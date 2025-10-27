Разделы

4G pLTE Private LTE Выделенные сотовые сети частные сети предприятий


Сеть Private LTE – выделенная беспроводная технологическая сеть в пределах отдельного предприятия, позволяющая создавать коммуникационные решения - от видео и диспетчерской радиосвязи (транкинга) до телеметрии, а также развертывать цифровые платформы для автоматизированного управления оборудованием и транспортом, видеоаналитики на основе AI, трекинга персонала и техники. Закрытый контур сети и ее изолированность от публичных сетей обеспечивает безопасную и защищенную высокоскоростную передачу данных, а также высокое качество покрытия на объектах со сложным рельефом, в том числе и под землей. Российские предприятия постепенно отказываются от специализированных систем связи (DMR/TETRA, сети Wi-Fi) и делают выбор в пользу архитектуры выделенных IP-сетей стандарта LTE с возможностью последующего перехода на 5G.

Сеть pLTE является значимой составной частью комплексной модернизации ИТ-инфраструктуры, обеспечивающей системы сбора, обработки, хранения и передачи информации производственных и ИТ-систем предприятия.

27.10.2025 Спрос на частные LTE-сети для промышленных объектов продолжает расти

Почему именно «МегаФон»? «МегаФон» системно развивает направление pLTE и реализует крупные инфраструктурные проекты в стране. Среди заказчиков — предприятия с

22.08.2025 МТС разработала новое решение для обеспечения информационной безопасности в сетях Private LTE

«НТЦ Протей» разработали модуль MTS EPC IS для повышения информационной безопасности частных сетей Private LTE (pLTE). Об этом CNews сообщили представители МТС. Новое решение соответствует все
03.06.2025 МТС построит сеть Private LTE/5G-Ready для аэропорта Сочи

вень выйдет процесс реагирования на инциденты и координация между диспетчерами, операторами наземного обслуживания, службами безопасности и экстренными службами. Важной особенностью работы выделенной pLTE-сети станет обеспечение высоких стандартов информационной безопасности: трафик устройств будет изолирован от публичных сетей сотовой связи. Это позволит избегать влияния нагрузок и помех о
12.05.2025 Российским промышленникам и энергетикам не дали частоты для 4G: Против выступил «Мегафон»

Перенос решения вопроса по частотам для private LTE Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) не смогла принять решение по выделению частот для создания технологических сетей LTE (private LTE) на предприятиях энергетики
05.02.2025 Sitronics Group расширила функциональность платформы для построения частных сетей pLTE

Разработчики Sitronics Group усовершенствовали ядро платформы коммутации Sitronics Private Mobile Core для развертывания беспроводных частных сетей pLTE. После обновлений программного продукта пропускная способность в защищенном периметре теперь может составлять до 10 Гбит/с на кластер, что в 10 раз выше средней скорости широкополосного со
05.12.2024 «Ростелеком» и ЕВРАЗ запустили Private LTE на Качканарском месторождении

тили закрытую беспроводную высокоскоростную транспортную инфраструктуру с использованием технологии Private LTE (pLTE) и NB-loT на территории Качканарского месторождения в Свердловской области.
08.11.2024 «Искра Технологии» представила комплексное решение private LTE/5G для промышленных предприятий

Компания «Искра Технологии» разработала комплексную систему private LTE/5G, предназначенную для применения в различных отраслях промышленности, включая г
15.08.2024 МТС построит сеть Private LTE для морских терминалов ОТЭКО в порту Тамань

сообщила о заключении соглашения с ООО «ТНГ» о строительстве выделенной технологической сети связи Private LTE (pLTE) для одного из нефтеналивных терминалов, расположенного в глубоководной акв
05.02.2024 МТС внедрила сервис контроля качества связи на выделенных корпоративных сетях pLTE

овая экосистема, внедрила сервис автоматизированного мониторинга качества связи на выделенных сетях Private LTE (pLTE) ряда ведущих российских предприятий. Благодаря ранней диагностике метрик н
30.01.2024 МТС построила сеть Private LTE для рудника группы ЕвроХим

ПАО «МТС», цифровая экосистема, построила выделенную технологическую сеть связи Private LTE (pLTE) на руднике АО «Ковдорский ГОК» в Мурманской области, крупного российского

25.12.2023 Sitronics Group разработала ПО для развертывания беспроводных частных сетей Private LTE

аботке был использован опыт Sitronics Group во внедрении и поддержке решений для операторов связи и крупных корпоративных клиентов. «Решение необходимо для построения беспроводных корпоративных сетей Private LTE для российских крупных предприятий. Мы видим интерес на внедрение от клиентов из добывающий отрасли, логистических и топливно-энергетических компаний. У нас есть опыт развертывания

01.11.2023 Компания САТЕЛ построила pLTE-сеть для предприятия «Полиметалла»

Внедрение частной LTE-сети (pLTE) на Амурском гидрометаллургическом комбинате (АГМК), одной из производственных площадок

25.04.2023 МТС построит сеть Private LTE на золотодобывающих предприятиях «Селигдар» в Якутии

приятия и производителя рудного олова. Об этом CNews сообщили представители МТС. Развертывание сети Private LTE на территории АО «Золото Селигдара» позволит автоматизировать производственные пр
28.02.2023 Сибирские добывающие компании переходят на выделенные промышленные LTE-сети

еленных промышленных сетей LTE, сообщается в исследовании агентства ONSIDE. МТС построила 37% сетей PLTE в стране. Об этом CNews сообщили представители МТС. Согласно выводам аналитического аген
09.11.2022 «Билайн Бизнес» и «Иркутская нефтяная компания» испытали выделенную сеть LTE

» системы корпоративной частной сети на базе технологии сотовой связи 4-го поколения, известной как Private LTE (pLTE ). Партнёром для демонстрации возможностей сервиса стала компания «ИскраУра
02.02.2022 «Мегафон» запустил сеть Private LTE на Эльгинском месторождении

ту покрытия между удаленными объектами производственных площадок, а также проникновение сигнала внутрь помещений, где строительство наземных линий связи затруднено расстоянием и скалистой местностью. Private LTE предоставит среду для управления транспортом с применением современных систем диспетчеризации, в частности, передачу телеметрии с карьерной техники, чтобы отслеживать производительн
24.12.2021 «Ростелеком» и «Полюс» запустили private LTE на месторождении в Якутии

ПАО «Полюс») запустили закрытую беспроводную широкополосную сеть связи с использованием технологии private LTE (pLTE) на Куранахском золоторудном месторождении в Республике Саха (Якутия). На н
09.12.2021 «Мегафон» и «Сибур» построят самую большую частную сеть Private LTE в России

таж базовых станций LTE, оборудования и программного обеспечения пакетного ядра частной сети. «Сети Private LTE являются платформой и катализатором для дальнейшего развития наших разработок в о
29.10.2021 Private LTE: что важно знать о выделенных сетях

сигнала в зонах покрытия сети. У операторов также есть возможность разворачивать частные сети LTE — Private LTE (pLTE). Что такое Private LTE? Private LTE — выделенная беспроводна
21.07.2021 «Ростелеком» запустил первые базовые станции на Средневилюйском газоконденсатном месторождении

опытную эксплуатацию две базовые станции в рамках проекта строительства частной сети стандарта LTE (Private LTE, pLTE) для Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК). Сеть pLTE развернута
27.04.2021 «Норникель» и Nokia протестировали частную сеть мобильной связи Private LTE/5G в самом глубоком руднике Евразии

ГМК «Норильский никель» и Nokia завершили успешное тестирование частной беспроводной сети Private LTE/5G, развернутой в одной из шахт рудника «Скалистый» на глубине 875 м. Партнерами

19.03.2021 За год Tele2 увеличила число базовых станций почти на треть

ировала платформу IoT, продолжила развитие проектов 5G и начала активно осваивать направление сетей Private LTE для крупных заказчиков. По итогам 2020 года Tele2 покрывает в регионах присутстви
12.03.2021 «Мегафон» развернет Private LTE на крупнейшем в Евразии месторождении меди

2022 году с началом промышленной добычи покрытие будет усилено, в частности, за счет внедрения сети Private LTE. «Частные промышленные сети имеют ряд ощутимых преимуществ. В отличие от Wi-Fi се
09.03.2021 «Росатом» и Nokia провели испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на ЧМЗ

ринатом» (ИТ-интегратор «Росатома») и Nokia провели успешные испытания выделенной беспроводной сети Private LTE/5G на Чепецком механическом заводе (ЧМЗ) – предприятии топливной компании «Росато
01.02.2021 «Ростелеком» создаст частную мобильную сеть LTE для Якутской топливно-энергетической компании

«Ростелеком» построит частную сеть стандарта LTE (pLTE) на территории Средневилюйского газоконденсатного месторождения в Республике Саха (Якутия). Проект реализуется по заказу Якутской топливно-энергетической компании (ПАО «ЯТЭК»). Сеть pLT
29.07.2020 Чем российскому бизнесу помогут выделенные LTE/5G-сети

Появление сетей беспроводной связи private LTE/5G — явление в России новое, поэтому название для них еще не устоялось. Такие сет
05.06.2019 «Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE

вершении тестирования корпоративной сети передачи данных и конвергентных сервисов на базе концепции Private LTE. По данным компаний, это первая в России и одна из первых в мире сеть Private


