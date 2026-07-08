Индексная книга (каталог) CNews*
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ICML International Conference on Machine Learning Международная конференция по машинному обучению
СОБЫТИЯ
Публикаций - 16, упоминаний - 21
ICML и организации, системы, технологии, персоны:
|Зеленков Юрий 44 4
|Мизюрин Роман 5 4
|Кирьянова Александра 167 4
|Натекин Алексей 7 3
|Саркисов Тигран 42 3
|Потапова Екатерина 16 3
|Серебряникова Анна 77 3
|Кулик Вадим 206 3
|Меньшов Кирилл 138 3
|Каем Кирилл 41 3
|Райгородский Андрей 50 3
|Мерзляков Антон 19 3
|Бурнаев Евгений 28 3
|Борисенко Григорий 16 2
|Смирнов Станислав 7 1
|Мучник Илья 2 1
|Князев Алексей 13 1
|Голицын Сергей 53 1
|Черницын Иван 2 1
|Покушалова Ольга 15 1
|Михайловская Юлия 3 1
|Ахапкин Сергей 2 1
|Наумов Алексей 7 1
|Фураев Денис 3 1
|Шлык Сергей 1 1
|Станкевич Лев 2 1
|Тренин Сергей 2 1
|Потапова Светлана 17 1
|Несмелова Анна 1 1
|Ерманченков Владимир 1 1
|Мезенцева Мария 2 1
|Кравцова Инна 3 1
|Кожелин Игорь 2 1
|Пашнин Георгий 4 1
|Зосимова Анна 1 1
|Гаврилов Даниил 3 1
|Зиновьева Елена 1 1
|Галимзянова Дарья 1 1
|Горденко Мария 1 1
|Филимошина Екатерина 1 1
|Public Library of Science - PLOS 70 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1130 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 314 1
|Yandex Research 11 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3927 2
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8557 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1455669, в очереди разбора - 727888.
Создано именных указателей - 197293.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.