В 2025 году россияне совершили 164 млн поездок по России, потратив в них 1,83 трлн рублей

В 2025 г. россияне стали активнее путешествовать по стране. За одиннадцать месяцев года они совершили 164 млн поездок по России — на 7,5% больше, чем за тот же период 2024 г. Таковы результаты исследования «СберАналитики». Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Если в 2024 г. жители нашей страны осенью путешествовали реже, то в 2025 г. турпоток выровнялся по сезонам: в сентябре россияне совершили 15,9 млн поездок (+14,3% к сентябрю 2024 г.), в октябре — 13,3 млн (+15,8%), в ноябре 12,1 млн поездок (+14,3%).

Куда едут россияне

55,5% внутренних турпоездок пришлось на топ-10 регионов. Чаще всего россияне посещали Москву (14,4% всех поездок), Московскую область (13,7%), Краснодарский край (6,6%), Санкт-Петербург (6,5%), Ленинградскую область (4,3%), Республику Татарстан (2,4%), Свердловскую (2,3%), Владимирскую (1,9%), Ростовскую (1,8%) и Нижегородскую (1,7%) области.

Самый серьезный прирост туристического потока показали Севастополь (+84%), Магаданская область (+50,4%), Крым (+46,6%), Курганская (+39%) и Свердловская области (+33,2%). Рост популярности крымских курортов частично связан с перераспределением потока из Краснодарского края, где после инцидента с разливом мазута в декабре 2024 г. количество поездок снизилось на 10,3%.

Портрет российского туриста

Вот как выглядит портрет туриста, который любит путешествовать по России. Его средний возраст — 44 года. При этом заметную долю среди путешествующих (23%) составляют туристы старшего возраста. Они чаще выбирают регионы с богатым культурным наследием и оздоровительными курортами: Ленинградскую (30,4% туристов старше 55 лет), Московскую (30,2%) область, Ставропольский край (28,6%), Калужскую (27,3%), Псковскую (26,5%) и Тверскую области (26%).

В среднем поездка по стране длилась 4,7 дня. Дольше всех — у молодежи 20–24 лет (5,4 дня) и людей старше 65 лет (5,3 дня).

Женщин среди внутренних туристов — 52,8%. Их доля наиболее высока в Калининградской области (64,2%), Санкт-Петербурге (60,8%), Краснодарском крае (59,8%), Москве (58,1%) и Ставропольском крае (56,9%). Туристы-мужчины предпочитают посещать регионы Сибири и Дальнего Востока.

По данным «СберАналитики», выросла доля туристов с высоким уровнем дохода. 21,8% путешественников зарабатывают от 70 до 100 тыс. руб., 14,4% — 100–140 тыс., 16,5% — 140–230 тыс. По сравнению с 2024 г. доля туристов с доходом более 100 тыс. руб. увеличилась на 9,4 процентных пунктов.

Сколько тратили в поездках по стране

За 11 месяцев 2025 г. россияне потратили в поездках по стране 1,83 трлн руб. Чаще всего покупки они оплачивали безналично (68,6% всех платежей). Доля наличных — 17,1%, переводов — 14,3%.

В структуре расходов туристов лидируют продуктовые магазины (24%). На питание в кафе и ресторанах ушло 14,8% бюджета, непродовольственные товары (сувениры, одежда) — 12,4%, обслуживание личного автомобиля (топливо, сервис) — 7,9%.

Средние дневные траты туриста (без учета заранее оплаченных билетов и жилья) по сравнению с 2024 г. выросли на 6,9% и достигли 2,36 тыс. руб. Например, в Москве путешественники тратили 2,12 тыс. руб. в день (-0,3% по сравнению с 2024 г.), в Московской области — 1,7 тыс. руб. (-2,3%), в Санкт-Петербурге — 2,67 тыс. руб. (+12,4%), в Краснодарском крае — 2,89 тыс. руб. (+3,2%), в Ленинградской области — 1,45 тыс. руб. (-0,2%).

Максимальные дневные траты зафиксированы на Дальнем Востоке. Лидер — Чукотский автономный округ (5,82 тыс. руб. в день), за ним следуют Камчатский и Приморский края (по 4,84 тыс. руб.).

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Наше исследование показало, что туристы стали больше тратить и сместили свои поездки на осень. Для отельеров это означает, что прежние сезонные модели, ориентированные преимущественно на летний поток и ограниченный набор популярных направлений, нуждаются в пересмотре. Успех в гостиничном бизнесе теперь зависит от умения работать с межсезоньем, прогнозировать динамику спроса и глубже понимать гостей. Именно поэтому «Сбер» развивает отраслевые решения, которые помогают гостиницам принимать управленческие решения на основе точных и актуальных данных. Наш сервис включает анализ эффективности бизнеса, сравнение ключевых показателей с конкурентами, рекомендации на основе индивидуальных метрик, а также ежемесячный мониторинг среднерыночной ситуации в нужном регионе. Кроме того, мы предлагаем инструменты для поиска оптимального места для открытия нового объекта: выбор локации на карте с учетом специфики формата, оценку арендных ставок и потенциальной выручки, статистику доходов населения, а также детальный анализ пешеходного и автомобильного трафика, включая места для размещения наружной рекламы. Эта аналитика, основанная на обезличенных данных миллионов клиентов и десятках источников, дает отельерам возможность не просто видеть рыночные тенденции, а выстраивать на их базе работающие, маржинальные модели управления».

Исследование «СберАналитики» подготовлено с помощью аналитической панели «Туризм» и основано на агрегированной и обезличенной информации о потребностях 111 млн покупателей и семи млн юридических лиц. Также используются данные из более чем 70 внутренних и внешних источников. Это позволяет детально анализировать разные рынки с учетом их отраслевых и региональных особенностей.



