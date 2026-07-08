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ICML International Conference on Machine Learning Международная конференция по машинному обучению

СОБЫТИЯ


08.07.2026 «Яндекс» представил новые научные исследования про ускорение обучения генеративного ИИ и оптимизацию серверных мощностей 2
24.07.2025 Исследователи НИУ ВШЭ представили новую архитектуру нейронных сетей, понимающую симметрии мира 2
05.06.2025 Из академии в ИТ: зачем ученому работать в технологической компании 1
21.05.2025 «Т-Банк» запускает обновленную программу научной магистратуры в МФТИ 1
28.03.2025 Российские компании на 10% увеличили число научных публикаций об ИИ. В лидерах Сбербанк, «Яндекс» и Smart Engines 1
23.07.2024 Ученые «Яндекса» разработали решение, которое позволит бизнесу сократить расходы на внедрение нейросетей до восьми раз 1
23.07.2024 T-Bank AI Research и Центральный университет создают лабораторию для развития суверенного и безопасного искусственного интеллекта 2
21.12.2023 Ученые из Tinkoff Research создали самый эффективный среди мировых аналогов алгоритм для обучения и адаптации искусственного интеллекта 2
03.08.2023 Ученые из Tinkoff Research открыли алгоритм для увеличения скорости обучения искусственного интеллекта в 20 раз 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
13.04.2023 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 13 апреля 1
15.02.2023 Прием заявок на премию Data Fusion Awards продлили до 22 февраля 1
14.02.2023 Жюри Data Fusion Awards назовет лучшие проекты в области анализа данных. Идет прием заявок 1
16.10.2019 «Яндекс» во второй раз вручит научную премию имени Ильи Сегаловича 1
17.06.2019 Сбербанк представил свои решения в области искусственного интеллекта 2
18.04.2003 RoboCup: Роботы-гуманоиды встретятся с чемпионами ФИФА 1

Публикаций - 16, упоминаний - 21

ICML и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9122 4
Google DeepMind 78 4
ODS - Open Data Science 6 3
Ростелеком 10878 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3320 3
Т-Банк - Тинькофф - Tinkoff Research 2 2
Т-Банк - T-Bank AI Research - лаборатория исследований искусственного интеллекта 24 2
Huawei 4503 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4894 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 219 2
Google LLC 12619 2
Северсталь ПАО - Северсталь Диджитал - Severstal Digital - Северсталь Цифровые Решения - Cometal 32 1
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - Икс 5 Диджитал - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 134 1
iPavlov - Айпавлов 9 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 519 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS AI - МТС ИИ - MTS AI - Центр искусственного интеллекта МТС 182 1
Meta Platforms 172 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 237 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 16 1
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 1
КСОР 7 1
Умник 36 1
GEMS - GEMS development - Джемс Девелопмент 6 1
Samsung Electronics 11008 1
Dr.Web - Доктор Веб 1293 1
Amazon Inc - Amazon.com 3256 1
Microsoft Corporation 25709 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15595 1
Xiaomi 2196 1
Meta Platforms - Facebook 4608 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 1
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 468 1
Microsoft Corporation - GitHub 1059 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 428 1
Sony 6724 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 45 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
OpenAI 500 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1500 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3132 4
Альфа-Банк 1966 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8766 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 569 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1200 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
Резонанс НПП 405 1
Яков и партнеры - McKinsey&Company Russia - Мак-Кинзи и компания СиАйЭс 66 1
Почта России ПАО 2352 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1881 1
Северсталь ПАО - Severstal 619 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2398 1
Газпром нефть 713 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 354 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 167 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3414 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13663 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 515 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4932 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21878 12
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6477 10
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2030 8
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8584 6
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 635 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7371 5
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 223 5
Кибербезопасность - ACL - Access Control List - Access List - Список правил контроля и фильтрации трафика 143 5
Data Fusion - Слияние данных 100 4
Data monetization - Монетизация данных 1950 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7803 4
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4733 4
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2596 4
MLOps - RL - Reinforcement Learning - машинное обучение с подкреплением 96 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 777 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5587 3
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 31 2
BI - AaaS - Analytics As A Service - аналитика как сервис - BIaaS - Business Intelligence as a Service - бизнес-аналитика как услуга 13 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6374 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 1279 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1076 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 2
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1156 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25300 2
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 256 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5327 2
SRE - Site Reliability Engineering - Техническое обеспечение надёжности сайта 68 1
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 373 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1296 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 260 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2479 1
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1215 1
KMS - Knowledge Management System - Системы управления знаниями 466 1
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 590 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13784 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4768 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2042 1
Repository - Репозиторий 1157 1
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы - ИВНС - инфраструктура для высоконагруженных информационных систем 262 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15992 1
Т-Банк - Tinkoff SAC-RND - алгоритм увеличения скорости обучения искусственного интеллекта 5 2
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
IBM Deep Blue 45 1
Deep Junior - шахматная программа 22 1
FreePik 1803 1
Tinkoff - ReBRAC - Revisited Behavior Regularized Actor Critic - пересмотренный актор-критик с контролируемым поведением 1 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 10 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 76 1
МТС Future Crew - Membrana 24 1
GEMS - Geometa 8 1
Сбер - Sber.DS - Sber Data Science 2 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 915 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1269 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6202 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 186 1
Baidu 301 1
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 107 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 351 1
МФТИ - DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 9 1
Зеленков Юрий 44 4
Мизюрин Роман 5 4
Кирьянова Александра 167 4
Натекин Алексей 7 3
Саркисов Тигран 42 3
Потапова Екатерина 16 3
Серебряникова Анна 77 3
Кулик Вадим 206 3
Меньшов Кирилл 138 3
Каем Кирилл 41 3
Райгородский Андрей 50 3
Мерзляков Антон 19 3
Бурнаев Евгений 28 3
Борисенко Григорий 16 2
Смирнов Станислав 7 1
Мучник Илья 2 1
Князев Алексей 13 1
Голицын Сергей 53 1
Черницын Иван 2 1
Покушалова Ольга 15 1
Михайловская Юлия 3 1
Ахапкин Сергей 2 1
Наумов Алексей 7 1
Фураев Денис 3 1
Шлык Сергей 1 1
Станкевич Лев 2 1
Тренин Сергей 2 1
Потапова Светлана 17 1
Несмелова Анна 1 1
Ерманченков Владимир 1 1
Мезенцева Мария 2 1
Кравцова Инна 3 1
Кожелин Игорь 2 1
Пашнин Георгий 4 1
Зосимова Анна 1 1
Гаврилов Даниил 3 1
Зиновьева Елена 1 1
Галимзянова Дарья 1 1
Горденко Мария 1 1
Филимошина Екатерина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54500 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47349 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18989 2
США - Луизиана - Новый Орлеан - Нью-Орлеан 110 1
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 1
Казахстан - Республика 6007 1
Европа 24910 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3423 1
Япония 13767 1
Беларусь - Белоруссия 6257 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19414 1
США - Нью-Йорк 3175 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2597 1
Германия - Федеративная Республика 13159 1
США - Калифорния 4813 1
Иран - Исламская Республика Иран 1153 1
Португалия - Португальская Республика 950 1
США - Вашингтон - Сиэтл 406 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 1
Австралия - Сидней 276 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6674 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57250 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53094 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4783 4
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 925 3
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1077 3
Мастер-класс - workshop - воркшоп 115 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6548 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5724 2
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 716 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2098 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11653 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15904 1
Кибернетика - Cybernetics 253 1
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - NeuroTech - Neurostimulation 195 1
Английский язык 7003 1
Физика - Physics - область естествознания 2922 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7484 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18037 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5565 1
Энергетика - Energy - Energetically 5806 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8776 1
Спорт - Шахматы - Chess 259 1
Металлы - Платина - Platinum 498 1
Металлы - Серебро - Silver 824 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3130 1
Информатика - computer science - informatique 1181 1
Контрафакт - Counterfeit - фальсифицированные товары 859 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1341 1
Спорт - Футбол 767 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 703 1
Образование в России 2761 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 7019 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 524 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3816 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12222 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3110 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2455 1
НКО - Некоммерческая организация 628 1
Public Library of Science - PLOS 70 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 314 1
Yandex Research 11 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1198 10
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1444 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 445 5
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 39 4
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 4
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 61 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 600 3
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 999 2
РАН - Российская академия наук 2111 2
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 131 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 31 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 1
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 107 1
KAUST - King Abdullah University of Science and Technology - Научно-технологический университет имени короля Абдаллы 16 1
Т-Банк - Тинькофф - Центральный университет 48 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 581 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1720 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 72 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
NeurIPS 12 7
CVPR - Conference on Computer Vision and Pattern Recognition 14 4
ICLR - International Conference on Learning Representations 6 4
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 42 1
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 741 1
Alexa Prize Socialbot Grand Challenge 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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