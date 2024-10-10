MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps

Selectel разработал Inference-платформу для сокращения сроков запуска ML-моделей ы распознавания изображений и другие задачи. С помощью Inference-платформы можно загружать желаемые ML-модели в объектное хранилище Selectel, а в результате получать готовые API-интерфейсы без

Как песочницы помогают бизнесу противостоять кибератакам о втором придется обновлять правила чуть ли не каждый час. Выйти из этого тупика как раз и помогает машинное обучение. Анализируя данные об активности ВПО, ML-модели могут самостоятельно приним

Ученые ИТМО автоматизировали разработку отраслевых систем ИИ с помощью больших языковых моделей и большие языковые модели. LLM-агент в этом решении служит гибким интерфейсом между пользователем и AutoML, отчасти заменяя ИИ-разработчика. Теперь достаточно вольно описать задачу по работе с

Yandex Cloud запустила AI Studio – единую платформу для разработки приложений на базе ИИ ex Cloud Григорий Атрепьев. Также на платформе уже доступен AI Playground – сервис для тестирования ML-моделей в режиме диалога. Пользователи могут общаться YandexGPT и YandexART как в мессендж

В МТУСИ предложили метод машинного обучения для обнаружение фишингового сайта отеря прибыли, потеря доверия клиентов, санкции от поисковых систем и проблемы с индексацией сайта. Машинное обучение становится все более популярным инструментом в борьбе с фишингом. С его пом

В России создан сервис для работы с ИИ для тех, кто не умеет программировать. ИТ-знания и навыки не нужны оделей машинного обучения и работы с технологиями ИИ. Как пишет Forbes, проект, получивший название AutoML, ориентирован на людей, не имеющих ИТ-знаний и соответствующих навыков. В качестве кон

«Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров «Т1 Облако» (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярность набирают технологии, работающие на базе искусственного интеллекта и машинного

«К2 НейроТех» — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России (High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Об этом CNews сообщили представители «К2Тех». Команда «К2 НейроТех» со

«К2Тех» запустила суперкомпьютерный бренд (High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Команда «К2 НейроТех» состоит из высококвалифицированных инженеров, ра

К2 НейроТех — новый бренд на рынке суперкомпьютеров России (High Performance Computing, HPC), а также искусственного интеллекта (ИИ, AI) и машинного обучения (Machine Learning, ML). Команда К2 НейроТех состоит из высококвалифицированных инженеров, разр

«Гарда NDR» противостоит сложно детектируемым сетевым угрозам 4/NDR-решений, – отметил руководитель разработки продукта «Гарда NDR» Павел Шубин. – С того момента ML-модели «Гарда NDR» существенно эволюционировали, сейчас они способны выявлять даже неочеви

ИИ-специалисты предпочитают создание новых технологий позиции в топ-менеджменте реата научной премии (31%), мотивируют их значительно меньше. «Как показал совместный с ИТМО опрос, ML-разработчики разделяют сиюминутную популярность продуктов и технологии, которые действител

БКС при поддержке GlowByte разработал план развития MLOps-инфраструктуры для клиентского маркетинга Финансовый холдинг «БКС Мир инвестиций» провел аудит MLOps-инфраструктуры клиентского маркетинга и определил основные зоны ее роста. Задача была р

«Т-Банк» запустил банковский сервис по финансовому здоровью выше, тем выше вероятность получить выгодные условия по кредиту. Для расчета рейтинга используются ML-модели для скоринга, созданные Центром искусственного интеллекта Т-Банка. Кроме того, серв

Студентов МГУ научат ИИ в гидрометеорологии, дизайне белков, космических исследованиях и медицине семестре в МГУ запустят новые образовательные программы для студентов по искусственному интеллекту «Машинное обучение в гидрометеорологии», «Методы машинного обучения в дизайне белков», «Нейрон

Ученые НИУ ВШЭ показали эффективность машинного обучения при прогнозировании инфляции осударства, бизнеса и домохозяйств. Татьяна Букина и Дмитрий Кашин из НИУ ВШЭ в Перми выяснили, что машинное обучение для прогнозирования инфляции превосходит классические эконометрические моде

Альянс в сфере ИИ запускает бенчмарки для оценки ML-моделей в медицине ере ИИ. На сайте ассоциации уже доступны две задачи по проверке эффективности моделей, использующих машинное обучение для автоматической обработки естественного языка. Это задачи на логику и зн

Летняя школа машинного обучения «Сколтеха» стартует в августе о ИИ «Сколтеха» в пятый раз соберет лучших студентов со всей страны на своей ежегодной летней школе машинного обучения SMILES, которая в этом году пройдет с первого по 13 августа в Царском селе

Компания «Синимекс» разработала ML-решение для фармкомпании «Акрихин» не. Сложность реализации решения заключалась в формализации подхода по оценке результатов внедрения ML-моделей формирования активной клиентской базы, в выборе метрики оценки и подборе порогов.

MaxPatrol SIEM 8.2: выявление атак, ML-помощник и минимум рутины в работе аналитиков Anomaly Detection). В своем первом релизе ML-помощник работал как система second opinion: применяя машинное обучение, модуль подтверждал срабатывание правил корреляции. Таким образом когнитивн

Lamoda внедрила ML-модель предсказания брака товаров и тому, какой опыт получают клиенты, взаимодействуя с нами на любом этапе покупки. Внедрение такой ML-модели позволяет нам еще тщательнее следить за браком товаров и влиять на то, купит ли чел

Angara Security разработала ML-решение для повышения эффективности мониторинга в SOC-центрах жать необходимости писать отдельные правила детектирования для каждой новой утилиты или процедуры. «ML-модели являются отличным вспомогательным инструментом в работе аналитиков, так как с одной

В реестре российского ПО появилась первая SIEM-система с искусственным интеллектом — MaxPatrol SIEM ьтативность продукта, мы интегрировали с MaxPatrol SIEM модуль поведенческого анализа, использующий машинное обучение и позволяющий обнаружить даже неизвестные угрозы, — сказал Павел Гончаров,

В реестре российского ПО появилась первая система анализа трафика с искусственным интеллектом — PT NAD можно по разным метрикам, например по количеству соединений или объему входящего трафика. С помощью ML-технологий правила обучаются на типичном трафике, и все необходимые параметры для их сраба

«Яндекс Недвижимость» представила ML-калькулятор для расчета стоимости недвижимости м в районе. Чем больше данных будет внесено, тем точнее получится расчет. Он производится с помощью ML-калькулятора, созданного на базе методов искусственного интеллекта. Калькулятор непрерывно

Drivee внедрил машинное обучение для модерации заказов в сервисе Технология модерации ленты заказов разработана командой сервиса — Drivee Tech, которая обучила ряд ML-моделей на основе исторических данных и внедрила в приложение. На сегодняшний день около 9

Ученые вышки ускоряют разработку беспроводных систем связи 5G и 6G с помощью ИИ-технологий т предсказать зоны покрытия сети и оптимизировать расположение антенн для эффективной работы связи. Машинное обучение значительно улучшает развитие сетей 5G и 6G, ускоряя и оптимизируя ключевые

Компании лучше понимают, как защищать интернет вещей и технологии машинного обучения, чем цифровые двойники, AR и VR Более половины компаний в мире уже внедрили в свои бизнес-процессы технологии машинного обучения (54%) и интернета вещей (51%). Еще 33% планируют сделать это в ближайшие два года. Гораздо менее распространены такие технологии, как возможности дополненной и виртуальной ре

ВТБ и Финтех Хаб Банка России подвели итоги образовательного проекта по ML еоретическом модуле ребята изучали основы NLP, языковые модели, специфику эффективной работы с LLM, MLOps и многое другое. А в практическом — работали над пятью кейсами под руководством опытных

Selectel и Neoflex объявили о технологическом партнерстве в области ML-разработки MLOps-платформа, которая обеспечивает автоматизацию полного цикла разработки и эксплуатации моделей машинного обучения. Платформа позволяет управлять коллективной работой Data Science команд и

В МТУСИ применили связку методов машинного обучения для выявления аномалий в интернет-трафике дсказуемые, необычные или отклоняющиеся от установленных норм взаимодействия в сети. Они могут указывать на наличие вредоносных программ, взломов или других нежелательных событий. Возможности методов машинного обучения открывают новые горизонты для точной классификации трафика в обнаружении аномальных значений для предотвращения кибератак. Один из таких методов предложил магистрант Данила Т

Искусственный интеллект 2023 . Читать полностью Алексей Могильников Rubbles Алексей Могильников, Rubbles: Повысить эффективность ML-разработки можно за счет системы управления рабочими окружениями дата-специалистов Сегодня

«Яндекс» подготовит на треть больше специалистов по ИИ ует набрать более 400 студентов — на треть больше, чем в 2023 г. ШАД готовит специалистов в области машинного обучения и анализа данных, спрос на которых постоянно растет в связи с развитием те

Группа ученых разработала метод для изучения сложных твердых веществ с помощью машинного обучения Ученые из «Сколтеха» представили метод для изучения свойств поликристаллов, композитных материалов и многофазных систем с помощью машинного обучения. Точность результатов расчетов с применением нового метода сопоставима с точностью квантово-механических методов, которые можно использовать только для материалов, состоящих

Нейросеть-эмпат от облачной платформы Yandex Cloud поможет бизнесу лучше понять эмоции клиентов огии Yandex SpeechKit и интегрирован с генеративной нейросетью YandexGPT. Взаимодействие нескольких ML-моделей позволит распознать более сложные эмоции спикера – например, неуверенность или сар

«Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение в работе технической поддержки «Почта Mail.ru» начала применять машинное обучение (ML) в работе технической поддержки. Разработанная ML-модель помогла полнос

Ученые НГУ разработали математическую модель прогнозирования контрольных цифр приема ровать контрольные цифры приема (КЦП) на ближайший период в один-два года, так и определять тренды изменений в среднесрочной перспективе до 20 лет. Ученые НГУ впервые использовали современные подходы машинного обучения для подобных глобальных прогнозных социально-экономических моделей. На данном этапе модель позволяет прогнозировать КЦП для высшего и среднего профессионального образования.

Страховая компания «Югория» при поддержке GlowByte внедрила корпоративную ModelOps-платформу на открытых технологиях зданию системы, способной легко масштабироваться под потребности бизнеса. «Основной вызов — сделать MLOps доступным и с точки зрения обслуживания, и с точки зрения разработки, в то же время не

В МТУСИ исследуют возможности машинного обучения для распознавания и сортировки бытового мусора ации можно объяснить удачной структурой нейронной сети и ее предварительным обучением, однако результаты работы всегда можно улучшить, повысив качество изображений в обучающем наборе и их количество. Машинное обучение действительно дает возможность качественно изменить процесс сортировки мусора, который сегодня, в основном, реализуется вручную», — сказал доцент кафедры «Интеллектуальные сис