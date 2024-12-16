Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166239
ИКТ 12984
Организации 10188
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3379
Системы 24915
Персоны 70411
География 2713
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 841

Шашкин Алексей



16.12.2024 Сбербанк: спрос российских предпринимателей на образовательные услуги значительно вырос 1
09.12.2024 Предприниматели получили доступ к бесплатной отраслевой аналитике по продажам 1
22.11.2024 SpaceWeb завершил переезд в новый ЦОД 1
19.11.2024 Предприниматели смогут улучшить свои бизнес-показатели благодаря рекомендациям GigaChat 1
25.09.2024 SpaceWeb запустил сервис для работы с «1С» 1
11.09.2024 SpaceWeb подключил к партнёрской программе самозанятых 1
29.08.2024 SpaceWeb усиливает защиту сайтов до уровня  L7 1
14.08.2024 SpaceWeb запустил частное облако 1
09.08.2024 Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи теперь можно получить почти в 1800 офисов Сбербанка 1
07.08.2024 Бесплатное решение Сбербанка для владельцев недвижимости предскажет съезд арендатора 1
16.07.2024 SpaceWeb вводит DBaaS в коммерческую эксплуатацию 1
08.07.2024 Сбербанк в партнерстве с Торгово-промышленной палатой России выпустил платежный стикер для семейных предпринимателей 1
04.07.2024 SpaceWeb запустил облачные сервисы 1
26.04.2024 SpaceWeb сообщает о росте популярности контейнеризации 1
29.03.2024 SpaceWeb отмечает рост перехода веб-разработчиков на Ubuntu 1
11.03.2024 Сбербанк предложил бизнес-клиентам единое окно для управления продажами на разных маркетплейсах 1
21.09.2023 45% предпринимателей используют искусственный интеллект в работе 1
10.03.2023 Исследование «Сбера»: ИТ-сфера лидирует по приросту новых субъектов малого бизнеса 1
09.08.2022 «Сбер» увеличил лимит рассрочки для B2B-покупок на маркетплейсах до 3 млн рублей 1
13.07.2022 «Сбер» предложил бизнесу комплексное решение для онлайн-торговли 1
11.07.2022 «Сбер» запустил решение для онлайн-торговли 1
13.05.2022 Сбербанк запустил онлайн-выдачу тендерных гарантий 1
11.05.2022 Сбербанк начал предоставлять малому бизнесу бесплатные онлайн-консультации с переводом на жестовый язык 1
04.05.2022 Cбербанк запустил специальный пакет услуг для индивидуальных предпринимателей 1
20.04.2022 «Сбер» запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли 1
03.03.2022 «Сбер» от лица ФНС будет выдавать сертификаты электронной подписи на всей территории России 1
08.02.2022 «Сбер» и b2b-маркетплейс «на_полке» запустили сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» 1
11.11.2021 Корпоративные клиенты «Сбера» могут подписывать договоры по СМС 1
12.10.2021 «Сбер» начал бесплатно предлагать малому бизнесу продукты экосистемы 1
25.06.2021 «Сбер» предложил систему автономного управления сельхозтехникой клиентам малого и микро бизнеса 1
29.04.2021 Московским предпринимателям помогут открыть бизнес по франшизе 1
24.03.2021 «Сбер» запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении 1
23.03.2021 «Сбер» запустил онлайн-кредитование бизнеса в мобильном приложении 1
03.04.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» сделали бесплатным сервис анализа продаж 1
25.03.2020 Сбербанк и «Платформа ОФД» открыли малому бизнесу сервис анализа продаж на рынке 1
24.03.2020 Сбербанк реализовал уплату налога для самозанятых 1
05.02.2020 Сбербанк предоставил юрлицам онлайн-доступ к кредитным отчетам ОКБ 1
03.02.2020 Сбербанк предоставил корпоративным клиентам доступ к кредитной истории 1
01.08.2019 Сбербанк предложил малому бизнесу страхование сотрудников с медицинским чат-ботом 1

Публикаций - 39, упоминаний - 39

Шашкин Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 28 9
Сбер - InSales - Инсейлс 51 3
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 323 2
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 115 2
Эвотор - Evotor 184 2
8213 2
Almalinux Open Source Foundation 28 2
Cognitive Pilot - Когнитив Пилот - Когнитив Роботикс - дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies 54 1
ESG - Enterprise Strategy Group 239 1
Сбер - Сбербанк Деловая среда 93 1
HES Fintech 1 1
DDoS-Guard - ДДоС-Гвард 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 30
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 42 2
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 222 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 94 1
НБКИ - Национальное бюро кредитных историй 67 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 88 1
А101 Группа Компаний - А101 Девелопмент - А101-комфорт 61 1
Газпром нефть 618 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 39 1
Сима-ленд ТД 4 1
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 160 1
на_полке 12 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2887 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Правительство Москвы - ГБУ Малый бизнес Москвы 57 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 8
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2471 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 7
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 7
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 6
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 5
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12515 4
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3821 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 4
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1180 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4482 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10965 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Web development - Веб-разработка 265 3
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 562 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10496 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1942 2
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2068 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2305 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 2
Сбер - СберБизнес - Сбербанк Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц 309 12
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 110 4
Сбер - Сбербанк Бухгалтерия для ИП 16 4
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 763 2
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 167 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 2
Сбер - СберБизнес - Сбербизнесбот 3 2
Сбер - СберБизнес Софт - СберКликстрим - СберЛид 3 2
СалютДевайсы - GigaChat 190 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Linux - Debian GNU 463 2
Trustwave - ModSecurity - Modsec WAF 12 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Cognitive Agro Pilot 37 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Linux RHEL - Rocky Enterprise Software Foundation - Rocky Linux 28 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 136 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 1
Минцифры РФ - Госключ 136 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Сбер - ОРПС - Объединенная Российская Платежная Система - СберКарт 58 1
Ispmanager - ИСПменеджер 22 1
Microsoft Windows Server 2022 17 1
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  355 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Баров Алексей 30 1
Александрович Артур 4 1
Коломенцева Екатерина 3 1
Сергунина Наталья 368 1
Беккер Сергей 4 1
Ширяев Алексей 6 1
Цыбульников Вячеслав 74 1
Грищенков Алексей 8 1
Дыбова Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 845 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1442 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 571 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 20
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 11
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 7
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4794 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5973 3
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 608 3
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 3
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 500 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2917 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5735 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 2
Webmaster - Вебмастер 126 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 1
Franchising - Франчайзинг - коммерческая концессия - вид отношений между рыночными субъектами 157 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
Аренда 2416 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Льготы - Льготный период 46 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5747 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1177 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 514 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 192 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще