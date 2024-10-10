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MLOps Machine Learning Operations Машинное обучение AutoML Автоматизированная подготовка данных самообучение ModelOps

MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps


10.10.2024 Selectel разработал Inference-платформу для сокращения сроков запуска ML-моделей

ы распознавания изображений и другие задачи. С помощью Inference-платформы можно загружать желаемые ML-модели в объектное хранилище Selectel, а в результате получать готовые API-интерфейсы без

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам

о втором придется обновлять правила чуть ли не каждый час. Выйти из этого тупика как раз и помогает машинное обучение. Анализируя данные об активности ВПО, ML-модели могут самостоятельно приним
30.09.2024 Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей

и большие языковые модели. LLM-агент в этом решении служит гибким интерфейсом между пользователем и AutoML, отчасти заменяя ИИ-разработчика. Теперь достаточно вольно описать задачу по работе с

25.09.2024 Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ

ex Cloud Григорий Атрепьев. Также на платформе уже доступен AI Playground – сервис для тестирования ML-моделей в режиме диалога. Пользователи могут общаться YandexGPT и YandexART как в мессендж
19.09.2024 В МТУСИ предложили метод машинного обучения для обнаружение фишингового сайта

отеря прибыли, потеря доверия клиентов, санкции от поисковых систем и проблемы с индексацией сайта. Машинное обучение становится все более популярным инструментом в борьбе с фишингом. С его пом
17.09.2024 В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны

оделей машинного обучения и работы с технологиями ИИ. Как пишет Forbes, проект, получивший название AutoML, ориентирован на людей, не имеющих ИТ-знаний и соответствующих навыков. В качестве кон
12.09.2024 «Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров

«Т1 Облако» (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярность набирают технологии, работающие на базе искусственного интеллекта и машинного

30.08.2024 «К2 НейроТех» — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России

(High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Команда «К2 НейроТех» со
29.08.2024 «К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд

(High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Команда «К2 НейроТех» состоит из высококвалифицированных инженеров, ра
29.08.2024 К2 НейроТех — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России

(High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Команда К2 НейроТех состоит из высококвалифицированных инженеров, разр
29.08.2024 «Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам

4/NDR-решений, – отметил руководитель разработки продукта «Гарда NDR» Павел Шубин. – С того момента ML-модели «Гарда NDR» существенно эволюционировали, сейчас они способны выявлять даже неочеви
26.08.2024 ИИ-специалисты предпочитают создание новых технологий позиции в топ-менеджменте

реата научной премии (31%), мотивируют их значительно меньше. «Как показал совместный с ИТМО опрос, ML-разработчики разделяют сиюминутную популярность продуктов и технологии, которые действител
15.08.2024 БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга

Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел аудит MLOps-инфраструктуры клиентского маркетинга и определил основные зоны ее роста. Задача была р
15.08.2024 «Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью

выше, тем выше вероятность получить выгодные условия по кредиту. Для расчета рейтинга используются ML-модели для скоринга, созданные Центром искусственного интеллекта Т-Банка. Кроме того, серв
09.08.2024 Студентов МГУ научат ИИ в гидрометеорологии, дизайне белков, космических исследованиях и медицине

семестре в МГУ запустят новые образовательные программы для студентов по искусственному интеллекту «Машинное обучение в гидрометеорологии», «Методы машинного обучения в дизайне белков», «Нейрон
26.07.2024 Ученые НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции

осударства, бизнеса и домохозяйств. Татьяна Букина и Дмитрий Кашин из НИУ ВШЭ в Перми выяснили, что машинное обучение для прогнозирования инфляции превосходит классические эконометрические моде
23.07.2024 Альянс в сфере ИИ запускает бенчмарки для оценки ML-моделей в медицине

ере ИИ. На сайте ассоциации уже доступны две задачи по проверке эффективности моделей, использующих машинное обучение для автоматической обработки естественного языка. Это задачи на логику и зн
12.07.2024 Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе

о ИИ «Сколтеха» в пятый раз соберет лучших студентов со всей страны на своей ежегодной летней школе машинного обучения SMILES, которая в этом году пройдет с первого по 13 августа в Царском селе
09.07.2024 Компания «Синимекс» разработала ML-решение для фармкомпании «Акрихин»

не. Сложность реализации решения заключалась в формализации подхода по оценке результатов внедрения ML-моделей формирования активной клиентской базы, в выборе метрики оценки и подборе порогов.

27.06.2024 MaxPatrol SIEM 8.2: выявление атак, ML-помощник и минимум рутины в работе аналитиков

Anomaly Detection). В своем первом релизе ML-помощник работал как система second opinion: применяя машинное обучение, модуль подтверждал срабатывание правил корреляции. Таким образом когнитивн
24.06.2024 Lamoda внедрила ML-модель предсказания брака товаров

и тому, какой опыт получают клиенты, взаимодействуя с нами на любом этапе покупки. Внедрение такой ML-модели позволяет нам еще тщательнее следить за браком товаров и влиять на то, купит ли чел
20.06.2024 Angara Security разработала ML-решение для повышения эффективности мониторинга в SOC-центрах

жать необходимости писать отдельные правила детектирования для каждой новой утилиты или процедуры. «ML-модели являются отличным вспомогательным инструментом в работе аналитиков, так как с одной
06.06.2024 В реестре российского ПО появилась первая SIEM-система с искусственным интеллектом — MaxPatrol SIEM

ьтативность продукта, мы интегрировали с MaxPatrol SIEM модуль поведенческого анализа, использующий машинное обучение и позволяющий обнаружить даже неизвестные угрозы, — сказал Павел Гончаров,

04.06.2024 В реестре российского ПО появилась первая система анализа трафика с искусственным интеллектом — PT NAD

можно по разным метрикам, например по количеству соединений или объему входящего трафика. С помощью ML-технологий правила обучаются на типичном трафике, и все необходимые параметры для их сраба
04.06.2024 «Яндекс Недвижимость» представила ML-калькулятор для расчета стоимости недвижимости

м в районе. Чем больше данных будет внесено, тем точнее получится расчет. Он производится с помощью ML-калькулятора, созданного на базе методов искусственного интеллекта. Калькулятор непрерывно
16.05.2024 Drivee внедрил машинное обучение для модерации заказов в сервисе

Технология модерации ленты заказов разработана командой сервиса — Drivee Tech, которая обучила ряд ML-моделей на основе исторических данных и внедрила в приложение. На сегодняшний день около 9
16.05.2024 Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий

т предсказать зоны покрытия сети и оптимизировать расположение антенн для эффективной работы связи. Машинное обучение значительно улучшает развитие сетей 5G и 6G, ускоряя и оптимизируя ключевые
18.04.2024 Компании лучше понимают, как защищать интернет вещей и технологии машинного обучения, чем цифровые двойники, AR и VR

Более половины компаний в мире уже внедрили в свои бизнес-процессы технологии машинного обучения (54%) и интернета вещей (51%). Еще 33% планируют сделать это в ближайшие два года. Гораздо менее распространены такие технологии, как возможности дополненной и виртуальной ре
17.04.2024 ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML

еоретическом модуле ребята изучали основы NLP, языковые модели, специфику эффективной работы с LLM, MLOps и многое другое. А в практическом — работали над пятью кейсами под руководством опытных
16.04.2024 Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки

MLOps-платформа, которая обеспечивает автоматизацию полного цикла разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. Платформа позволяет управлять коллективной работой Data Science команд и

09.04.2024 В МТУСИ применили связку методов машинного обучения для выявления аномалий в интернет-трафике

дсказуемые, необычные или отклоняющиеся от установленных норм взаимодействия в сети. Они могут указывать на наличие вредоносных программ, взломов или других нежелательных событий. Возможности методов машинного обучения открывают новые горизонты для точной классификации трафика в обнаружении аномальных значений для предотвращения кибератак. Один из таких методов предложил магистрант Данила Т
Искусственный интеллект 2023

. Читать полностью Алексей Могильников Rubbles Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов Сегодня
02.04.2024 «Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ

ует набрать более 400 студентов — на треть больше, чем в 2023 г. ШАД готовит специалистов в области машинного обучения и анализа данных, спрос на которых постоянно растет в связи с развитием те
25.03.2024 Группа ученых разработала метод для изучения сложных твердых веществ с помощью машинного обучения

Ученые из «Сколтеха» представили метод для изучения свойств поликристаллов, композитных материалов и многофазных систем с помощью машинного обучения. Точность результатов расчетов с применением нового метода сопоставима с точностью квантово-механических методов, которые можно использовать только для материалов, состоящих

11.03.2024 Нейросеть-эмпат от облачной платформы Yandex Cloud поможет бизнесу лучше понять эмоции клиентов

огии Yandex SpeechKit и интегрирован с генеративной нейросетью YandexGPT. Взаимодействие нескольких ML-моделей позволит распознать более сложные эмоции спикера – например, неуверенность или сар
05.03.2024 «Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение в работе технической поддержки

«Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение (ML) в работе технической поддержки. Разработанная ML-модель помогла полнос
26.02.2024 Ученые НГУ разработали математическую модель прогнозирования контрольных цифр приема

ровать контрольные цифры приема (КЦП) на ближайший период в один-два года, так и определять тренды изменений в среднесрочной перспективе до 20 лет. Ученые НГУ впервые использовали современные подходы машинного обучения для подобных глобальных прогнозных социально-экономических моделей. На данном этапе модель позволяет прогнозировать КЦП для высшего и среднего профессионального образования.

20.02.2024 Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях

зданию системы, способной легко масштабироваться под потребности бизнеса. «Основной вызов — сделать MLOps доступным и с точки зрения обслуживания, и с точки зрения разработки, в то же время не

16.02.2024 В МТУСИ исследуют возможности машинного обучения для распознавания и сортировки бытового мусора

ации можно объяснить удачной структурой нейронной сети и ее предварительным обучением, однако результаты работы всегда можно улучшить, повысив качество изображений в обучающем наборе и их количество. Машинное обучение действительно дает возможность качественно изменить процесс сортировки мусора, который сегодня, в основном, реализуется вручную», — сказал доцент кафедры «Интеллектуальные сис
12.02.2024 В МТУСИ изучают возможность использования машинного обучения для предсказания температуры

анием возможностей современных информационных технологий. В ходе исследования собраны, систематизированы и проанализированы доступные данные о средних температурах. Благодаря использованию алгоритмов машинного обучения (линейная регрессия, дерево решений, случайный лес, CatBoost, метод опорных векторов (SVM), Lasso-регрессия, Ridge-регрессия,) а также данным, полученным в рамках дополнитель

Публикаций - 4689, упоминаний - 5932

MLOps и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7066 406
Microsoft Corporation 24460 356
Google LLC 11657 266
SAP SE 5225 235
Oracle Corporation 6634 197
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3703 197
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12072 186
IBM - International Business Machines Corp 9409 180
Intel Corporation 12099 169
Ростелеком 9518 167
VK - Mail.ru Group 3432 156
8039 147
Nvidia Corp 3418 142
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1102 137
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4767 125
Amazon Inc - Amazon.com 2957 124
Прогноз 1635 124
Meta Platforms - Facebook 4422 101
Samsung Electronics 10174 99
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8642 97
МегаФон 8502 95
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 417 93
Apple Inc 11935 92
Cisco Systems 5084 89
Telegram Group 1796 88
Softline - Софтлайн 2660 88
SAS Institute 964 85
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2131 84
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1449 83
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 771 82
Huawei 3851 81
Цифра ГК 2374 78
Крок - Croc 1771 72
Broadcom - VMware 2328 72
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 449 71
Dell EMC 5011 69
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3193 64
SAP CIS - САП СНГ 854 62
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1705 60
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 316 59
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7064 361
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2757 192
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 996 108
Т-Банк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1092 94
Почта России ПАО 2088 87
Газпром нефть 603 83
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 531 81
Альфа-Банк 1732 81
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2236 81
Лента - Сеть розничной торговли 2033 80
РЖД - Российские железные дороги 1870 75
ГПБ - Газпромбанк 1063 65
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 917 64
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 437 63
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 256 59
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1602 59
Магнит - Тандер - сеть магазинов 827 57
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 846 57
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 431 55
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 645 55
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 47
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 640 45
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1263 42
Газпром ПАО 1326 41
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 439 41
Русагро Группа Компаний 267 40
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 448 40
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 685 40
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 490 37
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 354 36
МКБ - Московский кредитный банк 551 35
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 34
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 878 33
Ингосстрах СПАО 411 31
Северсталь ПАО - Severstal 457 31
X5 Group - Перекрёсток 530 30
Почта Банк 459 28
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 197 27
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Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2987 233
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11279 219
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4587 135
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3871 129
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1906 91
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2618 88
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5781 81
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4886 80
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1845 79
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2675 65
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2816 56
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5358 48
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1370 40
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 761 40
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1353 39
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2432 37
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1971 35
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 333 33
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ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 323 27
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 167 26
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1357 25
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 964 24
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1840 23
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2664 22
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1189 21
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 369 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1652 19
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3274 18
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1149 18
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 317 17
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 338 17
Судебная власть - Judicial power 2289 17
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1421 21
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 286 19
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 96 19
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 638 18
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 711 18
АФТ - Ассоциация Финтех 140 17
OWASP - Open Web Application Security Project 92 16
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6237 14
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 204 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 301 12
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 10
ASF - Apache Software Foundation 203 9
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 21 8
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 7
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 523 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 251 6
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 6
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 5
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 237 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 92 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 19 4
OpenCAPI Consortium 13 4
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 4
Linux Foundation 182 4
IMPALA - the European organisation for independent music companies - Ассоциация независимых музыкальных компаний 11 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 41 4
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 40 3
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 3
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 123 3
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 10 3
Gen-Z Consortium 11 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 251 3
Талант и успех - Общественный фонд 18 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 2
ГосИнформСистемы 105 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 36 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12226 2678
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63652 2124
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48612 1916
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20551 1445
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6294 1283
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29815 1250
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15535 1014
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26195 943
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18098 804
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5671 712
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2726 702
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28996 678
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23665 645
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3039 596
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5088 563
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10794 524
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12630 483
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9128 439
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7122 433
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CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20507 377
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 24785 342
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6558 333
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6847 328
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API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3681 299
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4468 294
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 600 288
Google Android 13827 189
Python - высокоуровневый язык программирования 864 174
Microsoft Windows 15468 170
Microsoft Azure 1394 161
Apple iOS 7618 159
Linux OS 9686 156
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4233 156
Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 433 110
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1162 94
Apache Hadoop 422 93
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5014 93
Apple iPhone 6 4861 91
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1029 90
Oracle Java - язык программирования 2995 86
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 949 71
Microsoft Office 3683 71
OpenAI ChatGPT 295 70
Microsoft Windows 2000 8660 65
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 574 61
Apple macOS 2009 57
VK - Mail.ru Одноклассники 1755 56
Docker - Платформа распределённых приложений 313 56
Apple iPhone - серия смартфонов 7017 55
Intel x86 - архитектура процессора 1815 53
Т1 Клауд - T1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 311 52
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 116 51
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud - Oracle Infrastructure Monitoring Cloud Service 211 51
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 50
C/C++ - Язык программирования 723 50
Google TensorFlow 84 50
Microsoft Office 365 929 48
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 622 48
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 72 46
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1382 46
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4931 45
Microsoft SQL Server 1644 45
Apple - App Store 2850 45
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 90 44
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1327 44
Google Cloud Platform - GCP 297 44
Путин Владимир 3108 45
Шадаев Максут 952 43
Кулик Вадим 176 42
Натрусов Артем 279 40
Дырмовский Дмитрий 125 39
Сирота Юрий 67 29
Кирьянова Александра 113 28
Мишустин Михаил 650 26
Чаркин Евгений 291 26
Чернышенко Дмитрий 558 24
Арлазаров Владимир 222 23
Аршавский Анджей 31 23
Греф Герман 414 23
Бочарникова Татьяна 83 23
Воронин Павел 127 22
Райгородский Андрей 34 22
Сергеев Сергей 136 22
Ведяхин Александр 122 22
Петров Михаил 138 21
Абакумов Евгений 197 20
Молодых Владимир 28 19
Врацкий Андрей 125 19
Щиров Илья 45 18
Галушкин Олег 181 17
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 310 17
Саркисов Тигран 32 17
Сотин Денис 205 16
Алешкин Сергей 65 16
Козак Николай 145 16
Алифанов Кирилл 66 16
Петунин Алексей 58 15
Бурнаев Евгений 17 15
Колбин Евгений 67 14
Парменова Наталия 63 14
Козлова Дарья 27 14
Кабаков Ярослав 51 14
Серебряникова Анна 69 14
Нестеров Алексей 124 13
Черепенников Антон 82 13
Лазаренко Дмитрий 42 13
Россия - РФ - Российская федерация 140755 2850
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42477 649
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51729 513
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14019 317
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16704 253
Европа 21650 251
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17083 249
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14109 177
Германия - Федеративная Республика 12609 139
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13264 121
Казахстан - Республика 5459 120
Япония 13231 101
Беларусь - Белоруссия 5551 101
Франция - Французская Республика 7793 88
Индия - Bharat 5381 86
Земля - планета Солнечной системы 10309 83
Азия - Азиатский регион 5435 80
Россия - СФО - Новосибирск 4213 70
Ближний Восток 2905 69
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7258 56
Украина 7555 50
Испания - Королевство 3696 49
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2861 47
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2816 46
Нидерланды 3482 45
Южная Корея - Республика 6591 45
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1866 45
Россия - УФО - Екатеринбург 3866 44
Италия - Итальянская Республика 4329 43
Канада 4849 43
Турция - Турецкая республика 2316 43
США - Калифорния 4582 43
Америка Северная - Североамериканский регион 3314 42
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3028 42
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3505 41
Бразилия - Федеративная Республика 2332 41
Узбекистан - Республика 1690 39
Сингапур - Республика 1840 39
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1767 38
Израиль 2711 37
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28277 1068
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7734 420
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Markets&Markets Research 111 26
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IBM Research 107 11
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 10
Frost & Sullivan 203 10
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 9
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 126 9
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Juniper Research 520 8
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Forrester Wave 45 8
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Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 17 7
Fortune Global 100 140 6
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 242 6
IDC Russia - IDC Россия 157 6
AV-Test Institute 39 5
Mordor Intelligence 26 5
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Samsung Research 18 4
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 877 116
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 425 80
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1472 75
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 318 70
РАН - Российская академия наук 1836 54
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 806 54
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 573 32
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 358 31
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 949 30
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 76 29
МФТИ ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики 38 26
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 52 24
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 315 24
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 185 23
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 297 21
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 520 21
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 517 21
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 140 20
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 174 19
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 358 18
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 589 17
Т1 Цифровая академия 39 17
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 280 14
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 154 13
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 151 13
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 93 12
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 48 12
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 92 12
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 12
VK Education - VK Образование - ВК Образование 42 12
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 61 11
ТГУ - Томский государственный университет 168 11
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 21 11
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 227 11
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 196 11
Сбер - Академия Искусственного интеллекта 13 10
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 28 9
University of Oxford - Оксфордский университет 201 9
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 74 9
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1970 101
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2370 97
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1048 75
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 57
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 304 57
CNews AWARDS - награда 480 33
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1201 28
День молодёжи - 27 июня 860 24
CNews FORUM Кейсы 221 23
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 560 22
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 27 18
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 707 18
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 14
Oracle OpenWorld 65 12
CNews ИТ-стратегия 32 9
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 917 9
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 169 8
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 174 8
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 89 7
Oracle Modern Cloud Day 10 7
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 20 7
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 11 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 556 6
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 6
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 53 6
Microsoft Ignite 41 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 5
Startup Village - международная стартап-конференция 60 5
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 11 5
NeurIPS 9 5
Data Fusion Contest 6 5
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 25 5
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 5
ИКС - Криптонит Startup Challenge 13 5
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 41 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 370 4
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 4
CNews Баттл 64 4
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 56 4
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Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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