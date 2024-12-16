Шашкин Алексей
Шашкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Баров Алексей 30 1
|Александрович Артур 4 1
|Коломенцева Екатерина 3 1
|Сергунина Наталья 368 1
|Беккер Сергей 4 1
|Ширяев Алексей 6 1
|Цыбульников Вячеслав 74 1
|Грищенков Алексей 8 1
|Дыбова Елена 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.