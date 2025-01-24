Зеленков Юрий
Зеленков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирьянова Александра 135 15
|Кулик Вадим 180 13
|Райгородский Андрей 37 13
|Саркисов Тигран 35 13
|Серебряникова Анна 72 11
|Меньшов Кирилл 118 8
|Аншина Марина 78 7
|Бурнаев Евгений 19 7
|Мерзляков Антон 16 7
|Потапова Екатерина 13 7
|Оселедец Иван 24 7
|Потапова Светлана 12 7
|Михайлов Александр 40 5
|Левиков Антон 69 5
|Каем Кирилл 34 5
|Мизюрин Роман 5 5
|Герасимов Андрей 25 4
|Трофимова Екатерина 6 4
|Наумов Даниил 8 4
|Орловский Виктор 379 3
|Краснов Александр 74 3
|Алексин Михаил 18 3
|Газизов Алексей 11 3
|Рыстенко Михаил 62 3
|Потапов Сергей 29 3
|Долгов Василий 23 3
|Лосев Сергей 46 3
|Иншаков Дмитрий 49 3
|Гревцев Владимир 22 3
|Борн Александр 6 3
|Шевченко Владимир 146 3
|Голицын Сергей 25 3
|Натекин Алексей 7 3
|Коновалихин Максим 17 3
|Пегасов Сергей 55 2
|Симаков Олег 113 2
|Коробов Александр 17 2
|Козлов Михаил 174 2
|Гуревич Дмитрий 15 2
|Ковалев Игорь 31 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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