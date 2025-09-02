Получите все материалы CNews по ключевому слову
КСОР Антисон контроль бдительности водителя
УПОМИНАНИЯ
КСОР и организации, системы, технологии, персоны:
|Кирьянова Александра 141 3
|Фураев Денис 2 2
|Кулик Вадим 190 2
|Безбогов Сергей 58 2
|Зеленков Юрий 39 2
|Новиков Павел 103 2
|Оселедец Иван 36 2
|Потапова Светлана 14 2
|Евтушенко Олег 144 1
|Новиков Алексей 63 1
|Дергунова Ольга 119 1
|Морозов Алексей 57 1
|Лысаков Вячеслав 9 1
|Абраменко Александр 2 1
|Андреев Сергей 65 1
|Булычева Майя 1 1
|Цигвинцев Станислав 1 1
|Иванникова Дарья 1 1
|Коваленко Виталий 1 1
|Сажен Иван 1 1
|Дергунова Елена 1 1
|Кондратьева Алевтина 1 1
|Варданян Лиана 1 1
|Гиль Наталья 1 1
|Воеводко Юрий 5 1
|Лебедев Владимир 76 1
|Карамышев Дмитрий 5 1
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 387 1
|Мишустин Михаил 710 1
|Путин Владимир 3291 1
|Чернышенко Дмитрий 574 1
|Wozniak Steve - Wozniak Stephen - Возняк Стив - Возняк Стивен 55 1
|Борисенко Григорий 15 1
|Паршин Константин 63 1
|Шлык Сергей 1 1
|Князев Алексей 12 1
|Ляпунов Игорь 129 1
|Голицын Сергей 37 1
|Осеевский Михаил 329 1
|Крайнов Александр 17 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1045 4
|Ведомости 1138 1
|CNews - ZOOM.CNews 1852 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2060 1
|Rusbase 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1381276, в очереди разбора - 737038.
Создано именных указателей - 181900.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.