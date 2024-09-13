МТС поможет Службе спасения Якутии находить потерявшихся в тайге людей

МТС совместно со Службой спасения Республики Саха (Якутия) провела тестирование системы поиска потерявшихся людей в обширных лесных массивах и в других труднодоступных местах. МТС первой в России предложила использовать для повышения эффективности поиска пропавших комплексное решение на базе геосервисов и выделенных сетей связи. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В ходе спасательных мероприятий был применен специализированный комплекс решений, включающий автономные средства оперативной радиосвязи быстрого развертывания для поддержания надежной связи спасательных бригад на базе технологий Private LTE и Digital Mobile Radio (DMR).

В зоне поисков может отсутствовать транспортное сообщение и инфраструктура сетей связи для быстрого реагирования, поэтому МТС разработала комплексное решение для оперативного развертывания стабильной связи. Стандарт связи pLTE позволяет использовать геосервисы и работу высокотехнологичного оборудования в суровых погодных условиях и вдали от населенных пунктов, когда время на поиск пропавших людей ограничено. Эффективность определения местонахождение пропавшего обеспечивается с точностью до 50 метров.

«В Якутии волонтеры и служба спасения постоянно занимаются поиском людей, заблудившихся в лесу. В тайге теряются охотники, рыбаки, грибники, сборщики ягод. Система поможет определять возможное местонахождение пропавших, что значительно сузит дальнейший круг поисков и позволит оперативно отправить поисковую группу в нужную точку. Тем самым снижается риск гибели пропавших. Уверен, что использование подобных систем позволит отыскать как можно больше людей, которые не смогли самостоятельно выйти из тайги и, возможно, спасти не одну человеческую жизнь», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

«Испытания специализированных средств связи по поиску пропавших людей прошли успешно – так, с борта вертолета сигнал был пойман на расстоянии свыше 10 километров. При этом принято решение повысить мобильность комплекса и продумать его использование в облегченной версии. Также для проведения поисково-спасательных работ на территории Республики Саха (Якутия) важно учитывать температурный режим. Считаем, что решение можно усовершенствовать и успешно использовать в поисковых работах в условиях Крайнего Севера», – сказал руководитель Службы Спасения РС(Я) Иннокентий Андросов.