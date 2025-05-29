FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание

Цифровизация ритейла 2024 ционной безопасности. Одной из наиболее востребованных и перспективных технологий по-прежнему остается ИИ. Он находит свое применения в различных областях работы ритейлеров — от видеоаналитики в зоне кассового обслуживания и на складе до поддержки принятия решений по ассортименту и развитию сети. Подготовлено Генеральный партнер Партнер 28.06.2024 .banner-mob { display: none; } @media (max-

ПО «Шкипер» компании Sitronics KT получило одобрение РКО ммное обеспечение «Шкипер» предназначено для отображения электронных навигационных карт и информационного обеспечения судоводителя. Свидетельство одобрения от Российского классификационного общества (РКО) подтверждает соответствие разработки Sitronics KT высоким показателям качества по таким параметрам как защищённость, эффективность, функциональные возможности и надежность. Решение разрабо

Крупный производитель кассового оборудования распродает активы из-за долгов План выхода из «сложной ситуации» ГК «Штрих-М», разработчик и производитель кассового оборудования, проводит реструктуризацию и планирует продать часть своих активов, пишет РБК со ссылкой на учредителя и генерального директора группы Андрея Журавлева. Целями этих намер

Разработанная Sitronics KT система управления техническими средствами судов получила одобрение РКО анизмами, выполняет диагностику оборудования. Программная часть комплекса ранее также была внесена в реестр российского ПО Минцифры РФ. «Для компании получение одобрения на эксплуатацию разработки от РКО является значимым событием. Мы много лет занимаемся разработкой и производством аналогичных систем под требования РМРС и ГОСТ РВ, а теперь сможем предлагать нашим заказчикам СУТС не только

В «Эвоторе» теперь доступно подключение РКО в 11 банках онадобиться для подключения безналичных платежей на точку: эквайринга, SberPayQR или СБП. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора». В личном кабинете «Эвотора» можно оставить заявку на открытие РКО в Сбербанке, ВТБ, «Тинькофф», «Дело банке» («Синара»), «Кубань кредит», ПСБ, «Альфа-банке», «Уралсибе», «Модуль банке, «Открытие», Совкомбанке. В сервисе предприниматели могут подобрать луч

«Эвотор» запустил сервис подбора тарифа на РКО для малого бизнеса о обслуживания. Предпринимателям доступно открытие расчетного счета в крупнейших российских банках. РКО стало вторым после дистанционного подключения эквайринга финансовым продуктом платформы «

Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн Банк «Восточный» упростил оплату РКО для ИП в режиме онлайн: реализована возможность пополнения расчетного счета индивидуальных предпринимателей с помощью банковской карты, выпущенной на имя физлица. Новый сервис позволит клие

Банк «Открытие» предложил предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99% Банк «Открытие» совместно с сервисом для малого и микробизнеса «Прими карту!» предложили предпринимателям эквайринг по ставке от 0,99%. Это стало возможно благодаря коробочному продукту «РКО + эквайринг», который необходим для снижения комиссии при осуществлении безналичных платежей. Продукт «РКО + эквайринг» представляет собой POS-терминал PAX S80 или S90 с функцией без

Merlion сообщила о начале развития направление банковского и кассового оборудования Merlion объявила о начале развития нового направления бизнеса – дистрибуция банковского и кассового оборудования. В мае были подписаны первые два прямых контракта – с российским разработчиком, компанией DORS, и с одним из лидеров на рынке банковского оборудования, компанией Magner.

«Синимекс» подключила партнеров «Райффайзенбанка» к автоматизированной системе РКО для кэптивных банков и в части расчетно-кассового обслуживания физических лиц. По итогам проекта к разработанной системе РКО для кэптивных банков были последовательно подключены «Фольксваген Банк РУС», «БМВ Банк» и

2can вводит новый тариф для кассового решения «ШТРИХ-М: Кассир А» -TAB», который является совместной разработкой ведущего производителя ККТ в России компании «ШТРИХ-М» и QIWI, одной из ведущих финтех-компаний в России.POS-конструктор «ШТРИХ-TAB» — новейший комплект кассового оборудования, появившийся на рынке в апреле этого года, который полностью соответствует требованиям 54-ФЗ. Решение разработано для автоматизации малого и микробизнеса и позволяет пред

Денежные переводы «Юнистрим» теперь доступны в операционных кассах вне кассового узла «Фидбэк» заключила соглашение с акционерным обществом коммерческий банк «Юнистрим» (КБ «Юнистрим»), по которому последний получает возможность предоставлять услуги денежных переводов в операционных кассах вне кассового узла (ОКВКУ) в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили в «Фидбэк». РНКО «Фидбэк» располагает в Москве 54 ОКВКУ, где предлагает, наряду с сервисами в соответствии с лицензией

Кассовое ПО «Юниверс: UNIPOS 8» для POS-систем приведено в соответствие с 54-ФЗ асчетно-кассовых узлов (POS-систем) с поддержкой последних требований 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».Как рассказали CNews в компании, в рамках проекта по расширению функциональности кассового приложения реализованы требования федерального закона N 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники» в части онлайн передачи фискальных данных в ФНС России через операторов фискал

ВТБ24 запустил электронный архив документов РКО юрлиц и ИП с помощью решения Syntellect счетно-кассового обслуживания юридических лиц и индивидуальных предпринимателей («Электронный архив РКО ЮЛ и ИП») с помощью решения от компании Syntellect разработанного на базе платформы управ

Число терминалов кассового самообслуживания в мире в 2015 г. выросло в 2,4 раза Согласно данным исследовательского агентства RBR, количество терминалов кассового самообслуживания в мире в 2015 г. выросло в 2,4 раза по сравнению с 2008 г., а к 2020 г. количество установленных терминалов достигнет 335 тыс. Об этом CNews сообщили в компании J’son

Российская сеть супермаркетов «Виктория» внедряет технологию кассового самообслуживания Российская розничная сеть «Виктория» решила внедрить технологию кассового самообслуживания, чтобы предложить своим покупателям современный потребительский опыт. Об этом CNews сообщили в корпорации NCR. Оборудование и ПО NCR для кассового самообслужив

Муниципальные образования Красноярского края перешли на новую схему кассового обслуживания исполнения бюджета средств Министерством финансов Красноярского края, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.2.1 приказа Федерального казначейства России от 10.10.2008 №8н, было принято решение о переходе на порядок кассового обслуживания исполнения бюджета с открытием лицевых счетов в органах Федерального казначейства. Согласно данному порядку, муниципальные образования края подписали специальное соглашен

Fujitsu анонсировала новое поколение решения для кассового самообслуживания U-Scan Genesis Retail Компания Fujitsu представила второе поколение своего решения Fujitsu U-Scan Genesis Retail с использованием Self Check Out, которое призвано помочь предприятиям розничной торговли повысить скорость кассового самообслуживания, а также увеличить доходность кассовых мест. Новое решение отличается оптимизированной масштабируемостью, гибкостью и практичностью. Об этом CNews сообщили в Fujitsu.

«Пилот» представила терминал кассового самообслуживания «Дуэт» Компания «Пилот» представила терминал кассового самообслуживания (ТКС) «Дуэт» – высокотехнологичный программно-аппаратный комплекс, позволяющий полностью отказаться от использования кассиров и свести к минимуму участие персонала ма

РОСНАНО сформировала перечень банков для оказания услуг расчетно-кассового обслуживания проектных компаний РОСНАНО завершила формирование перечня банков, выразивших заинтересованность в осуществлении расчетно-кассового обслуживания Проектных компаний, создаваемых для реализации проектов по производству нанотехнологической продукции с применением механизма счетов со специальным режимом использования

IBM представила новую систему кассового самообслуживания для розничной торговли Корпорация IBM представила первую в своем роде технологию кассового самообслуживания, которая дает возможность клиентам совершать и оплачивать покупки практически в любом месте торгового зала. Это новое гибкое решение для кассового самообслужив

E-port выпустил новую версию мультивалютного кассового терминала Группа e-port объявила о запуске в коммерческую эксплуатацию новой версии виртуального кассового терминала e-POS, предназначенного для приема платежей в интернет-магазинах. Последняя версия e-POS отличается обновленным дизайном и улучшенной интуитивно понятной навигацией. Устране

Аквариус"представляет системный блок кассового модуля "Аквариус 2000" Компания "Аквариус Консалтинг" представляет новое решение для автоматизации торгового процесса - системный блок кассового модуля "Аквариус 2000". POS-терминал, построенный на его основе, обеспечивает повышенную гибкость в организации рабочего места кассира и выбора периферийного оборудования. "Аквариус 2