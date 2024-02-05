МТС внедрила сервис контроля качества связи на выделенных корпоративных сетях pLTE

ПАО «МТС», цифровая экосистема, внедрила сервис автоматизированного мониторинга качества связи на выделенных сетях Private LTE (pLTE) ряда ведущих российских предприятий. Благодаря ранней диагностике метрик на основе анализа больших данных с помощью искусственного интеллекта, система предупреждает возможные сбои в работе мобильной сети, что улучшает управление производственными процессами в промышленности. МТС планирует масштабировать новое решение на существующие pLTE-сети в России. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС разработали и успешно внедрили цифровой сервис «Марта» по автоматизированному контролю качества и бесперебойности услуг мобильной связи на выделенных технологических сетях pLTE восьми ведущих российских предприятий горнорудной и металлургической отраслей.

Система функционирует в МТС во внутренней облачной платформе «МТС Ocean», запущенной в 2022 г., и связана с базовыми станциями pLTE-сети каждого клиента. Благодаря многопоточной обработке множества параметров — работы сетевых элементов и активности на сети, анализа с использованием ИИ текущей и исторической статистики инцидентов — сервис «Марта» в автоматическом режиме контролирует работу выделенной сети.

В случае отклонения от нормы качественных показателей — покрытия, доступности, мобильности и непрерывности — система фиксирует проблему, проводит первичный анализ и передает информацию для дальнейшей обработки экспертам технического блока МТС, предлагая варианты решения ситуации.

«Первые результаты работы сервиса «Марта» показывают, что новое решение эффективно контролирует работоспособность выделенных сетей наших клиентов. Разработка МТС позволяет определять и предупреждать возможные инциденты еще до того, как их заметят клиенты, а также принять оперативные меры по устранению неполадок, если они возникли. Со временем работа системы будет совершенствоваться благодаря ИИ-функционалу, использующему самообучение за счет ретроспективного анализа накапливаемых данных», — сказал вице-президент по технике МТС Виктор Белов.

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«Мы планируем масштабировать разработку до стадии коммерческого решения. Для нас крайне важно обеспечивать бесперебойность и высокое качество мобильных услуг в выделенных корпоративных сетях, так как от этого зависит стабильность работы целых производств и безопасность критических технологических процессов на предприятиях наших заказчиков, в число которых входят ведущие предприятия горнорудной, металлургической и энергетической отраслей», — отметил Белов.

Выделенная сеть в стандартах LTE/5G-ready предназначена для цифровизации и автоматизации важных производственных и технологических задач, интегрирует различные элементы (беспроводные датчики и IoT-устройства, исполнительные механизмы, системы мониторинга и управления) с ИТ-инфраструктурой предприятия в единую цифровую экосистему. Изолированность от публичных коммерческих сетей связи обеспечивает повышенную защищенность, надежность и безопасность производственных и ИТ-процессов.

С 2019 г. МТС реализовала 34 коммерческих и пилотных проекта, что составляет более половины от общего числа развернутых или протестированных pLTE сетей в России.