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EPIC Telecom Invest
СОБЫТИЯ
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|29.09.2023
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Apple доводит до разорения крупнейшего разработчика видеоигр. Чтобы выжить, компания уволит сотни специалистов и продаст активы
Моська против слона Компания Epic Games, всемирно известный разработчик компьютерных игр, из-за ссоры с Apple вынуждена уволить 16% своих сотрудников, пишет Bloomberg. Создатель легендарных серий игр Unreal и Unreal Tourna
|13.02.2023
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Маркетплейс рекламных продуктов Centra приобрел образовательную платформу Epic Growth
Маркетплейс рекламных продуктов Centra (часть группы «Риалвеб») объявил о покупке образовательной платформы Epic Growth. Эта сделка — часть стратегии по созданию технологического решения для рынка digital-маркетинга, которое поможет агентствам и инхаус-командам эффективно закупать рекламный инвентарь
|16.08.2022
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Выпущен крошечный ПК на Intel Xeon с производительностью, как у рабочей станции
Мал, да удал Специалисты компании AAEON разработали высокопроизводительный одноплатный компьютер EPIC-TGH7 на полноценных процессорах Intel серии Tiger Lake-H. Покупателю на выбор предоставлено несколько модификаций, одна из которых оснащена процессором серверного семейства Xeon. Несмотря
|28.01.2022
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Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store
Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera. Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, про
|01.04.2021
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Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке
AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalker, HBO's Game of Thrones и Westworld. Оставаясь н
|25.09.2020
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Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google
Коалиция против ИТ-гигантов Компании Epic Games и Spotify основали коалицию для борьбы против Google, Apple и других компаний, владеющих маркетплейсами по продаже приложений. Они считают, что магазины приложений берут слишком боль
|22.09.2020
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Apple завралась. Все ее аргументы против Epic Games оказались ложью
Без вины виноватая Epic Games Компания Epic Games обвинила Apple в предоставлении заведомо ложных доказательств в судебном разбирательстве против нее. Она уличила компанию в трех случаях обмана суда и попы
|24.08.2020
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Microsoft начала войну против Apple
ру ИТ-компаний, который может перевернуть устои существования индустрии разработки и дистрибуции мобильных приложений и затронуть основы существования экосистем iOS и Android. Речь идет о споре между Epic Games и техногигантами Google и Apple. Он возник из-за того, что Epic Games выразила недовольство комиссиями в магазинах Google Play и Google – они забирают себе 30% с продаж прилож
|14.08.2020
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Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов
Суть конфликта Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на исковые требования Epic Games. В 2019 г. Fortnite
|19.02.2018
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Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве
Mail.Ru Games Ventures объявило о стратегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в области технологического консалтинга, поддер
|05.06.2013
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«Укртелеком» продан самому богатому предпринимателю Украины
Принадлежащая украинскому предпринимателю Ринату Ахметову группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций кипрской компании UA Тelecominvest, которой принадлежат корпоративные права украинской компании ЕСУ. В свою очередь, ЕСУ владеет 92,79% акций «Ук
|18.01.2013
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«Укртелеком» продан неизвестному офшору
Основной оператор фиксированной связи Украины - «Укртелеком» - сменил владельца. Как сообщает «РБК-Украина», австрийская EPIC продала компанию ESU, владеющую 92,5% акций «Укртелекома», кипрскому офшору UA Telecominvest. О том, кто стоит за покупателем, и какова сумма сделки неизвестно. Изначально «Укртелеком» был
|04.10.2012
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Клифф Блежински покинул Epic Games
Клифф Блежински (Cliff Bleszinski), главный дизайнер Epic Games и игровой серии Gears of War, после 20-ти лет работы в Epic, вчера официально объявил о своем уходе из компании. Клифф намерен на какое-то время взять перерыв. Чем он будет за
|15.08.2012
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People Can Fly вошла в состав Epic Games
Компания Epic Games, до сегодняшнего момента владевшая контрольным пакетом акций польской студии People Can Fly, объявила о покупке авторов Painkiller. В результате о своем уходе из People Can Fly объяв
|28.06.2012
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Epic Games ставит на планшеты
Студия разработчиков Epic Games устами своего основателя и директора Тима Суини признала, что выпущенная ею для iPad игра Infinity Blade стала самой доходной в истории компании. Эти слова особенно значимы с учётом
|17.05.2011
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Коллекционные издания Gears of War 3
ames и Microsoft выпустили сегодня новый видеоролик под названием Making Gears 3: Inside the Wicked Workshop, в котором рассказывается об эксклюзивном контенте в специальных изданиях Gears of War 3 – Epic и Limited Edition. В новом видеоролике арт-директор студии Epic Games Крис Перна, приложивший руку к созданию культовых персонажей игры, рассказывает о своем творчестве и видении вс
|21.02.2011
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«Укртелеком» уходит неизвестно кому
Фонд госимущества Украины (ФГИ) сообщил о получении письменного согласия от компании EPIC Services Ukraine (ESU) на приобретение госпакета акций «Укртелекома» по цене 10,575 млрд гривен ($1,339 млрд). ФГИ надеется подписать контракт не позднее 25 февраля, а получить деньги не п
|18.01.2011
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Bulletstorm Epic Edition в России
People Can Fly, Epic Games, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: ERTS) и Microsoft Game Studios анонсируют Epic Edition, которое станет специальным изданием Bulletstorm - готовящегося к выходу боевика от разра
|23.12.2010
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«Укртелеком» оказался никому не нужен
Рябченко, необходимость выбора оценщика вызвана тем, что только одна компания подала заявку на участие в приватизации «Укртелекома» - это австрийская European Privatization & Investment Corporation (EPIC). После известия о столь слабом интересе у «Укртелекому» акции компании во вторник, 21 декабря, упали на украинской бирже на 8% до 0,57 гривен за акцию ($0,07). EPIC созданная в 198
|15.06.2009
|Epic: РС-версии Gears of War 2 не планируется
|18.12.2008
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Cisco откроет в Сингапуре свой первый в мире центр инноваций
Компания Cisco планирует открыть в Сингапуре свой первый в мире центр инноваций под названием EPIC@SG (Enabling Platform Innovation Centre in Singapore). Центр призван оказывать содействие поставщикам розничных услуг в создании и предоставлении новых сервисов через национальную широкопо
|29.04.2008
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Warrior Epic отправляется на тест
Разработчики игры Warrior Epic сообщили о начале закрытого бета тестирования. Теперь все, кто получил заветный ключик, могут зайти на сервер и оценить проект. Если есть желание поучаствовать, но нет доступа — тоже не бе
|11.02.2008
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Warrior Epic набирает тестеров
На официальном сайте MMORPG Warrior Epic появилось приглашение записаться в первые тестеры. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте игры и клацнуть иконку «Apply for CB». Разработчики также выложили первые скриншоты, чтобы пр
|21.08.2007
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Epic купила People Can Fly
Компания Epic Games объявила о приобретении контрольного пакета акций польской студии People Can Fly, известной по игре Painkiller. Сейчас студия работает над MMO в мире Gears of War, а позже займется н
|16.08.2007
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GameSpy стал партнером Epic
Портал GameSpy объявил о вступлении в программу Integrated Partners Program фирмы Epic, что подразумевает предоставление и поддержку каких-либо своих технологий в обмен на движок Unreal Engine 3.По данному договору GameSpy предлагает Epic «единое онлайновое решение дл
|27.10.2006
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Как Epic лишила Microsoft миллиарда
Вице-президент Epic Games, Марк Рейн, в своем последнем интервью рассказал, как основатель компании, Тим Свини, увеличил объем оперативной памяти в Xbox 360 с изначально планировавшихся 256 мегабайт до в коне
|25.11.2004
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Для RISC-серверов наступают плохие времена
nium 2. В последней - 24 редакции списка ТОР500 присутствует уже 83 суперкомпьютера, собранных на Itanium 2, и один из них занимает почетное второе место. Более того, количество систем с архитектурой EPIC в списке самых мощных компьютеров на Земле превышает общее число систем на базе архитектуры RISC, включая Power, SPARC, Alpha и MIPs. В одном только прошлом году компании Intel удалось про
|05.09.2000
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Epic Games объявила о сотрудничестве с Nvidia
Компании Nvidia и Epic Games подписали соглашение об объединении усилий для разработки приложений следующего поколения. Это соглашение позволит Nvidia продвигать свои последние разработки графических 3D-акселера
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