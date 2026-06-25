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Абраменко Александр

СОБЫТИЯ


25.06.2026 Университет «Иннополис» и ИТ-холдинг «Т1» запускают бесплатную летнюю школу по искусственному интеллекту 1
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными 1
29.11.2016 «Автометрика» формирует новую культуру автострахования в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Абраменко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Raxel Telematics 5 1
Telematics 15 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 940 1
ЭР-Телеком Холдинг - Commnet - Коммуникации и связь 5 1
КСОР 7 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 248 1
Автометрика 1 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 866 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1056 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2830 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 407 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 233 1
Мосгортранс ГУП 138 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4926 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3651 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5808 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1477 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4666 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2189 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6445 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60947 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3724 1
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2035 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13721 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2469 1
InsurTech - UBI - Usage-based insurance - «умное страхование» - страхование на основе использования 23 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12708 1
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4002 1
Геймификация - Gamification - игрофикация - геймизация - игровые механики 322 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2390 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5919 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1022 1
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 727 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1339 1
КСОР - Антисон - контроль бдительности водителя 21 1
Apple - App Store 3081 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3525 1
Дергунова Ольга 120 1
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Россия - РФ - Российская федерация 164402 2
Испания - Королевство 3817 1
Италия - Итальянская Республика 4492 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5451 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13756 1
Франция - Французская Республика 8135 1
Европа 24899 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54422 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21367 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3120 2
Страхование - Автострахование - ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 446 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10188 1
Страхование - Автострахование - КАСКО - автоКАСКО - страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 244 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 946 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57088 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3011 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4560 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6443 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6960 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11186 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2836 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5975 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8165 1
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 699 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6999 1
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 722 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2340 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 267 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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