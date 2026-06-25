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Абраменко Александр
СОБЫТИЯ
Абраменко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Raxel Telematics 5 1
|Telematics 15 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 940 1
|ЭР-Телеком Холдинг - Commnet - Коммуникации и связь 5 1
|КСОР 7 1
|Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
|Автометрика 1 1
|СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 1
|КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
|Apple - App Store 3081 1
|Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 1
|Дергунова Ольга 120 1
|Лысаков Вячеслав 9 1
|Морозов Алексей 62 1
|Гиль Наталья 1 1
|Рудаш Дмитрий 5 1
|Варданян Лиана 1 1
|Кондратьева Алевтина 1 1
|Дергунова Елена 1 1
|Сажен Иван 1 1
|Коваленко Виталий 1 1
|Ярмот Николай 0 1
|Иванникова Дарья 1 1
|Цигвинцев Станислав 1 1
|Булычева Майя 1 1
|Андреев Сергей 67 1
|Ярмош Николай 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452641, в очереди разбора - 728010.
Создано именных указателей - 196719.
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