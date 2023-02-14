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Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок

Общероссийской кросс-отраслевой премией Data Fusion Awards будут отмечены лучшие проекты внедрения технологий машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта в коммерческих организациях и госструктурах. Помимо этого, премия будет вручена за вклад в развитие перспективных технологий и open source в этой сфере. В конкурсе также примут участие значимые программы вузов, образовательных курсов и корпоративных университетов по подготовке кадров для работы с данными. Прием заявок продлится до 15 февраля.

Общероссийская премия

Идет прием заявок от компаний различных отраслей, разработчиков решений для работы с данными, государственных и образовательных организаций на получение премии Data Fusion Awards. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15 февраля 2023 г.

Авторитетное жюри премии оценит и отберет лучшие проекты разработки и внедрения технологий машинного обучения, анализа данных и искусственного интеллекта, развития решений open source в этой сфере, а также оценит вклад вузов, образовательных курсов и корпоративных университетов в подготовку новых кадров для работы с данными и вовлечение бизнес-пользователей в эту работу.

В состав жюри Data Fusion Awards 2023 вошли: научный руководитель программы «Бизнес-аналитика и системы больших данных» ВШЭ Юрий Зеленков, старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем, главный редактор CNews Александра Кирьянова, заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик, старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов, директор по аналитике больших данных Tele2 Антон Мерзляков, руководитель отдела продвинутой аналитики «Альфа-банка» Роман Мизюрин, директор Open Data Science Алексей Натекин, руководитель Центра прикладного ИИ «Сколтеха» Евгений Бурнаев, академический директор ВШГУ РАНХИГС Екатерина Потапова, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ Андрей Райгородский, директор по работе с данными Х5 Тигран Саркисов, президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.

«Сегодня многие компании активно инвестируют в проекты в области развития Data driven и Model driven подходов к принятию решений, — отмечает член жюри, директор по работе с данными Х5 Тигран Саркисов. — К сожалению, в процессе реализации таких инициатив часто возникают проблемы и не всегда понятно, где взять референсный опыт, особенно, в сложившихся условиях. Премия Data Fusion Awards помогает участникам увидеть реально успешные кейсы, которые реализуют существующий потенциал данных в компаниях».

В 2023 г. номинанты Data Fusion Awards будут состязаться по четырем основным номинациям.

В 2023 году в премии появились и дополнительные подноминации

Среди них «Data Fusion в бизнесе» (подноминации «Прорыв года», «Монетизация данных»), «Data Fusion в госсекторе» (подноминации «В масштабах страны, «Умный регион»), «Технологии Data Fusion» (подноминации «Трендсеттер», «Вклад в развитие open source») и «Data Fusion в образовании» (подноминации «Образовательная инициатива года», «Обучение работе с данными бизнес-пользователей»).

Номинации премии Data Fusion Awards 2023

В этом году в премии появились новые подноминации. Так, отдельное внимание будет уделено образовательным инициативам, помогающим вовлечь в анализ данных бизнес-пользователей. Обучение работе с данными более широких кругов и десакрализация ИИ помогут сделать рывок в этой сфере и в конечном счете будут способствовать повышению эффективности бизнеса, государства и экономическому росту страны.

Кроме того, учитывая возросшее значение решений c открытым кодом для технологического суверенитета страны в области работы с данными, в этом году будет отмечен вклад организаций в развитие решений open source. Помимо основных номинаций награды будут вручены в специальных номинациях: «Data Fusion Stars» от Фонда «Сколково» и Гран-при ВТБ.

Победителей наградят 13 апреля в Москве

Член жюри Юрий Зеленков отмечает, что премия Data Fusion Awards — это площадка, полезная и участникам, и наблюдателям.

«Рынок систем и приложений, реализующих концепцию Data Driven Decision Making, еще очень далек от зрелости, — уверен эксперт. — Отсутствуют многие стандарты, типовые решения, такие, например, как ERP в «классическом» ИТ. Поэтому многие специалисты прежде всего смотрят на успешные кейсы внедрения AI / Data Mining / Data Fusion, надеясь найти идеи, которые они смогут реализовать в собственной практике».

По мнению Юрия Зеленкова, самые впечатляющие достижения сейчас связаны с генеративными моделями, которые, обучившись на гигантских объемах данных, позволяют отвечать на вопросы, сформированные на естественном языке.

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«Потенциально этот подход позволит радикально изменить практики управления знаниями», — объясняет эксперт. — В некоторых зарубежных компаниях AI уже генерирует технологические процессы получения новых материалов с заданными свойствами. При этом сокращаются затраты на поиск, связанный с физическими экспериментами, что дает немедленный и весьма значительный эффект. Интересно, есть ли подобные проекты в России

Конференция

Торжественная церемония награждения победителей премии пройдет 13 апреля 2023 г. на площадке Международной конференции по машинному обучению, анализу данных и технологиям искусственного интеллекта Data Fusion 2023 в технопарке «Сколково». Мероприятие традиционно проводится с акцентом на практических аспектах использования больших данных и машинного обучения.

Современные организации перегружены данными; сегодня информация автоматически собирается множеством устройств и способов: онлайн-системы, платежные порталы, системы видео-аналитики и приборы, подключенные к интернету вещей, каждую минуту накапливают огромные массивы данных.

Извлечь смысл из колоссальных объемов данных и найти в них что-то ценное для решения конкретных задач — и есть назначение науки о данных data science, которая уже нашла активное применение в самом широком спектре прикладных областей деятельности: медицина, коммерция, маркетинг, ритейл, менеджмент, финансовый анализ, реальный сектор, предиктивная аналитика чрезвычайных ситуаций и т.д.

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Data Fusion, или подход, основанный на идее объединения данных, слияния или переноса алгоритмов из одной области машинного обучения в другую, а также синергии процессов в машинном обучении, стал естественным шагом в развитии data science. Data Fusion открывает новые возможности для бизнеса и госуправления и укрепления технологического суверенитета страны.

Конференция Data Fusion 2023 станет точкой сближения государства, науки и бизнеса и даст импульс новым партнерствам для решения фундаментальных задач и совместного создания прорывных технологий и продуктов.

Регистрация на участие в конференции Data Fusion 13 и 14 апреля 2023 г. уже доступна по ссылке.

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