MLOps Machine Learning Operations Машинное обучение AutoML Автоматизированная подготовка данных самообучение ModelOps
- Machine Learning (ML) – изучение алгоритмов для работы с данными для дальнейшей автоматизации процесса обработки новых данных.
Класс методов AI, в которых способность решать задачи возникает за счет анализа многочисленных примеров решения схожих задач
- Искусственный интеллект
- RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением
- DSML - Data Science and Machine Learning
- Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy
- Data Engineering - Инжиниринг данных - Digital Engineering - Цифровой инжиниринг
|10.10.2024
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Selectel разработал Inference-платформу для сокращения сроков запуска ML-моделей
ы распознавания изображений и другие задачи. С помощью Inference-платформы можно загружать желаемые ML-модели в объектное хранилище Selectel, а в результате получать готовые API-интерфейсы без
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Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам
о втором придется обновлять правила чуть ли не каждый час. Выйти из этого тупика как раз и помогает машинное обучение. Анализируя данные об активности ВПО, ML-модели могут самостоятельно приним
|30.09.2024
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Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей
и большие языковые модели. LLM-агент в этом решении служит гибким интерфейсом между пользователем и AutoML, отчасти заменяя ИИ-разработчика. Теперь достаточно вольно описать задачу по работе с
|25.09.2024
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Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ
ex Cloud Григорий Атрепьев. Также на платформе уже доступен AI Playground – сервис для тестирования ML-моделей в режиме диалога. Пользователи могут общаться YandexGPT и YandexART как в мессендж
|19.09.2024
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В МТУСИ предложили метод машинного обучения для обнаружение фишингового сайта
отеря прибыли, потеря доверия клиентов, санкции от поисковых систем и проблемы с индексацией сайта. Машинное обучение становится все более популярным инструментом в борьбе с фишингом. С его пом
|17.09.2024
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В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны
оделей машинного обучения и работы с технологиями ИИ. Как пишет Forbes, проект, получивший название AutoML, ориентирован на людей, не имеющих ИТ-знаний и соответствующих навыков. В качестве кон
|12.09.2024
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«Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров
«Т1 Облако» (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярность набирают технологии, работающие на базе искусственного интеллекта и машинного
|30.08.2024
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«К2 НейроТех» — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России
(High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Команда «К2 НейроТех» со
|29.08.2024
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«К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд
(High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Команда «К2 НейроТех» состоит из высококвалифицированных инженеров, ра
|29.08.2024
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К2 НейроТех — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России
(High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Команда К2 НейроТех состоит из высококвалифицированных инженеров, разр
|29.08.2024
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«Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам
4/NDR-решений, – отметил руководитель разработки продукта «Гарда NDR» Павел Шубин. – С того момента ML-модели «Гарда NDR» существенно эволюционировали, сейчас они способны выявлять даже неочеви
|26.08.2024
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ИИ-специалисты предпочитают создание новых технологий позиции в топ-менеджменте
реата научной премии (31%), мотивируют их значительно меньше. «Как показал совместный с ИТМО опрос, ML-разработчики разделяют сиюминутную популярность продуктов и технологии, которые действител
|15.08.2024
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БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга
Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел аудит MLOps-инфраструктуры клиентского маркетинга и определил основные зоны ее роста. Задача была р
|15.08.2024
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«Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью
выше, тем выше вероятность получить выгодные условия по кредиту. Для расчета рейтинга используются ML-модели для скоринга, созданные Центром искусственного интеллекта Т-Банка. Кроме того, серв
|09.08.2024
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Студентов МГУ научат ИИ в гидрометеорологии, дизайне белков, космических исследованиях и медицине
семестре в МГУ запустят новые образовательные программы для студентов по искусственному интеллекту «Машинное обучение в гидрометеорологии», «Методы машинного обучения в дизайне белков», «Нейрон
|26.07.2024
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Ученые НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции
осударства, бизнеса и домохозяйств. Татьяна Букина и Дмитрий Кашин из НИУ ВШЭ в Перми выяснили, что машинное обучение для прогнозирования инфляции превосходит классические эконометрические моде
|23.07.2024
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Альянс в сфере ИИ запускает бенчмарки для оценки ML-моделей в медицине
ере ИИ. На сайте ассоциации уже доступны две задачи по проверке эффективности моделей, использующих машинное обучение для автоматической обработки естественного языка. Это задачи на логику и зн
|12.07.2024
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Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе
о ИИ «Сколтеха» в пятый раз соберет лучших студентов со всей страны на своей ежегодной летней школе машинного обучения SMILES, которая в этом году пройдет с первого по 13 августа в Царском селе
|09.07.2024
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Компания «Синимекс» разработала ML-решение для фармкомпании «Акрихин»
не. Сложность реализации решения заключалась в формализации подхода по оценке результатов внедрения ML-моделей формирования активной клиентской базы, в выборе метрики оценки и подборе порогов.
|27.06.2024
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MaxPatrol SIEM 8.2: выявление атак, ML-помощник и минимум рутины в работе аналитиков
Anomaly Detection). В своем первом релизе ML-помощник работал как система second opinion: применяя машинное обучение, модуль подтверждал срабатывание правил корреляции. Таким образом когнитивн
|24.06.2024
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Lamoda внедрила ML-модель предсказания брака товаров
и тому, какой опыт получают клиенты, взаимодействуя с нами на любом этапе покупки. Внедрение такой ML-модели позволяет нам еще тщательнее следить за браком товаров и влиять на то, купит ли чел
|20.06.2024
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Angara Security разработала ML-решение для повышения эффективности мониторинга в SOC-центрах
жать необходимости писать отдельные правила детектирования для каждой новой утилиты или процедуры. «ML-модели являются отличным вспомогательным инструментом в работе аналитиков, так как с одной
|06.06.2024
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В реестре российского ПО появилась первая SIEM-система с искусственным интеллектом — MaxPatrol SIEM
ьтативность продукта, мы интегрировали с MaxPatrol SIEM модуль поведенческого анализа, использующий машинное обучение и позволяющий обнаружить даже неизвестные угрозы, — сказал Павел Гончаров,
|04.06.2024
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В реестре российского ПО появилась первая система анализа трафика с искусственным интеллектом — PT NAD
можно по разным метрикам, например по количеству соединений или объему входящего трафика. С помощью ML-технологий правила обучаются на типичном трафике, и все необходимые параметры для их сраба
|04.06.2024
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«Яндекс Недвижимость» представила ML-калькулятор для расчета стоимости недвижимости
м в районе. Чем больше данных будет внесено, тем точнее получится расчет. Он производится с помощью ML-калькулятора, созданного на базе методов искусственного интеллекта. Калькулятор непрерывно
|16.05.2024
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Drivee внедрил машинное обучение для модерации заказов в сервисе
Технология модерации ленты заказов разработана командой сервиса — Drivee Tech, которая обучила ряд ML-моделей на основе исторических данных и внедрила в приложение. На сегодняшний день около 9
|16.05.2024
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Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий
т предсказать зоны покрытия сети и оптимизировать расположение антенн для эффективной работы связи. Машинное обучение значительно улучшает развитие сетей 5G и 6G, ускоряя и оптимизируя ключевые
|18.04.2024
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Компании лучше понимают, как защищать интернет вещей и технологии машинного обучения, чем цифровые двойники, AR и VR
Более половины компаний в мире уже внедрили в свои бизнес-процессы технологии машинного обучения (54%) и интернета вещей (51%). Еще 33% планируют сделать это в ближайшие два года. Гораздо менее распространены такие технологии, как возможности дополненной и виртуальной ре
|17.04.2024
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ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML
еоретическом модуле ребята изучали основы NLP, языковые модели, специфику эффективной работы с LLM, MLOps и многое другое. А в практическом — работали над пятью кейсами под руководством опытных
|16.04.2024
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Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки
MLOps-платформа, которая обеспечивает автоматизацию полного цикла разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. Платформа позволяет управлять коллективной работой Data Science команд и
|09.04.2024
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В МТУСИ применили связку методов машинного обучения для выявления аномалий в интернет-трафике
дсказуемые, необычные или отклоняющиеся от установленных норм взаимодействия в сети. Они могут указывать на наличие вредоносных программ, взломов или других нежелательных событий. Возможности методов машинного обучения открывают новые горизонты для точной классификации трафика в обнаружении аномальных значений для предотвращения кибератак. Один из таких методов предложил магистрант Данила Т
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Искусственный интеллект 2023
. Читать полностью Алексей Могильников Rubbles Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов Сегодня
|02.04.2024
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«Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ
ует набрать более 400 студентов — на треть больше, чем в 2023 г. ШАД готовит специалистов в области машинного обучения и анализа данных, спрос на которых постоянно растет в связи с развитием те
|25.03.2024
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Группа ученых разработала метод для изучения сложных твердых веществ с помощью машинного обучения
Ученые из «Сколтеха» представили метод для изучения свойств поликристаллов, композитных материалов и многофазных систем с помощью машинного обучения. Точность результатов расчетов с применением нового метода сопоставима с точностью квантово-механических методов, которые можно использовать только для материалов, состоящих
|11.03.2024
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Нейросеть-эмпат от облачной платформы Yandex Cloud поможет бизнесу лучше понять эмоции клиентов
огии Yandex SpeechKit и интегрирован с генеративной нейросетью YandexGPT. Взаимодействие нескольких ML-моделей позволит распознать более сложные эмоции спикера – например, неуверенность или сар
|05.03.2024
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«Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение в работе технической поддержки
«Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение (ML) в работе технической поддержки. Разработанная ML-модель помогла полнос
|26.02.2024
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Ученые НГУ разработали математическую модель прогнозирования контрольных цифр приема
ровать контрольные цифры приема (КЦП) на ближайший период в один-два года, так и определять тренды изменений в среднесрочной перспективе до 20 лет. Ученые НГУ впервые использовали современные подходы машинного обучения для подобных глобальных прогнозных социально-экономических моделей. На данном этапе модель позволяет прогнозировать КЦП для высшего и среднего профессионального образования.
|20.02.2024
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Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях
зданию системы, способной легко масштабироваться под потребности бизнеса. «Основной вызов — сделать MLOps доступным и с точки зрения обслуживания, и с точки зрения разработки, в то же время не
|16.02.2024
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В МТУСИ исследуют возможности машинного обучения для распознавания и сортировки бытового мусора
ации можно объяснить удачной структурой нейронной сети и ее предварительным обучением, однако результаты работы всегда можно улучшить, повысив качество изображений в обучающем наборе и их количество. Машинное обучение действительно дает возможность качественно изменить процесс сортировки мусора, который сегодня, в основном, реализуется вручную», — сказал доцент кафедры «Интеллектуальные сис
|12.02.2024
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В МТУСИ изучают возможность использования машинного обучения для предсказания температуры
анием возможностей современных информационных технологий. В ходе исследования собраны, систематизированы и проанализированы доступные данные о средних температурах. Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения (линейная регрессия, дерево решений, случайный лес, CatBoost, метод опорных векторов (SVM), Lasso-регрессия, Ridge-регрессия,) а также данным, полученным в рамках дополнитель
MLOps и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3108 45
|Шадаев Максут 952 43
|Кулик Вадим 176 42
|Натрусов Артем 279 40
|Дырмовский Дмитрий 125 39
|Сирота Юрий 67 29
|Кирьянова Александра 113 28
|Мишустин Михаил 650 26
|Чаркин Евгений 291 26
|Чернышенко Дмитрий 558 24
|Арлазаров Владимир 222 23
|Аршавский Анджей 31 23
|Греф Герман 414 23
|Бочарникова Татьяна 83 23
|Воронин Павел 127 22
|Райгородский Андрей 34 22
|Сергеев Сергей 136 22
|Ведяхин Александр 122 22
|Петров Михаил 138 21
|Абакумов Евгений 197 20
|Молодых Владимир 28 19
|Врацкий Андрей 125 19
|Щиров Илья 45 18
|Галушкин Олег 181 17
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 310 17
|Саркисов Тигран 32 17
|Сотин Денис 205 16
|Алешкин Сергей 65 16
|Козак Николай 145 16
|Алифанов Кирилл 66 16
|Петунин Алексей 58 15
|Бурнаев Евгений 17 15
|Колбин Евгений 67 14
|Парменова Наталия 63 14
|Козлова Дарья 27 14
|Кабаков Ярослав 51 14
|Серебряникова Анна 69 14
|Нестеров Алексей 124 13
|Черепенников Антон 82 13
|Лазаренко Дмитрий 42 13
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