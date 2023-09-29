EPIC Telecom Invest

Apple доводит до разорения крупнейшего разработчика видеоигр. Чтобы выжить, компания уволит сотни специалистов и продаст активы Моська против слона Компания Epic Games, всемирно известный разработчик компьютерных игр, из-за ссоры с Apple вынуждена уволить 16% своих сотрудников, пишет Bloomberg. Создатель легендарных серий игр Unreal и Unreal Tourna

Маркетплейс рекламных продуктов Centra приобрел образовательную платформу Epic Growth Маркетплейс рекламных продуктов Centra (часть группы «Риалвеб») объявил о покупке образовательной платформы Epic Growth. Эта сделка — часть стратегии по созданию технологического решения для рынка digital-маркетинга, которое поможет агентствам и инхаус-командам эффективно закупать рекламный инвентарь

Выпущен крошечный ПК на Intel Xeon с производительностью, как у рабочей станции Мал, да удал Специалисты компании AAEON разработали высокопроизводительный одноплатный компьютер EPIC-TGH7 на полноценных процессорах Intel серии Tiger Lake-H. Покупателю на выбор предоставлено несколько модификаций, одна из которых оснащена процессором серверного семейства Xeon. Несмотря

Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera. Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, про

Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalker, HBO's Game of Thrones и Westworld. Оставаясь н

Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google Коалиция против ИТ-гигантов Компании Epic Games и Spotify основали коалицию для борьбы против Google, Apple и других компаний, владеющих маркетплейсами по продаже приложений. Они считают, что магазины приложений берут слишком боль

Apple завралась. Все ее аргументы против Epic Games оказались ложью Без вины виноватая Epic Games Компания Epic Games обвинила Apple в предоставлении заведомо ложных доказательств в судебном разбирательстве против нее. Она уличила компанию в трех случаях обмана суда и попы

Microsoft начала войну против Apple ру ИТ-компаний, который может перевернуть устои существования индустрии разработки и дистрибуции мобильных приложений и затронуть основы существования экосистем iOS и Android. Речь идет о споре между Epic Games и техногигантами Google и Apple. Он возник из-за того, что Epic Games выразила недовольство комиссиями в магазинах Google Play и Google – они забирают себе 30% с продаж прилож

Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов Суть конфликта Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на исковые требования Epic Games. В 2019 г. Fortnite

Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве Mail.Ru Games Ventures объявило о стратегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в области технологического консалтинга, поддер

«Укртелеком» продан самому богатому предпринимателю Украины Принадлежащая украинскому предпринимателю Ринату Ахметову группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций кипрской компании UA Тelecominvest, которой принадлежат корпоративные права украинской компании ЕСУ. В свою очередь, ЕСУ владеет 92,79% акций «Ук

«Укртелеком» продан неизвестному офшору Основной оператор фиксированной связи Украины - «Укртелеком» - сменил владельца. Как сообщает «РБК-Украина», австрийская EPIC продала компанию ESU, владеющую 92,5% акций «Укртелекома», кипрскому офшору UA Telecominvest. О том, кто стоит за покупателем, и какова сумма сделки неизвестно. Изначально «Укртелеком» был

Клифф Блежински покинул Epic Games Клифф Блежински (Cliff Bleszinski), главный дизайнер Epic Games и игровой серии Gears of War, после 20-ти лет работы в Epic, вчера официально объявил о своем уходе из компании. Клифф намерен на какое-то время взять перерыв. Чем он будет за

People Can Fly вошла в состав Epic Games Компания Epic Games, до сегодняшнего момента владевшая контрольным пакетом акций польской студии People Can Fly, объявила о покупке авторов Painkiller. В результате о своем уходе из People Can Fly объяв

Epic Games ставит на планшеты Студия разработчиков Epic Games устами своего основателя и директора Тима Суини признала, что выпущенная ею для iPad игра Infinity Blade стала самой доходной в истории компании. Эти слова особенно значимы с учётом

Коллекционные издания Gears of War 3 ames и Microsoft выпустили сегодня новый видеоролик под названием Making Gears 3: Inside the Wicked Workshop, в котором рассказывается об эксклюзивном контенте в специальных изданиях Gears of War 3 – Epic и Limited Edition. В новом видеоролике арт-директор студии Epic Games Крис Перна, приложивший руку к созданию культовых персонажей игры, рассказывает о своем творчестве и видении вс

«Укртелеком» уходит неизвестно кому Фонд госимущества Украины (ФГИ) сообщил о получении письменного согласия от компании EPIC Services Ukraine (ESU) на приобретение госпакета акций «Укртелекома» по цене 10,575 млрд гривен ($1,339 млрд). ФГИ надеется подписать контракт не позднее 25 февраля, а получить деньги не п

Bulletstorm Epic Edition в России People Can Fly, Epic Games, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: ERTS) и Microsoft Game Studios анонсируют Epic Edition, которое станет специальным изданием Bulletstorm - готовящегося к выходу боевика от разра

«Укртелеком» оказался никому не нужен Рябченко, необходимость выбора оценщика вызвана тем, что только одна компания подала заявку на участие в приватизации «Укртелекома» - это австрийская European Privatization & Investment Corporation (EPIC). После известия о столь слабом интересе у «Укртелекому» акции компании во вторник, 21 декабря, упали на украинской бирже на 8% до 0,57 гривен за акцию ($0,07). EPIC созданная в 198

Cisco откроет в Сингапуре свой первый в мире центр инноваций Компания Cisco планирует открыть в Сингапуре свой первый в мире центр инноваций под названием EPIC@SG (Enabling Platform Innovation Centre in Singapore). Центр призван оказывать содействие поставщикам розничных услуг в создании и предоставлении новых сервисов через национальную широкопо

Warrior Epic отправляется на тест Разработчики игры Warrior Epic сообщили о начале закрытого бета тестирования. Теперь все, кто получил заветный ключик, могут зайти на сервер и оценить проект. Если есть желание поучаствовать, но нет доступа — тоже не бе

Warrior Epic набирает тестеров На официальном сайте MMORPG Warrior Epic появилось приглашение записаться в первые тестеры. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте игры и клацнуть иконку «Apply for CB». Разработчики также выложили первые скриншоты, чтобы пр

Epic купила People Can Fly Компания Epic Games объявила о приобретении контрольного пакета акций польской студии People Can Fly, известной по игре Painkiller. Сейчас студия работает над MMO в мире Gears of War, а позже займется н

GameSpy стал партнером Epic Портал GameSpy объявил о вступлении в программу Integrated Partners Program фирмы Epic, что подразумевает предоставление и поддержку каких-либо своих технологий в обмен на движок Unreal Engine 3.По данному договору GameSpy предлагает Epic «единое онлайновое решение дл

Как Epic лишила Microsoft миллиарда Вице-президент Epic Games, Марк Рейн, в своем последнем интервью рассказал, как основатель компании, Тим Свини, увеличил объем оперативной памяти в Xbox 360 с изначально планировавшихся 256 мегабайт до в коне

Для RISC-серверов наступают плохие времена nium 2. В последней - 24 редакции списка ТОР500 присутствует уже 83 суперкомпьютера, собранных на Itanium 2, и один из них занимает почетное второе место. Более того, количество систем с архитектурой EPIC в списке самых мощных компьютеров на Земле превышает общее число систем на базе архитектуры RISC, включая Power, SPARC, Alpha и MIPs. В одном только прошлом году компании Intel удалось про