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Россия Сибирь Сибирский регион

Россия - Сибирь - Сибирский регион

Площадь Сибири — 9 миллионов 734 тысячи квадратных километров, это 9% от всей суши на Земле.

 

 

«По зову партии — на новостройки Сибири». Советский агитационный плакат. Иванов К. К., 1960 год. «По зову партии — на новостройки Сибири». Советский агитационный плакат. Иванов К. К., 1960 год.
«Таёжный десант», 1970-е Титов Юрий Александрович (1926 - 1998) «Таёжный десант», 1970-е Титов Юрий Александрович (1926 - 1998)
"Освоение Сибири", 1960 г. Корнеев Борис Васильевич "Освоение Сибири", 1960 г. Корнеев Борис Васильевич
"Разбуженная тайга", 1977 г. Янке Владимир Валентинович "Разбуженная тайга", 1977 г. Янке Владимир Валентинович
Таежные горизонты. 1979 Федор Вдовин Таежные горизонты. 1979 Федор Вдовин
«Огни сибирских строек. Ангара», 1983-1986 Подляский Юрий Станиславович «Огни сибирских строек. Ангара», 1983-1986 Подляский Юрий Станиславович
«Таёжные дали», 1977 год Титов Юрий Александрович (1926-1998) «Таёжные дали», 1977 год Титов Юрий Александрович (1926-1998)
"В полночь 1979 г." (из серии "Строители Сибири") Левитин Анатолий Павлович "В полночь 1979 г." (из серии "Строители Сибири") Левитин Анатолий Павлович


29.02.2024 СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири

00 км. Для сохранной перевозки груза N1 оснащен специальным крытым кузовом, который изготовлен для защиты полимеров от нагревания и влаги. Фото: ЭвоКарго СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири Коммерческая эксплутация автономного транспорта осуществляется в рамках сервиса «ЭвоКарго», который включает в себя техническое обслуживание и отслеживание исправной работы электрогрузов
13.12.2023 Компания Arinteg пришла в Западную Сибирь

В соответствии со своей стратегией российский системный интегратор информационной безопасности Arinteg продолжает расширять географию своего присутствия в России. Компания вышла на рынок Сибири, открыв здесь сразу два представительства: в Новосибирске и Кемерове. «Мы открыты к сотрудничеству и нацелены привнести новое в развитие региона: свои компетенции, богатый опыт, а также

27.11.2023 Нижегородцам стал доступен первый цифровой гид по сибирской кухне

-путеводитель МТС расскажет о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири. Из онлайн-гида МТС туристы узнают, почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюд
06.09.2023 Один из главных инфраструктурных операторов России перевозит 6500 сотрудников на российский Linux «Альт»

Импортозамещение ОС в «Россетях» Как выяснил CNews, «дочка» оператора электрических сетей в России «Россети» — «Россети Сибирь» закупает тысячи лицензий заранее выбранной российской ОС на 53 млн руб. «Россети Сибирь» опубликовала тендер на приобретение 6,5 тыс. бессрочных лицензий ОС «Альт рабочая станция
31.07.2023 «Круг» автоматизирует погрузку угля ЦОФ «Сибирь»

Компания «Круг» произвела поставка программно-аппаратного (программно-технического) комплекса «Круг-2000» (ПАК ПТК «Круг-2000») для АСУ ТП погрузки угля центральной обогатительной фабрики «Сибирь» (ПАО «Южный Кузбасс»). В состав поставки вошли шкаф управления (ШУ) с контроллерным оборудованием и фирменное программное обеспечение «SCADA Круг-2000» версии 4.4 ШУ выполнен в утепленн
27.07.2023 «Мегафон» разогнал 4G в древней столице Сибири

и представители «Мегафона». По данным Агентства туризма и продвижения Тюменской области, в 2023 г. ожидается увеличение турпотока в Тобольск до 3,5 млн человек. Рост привлекательности древней столицы Сибири подтверждают и аналитики «Мегафона». Анализ обезличенных больших данных оператора показывает, что за первые летние месяцы 2023 г. Тобольск и Абалак посетили на 45% больше путешественнико
04.07.2023 Компания Postgres Professional расширяет присутствие в Сибири

мпании испытывают серьезный дефицит системных разработчиков. Между тем они — важнейшее условие появление сильных отечественных программных продуктов, а значит, и технологической независимости страны. Сибирь обладает мощным потенциалом для решения этой задачи: здесь не только сформировано сильное сообщество состоявшихся специалистов, но и обучается ИТ-специальностям большое количество перспе
19.06.2023 МТС и «Россети Сибирь» займутся поиском хищений в электросетях с помощью Big Data и искусственного интеллекта

ПАО «МТС», цифровая экосистема, сообщает о расширении сотрудничества с ПАО «Россети Сибирь» (дочернее предприятие «ПАО Россети»), российской электросетевой компанией. Компании подписали соглашение, которое предполагает реализацию проекта по выявлению коммерческих потерь в элек
15.06.2023 «Сбер» и «Россети Сибирь» будут развивать «зеленые» технологии на территории Сибирского федерального округа

На Петербургском международном экономическом форуме «Сбер» и «Россети Сибирь» заключили соглашение о сотрудничестве в области использования «зеленых» технологий на
17.04.2023 МТС и «Россети Сибирь» протестировали новую технологию оптимизации передачи данных на сети NB-IoT

ПАО «МТС», цифровая экосистема, и электросетевая компания ПАО «Россети Сибирь», дочернее подразделение ПАО «Россети», в сотрудничестве с партнерами впервые в России протестировали на сети интернета вещей МТС стандарта NB-IoT новую технологию оптимизации передачи д
22.02.2023 МТС включила LTE-скорости для первых болельщиков новой «Сибирь-арены»

МТС запустила сеть LTE на территории многофункциональной ледовой «Сибирь-арены» в Новосибирске. Теперь болельщики и зрители могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами даже при полных трибунах во время мероприятий. Об этом CNews сообщили пре
21.02.2023 «Мегафон» запустил высокоскоростной интернет в крупнейшем авиахабе Сибири

Связисты «Мегафона» завершили второй этап цифровизации ключевого транспортного объекта Сибири – нового терминала аэропорта Толмачёво. Мобильный интернет 4G на скорости до 200 Мбит/с работает во всех внутренних помещениях объекта, площадь которого составляет почти 60 тыс. кв. м. В
24.01.2023 МТС запустила скоростной интернет еще на семи участках федеральной трассы «Сибирь» в Кузбассе

МТС расширила покрытие сети 4G на кузбасском сегменте федеральной трассы Р-255 «Сибирь». Голосовая связь и быстрый мобильный интернет стали доступны автопутешественникам еще на семи участках дороги в пяти районах Кузбасса. Об этом CNews сообщили представители МТС. Стабильн
01.12.2022 «Дочка» «Россетей» отказывается от VMware в пользу отечественного ПО

Замена VMware Как выяснил CNews, «Россети Сибирь» внедряет систему виртуализации серверов на базе отечественных решений. На эти цели компания выделила 150,9 млн руб., можно обнаружить на портале госзакупок. Тендер опубликован 30 ноября
09.11.2022 «Росэлектроника» поставила «несгораемые» системы наблюдения для одной из крупнейших ТЭЦ Сибири

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» поставил для Красноярской ТЭЦ-1, одной из крупнейших теплоэлектростанций Сибири, цифровые термостойкие системы видеонаблюдения. Таким оборудованием оснащаются камерные топки паровых котлов, где происходит факельное сжигание топлива при температуре 1400-1600 °С. Цифр
24.08.2022 Сибирская генерирующая компания впервые внедряет систему предиктивной аналитики на своих электростанциях

кой ГРЭС внедряет компания РОТЕК. Об этом CNews сообщили представители РОТЕК. РОТЕК выиграл конкурс Сибирской генерирующей компании по внедрению системы предиктивной аналитики на Беловской ГРЭС
02.08.2022 Развивать «Мегафон» в Сибири и на Дальнем Востоке будет новый топ-менеджер

го рынка и реализация инновационных цифровых проектов для корпоративного сегмента и госзаказчиков. «Сибирь и Дальний Восток — значимые территории для “Мегафона”, где компания должна усиливать с
08.07.2022 США потребовали от японцев прекратить майнить криптовалюту в Сибири

пломаты обратились к представителям японских криптобирж, которые продолжают добывать криптовалюту в Сибири. Сразу после этого с аналогичным призывом к подведомственным биржам обратилось Агентст
04.03.2022 МТС и Россети займутся внедрением технологий интернета вещей в электросетевой комплекс Сибири

ПАО «МТС», российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, сообщает о заключении соглашения с ПАО «Россети Сибирь» (дочернее общество ПАО «Россети»), одной из крупнейших электросетевых компаний в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Партнерство предполагает реалиазацию пилотного проекта

17.12.2021 МТС запустила базовые станции LTE вдоль трасс «Сибирь» и «Иртыш»

МТС объявила о расширении сети и запуске дополнительных базовых станций LTE вдоль федеральных трасс 254 «Иртыш» и Р255 «Сибирь» в Новосибирской области. В результате на участке трассы федерального значения «Иртыш» в районе сел Новогутово, Ивановка, Новопервомайское, Груздевка, Кокошино и Кабинетное появился высо
02.12.2021 «Билайн бизнес» совместно с DataFort предоставят пользователям Сибири и Дальнего востока облачную платформу для бизнеса

ивую облачную платформу с широким спектром решений на основе последних версий программных сервисов VMware. Запуск облака в Новосибирске продиктован ростом спроса облачных сервисов со стороны клиентов Сибири и Дальнего Востока. «Билайн бизнес» готов предоставить надежный профессиональный сервис с минимальными сетевыми задержками за счет собственной опорной многопротокольной коммуникации сети
10.09.2021 «Ланит-Сибирь» завершила работы по системной интеграции в здании Третьего арбитражного апелляционного суда Красноярска

«Ланит-Сибирь» (входит в группу компаний «Ланит») реализовала проект по созданию комплексной информационной инфраструктуры нового здания Третьего арбитражного апелляционного суда в Красноярске. Работы
28.07.2021 «М.видео-Эльдорадо» откроет распределительные центры на Юге, в Поволжье, Сибири, на Урале и Дальнем Востоке

в том числе, за счёт модели маркетплейса, также вырос в три раза. На этом фоне группа «М.видео-Эльдорадо» наращивает мощность логистической инфраструктуры в регионах – в Поволжье, на Юге, на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Компания откроет три новых распределительных центра в Самаре, Краснодаре и Красноярске, а также трансформирует региональные платформы в Екатеринбурге и Владивостоке, в
30.04.2021 «Россети Сибирь» перейдет на отечественную СЭД

ПАО «Россети Сибирь» провело конкурс на создание и внедрение системы электронного документооборота. По итогам проекта планируется автоматизация внутрикорпоративного документооборота компании на базе програм
28.08.2020 «Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia

«Ростелеком» и Gfn.ru запустили на Урале и в Сибири облачные игры на базе технологий Nvidia. В августе 2020 г. Gfn.ru стал одним из крупнейших резидентов уральского дата-центра компании «Ростелеком — Центры обработки данных», разместив в

11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года

то составляет примерно 8 млн пятиминутных музыкальных произведений, 12,5 млн фотографий среднего размера или 20 тыс. часов кинофильмов. По объему ежемесячного потребления информации абоненты SenSat в Сибири уже превышают объем данных, потребленных космическим телескопом «Хаббл» за четыре года, и приближаются к тому, чтобы всего за месяц обогнать известную околоземную обсерваторию по количес
27.01.2020 Приборы Galileosky использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири»

Российская Galileosky объявила о том, что ее терминалы использовались при строительстве газопровода «Сила Сибири»для отслеживания местоположения и работы техники. Также приборы помогали контролировать расход топлива. Трекеры были установлены на всю трубоукладочную технику: укладчики, бульдозеры, са
30.09.2019 «Росэлектроника» автоматизирует систему управления энергосетями в Сибири и на Дальнем Востоке

ласти и Забайкальского края. Новый контракт стал продолжением стратегического партнерства "Ростеха" и "Россетей". Реализация проекта позволит повысить качество и надежность энергоснабжения в регионах Сибири и Дальнего Востока. Работы планируется завершить к концу 2020 г.», – отметил исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко. «Росэлектроника» производит широкий спектр реш
24.09.2019 «Норбит» внедрил систему управления закупками на базе SAP ERP в «Сибирской генерирующей компании»

P SRM и другими смежными системами. Андрей Колесников, заместитель директора по ресурсообеспечению «Сибирской генерирующей компании», сказал: «Внедренная система охватывает более 60 организаций
06.06.2019 «МРСК Сибири» и «Мегафон» займутся совместным развитием инфраструктуры Сибири

«Мегафон» и «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве. Соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных проектах в области внедре
06.06.2019 SAP и «Енисейская Сибирь» будут готовить кадры для цифровой экономики

SAP и «Корпорация развития Енисейской Сибири» объявили о намерениях сотрудничать в области подготовки ИТ-специалистов для проекта «Цифровая долина Красноярска». Подписи под документом поставили генеральный директор корпорации разви
16.04.2019 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA

ых решений SAP является одной из ключевых составляющих долгосрочной стратегии развития «Алкогольной Сибирской Группы». В пятилетней перспективе АСГ планирует увеличить объёмы производства и про
25.03.2019 Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли защитить от кибератак универсиаду в Красноярске

Продукты Positive Technologies Maxpatrol SIEM и Maxpatrol 8 помогли «МРСК Сибири» и группе компаний «Россети» обеспечить информационную безопасность состоявшейся в Красноярске ХХIХ Всемирной зимней универсиады 2019 г. Соревнования и мероприятия культурной программы п
04.12.2018 «Чистая вода Сибири» сократила время на сверку с контрагентами с помощью «Скан-архива»

«Чистая вода Сибири», красноярский производитель и поставщик питьевой артезианской воды, внедрила электронный архив, разработанный «Гэндальф». Сегодня у «Чистой воды Сибири» более 12 тыс. клиентов. Т
14.09.2018 «МРСК Сибири» повысила загрузку колл-центров до 90% с помощью Oktell

«МРСК Сибири», дочерняя компания «Россетей», повысила показатель загрузки (Utilization) до 90% и доступность контакт-центра, внедрив коммуникационную платформу Oktell. Об этом сообщили представители

23.08.2018 В «МРСК Сибири» завершено внедрение коммуникационной платформы Oktell

«МРСК Сибири», дочернее общество «Россетей», объявила о повышении параметра Utilization до 90% и доступности контакт-центра за счет внедрения коммуникационной платформы Oktell, сообщили представители
13.06.2018 Мобильный оператор TTK Mobile запущен в трех регионах Западной Сибири

тные SMS-сообщения всего за 200 руб. в месяц. Предложение по тарифу «Первый» ограничено. Подключиться к TTK Mobile можно с сохранением своего номера. Дополнительно ТТК предлагает абонентам в Западной Сибири линейку пакетных тарифных планов «Поехали!», которые включают различный объем мобильного трафика: от 5 до 24 ГБ в месяц и от 200 до 600 минут исходящих звонков. Все разговоры внутри сети
23.05.2018 «Ростелеком» внедрил «Безопасный город» в Сибири

Горно-Алтайск стал первым в Сибири городом, где обеспечена комплексная защита населения и инфраструктуры от природных, техногенных и криминогенных рисков. «Ростелеком» по поручению Правительства Республики Алтай и админис
12.09.2017 «Ланит-Сибирь» создала модульный ЦОД для нужд Богучанского алюминиевого завода

«Ланит-Сибирь» (входит в группу компаний «Ланит») создала и запустила в эксплуатацию модульный центр обработки данных на стратегическом объекте Богучанского алюминиевого завода. В рамках проекта также
27.08.2017 Новая разработка сибирских ученых: ботинки с автономной навигацией

системой навигации предлагается оснастить одежду и обувь, что позволит с высокой точностью определять местоположение человека как в городе, так и в условиях дикой природы или под землей. Ученые двух сибирских университетов для своего изобретения использовали инновационный алгоритм и микроэлектромеханические датчики (МЭМС-датчики) – гироскопы и акселемометры, а также магнитометр – датчик ма

Публикаций - 2226, упоминаний - 2521

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 337
Ростелеком 10705 274
МегаФон 7807 201
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 162
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1972 132
Ростелеком Сибирь - Сибирский макрорегиональный филиал Ростелекома 202 110
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 95
Microsoft Corporation 24053 81
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 68
SAP SE 5108 65
7642 63
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 48
Oracle Corporation 6508 46
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 543 44
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 41
Huawei 3696 40
Ростелеком - Связьинвест 1705 38
IBM - International Business Machines Corp 9346 38
Samsung Electronics 9975 36
NVision Group - Энвижн Груп 675 36
ЭОС - Электронные офисные системы 1166 33
Intel Corporation 11904 33
Триколор - Национальная спутниковая компания 310 32
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 376 32
Cisco Systems 5007 30
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1269 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 28
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 28
МТС Сибирь макрорегион 48 27
Yandex - Яндекс 6463 27
МегаФон - Синтерра - Synterra 791 26
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 24
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 24
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 133 24
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 615 23
Apple Inc 11663 22
Siemens AG - Siemens Group 2557 22
Корус Консалтинг ГК 1150 20
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2041 20
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 328 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 55
РЖД - Российские железные дороги 1782 41
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 41
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго 73 32
Открытие ФК - Банк Открытие 524 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 28
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 28
Почта России ПАО 1997 27
Газпром ПАО 1242 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 25
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 92 25
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 246 25
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 494 25
Альфа-Банк 1677 24
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 401 24
ССК - Сибирская Сервисная Компания 21 21
Россети Ленэнерго 1699 21
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 754 20
Связной ГК 1358 20
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 19
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 45 19
Евросеть 1402 17
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 247 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2028 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 442 16
Ингосстрах СПАО 397 15
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 218 15
Май - Майский чай - российская торговая компания 1101 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1445 14
Транснефть 283 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 13
РусГидро ПАО - ГидроОГК 274 13
НСПК - Национальная система платежных карт 729 12
McDonald’s - Макдоналдс 193 12
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 12
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 932 12
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1028 12
АльфаСтрахование СГ 293 12
Русагро Группа Компаний 250 12
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 204 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 67
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5456 53
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4697 44
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5092 35
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4045 35
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1295 29
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 137 24
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2560 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4263 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3154 21
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2586 21
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2842 20
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2105 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2776 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3115 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1778 19
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 19
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 784 17
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1141 16
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2919 15
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 174 14
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3389 14
Федеральное казначейство России 1647 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1776 12
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1769 11
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 929 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2645 10
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 278 10
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1016 10
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 80 9
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1262 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1739 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3429 9
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 225 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 738 9
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 883 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1391 8
Судебная власть - Judicial power 2213 8
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 592 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6181 105
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2658 26
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 273 4
TIA - Telecommunications Industry Association 88 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 4
Greenpeace - Гринпис 119 4
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 645 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 3
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 3
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 3
Единая Россия - Политическая партия 286 3
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 2
WiMAX Forum 68 2
ПО КСИ АНО - Профессиональное объединение конструкторов систем информатики АНО 4 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 230 2
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 39 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 150 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1396 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 446 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 202 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 275 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 96 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 17 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 58919 592
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 44393 416
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20042 365
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26795 280
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23353 253
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28116 238
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9033 210
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14361 208
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9148 180
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 6483 164
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6738 157
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7024 147
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27649 141
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13520 137
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10296 134
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11729 132
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6289 131
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 3677 130
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15538 129
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4444 129
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19238 128
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10323 122
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11460 120
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7812 120
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11665 113
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14616 104
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10987 103
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10844 98
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9071 98
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22781 88
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6112 86
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9011 84
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7045 83
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2878 82
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet 2124 80
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8078 77
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2743 74
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 9886 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23764 71
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2030 69
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 319 42
Microsoft Windows 2000 8660 41
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 36
Google Android 13393 32
Apple iPhone 6 4861 31
Microsoft Windows 15013 29
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 28
Apple iOS 7344 24
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 838 21
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 17
Microsoft Office 3557 16
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 335 16
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 282 15
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 15
NVision Барьер 601 15
Oracle E-Business Suite - OEBS 578 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4841 13
ВГТРК - Смотрим 577 13
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 540 13
Microsoft SQL Server 1525 12
ЭОС Дело-web 205 11
Microsoft Outlook 1338 11
МТС KION - МТС ТВ IPTV - МТС СТВ - МТС Спутниковое ТВ - МТС ТВ Домашнее цифровое интерактивное 107 11
Космодром Байконур 1056 10
Microsoft Dynamics 1167 10
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 10
VK - Mail.ru Одноклассники 1664 10
Linux OS 9085 10
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 10
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 300 9
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 59 9
Apple iPad 3801 9
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1314 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 9
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 112 9
Oracle Java - язык программирования 2886 9
Microsoft Skype 2010 9
ЭОС Дело СЭД 203 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 853 8
Соловьев Александр 77 39
Баженов Михаил 39 36
Соловенчук Александр 83 33
Беленький Валерий 32 22
Путин Владимир 2948 21
Кравцов Роман 81 19
Кудрявцев Максим 41 16
Громыко Роман 21 15
Натрусов Артем 252 13
Медведев Дмитрий 1642 13
Гоков Дмитрий 33 12
Исаев Александр 33 12
Чеботова Виктория 12 12
Тихонравов Андрей 14 12
Богданов Кирилл 112 11
Чаркин Евгений 274 11
Диркс Яков 14 11
Дадыкин Иван 31 11
Каминский Павел 13 11
Феоктистов Вадим 35 11
Клепиков Алексей 109 10
Абакумов Евгений 181 10
Суровец Дмитрий 46 10
Поляков Сергей 70 10
Дьяченко Валерий 95 10
Щеголев Игорь 696 9
Савкин Владимир 39 9
Халматов Максим 64 9
Кереже Дмитрий 9 9
Ягнятинский Евгений 32 9
Шеховцов Юрий 34 9
Цыганов Вячеслав 64 9
Урьяс Вадим 98 9
Слизень Виталий 242 9
Панферов Алексей 22 9
Дрейгер Павел 32 9
Мирошниченко Алексей 9 9
Рейман Леонид 1037 9
Зырянов Илья 17 9
Никифоров Николай 1134 9
Россия - РФ - Российская федерация 132985 1265
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2479 564
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40689 504
Россия - СФО - Новосибирск 3960 469
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2733 396
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1439 381
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16203 242
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1505 238
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1510 232
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1216 230
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50948 221
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1172 218
Россия - СФО - Кемеровская область 823 164
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2955 149
Россия - СФО - Иркутская область 979 147
Европа 21389 144
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1301 140
Россия - СФО - Омская область - Омск 1048 132
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13716 128
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 831 121
Россия - СФО - Хакасия Республика 441 119
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16028 114
Россия - СФО - Омская область 621 111
Россия - УФО - Екатеринбург 3616 109
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 583 107
Земля - планета Солнечной системы 10127 104
Россия - СФО - Томская область - Томск 850 104
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6837 103
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 269 101
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 507 99
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 842 98
Россия - ДФО - Бурятия Республика 535 96
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1410 87
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1066 86
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13896 82
Россия - Восточная Сибирь 250 78
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1032 77
Россия - ДФО - Забайкальский край 504 77
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 841 65
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 689 63
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47340 464
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45089 264
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22276 246
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26432 236
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16785 213
Абонентская база - Абонентская плата 5562 164
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9341 163
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15327 143
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6103 114
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12075 100
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6483 90
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12389 86
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10223 85
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7433 81
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5194 78
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8295 76
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4776 76
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5049 70
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9404 70
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 5270 68
Энергетика - Energy - Energetically 4692 68
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5636 67
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8993 67
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6137 66
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4692 65
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10352 62
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5270 62
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7834 54
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4369 49
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5207 46
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5274 46
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2251 43
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5541 43
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3438 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 5412 42
Кредитование - Сrediting - Заём 6319 42
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5889 42
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1839 39
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2100 39
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3269 37
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11099 85
CNET Networks - CNET News 1642 22
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 22
CNews RND - R&D.CNews 2273 17
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 465 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 14
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5833 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 592 12
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 10
New Scientist 1447 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1554 9
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 908 7
NYT - The New York Times 1012 7
Стрим-ТВ - телекомпания 157 7
Phys.org 972 6
Известия ИД 553 6
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 638 6
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 6
Nature 801 6
AP - Associated Press 1995 5
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 259 5
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 277 5
NEWSru.com 229 4
N+1 - Издание 146 4
Times 602 4
ComNews - Медиа-бизнес 102 4
Спорт 1 HD - телеканал 44 4
РИА Новости 850 4
NBC News 180 3
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа Холдинг - ранее Hachette Filipacchi Shkulev - Hearst Shkulev - Хеарст Шкулев Медиа 24 3
Scientific American 80 3
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 306 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 780 3
Forbes - Форбс 711 3
Рен ТВ - телеканал 68 2
Discovery Science 14 2
Viasat Premium HD 21 2
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 2
Ведомости 760 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7764 79
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2819 24
IDC - International Data Corporation 4883 23
Internet Stock Report 994 22
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 956 18
Gartner - Гартнер 3508 12
S&P 500 555 8
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 287 7
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 557 6
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 312 6
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 6
Conference Board - LEI - Leading Economic Indicators - Индекс опережающих индикаторов экономического развития 12 6
Juniper Research 515 5
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 109 4
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Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 104 3
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1389 12
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Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 712 8
СФУ - Сибирский федеральный университет 66 8
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 88 8
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Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 211 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 138 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 481 6
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 837 6
University of Oxford - Оксфордский университет 195 6
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 211 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 769 5
ТГУ - Томский государственный университет 150 5
КемГУ - Кемеровский государственный университет 14 4
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 473 4
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 188 4
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РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 3
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 109 3
University of Copenhagen - Københavns Universitet - Копенгагенский университет 28 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 260 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 532 3
АГУ - Алтайский государственный университет 36 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 324 3
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 34 3
АлтГТУ - Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 21 3
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