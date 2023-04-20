Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182749
ИКТ 14208
Организации 11040
Ведомства 1488
Ассоциации 1061
Технологии 3505
Системы 26184
Персоны 78532
География 2944
Статьи 1553
Пресса 1253
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2715
Мероприятия 871

КСОР


УПОМИНАНИЯ


ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными 1
10.03.2023 Москва потратит 1,8 миллиарда, чтобы не дать водителям автобусов спать и курить за рулем. Скрытые названия файлов намекают на известное ИТ-решение 2
10.11.2022 Как нейросети следят за усталостью водителя и сокращают аварийность 3
29.03.2022 ИИ в транспортной безопасности: российская система мониторит состояние водителей при помощи нейросети 1
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными 4

Публикаций - 7, упоминаний - 13

КСОР и организации, системы, технологии, персоны:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 228 3
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 30 3
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 15 3
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 3
Yandex - Яндекс 8091 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4340 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 101 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 349 2
Ростелеком 10106 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1402 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 1
Samsung Electronics 10490 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 238 1
Apple Inc 12427 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
Huawei 4112 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
X Corp - Twitter 2897 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 1
Цифра ГК 2513 1
Google DeepMind 58 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1743 3
Газпром нефть 650 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1100 2
РЖД - Российские железные дороги 1968 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7890 1
Почта России ПАО 2211 1
Альфа-Банк 1825 1
Северсталь ПАО - Severstal 540 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 483 1
Tesla Motors 418 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 344 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 66 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3196 3
Мосгортранс ГУП 125 3
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 813 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4713 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1013 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12519 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2652 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6194 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5101 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3477 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2788 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 690 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 383 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 308 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 5
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16431 5
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3708 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2298 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 562 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7942 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 706 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28594 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7138 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5611 3
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 188 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 588 3
Data Fusion - Слияние данных 78 3
Видеокамера - Camcorder 2308 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 189 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 865 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1986 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1553 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1761 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3547 2
Data monetization - Монетизация данных 1761 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3647 2
Маркировка - Marking 1174 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30395 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10872 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14235 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9120 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14355 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21944 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 841 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1408 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13166 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8427 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 185 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 7
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5654 1
Microsoft Windows 16127 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1172 1
Pinterest 71 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3396 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 9 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Кирьянова Александра 142 2
Новиков Павел 104 2
Безбогов Сергей 58 2
Фураев Денис 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 388 1
Путин Владимир 3296 1
Коновалихин Максим 18 1
Мишустин Михаил 710 1
Несмелова Анна 1 1
Борисенко Григорий 15 1
Осеевский Михаил 329 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Дергунова Ольга 120 1
Кулик Вадим 190 1
Скоробогатова Ольга 56 1
Ляпунов Игорь 129 1
Холкин Сергей 9 1
Паршин Константин 63 1
Крайнов Александр 17 1
Морозов Алексей 57 1
Шагалиев Руслан 2 1
Оселедец Иван 36 1
Лысаков Вячеслав 9 1
Баранов Денис 20 1
Никитченко Анна 7 1
Князев Алексей 12 1
Шойтов Александр 95 1
Абраменко Александр 2 1
Андреев Сергей 65 1
Голицын Сергей 37 1
Булычева Майя 1 1
Цигвинцев Станислав 1 1
Иванникова Дарья 1 1
Коваленко Виталий 1 1
Сажен Иван 1 1
Дергунова Елена 1 1
Кондратьева Алевтина 1 1
Варданян Лиана 1 1
Гиль Наталья 1 1
Зеленков Юрий 39 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52982 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17809 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2870 1
Россия - Крайний Север 307 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3102 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5303 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53877 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19816 6
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25378 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9378 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5362 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8401 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31060 3
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2800 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50255 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1868 2
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 866 2
Экономический эффект 1158 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2648 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7216 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6129 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6519 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Металлы - Платина - Platinum 474 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14638 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 590 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 983 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1851 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2253 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5234 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4341 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1891 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2634 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11280 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4164 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3707 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1025 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 442 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11517 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 530 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1049 3
Коммерсантъ - Издательский дом 2067 1
Rusbase 16 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1052 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1212 3
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 383 3
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 929 1
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 27 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
NeurIPS 11 1
Data Fusion Contest 10 1
ICLR - International Conference on Learning Representations 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383285, в очереди разбора - 733636.
Создано именных указателей - 182749.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще