Выпущен крошечный ПК на Intel Xeon с производительностью, как у рабочей станции

«Дочка» Asus создала одноплатный компьютер EPIC-TGH7 размерами всего 115х165 мм, на котором умещается полноценный процессор Intel Xeon поколения Tiger Lake-H. ПК может использоваться в различных современных отраслях и выдавать производительность полноразмерной рабочей станции, занимая при этом совсем немного места.

Мал, да удал

Специалисты компании AAEON разработали высокопроизводительный одноплатный компьютер EPIC-TGH7 на полноценных процессорах Intel серии Tiger Lake-H. Покупателю на выбор предоставлено несколько модификаций, одна из которых оснащена процессором серверного семейства Xeon.

Несмотря на расширенные возможности, EPIC-TGH7 имеет сравнительно небольшие габариты. Размеры платы составляют 115х165 мм. Это значительно меньше системной платы формата mini-ITX (170х170 мм). Итоговая высота компьютера будет зависеть от выбранной пользователем системы охлаждения.

AAEON – это дочерняя компания Asus, крупного тайваньского производителя ПК, комплектующих и периферии. Весной 2022 г. Asus приостановила свой бизнес в России, и нет данных, собирается ли AAEON продавать свою новинку на российском рынке. Intel, к слову, тоже объявила России бойкот.

Полнофункциональный современный компьютер может выглядеть так

По данным Tom’s Hardware, сборка EPIC-TGH7 на Xeon W-11865MRE способна обеспечить производительность полноразмерной рабочей станции. Продажи одноплатного ПК начнутся в ближайшее время. Производитель пока не раскрывает стоимость всех конфигураций, но известно, что версия с Core i3-11100HE обойдется покупателю в $812 (49,8 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 августа 2022 г.), а с Core i7-11850HE – в $1167 (71,6 тыс. руб.).

По заверениям разработчиков, данный одноплатный компьютер может использоваться в различных отраслях. В качестве примера они приводят транспортную и медицинскую сферы, а также робототехнику, искусственный интеллект, безопасность и промышленную автоматизацию.

Трудный выбор процессора

Покупатели, желающие приобрести EPIC-TGH7, не смогут купить базовую его версию, а затем в два счета самостоятельно поменять процессор на более мощный. Для этого потребуются специальное оборудование и опыт, поскольку CPU распаяны на системной плате.

В базовой версии EPIC-TGH7 установлен двухъядерный Celeron 6600HE на частоте 2,6 ГГц, за ним идет Core i3-11100HE (четыре ядра, 2,4-4,4 ГГц), а за ним – шестиядерный Core i5-11500HE (2,6-4,5 ГГц). Топовые версии включают Core i7-11850HE (восемь ядер 2,6-4,7 ГГц) и восьмиядерный Xeon W-11865MRE (2,6-4,7 ГГц).

Самостоятельная замена CPU не предусмотрена

Все перечисленные CPU Intel выпустила год назад; в III квартале 2021 г. это была линейка Tiger Lake-H, не самая актуальная, но все еще достаточно современная. Выпускаются они по самому передовому для Intel (но не для всего остального мира) техпроцессу 10 нм.

Рабочая станция, умещающаяся на ладони

EPIC-TGH7 считается встраиваемым решением, однако при желании его можно использовать и в качестве настольного ПК. Единственным его отличием от полноценного десктопа, если не считать суперкомпактные размеры, будет отсутствие дискретной видеокарты. Подходящего интерфейса (PCI-E x16) для ее подключения на плате нет.

Вне зависимости от выбранного процессора новое детище AAEON позволит установить две планки SODIMM DDR4-3200 суммарным объемом до 64 ГБ. Портов SATA III с пропускной способностью 6 Гбит/с здесь тоже два. К ним можно подключать накопители или, если потребуется, оптические приводы. Для более скоростных накопителей есть слот М.2 с ключом М. Поддерживаемый формат SSD – классический 2280.

В теории, к компьютеру можно подключить до четырех мониторов. Для этого у него есть два DisplayPort 1.2a и по одному HDMI 2.0b и VGA.

Разъемов и интерфейсов хватит всем

Дополнительных интерфейсов у EPIC-TGH7 тоже немало. Это слот PCIe 4.0 x8, разъем mSATA/mPCIe, два LAN-порта на 2,5 Гбит/с 1 Гбит/с, шесть COM-портов (четыре RS-232 и два 232/422/485).

В наличии сразу восемь USB-портов. Четыре из них – это USB 3.2 Gen2, и столько же установлено обычных медленных USB 2.0.

На сайте производителя есть драйверы под Linux, а также под Windows 10. Последнее означает, что на ПК, в теории, может стабильно работать и Windows 11.

