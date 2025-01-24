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Индексная книга (каталог) CNews*
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Зеленков Юрий



24.01.2025 Прием заявок на премию CNews и ВТБ в области ИИ и анализа данных продлен до 31 января 1
20.01.2025 Жюри Data Fusion Awards выберет лучшие проекты и научные статьи в области ИИ. Идет прием заявок 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
18.01.2024 ВТБ и CNews продлевают прием заявок на премию Data Fusion Awards 2024 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
20.11.2023 CNews и ВТБ наградят лучшие проекты в области технологий работы с данными премией Data Fusion Awards 1
Data Fusion Awards: синергия разнородных данных становится неотъемлемой частью бизнеса, науки и государства 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 2
11.04.2022 Победителей первой премии Data Fusion Awards объявят 14 апреля 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
20.01.2022 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлен до 28 января 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1
04.09.2014 ИТ-директор НПО «Сатурн» уволился, не выдержав чрезмерной централизации 1
06.06.2014 Консенсус бизнеса и CIO: на что способна ИТ-стратегия 1
30.05.2014 Какой должна быть ИТ-стратегия 1
22.04.2014 НПО «Сатурн» построило систему коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013 1
22.01.2014 Конференция CNews «Облачные технологии: расширение горизонтов» 1
29.11.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2014» 1
18.07.2013 Конференция CNews: «ИТ-аутсорсинг 2013» 1
17.07.2013 ИТ-стратегия, или как формализовать неопределенность? 1
10.07.2013 Средняя жизнь CIO на крупных предприятиях не превышает полугода 1
06.06.2013 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2013» 1
24.05.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
10.04.2013 «ИТ-стратегия 2013»: Как построить ИКТ на предприятии хорошо и недорого 1
09.06.2012 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: как это делают EMC, "МегаФон" и другие 1
18.05.2012 Конференция CNews «Облачные технологии: комфортные решения для бизнеса» 1
14.05.2012 Конференция CNews: «Оптимизация ИТ-инфраструктуры: инновации и тренды» 1
11.04.2012 Конференция CNews «ИТ-аутсорсинг 2012: Тренды и перспективы» 1
22.02.2012 Конференция CNews: «ИКТ в образовании и обучение ИТ: разрыв потребностей и возможностей» 1
12.12.2011 Рынок SaaS: "коробки" вымрут, чтобы возродиться в "облаках"? 1
22.04.2011 Как россияне используют суперкомпьютеры: замена мертвых птиц, бронежилеты, ВИЧ 1

Публикаций - 37, упоминаний - 38

Зеленков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 7
Microsoft Corporation 24623 6
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 234 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 674 4
МегаФон 8803 3
Oracle Corporation 6687 3
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 3
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 3
ODS - Open Data Science 6 3
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 3
Т1 Холдинг - Т1 Группа 244 3
Dell EMC 5027 2
IBM - International Business Machines Corp 9441 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 2
Softline - Софтлайн 2810 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Роскосмос - ТерраТех - TerraTech 13 2
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 2
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 71 2
ИИ-Технологии 104 2
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 25 2
Broadcom - VMware 2359 1
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
8213 1
Directum - Директум 1089 1
Neoflex - Неофлекс 220 1
1С-Рарус 887 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
Ramax - Рамакс 115 1
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 1
Парус Корпорация 552 1
TietoEVRY - Tieto 138 1
SoftwareONE Group 105 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 19
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 15
Альфа-Банк 1769 10
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 7
Новард УК - Novard 72 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2342 6
Наука НПО 25 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 6
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 793 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 5
Газпром нефть 618 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 4
Северсталь ПАО - Severstal 478 4
АльфаСтрахование СГ 320 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 38 3
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 2
DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 118 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 326 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 2
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 2
Инвитро - Invitro 70 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск 55 2
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Лайф ФГ - Финансовая группа 161 2
ВТБ - ВТБ24 665 2
Газпром ГНП Холдинг - Газпром газонефтепродукт холдинг - Газпром Газэнергосеть 10 2
FortRoss Ventures - Fort Ross Seed Fund - венчурный фонд 21 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
Русагро Группа Компаний 277 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 111 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 579 2
Разгуляй 40 2
Ростех - Оборонпром - ОПК - Объединённая промышленная корпорация 32 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1150 1
Татнефть 226 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1854 3
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 150 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления 141 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
СФР - ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 37 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 146 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 437 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 53 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 215 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 90 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 1
Администрация города Минск - Мингорисполком - Минский городской исполнительный комитет - Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт 14 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 12
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 6
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 289 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 19
Data monetization - Монетизация данных 1624 16
Data Fusion - Слияние данных 62 15
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 15
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 14
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 13
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 12
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 9
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 8
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 7
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 6
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1895 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3312 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 4
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 4
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 4
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 4
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 3
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29675 3
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 345 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 3
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 645 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 2
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 2
Google Android 13994 1
Apple iOS 7809 1
Google Chrome OS - Google Chromebox 369 1
Microsoft Office 3734 1
Microsoft Azure 1408 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Microsoft Skype 2067 1
Microsoft Office 365 940 1
Microsoft Outlook 1390 1
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 758 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1415 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1621 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 127 1
Microsoft Visual Studio 411 1
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 62 1
Google App Engine 36 1
Dell EMC VMAX All Flash 26 1
ФЦП развития образования - ФЦПРО - Федеральная целевая программа развития образования 23 1
Oracle Fusion ERP 59 1
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 131 1
Mozilla Firefox OS 90 1
Python - высокоуровневый язык программирования 927 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Phone 7 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 162 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 1
Keras - открытая нейросетевая библиотека на языке Python 21 1
Google TensorFlow 87 1
Python PyTorch 45 1
Neoflex Reporting 24 1
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 87 1
Apple iPhone 6 4862 1
Stafory - робот Вера 330 1
Amazon EC2 - Amazon ECC - Amazon Elastic Compute Cloud 141 1
Кирьянова Александра 135 15
Кулик Вадим 180 13
Райгородский Андрей 37 13
Саркисов Тигран 35 13
Серебряникова Анна 72 11
Меньшов Кирилл 118 8
Аншина Марина 78 7
Бурнаев Евгений 19 7
Мерзляков Антон 16 7
Потапова Екатерина 13 7
Оселедец Иван 24 7
Потапова Светлана 12 7
Михайлов Александр 40 5
Левиков Антон 69 5
Каем Кирилл 34 5
Мизюрин Роман 5 5
Герасимов Андрей 25 4
Трофимова Екатерина 6 4
Наумов Даниил 8 4
Орловский Виктор 379 3
Краснов Александр 74 3
Алексин Михаил 18 3
Газизов Алексей 11 3
Рыстенко Михаил 62 3
Потапов Сергей 29 3
Долгов Василий 23 3
Лосев Сергей 46 3
Иншаков Дмитрий 49 3
Гревцев Владимир 22 3
Борн Александр 6 3
Шевченко Владимир 146 3
Голицын Сергей 25 3
Натекин Алексей 7 3
Коновалихин Максим 17 3
Пегасов Сергей 55 2
Симаков Олег 113 2
Коробов Александр 17 2
Козлов Михаил 174 2
Гуревич Дмитрий 15 2
Ковалев Игорь 31 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 29
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 18
Земля - планета Солнечной системы 10374 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - СЗФО - Республика Коми 750 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 849 2
Беларусь - Белоруссия 5637 2
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 2
Казахстан - Республика 5525 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1224 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 458 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 114 1
Мировой океан - World Ocean 508 1
Каспийское море - Каспийский регион - Прикаспийский регион 89 1
Израиль 2730 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Димитровград 68 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Сатурн - планета Солнечной системы 135 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Индия - Bharat 5431 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 27
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 11
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 7
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