КСОР Антисон контроль бдительности водителя


УПОМИНАНИЯ


02.09.2025 «Алроса» внедряет машинное зрение 1
18.06.2024 «Цифра» импортозаместила систему кругового видеообзора для карьерной техники 1
20.12.2023 Идет прием заявок на конкурс лучших проектов в области ИИ и анализа данных 1
ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий 1
20.04.2023 CNews, ВТБ и «Сколково» объявили победителей премии Data Fusion Awards 1
14.04.2023 ВТБ, CNews и «Сколково» назвали лучшие проекты в области работы с данными 1
10.03.2023 Москва потратит 1,8 миллиарда, чтобы не дать водителям автобусов спать и курить за рулем. Скрытые названия файлов намекают на известное ИТ-решение 1
10.11.2022 Как нейросети следят за усталостью водителя и сокращают аварийность 1
10.10.2022 Топ-5 трендов в автоматизации горнодобывающей отрасли от экспертов «Рексофт» 2
29.03.2022 ИИ в транспортной безопасности: российская система мониторит состояние водителей при помощи нейросети 1
17.11.2021 Выйти на новые рынки: как работает столичная программа развития технологического бизнеса 1
08.11.2021 Гигантские ИТ-контракты под угрозой. Бесящие шоферов детекторы сонливости в транспорте Москвы признаны ненормативными 1
10.12.2020 «Росэлектроника» поставит систему «Антисон» для установки на транспорт золотодобывающей компании 1
16.11.2020 Водителям России выдадут гаджеты, которые не дадут им заснуть 1
21.07.2020 Х5 усилит безопасность на собственном транспорте 1
16.10.2019 Ростех разработал «умную» систему транспортного видеомониторинга 1
27.06.2019 «Росэлектроника» представила отечественную систему для мониторинга состояния водителей 1
25.12.2018 Новогодние подарки для автомобилистов: выбор ZOOM 1
20.03.2018 «Магнит» внедряет современные решения для водителей 1
22.07.2015 Собираемся в отпуск: полезные гаджеты для путешествий на машине 1
21.07.2014 Британские ученые разработали кресло, не дающее заснуть за рулем 1

Публикаций - 21, упоминаний - 22

КСОР и организации, системы, технологии, персоны:

КСОР 7 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3278 5
Северсталь Диджитал - Severstal Digital 29 4
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1198 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 26 3
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 228 3
Газпром ГПМХ - ГПМ Дата - GPM Data 9 3
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 15 3
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 347 3
Samsung Electronics 10481 2
Yandex - Яндекс 8065 2
Ростелеком 10090 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4324 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии - X5 Robotics 100 2
Цифра ГК 2508 2
Lenovo Group 2323 1
Vocord - Вокорд 183 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 861 1
НП ГЛОНАСС - Некоммерческое партнерство ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 145 1
Рексофт - Reksoft 426 1
UVL Robotics - ЮВЛ Роботикс 2 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1386 1
X Corp - Twitter 2896 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 393 1
Apple Inc 12399 1
Huawei 4108 1
ClimateGuard - КлайматГард 1 1
Alphabet - Waymo - Google-мобиль - система беспилотных автомобилей 33 1
SpaceX - Space Exploration Technologies 238 1
К-МИС - К-Скай - K-SkAI 25 1
Swisscom - Swisscom Mobile AG 145 1
ЮР-ЛИ - UR-LI 3 1
Google DeepMind 58 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9033 1
ИИ-Технологии 167 1
Stoneridge-Orlaco 3 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2931 5
Газпром нефть 649 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1737 4
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1099 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 918 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 504 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7857 2
Северсталь ПАО - Severstal 537 2
Альфа-Банк 1817 2
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан 66 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Volvo Cars 253 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 415 1
EPIC Telecom Invest 206 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Лента - Сеть розничной торговли 2209 1
ПСБ - Промсвязьбанк 880 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 217 1
Ворсино Индустриальный парк 9 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 1
РЖД - Российские железные дороги 1963 1
Почта России ПАО 2211 1
Tesla Motors 418 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 479 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
Пассажиравтотранс СПб ГУП 11 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 115 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1140 1
X5 Group - X5 Transport - X5 Транспорт - X5 Logistics - ИКС 5 Логистика 10 1
Мосгортранс ГУП 125 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3192 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 689 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3474 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2786 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4694 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1010 2
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 812 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2647 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12488 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 223 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3404 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3249 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 352 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1426 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1112 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2051 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 44 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 381 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1464 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5668 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5094 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6185 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 474 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 307 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16299 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54946 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70394 7
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1754 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28570 6
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3684 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7117 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32875 5
Видеокамера - Camcorder 2307 5
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2292 5
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1983 4
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7929 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5592 4
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 702 4
Data Fusion - Слияние данных 78 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12532 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5732 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9103 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31227 3
Транспорт - ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 650 3
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеомагнитофон - Цифровой видеорегистратор 456 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21858 3
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 327 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6032 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25115 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12648 3
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 557 3
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 584 3
Data monetization - Монетизация данных 1757 3
Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 188 3
HighLoad - Highly loaded systems and projects - Высоконагруженные системы и проекты - Высоконагруженные информационные системы 186 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 859 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7505 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7977 2
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1085 2
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4250 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25436 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6195 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14783 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25204 2
Google Android 14454 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5078 2
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 163 2
Neoline X-COP - серия радар-детекторов 10 1
Apple iOS 8101 1
Nokia Symbian OS 1402 1
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2401 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1169 1
Технологии Распознавания - АвтоУраган АПК 11 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2833 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7227 1
Samsung INPAS SoftPOS - Платежное решение 23 1
Beorg Smart Vision 38 1
Toweco - Умный агрегатор 2 1
Microsoft Windows 16107 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3391 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5634 1
VK - Mail.ru Tarantool Data Grid 9 1
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 1
Pinterest 71 1
Angry.Space 2 1
Интерфакс - Скан-Интерфакс 7 1
Кирьянова Александра 141 3
Фураев Денис 2 2
Кулик Вадим 190 2
Безбогов Сергей 58 2
Зеленков Юрий 39 2
Новиков Павел 103 2
Оселедец Иван 36 2
Потапова Светлана 14 2
Евтушенко Олег 144 1
Новиков Алексей 63 1
Дергунова Ольга 119 1
Морозов Алексей 57 1
Лысаков Вячеслав 9 1
Абраменко Александр 2 1
Андреев Сергей 65 1
Булычева Майя 1 1
Цигвинцев Станислав 1 1
Иванникова Дарья 1 1
Коваленко Виталий 1 1
Сажен Иван 1 1
Дергунова Елена 1 1
Кондратьева Алевтина 1 1
Варданян Лиана 1 1
Гиль Наталья 1 1
Воеводко Юрий 5 1
Лебедев Владимир 76 1
Карамышев Дмитрий 5 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 387 1
Мишустин Михаил 710 1
Путин Владимир 3291 1
Чернышенко Дмитрий 574 1
Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
Борисенко Григорий 15 1
Паршин Константин 63 1
Шлык Сергей 1 1
Князев Алексей 12 1
Ляпунов Игорь 129 1
Голицын Сергей 37 1
Осеевский Михаил 329 1
Крайнов Александр 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 152634 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44894 9
Европа 24498 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18188 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52949 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14354 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3571 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13476 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5301 2
Азия - Азиатский регион 5678 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17781 2
Россия - ЦФО - Тульская область 1278 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 326 1
Ближний Восток 3009 1
Турция - Турецкая республика 2454 1
Израиль 2775 1
Россия - ЦФО - Московская область - Видное 65 1
Солнечная система - Solar system 2538 1
Швеция - Королевство 3657 1
Америка - Американский регион 2181 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2367 1
Швеция - Стокгольм 402 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1591 1
Африка - Африканский регион 3541 1
Америка Латинская 1859 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2855 1
Россия - Крайний Север 305 1
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3097 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19789 18
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 613 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53760 9
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 864 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30992 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25327 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5351 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50172 4
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5470 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7748 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2778 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9353 4
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 375 4
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2638 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2659 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8389 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6168 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6506 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4155 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4333 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9666 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17026 2
Сон - Somnus 449 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5279 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5167 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7203 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 979 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1861 2
Информатика - computer science - informatique 1119 2
Экономический эффект 1152 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 61 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Нейроассистенты и искусственный интеллект 3 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1023 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5158 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6116 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10419 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1792 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6239 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 413 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 849 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1045 4
Ведомости 1138 1
CNews - ZOOM.CNews 1852 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
Rusbase 16 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 350 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1209 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 381 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1049 4
Сколтех - Центр прикладного ИИ - Центр прикладного искусственного интеллекта 26 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 924 1
EPFL - École Polytechnique Fédéralede de Lausanne - Федеральный политехнический университет - Федеральная политехническая школа Лозанны 66 1
Ростех - Швабе - НПО ГОИ имени С.И. Вавилова - Государственный оптический институт имени С.И. Вавилова 9 1
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 1
University of Nottingham - Ноттингемский университет 29 1
NTU - Nottingham Trent University - Университет Ноттингем Трент 7 1
МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 52 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 24 1
ICML - International Conference on Machine Learning - Международная конференция по машинному обучению 15 1
NeurIPS 11 1
Data Fusion Contest 10 1
Старт Хаб 21 1
