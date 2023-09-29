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EPIC Telecom Invest

СОБЫТИЯ

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29.09.2023 Apple доводит до разорения крупнейшего разработчика видеоигр. Чтобы выжить, компания уволит сотни специалистов и продаст активы

Моська против слона Компания Epic Games, всемирно известный разработчик компьютерных игр, из-за ссоры с Apple вынуждена уволить 16% своих сотрудников, пишет Bloomberg. Создатель легендарных серий игр Unreal и Unreal Tourna
13.02.2023 Маркетплейс рекламных продуктов Centra приобрел образовательную платформу Epic Growth

Маркетплейс рекламных продуктов Centra (часть группы «Риалвеб») объявил о покупке образовательной платформы Epic Growth. Эта сделка — часть стратегии по созданию технологического решения для рынка digital-маркетинга, которое поможет агентствам и инхаус-командам эффективно закупать рекламный инвентарь
16.08.2022 Выпущен крошечный ПК на Intel Xeon с производительностью, как у рабочей станции

Мал, да удал Специалисты компании AAEON разработали высокопроизводительный одноплатный компьютер EPIC-TGH7 на полноценных процессорах Intel серии Tiger Lake-H. Покупателю на выбор предоставлено несколько модификаций, одна из которых оснащена процессором серверного семейства Xeon. Несмотря

28.01.2022 Браузер для геймеров Opera GX появился в Epic Games Store

Opera GX появился в Epic Games Store, став первым браузером для геймеров, доступным в цифровом магазине. Об этом CNews сообщили представители Opera. Благодаря таким функциям, как ограничение использования ОЗУ, про
01.04.2021 Epic Games и AMD повышают производительность разработчиков на удаленке

AMD анонсировала новый кейс, совместный с Epic Games, компанией, создавшей Fortnite и движок Unreal Engine 4, который использовался в фильмах The Mandalorian, Star Wars: Rise of Skywalker, HBO's Game of Thrones и Westworld. Оставаясь н
25.09.2020 Epic Games и Spotify собрали «армию» и пошли войной на Apple и Google

Коалиция против ИТ-гигантов Компании Epic Games и Spotify основали коалицию для борьбы против Google, Apple и других компаний, владеющих маркетплейсами по продаже приложений. Они считают, что магазины приложений берут слишком боль
22.09.2020 Apple завралась. Все ее аргументы против Epic Games оказались ложью

Без вины виноватая Epic Games Компания Epic Games обвинила Apple в предоставлении заведомо ложных доказательств в судебном разбирательстве против нее. Она уличила компанию в трех случаях обмана суда и попы
24.08.2020 Microsoft начала войну против Apple

ру ИТ-компаний, который может перевернуть устои существования индустрии разработки и дистрибуции мобильных приложений и затронуть основы существования экосистем iOS и Android. Речь идет о споре между Epic Games и техногигантами Google и Apple. Он возник из-за того, что Epic Games выразила недовольство комиссиями в магазинах Google Play и Google – они забирают себе 30% с продаж прилож
14.08.2020 Разработчик суперуспешной игры Fortnite пошел войной на Apple и Google. Apple и Google моментально удалили игру из магазинов

Суть конфликта Apple, а за ней и Google удалили популярную видеоигру Fortnite из своих магазинов приложений за нарушение правил оплаты. В ответ компания- разработчик Epic Games подала на обе компании в суд, обвиняя их в нарушении антимонопольного законодательства. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на исковые требования Epic Games. В 2019 г. Fortnite
19.02.2018 Mail.Ru Games Ventures и Epic Games объявили о стратегическом сотрудничестве

Mail.Ru Games Ventures объявило о стратегическом сотрудничестве с компанией Epic Games, разработчиком и издателем игр и создателем движка Unreal Engine. Партнеры объединяют усилия для поддержки игровых студий по всему миру в области технологического консалтинга, поддер
05.06.2013 «Укртелеком» продан самому богатому предпринимателю Украины

Принадлежащая украинскому предпринимателю Ринату Ахметову группа СКМ и группа EPIC подписали договор купли-продажи 100% акций кипрской компании UA Тelecominvest, которой принадлежат корпоративные права украинской компании ЕСУ. В свою очередь, ЕСУ владеет 92,79% акций «Ук
18.01.2013 «Укртелеком» продан неизвестному офшору

Основной оператор фиксированной связи Украины - «Укртелеком» - сменил владельца. Как сообщает «РБК-Украина», австрийская EPIC продала компанию ESU, владеющую 92,5% акций «Укртелекома», кипрскому офшору UA Telecominvest. О том, кто стоит за покупателем, и какова сумма сделки неизвестно. Изначально «Укртелеком» был
04.10.2012 Клифф Блежински покинул Epic Games

Клифф Блежински (Cliff Bleszinski), главный дизайнер Epic Games и игровой серии Gears of War, после 20-ти лет работы в Epic, вчера официально объявил о своем уходе из компании. Клифф намерен на какое-то время взять перерыв. Чем он будет за
15.08.2012 People Can Fly вошла в состав Epic Games

Компания Epic Games, до сегодняшнего момента владевшая контрольным пакетом акций польской студии People Can Fly, объявила о покупке авторов Painkiller. В результате о своем уходе из People Can Fly объяв
28.06.2012 Epic Games ставит на планшеты

Студия разработчиков Epic Games устами своего основателя и директора Тима Суини признала, что выпущенная ею для iPad игра Infinity Blade стала самой доходной в истории компании. Эти слова особенно значимы с учётом

17.05.2011 Коллекционные издания Gears of War 3

ames и Microsoft выпустили сегодня новый видеоролик под названием Making Gears 3: Inside the Wicked Workshop, в котором рассказывается об эксклюзивном контенте в специальных изданиях Gears of War 3 – Epic и Limited Edition. В новом видеоролике арт-директор студии Epic Games Крис Перна, приложивший руку к созданию культовых персонажей игры, рассказывает о своем творчестве и видении вс
21.02.2011 «Укртелеком» уходит неизвестно кому

Фонд госимущества Украины (ФГИ) сообщил о получении письменного согласия от компании EPIC Services Ukraine (ESU) на приобретение госпакета акций «Укртелекома» по цене 10,575 млрд гривен ($1,339 млрд). ФГИ надеется подписать контракт не позднее 25 февраля, а получить деньги не п
18.01.2011 Bulletstorm Epic Edition в России

People Can Fly, Epic Games, Electronic Arts Inc. (NASDAQ: ERTS) и Microsoft Game Studios анонсируют Epic Edition, которое станет специальным изданием Bulletstorm - готовящегося к выходу боевика от разра
23.12.2010 «Укртелеком» оказался никому не нужен

Рябченко, необходимость выбора оценщика вызвана тем, что только одна компания подала заявку на участие в приватизации «Укртелекома» - это австрийская European Privatization & Investment Corporation (EPIC). После известия о столь слабом интересе у «Укртелекому» акции компании во вторник, 21 декабря, упали на украинской бирже на 8% до 0,57 гривен за акцию ($0,07). EPIC созданная в 198
15.06.2009 Epic: РС-версии Gears of War 2 не планируется
18.12.2008 Cisco откроет в Сингапуре свой первый в мире центр инноваций

Компания Cisco планирует открыть в Сингапуре свой первый в мире центр инноваций под названием EPIC@SG (Enabling Platform Innovation Centre in Singapore). Центр призван оказывать содействие поставщикам розничных услуг в создании и предоставлении новых сервисов через национальную широкопо
29.04.2008 Warrior Epic отправляется на тест

Разработчики игры Warrior Epic сообщили о начале закрытого бета тестирования. Теперь все, кто получил заветный ключик, могут зайти на сервер и оценить проект. Если есть желание поучаствовать, но нет доступа — тоже не бе
11.02.2008 Warrior Epic набирает тестеров

На официальном сайте MMORPG Warrior Epic появилось приглашение записаться в первые тестеры. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте игры и клацнуть иконку «Apply for CB». Разработчики также выложили первые скриншоты, чтобы пр
21.08.2007 Epic купила People Can Fly

Компания Epic Games объявила о приобретении контрольного пакета акций польской студии People Can Fly, известной по игре Painkiller. Сейчас студия работает над MMO в мире Gears of War, а позже займется н
16.08.2007 GameSpy стал партнером Epic

Портал GameSpy объявил о вступлении в программу Integrated Partners Program фирмы Epic, что подразумевает предоставление и поддержку каких-либо своих технологий в обмен на движок Unreal Engine 3.По данному договору GameSpy предлагает Epic «единое онлайновое решение дл
27.10.2006 Как Epic лишила Microsoft миллиарда

Вице-президент Epic Games, Марк Рейн, в своем последнем интервью рассказал, как основатель компании, Тим Свини, увеличил объем оперативной памяти в Xbox 360 с изначально планировавшихся 256 мегабайт до в коне
25.11.2004 Для RISC-серверов наступают плохие времена

nium 2. В последней - 24 редакции списка ТОР500 присутствует уже 83 суперкомпьютера, собранных на Itanium 2, и один из них занимает почетное второе место. Более того, количество систем с архитектурой EPIC в списке самых мощных компьютеров на Земле превышает общее число систем на базе архитектуры RISC, включая Power, SPARC, Alpha и MIPs. В одном только прошлом году компании Intel удалось про
05.09.2000 Epic Games объявила о сотрудничестве с Nvidia

Компании Nvidia и Epic Games подписали соглашение об объединении усилий для разработки приложений следующего поколения. Это соглашение позволит Nvidia продвигать свои последние разработки графических 3D-акселера

Публикаций - 212, упоминаний - 219

EPIC Telecom Invest и организации, системы, технологии, персоны:

Epic Games 172 62
Microsoft Corporation 25775 40
Intel Corporation 12811 33
Google LLC 12688 27
Apple Inc 13154 24
Fortnite 95 21
Укртелеком - Ukrtelecom 244 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
HP Inc. 5883 19
HP - Hewlett-Packard 3662 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
Астелит 137 10
Тримоб - TriMob 35 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 10
Dell EMC 5180 9
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 9
Midway 110 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 8
Fly 214 7
Nvidia Corp 4002 7
Yandex - Яндекс 9216 7
Oracle Corporation 7074 7
Киевстар - Kyivstar 569 7
Microsoft - Activision Blizzard 511 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 6
X Corp - Twitter 2938 6
VK - Mail.ru Group 3602 6
Vodafone Bakcell - ВФ Украина - ранее МТС Украина - UMC - Ukrainian Mobile Communications - Ukraine Mobile Communications - Украинская Мобильная Связь 187 6
EA - Electronic Arts 1317 6
Новый диск 963 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 5
Fujitsu 2105 5
Telegram Group 2940 5
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 5
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 771 4
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 4
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 4
Match Group 12 3
SCM Holdings - System Capital Management - Систем Кэпитал Менеджмент - System Capital Group 32 15
Газпром ПАО 1493 9
Укрэксимбанк - Ukreximbank 10 8
Ощадбанк - Державний ощадний банк України - Государственный сберегательный банк Украины 20 8
Netton Consulting Group - Netton Telecom 37 7
Group DF 7 6
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 6
EPIC Telecom Invest - Raga Establishment 5 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 251 4
UA Telecominvest 3 3
VK - ESforce - Исфорс Рус 32 3
SK Gaming 14 3
Virtus.pro 30 3
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 174 2
Tata Motors - Jaguar Cars 126 2
VK - ESforce - VK Play Арена - Yota Arena - Yota Арена - киберспортивная арена 9 2
Stellantis - Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 127 2
Радабанк 2 2
EPIC - European Privatization & Investment Corporation 2 2
VK - ESforce - RuHub - Рухаб 6 2
eBay Inc 1640 2
Freedom International Group 3 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 2
Альфа-Банк 1979 2
Visa International 1993 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Deutsche Lufthansa AG 121 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
Nike 195 1
Uber 357 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
DTEK Managment 1 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 11
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 10
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 8
Президент Украины 128 8
Судебная власть - Judicial power 2500 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Кабинет министров Украины - Правительство Украины 147 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 5
СБУ - Служба безопасности Украины 98 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 52 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 26 2
Верховная рада Украины - парламент Украины 57 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Президент Украины - Госспецсвязи Украины - Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины - Госкомсвязи Украины 28 2
Верховный суд Украины 7 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français - Президент Франции - Président de la République Française 105 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
Прокуратура Украины - Офис Генерального прокурора Украины 15 1
U.S. DOT - NTSB - National Transportation Safety Board - Национальный совет по безопасности на транспорте США - NHTSA - National Highway Traffic Safety Administration - Национальное агентство по безопасности дорожного движения 56 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 1
EPIC - Electronic Privacy Information Center - Электронный информационный центр конфиденциальности 19 8
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 4
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 3
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Интернет-видео - ассоциация 21 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
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Microsoft Windows 16882 30
Epic Games - Gears of War - Компьютерная игра - Шутер от третьего лица 121 26
Google Android 15243 24
Apple iOS 8583 22
Linux OS 11533 22
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 20
Apple - App Store 3109 20
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 20
Intel Itanium 649 19
Epic Games - Unreal Tournament 66 19
Intel x86 - архитектура процессора 2151 18
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 17
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 16
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 12
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 11
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 8
Intel EPIC - Intel Explicitly Parallel Instruction Computing 8 8
Epic Games - Bulletstorm - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 20 7
Apple macOS 2419 7
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Microsoft Windows 10 1938 5
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 5
AMD Athlon - серия микропроцессоров 862 5
Microsoft DirectX 723 4
LiteCoin (LTC) - криптовалюта 40 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 474 4
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent μTorrent - BitTorrent uTorrent 33 4
Epic Scale 4 4
Nintendo Wii - игровая консоль 760 4
HPE Integrity - серия серверов 141 4
Epic Games Store 15 4
Sophos AV - Sophos Anti-Virus - Sophos Virus Removal Tool 29 4
Apple iPad 4011 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
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Rotenberg Marc - Ротенберг Марк 10 6
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Goldscheider Peter - Гольдшейдер Петер 5 5
Горбуненко Денис 5 5
Тумусов Федот 9 5
Хорошковский Валерий 6 4
Bleszinski Cliff - Блежински Клифф 8 4
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Hunt Grayson - Хант Грейсон 12 3
Sato Ishi - Сато Иши 12 3
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Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
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Колобов Юрий 4 2
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 51
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Кипр - Республика 636 9
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США - Нью-Йорк 3180 6
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Китай - Тайвань 4245 4
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