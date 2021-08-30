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EPIC Telecom Invest


30.08.2021 Россия пошла войной на Apple: Власти вступились за разработчиков ПО для iPhone и iPad 2
01.04.2021 Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке 2
01.12.2020 HPE объявила о начале продаж сервера HPE Superdome Flex 280 в России 1
18.11.2020 Apple радикально снижает комиссию в App Store. Но только для небогатых разработчиков 1
13.11.2020 Российские ИТ-компании возмутились грядущим людоедским законом против Google и Apple 1
25.09.2020 Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google 1
22.09.2020 Apple завралась. Все ее аргументы против Epic Games оказались ложью 4
09.09.2020 Google удалила из магазина приложений старейший почтовый клиент 2
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1
01.09.2020 В России готовится людоедский закон против Apple и Google 1
24.08.2020 Microsoft начала войну против Apple 1
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов 9
07.07.2020 Какими станут ключевые бизнес-процессы в компаниях после пандемии 1
29.01.2020 На Украине стало одним сотовым оператором меньше 2
22.08.2019 Госбанки отбирают «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 5
26.11.2018 Власти не смогли отобрать «Укртелеком» у главного донбасского олигарха 5
16.10.2018 Alienware представила игровой ноутбук Alienware m15 1
09.08.2018 Intel рассекретила планы выпуска процессоров 1
27.06.2018 Пользователям IBM Business Resiliency доступно решение Commvault для защиты данных 1
23.01.2018 Расследование: Как глава украинских спецслужб и экс-партнер «Газпрома» приватизировали «Укртелеком» 9
11.01.2018 У главного донбасского олигарха арестовали активы из-за сделки с «Укртелекомом» 3
20.10.2017 У главного донбасского олигарха отбирают «Укртелеком» 3
29.08.2017 Uber пообещала больше не шпионить за пассажирами после выхода из такси 2
14.04.2017 Власти отбирают «Укртелеком» у его владельца из-за дел Януковича 5
08.02.2017 Ринат Ахметов не заплатил $760 млн за «Укртелеком» 7
29.11.2016 Власти не дали МТС купить украинского 3G-оператора 2
28.10.2016 Власти смогут национализировать «Укртелеком» 7
15.01.2016 МТС собралась купить украинского 3G-оператора 1
27.07.2015 В приватизации «Укретелекома» участвовал экс-глава Администрации президента 8
09.06.2015 Пять самых важных анонсов от Apple. Итоги WWDC 2015 1
31.03.2015 Дело о хищениях в «Укртелекоме» разваливается 3
06.08.2014 Западные вендоры игнорируют российские клиники 1
21.07.2014 Британские ученые разработали кресло, не дающее заснуть за рулем 2
11.02.2014 Гендиректором крупнейшего оператора Украины стал россиянин 3
10.06.2013 Россия тянет европейский рынок серверов вниз 1
05.06.2013 «Укртелеком» продан самому богатому предпринимателю Украины 5
18.01.2013 «Укртелеком» продан неизвестному офшору 8
17.12.2012 Российский рынок серверов сдувается 1
04.10.2012 Клифф Блежински покинул Epic Games 1
28.09.2012 Доля Windows Server в России сокращается. Microsoft надеется на новую версию 1

Публикаций - 71, упоминаний - 167

EPIC Telecom Invest упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7729 12
Microsoft Corporation 11143 12
Google LLC 7168 10
Fortnite 47 9
Epic Games 87 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 6
Укртелеком 131 5
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 5
Twitter 2204 3
Тримоб 30 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Samsung Electronics 5714 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 2
Intel Corporation 4198 2
Huawei 2733 2
Microsoft EPIC - Microsoft Essential Products Inclusive Community 1 1
IBM Business Resiliency Services 1 1
Commvault 148 1
Microsoft Windows and Devices 2 1
Nvidia Corp 2036 1
Microsoft Experiences and Devices 10 1
Астелит 73 1
Microsoft Cloud and AI Platform 3 1
Viptela 6 1
Ростелеком Связьинвест 704 1
SAP SE 3218 1
Microsoft Windows Experience 3 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
Киевстар 261 1
PayPal 441 1
Vodafone Group 386 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Telegram Group 702 1
GitHub 412 1
Oracle Corporation 3360 1
AMD - Advanced Micro Devices 1684 1
IBM 3554 1
Xiaomi 904 1
Газпром ПАО 524 5
Group DF 7 4
System Capital Management (SCM) 23 4
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 4 3
Укрэксимбанк - Ukreximbank 9 3
Ощадбанк - Державний ощадний банк України 14 3
Радабанк 2 2
Freedom International Group 2 1
Uber Technologies 258 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Uber 257 1
DTEK Managment 1 1
ДТЭК 8 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 4
Фонд государственного имущества Украины 6 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1436 2
ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины 12 2
СБУ - Служба безопасности Украины 48 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
Министерство юстиции Украины - Департамент государственной исполнительной службы - Государственная исполнительная служба Украины 1 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 71 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
АЮР - Ассоциация юристов России 16 1
3G - Стандарт мобильной связи 3748 6
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 111 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 5
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 4
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 486 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
FCM - Firebase Cloud Messaging - GCM - Google Cloud Messaging - служба обмена сообщениями 4 1
POP3 - Post Office Protocol Version 3 - Интернет-протокол прикладного уровня электронной почты для получения почты с удалённого сервера по TCP-соединению 63 1
ИТ как услуга 20 1
Apache License 24 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 314 1
CASB - Cloud Access Security Broker - Брокер безопасного доступа в облаков 19 1
eDiscovery - Electronic discovery - Электронное обнаружение - ПО для поиска информации 18 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
IBN - Intent Based Networks - сеть на основе намерений - интенционно-ориентированные сети 8 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
SWG - Security Web Gateway - Шлюз информационной безопасности 24 1
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 21 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 146 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Программно-определяемая глобальная сеть 114 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
DDR - Double data rate 1075 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Google Android 10751 14
Apple iOS 5742 13
Google Play - Google Store - Android Market 2515 10
Apple - App Store 2198 9
Epic Games Unreal Engine 181 5
Apple macOS 930 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2094 4
Apple Pay 385 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 358 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5142 2
Microsoft Office 365 769 2
Intel Xeon Scalable Purley - Масштабируемые микропроцессоры 98 2
Microsoft SQL Server 798 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 2
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 22 1
Dell Alienware Command Center 7 1
Apple Search Ads 9 1
Intel Optane Memory 81 1
Cisco Webex Teams 12 1
Cisco Webex Meetings 7 1
Intel Ice Lake-SP - серия микропроцессоров 7 1
Cisco SD-WAN 15 1
Commvault Data Platform 29 1
Apple macOS X 905 1
Microsoft News 7 1
Intel Xeon Cooper Lake - Серия серверных микропроцессоров 5 1
Cisco Aironet 13 1
Microsoft Windows 854 1
HPE ProLiant - Серия серверов 100 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 1
Intel Whitley - серия процессоров для серверной платформы 1 1
Apple iPhone 3 383 1
Amazon Kindle Fire - планшет 85 1
PowerVR SGX - серия видеокарт 44 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Cisco User Defined Network 1 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 36 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
Ахметов Ринат 52 5
Фирташ Дмитрий 8 5
Горбуненко Денис 5 4
Хорошковский Валерий 5 3
Тумусов Федот 7 3
Steve Jobs - Стив Джобс 710 2
Янукович Виктор 18 2
Shetler-Jones Robert - Шетлер-Джонс Роберт 1 1
Животовский Александр 2 1
Macdonald Brian - Макдональд Брайан 2 1
Teper Jeff - Тепер Джефф 2 1
Jha Rajesh - Джа Раджеш 4 1
Belfiore Joe - Бельфиоре Джо 2 1
Megiddo Eran - Мегиддо Эран 2 1
Koenigsbauer Kirk - Кенигсбауэр Кирк 1 1
Zander Jason - Зандер Джейсон 7 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 5 1
Андрианова Юлия 4 1
Химич Роман 37 1
Репин Максим 4 1
Mullenweg Matt - Мулленвег Мэтт 9 1
Shufta Maria - Шуфтас Мария 1 1
Дуров Павел 216 1
Симонов Ярослав 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 167 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 1
Горелкин Антон 34 1
Хинштейн Александр 50 1
Panay Panos - Панай Панос 14 1
Taraniuk Owen - Таранюк Оуэн 2 1
Азаров Николай 5 1
Зыков Владимир 2 1
Lanschutzer Franz - Ланшутзер Франц 1 1
Порохняк Ярослав 1 1
Арбузов Сергей 1 1
Архипов Илья 1 1
Wurmbock Marina - Вамбок Марина 1 1
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 18 1
Wurmbock Gustav - Вамбок Густав 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 27
Украина 3389 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 7
Кипр - Республика 248 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
ЛНР - Луганская Народная Республика 32 3
Нидерланды 977 3
ДНР - Донецкая Народная Республика 39 3
Великобритания - Лондон 826 3
Европа Центральная 106 3
Украина - Киев 474 2
Австрия - Австрийская Республика 529 2
Европа 3781 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 2
Донбасс 25 1
Европа Юго-Восточная 37 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Восточная Европа 1688 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
США - Санта-Клара 72 1
США - Калифорния 975 1
Россия - Тюмень 498 1
Нидерланды - Амстердам 259 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 656 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
CFO - Chief Financial Officer - Финансовый директор 48 1
Пиратство - Авторское право 209 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
The Verge - Издание 448 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 3
Thomson Reuters - Рейтер 1753 2
Коммерсантъ - Издательский дом 481 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
FT - Financial Times 247 1
Reddit 198 1
The Wall Street Journal 710 1
ZDnet 381 1
WSJ - The Wall Street Journal 162 1
Gartner 2196 1
НИУ МЭИ - Национальный исследовательский университет 4 1
CiscoLive! 9 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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