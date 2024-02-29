Россия Сибирь Сибирский регион

СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири 00 км. Для сохранной перевозки груза N1 оснащен специальным крытым кузовом, который изготовлен для защиты полимеров от нагревания и влаги. Фото: ЭвоКарго СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири Коммерческая эксплутация автономного транспорта осуществляется в рамках сервиса «ЭвоКарго», который включает в себя техническое обслуживание и отслеживание исправной работы электрогрузов

Компания Arinteg пришла в Западную Сибирь В соответствии со своей стратегией российский системный интегратор информационной безопасности Arinteg продолжает расширять географию своего присутствия в России. Компания вышла на рынок Сибири, открыв здесь сразу два представительства: в Новосибирске и Кемерове. «Мы открыты к сотрудничеству и нацелены привнести новое в развитие региона: свои компетенции, богатый опыт, а также

Нижегородцам стал доступен первый цифровой гид по сибирской кухне -путеводитель МТС расскажет о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири. Из онлайн-гида МТС туристы узнают, почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюд

Один из главных инфраструктурных операторов России перевозит 6500 сотрудников на российский Linux «Альт» Импортозамещение ОС в «Россетях» Как выяснил CNews, «дочка» оператора электрических сетей в России «Россети» — «Россети Сибирь» закупает тысячи лицензий заранее выбранной российской ОС на 53 млн руб. «Россети Сибирь» опубликовала тендер на приобретение 6,5 тыс. бессрочных лицензий ОС «Альт рабочая станция

«Круг» автоматизирует погрузку угля ЦОФ «Сибирь» Компания «Круг» произвела поставка программно-аппаратного (программно-технического) комплекса «Круг-2000» (ПАК ПТК «Круг-2000») для АСУ ТП погрузки угля центральной обогатительной фабрики «Сибирь» (ПАО «Южный Кузбасс»). В состав поставки вошли шкаф управления (ШУ) с контроллерным оборудованием и фирменное программное обеспечение «SCADA Круг-2000» версии 4.4 ШУ выполнен в утепленн

«Мегафон» разогнал 4G в древней столице Сибири и представители «Мегафона». По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области, в 2023 г. ожидается увеличение турпотока в Тобольск до 3,5 млн человек. Рост привлекательности древней столицы Сибири подтверждают и аналитики «Мегафона». Анализ обезличенных больших данных оператора показывает, что за первые летние месяцы 2023 г. Тобольск и Абалак посетили на 45% больше путешественнико

Компания Postgres Professional расширяет присутствие в Сибири мпании испытывают серьезный дефицит системных разработчиков. Между тем они — важнейшее условие появление сильных отечественных программных продуктов, а значит, и технологической независимости страны. Сибирь обладает мощным потенциалом для решения этой задачи: здесь не только сформировано сильное сообщество состоявшихся специалистов, но и обучается ИТ-специальностям большое количество перспе

МТС и «Россети Сибирь» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сотрудничества с ПАО «Россети Сибирь» (дочернее предприятие «ПАО Россети»), российской электросетевой компанией. Компании подписали соглашение, которое предполагает реализацию проекта по выявлению коммерческих потерь в элек

«Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» и «Россети Сибирь» заключили соглашение о сотрудничестве в области использования «зеленых» технологий на

МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT ПАО «МТС», цифровая экосистема, и электросетевая компания ПАО «Россети Сибирь», дочернее подразделение ПАО «Россети», в сотрудничестве с партнерами впервые в России протестировали на сети интернета вещей МТС стандарта NB-IoT новую технологию оптимизации передачи д

МТС включила LTE-скорости для первых болельщиков новой «Сибирь-арены» МТС запустила сеть LTE на территории многофункциональной ледовой «Сибирь-арены» в Новосибирске. Теперь болельщики и зрители могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже при полных трибунах во время мероприятий. Об этом CNews сообщили пре

«Мегафон» запустил высокоскоростной интернет в крупнейшем авиахабе Сибири Связисты «Мегафона» завершили второй этап цифровизации ключевого транспортного объекта Сибири – нового терминала аэропорта Толмачёво. Мобильный интернет 4G на скорости до 200 Мбит/с работает во всех внутренних помещениях объекта, площадь которого составляет почти 60 тыс. кв. м. В

МТС запустила скоростной интернет еще на семи участках федеральной трассы «Сибирь» в Кузбассе МТС расширила покрытие сети 4G на кузбасском сегменте федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Голосовая связь и быстрый мобильный интернет стали доступны автопутешественникам еще на семи участках дороги в пяти районах Кузбасса. Об этом CNews сообщили представители МТС. Стабильн

«Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО Замена VMware Как выяснил CNews, «Россети Сибирь» внедряет систему виртуализации серверов на базе отечественных решений. На эти цели компания выделила 150,9 млн руб., можно обнаружить на портале госзакупок. Тендер опубликован 30 ноября

«Росэлектроника» поставила «несгораемые» системы наблюдения для одной из крупнейших ТЭЦ Сибири Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил для Красноярской ТЭЦ-1, одной из крупнейших теплоэлектростанций Сибири, цифровые термостойкие системы видеонаблюдения. Таким оборудованием оснащаются камерные топки паровых котлов, где происходит факельное сжигание топлива при температуре 1400-1600 °С. Цифр

Сибирская генерирующая компания впервые внедряет систему предиктивной аналитики на своих электростанциях кой ГРЭС внедряет компания РОТЕК. Об этом CNews сообщили представители РОТЕК. РОТЕК выиграл конкурс Сибирской генерирующей компании по внедрению системы предиктивной аналитики на Беловской ГРЭС

Развивать «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер го рынка и реализация инновационных цифровых проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков. «Сибирь и Дальний Восток — значимые территории для “Мегафона”, где компания должна усиливать с

США потребовали от японцев прекратить майнить криптовалюту в Сибири пломаты обратились к представителям японских криптобирж, которые продолжают добывать криптовалюту в Сибири. Сразу после этого с аналогичным призывом к подведомственным биржам обратилось Агентст

МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о заключении соглашения с ПАО «Россети Сибирь» (дочернее общество ПАО «Россети»), одной из крупнейших электросетевых компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Партнерство предполагает реалиазацию пилотного проекта

МТС запустила базовые станции LTE вдоль трасс «Сибирь» и «Иртыш» МТС объявила о расширении сети и запуске дополнительных базовых станций LTE вдоль федеральных трасс 254 «Иртыш» и Р255 «Сибирь» в Новосибирской области. В результате на участке трассы федерального значения «Иртыш» в районе сел Новогутово, Ивановка, Новопервомайское, Груздевка, Кокошино и Кабинетное появился высо

«Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса ивую облачную платформу с широким спектром решений на основе последних версий программных сервисов VMware. Запуск облака в Новосибирске продиктован ростом спроса облачных сервисов со стороны клиентов Сибири и Дальнего Востока. «Билайн бизнес» готов предоставить надежный профессиональный сервис с минимальными сетевыми задержками за счет собственной опорной многопротокольной коммуникации сети

«Ланит-Сибирь» завершила работы по системной интеграции в здании Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярска «Ланит-Сибирь» (входит в группу компаний «Ланит») реализовала проект по созданию комплексной информационной инфраструктуры нового здания Третьего арбитражного апелляционного суда в Красноярске. Работы

«М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке в том числе, за счёт модели маркетплейса, также вырос в три раза. На этом фоне группа «М.видео-Эльдорадо» наращивает мощность логистической инфраструктуры в регионах – в Поволжье, на Юге, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Компания откроет три новых распределительных центра в Самаре, Краснодаре и Красноярске, а также трансформирует региональные платформы в Екатеринбурге и Владивостоке, в

«Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД ПАО «Россети Сибирь» провело конкурс на создание и внедрение системы электронного документооборота. По итогам проекта планируется автоматизация внутрикорпоративного документооборота компании на базе програм

«Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia. В августе 2020 г. Gfn.ru стал одним из крупнейших резидентов уральского дата-центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных», разместив в

Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года то составляет примерно 8 млн пятиминутных музыкальных произведений, 12,5 млн фотографий среднего размера или 20 тыс. часов кинофильмов. По объему ежемесячного потребления информации абоненты SenSat в Сибири уже превышают объем данных, потребленных космическим телескопом «Хаббл» за четыре года, и приближаются к тому, чтобы всего за месяц обогнать известную околоземную обсерваторию по количес

Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири» Российская Galileosky объявила о том, что ее терминалы использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири»для отслеживания местоположения и работы техники. Также приборы помогали контролировать расход топлива. Трекеры были установлены на всю трубоукладочную технику: укладчики, бульдозеры, са

«Росэлектроника» автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке ласти и Забайкальского края. Новый контракт стал продолжением стратегического партнерства "Ростеха" и "Россетей". Реализация проекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения в регионах Сибири и Дальнего Востока. Работы планируется завершить к концу 2020 г.», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко. «Росэлектроника» производит широкий спектр реш

«Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании» P SRM и другими смежными системами. Андрей Колесников, заместитель директора по ресурсообеспечению «Сибирской генерирующей компании», сказал: «Внедренная система охватывает более 60 организаций

«МРСК Сибири» и «Мегафон» займутся совместным развитием инфраструктуры Сибири «Мегафон» и «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области внедре

SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики SAP и «Корпорация развития Енисейской Сибири» объявили о намерениях сотрудничать в области подготовки ИТ-специалистов для проекта «Цифровая долина Красноярска». Подписи под документом поставили генеральный директор корпорации разви

«Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA ых решений SAP является одной из ключевых составляющих долгосрочной стратегии развития «Алкогольной Сибирской Группы». В пятилетней перспективе АСГ планирует увеличить объёмы производства и про

Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске Продукты Positive Technologies Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли «МРСК Сибири» и группе компаний «Россети» обеспечить информационную безопасность состоявшейся в Красноярске ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 г. Соревнования и мероприятия культурной программы п

«Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива» «Чистая вода Сибири», красноярский производитель и поставщик питьевой артезианской воды, внедрила электронный архив, разработанный «Гэндальф». Сегодня у «Чистой воды Сибири» более 12 тыс. клиентов. Т

«МРСК Сибири» повысила загрузку колл-центров до 90% с помощью Oktell «МРСК Сибири», дочерняя компания «Россетей», повысила показатель загрузки (Utilization) до 90% и доступность контакт-центра, внедрив коммуникационную платформу Oktell. Об этом сообщили представители

В «МРСК Сибири» завершено внедрение коммуникационной платформы Oktell «МРСК Сибири», дочернее общество «Россетей», объявила о повышении параметра Utilization до 90% и доступности контакт-центра за счет внедрения коммуникационной платформы Oktell, сообщили представители

Мобильный оператор TTK Mobile запущен в трех регионах Западной Сибири тные SMS-сообщения всего за 200 руб. в месяц. Предложение по тарифу «Первый» ограничено. Подключиться к TTK Mobile можно с сохранением своего номера. Дополнительно ТТК предлагает абонентам в Западной Сибири линейку пакетных тарифных планов «Поехали!», которые включают различный объем мобильного трафика: от 5 до 24 ГБ в месяц и от 200 до 600 минут исходящих звонков. Все разговоры внутри сети

«Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири Горно-Алтайск стал первым в Сибири городом, где обеспечена комплексная защита населения и инфраструктуры от природных, техногенных и криминогенных рисков. «Ростелеком» по поручению Правительства Республики Алтай и админис

«Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода «Ланит-Сибирь» (входит в группу компаний «Ланит») создала и запустила в эксплуатацию модульный центр обработки данных на стратегическом объекте Богучанского алюминиевого завода. В рамках проекта также