОФД-Я - Ярус - оператор фискальных данных 32 8
HP Inc. 5514 7
BSS - Банк Софт Системс - БСС 540 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5774 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2368 20
Точка 3795 20
X5 Group 813 19
Открытие ФК - Банк Открытие 2833 19
Лента - Сеть розничной торговли 1695 19
Альфа-Банк 1594 14
Открытие ФК - Росгосстрах 291 13
ГПБ - Газпромбанк 938 11
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 187 11
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 342 11
Visa International 1872 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1824 10
Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк 101 10
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1769 10
ВТБ - ВТБ24 660 10
Азбука вкуса - Сеть продовольственных супермаркетов 147 9
Магнит - Тандер - сеть магазинов 652 9
X5 Group - Перекрёсток 452 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 843 8
РЖД - Российские железные дороги 1617 8
Auchan Holding - Ашан Ритейл 230 8
Связной ГК 1334 7
РСХБ - Россельхозбанк 283 7
Дикси - Сеть магазинов 128 7
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 7
Магнолия - сеть супермаркетов 16 7
Почта России ПАО 1983 7
МКБ - Московский кредитный банк 404 6
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 877 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 563 6
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 130 6
Русский стандарт Банк 384 5
Fix Price - сеть магазинов 42 4
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 32 4
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 351 4
UCS - United Card Services - Компания объединенных кредитных карточек (КОКК) - процессинговая компания 101 4
Газпром нефть 498 4
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер 81 4
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 185 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2385 66
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17922 51
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3680 25
Федеральное казначейство России 1548 25
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10363 24
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1642 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9063 16
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1639 10
Президент Российской Федерации 3705 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2430 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2374 6
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 673 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2689 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 721 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2994 5
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 4
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 398 4
ГРБС - Главный распорядитель бюджетных средств 28 4
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1173 4
Роскачество - Российская система качества 25 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 4
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 60 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1244 3
ЕРКЦ - Единый расчетный кассовый центр 15 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 191 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 963 3
ПФР Департамент информационных технологий 184 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 142 3
Судебная власть - Judicial power 2086 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2502 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1214 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1388 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 309 3
Правительство Москвы 1987 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2019 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1545 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 680 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2837 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3058 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 95 4
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 3
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 229 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 552 2
ECR Russia - ECR-Rus - Efficient Consumer Response - Электронные документы-эффективная экономика 4 2
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 26 2
BIAN - Banking Industry Architecture Network 6 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 1
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 22 1
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 52 1
CПPФ - Союз потребителей Российской Федерации 8 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 71 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1362 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 64 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6047 1
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 22 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 427 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 25893 214
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53110 174
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79104 134
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 1640 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38839 89
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3659 76
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 10771 70
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 3739 69
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7940 63
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10012 55
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12943 55
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17293 51
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7817 51
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25603 47
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9696 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17120 46
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10136 45
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 8131 44
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 11339 42
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 3469 42
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 25012 42
АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 867 41
Штриховой код - штрихкод 1311 41
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 5303 40
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13565 40
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 4375 39
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11732 35
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10901 35
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 2508 34
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5184 33
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5426 33
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8119 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11278 28
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21900 28
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9078 28
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Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1382 28
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ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2957 26
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6508 67
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1971 31
Microsoft Windows 14418 23
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 75 18
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 221 15
Microsoft Windows 2000 12665 15
Google Android 12521 14
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 278 14
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Microsoft Dynamics 1170 10
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ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 140 9
Alibaba Group - AliPay 71 9
HCL WebSphere - IBM WebSphere 526 8
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 907 8
Honeywell Metrologic 52 8
IBM SurePOS 36 8
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Apple iOS 6781 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 766 7
Microsoft SQL Server 1471 7
Diasoft FA# АБС 60 7
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Loans 63 6
Microsoft Office 3432 6
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf Beetle 25 6
АТОЛ FPrint ПТК - АТОЛ Ф - АТОЛ ФС - онлайн-кассы 63 6
1С-Рарус Магазин 28 6
Google Play - Google Store - Android Market 2929 6
Luxe Retail TradeX 60 6
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Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4810 5
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Баров Алексей 27 3
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Страхование - Страховое дело - Insurance 5153 26
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15021 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13904 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23898 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4627 24
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4178 23
Юриспруденция - Законодательство 4549 21
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6669 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2457 21
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4916 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8856 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2681 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4408 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2595 16
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2546 15
Юриспруденция - Jurisprudence 6212 14
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4238 14
НДС - Налог на добавленную стоимость 1855 14
HRM - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников (персонала) - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1440 14
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 10
Ведомости 533 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1215 2
91Mobiles 1694 2
AP - Associated Press 1994 1
CNews Северо-Запад 24 1
Вести 24 - Российский информационный канал 44 1
CNews TV 747 1
Компьютерра 41 1
Российская газета 241 1
Росконтроль 1 1
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Fortune 207 1
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 174 1
Forbes - Форбс 629 1
Комсомольская Правда - газета 63 1
РИА Новости 803 1
Bloomberg 1108 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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