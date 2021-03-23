VESA DisplayPort Mini DisplayPort miniDP MDP Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса
|23.03.2021
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DisplayPort или HDMI — что лучше использовать?
ичество. Какой из них все-таки лучше использовать? Одно из наиболее очевидных различий между HDMI и DisplayPort — это форма и размер самого разъема. Стандартный разъем HDMI типа A имеет 19 конт
|26.09.2014
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MStar, Novatek и Realtek объявили о поддержке проекта AMD FreeSync
Компания AMD заключила соглашения с тремя поставщиками дисплейных контроллеров — MStar, Novatek и Realtek. Основной целью сотрудничества стала разработка чипов с поддержкой спецификации DisplayPort Adaptive-Sync и технологии AMD FreeSync, сообщили CNews в AMD. «С появлением возможности аппаратного ускорения графики геймеры мечтали об идеально “гладком” геймплее без пауз и прер
|25.08.2011
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ViewSonic анонсировала новую серию LED-мониторов VP65 с поддержкой DisplayPort
радусов. Независимо о того, как смотреть на дисплей, прямо или под углом, цветопередача будет правильной и реалистичной, также как и уровни яркости. Дисплей VP2765-LED оборудован цифровым интерфейсом DisplayPort, который обеспечивает передачу аудио- и видеоданных по одному кабелю. Дисплеи серии VP используют энергоэффективную светодиодную подсветку LED со сроком службы до 30 000 часов. В "э
|08.11.2010
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DisplayPort станет беспроводным
В Сети появилась информация о том, что стандарт DisplayPort станет беспроводным. Предполагается, что благодаря новому интерфейсу можно будет подключать любые типы компьютеров к мультимедийным устройствам, обеспечивающим вывод изображения (ши
|22.10.2010
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Samsung представила два новых монитора с DisplayPort
выпуске двух новых ЖК-мониторов потребительского класса линейки SyncMaster. Они поддерживают кинематографическое соотношение сторон 16:10, имеют большое количество коммутационных интерфейсов (D-sub, DisplayPort, DVI). Речь идет о 22-дюймовом SyncMaster 2243DW с динамической контрастностью 50000:1 и временем отклика в 5 мс и 24-дюймовом SyncMaster 2443DW с уровнем динамической контрастности
|18.01.2010
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Выпущен стандарт DisplayPort 1.2
Организация VESA объявила о выходе новой версии стандарта DisplayPort – 1.2. Данный стандарт преимущественно предназначен для передачи видео-, аудио- и другой информации по кабелю с компьютера в систему отображения информации. По сравнению с Displa
|05.08.2009
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NEC представил первый в своей линейке ЖК-монитор с DisplayPort
Компания NEC анонсировала первый в своей линейке ЖК-монитор с интерфейсом DisplayPort. До этого аналогичные устройства выпустили Apple, Dell и другие компании. DisplayPort удваивает пропускную способность, предлагая существенно более высокое качество изображен
|14.01.2009
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VESA анонсировала новую версию стандарта DisplayPort
ровала новую версию стандарта для передачи видео и сопутствующих сигналов по компьютерным кабелям – DisplayPort 1.2. Новый стандарт удваивает пропускную способность, предлагая существенно более
|02.12.2008
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Apple будет бесплатно лицензировать Mini DisplayPort
Компания Apple приняла решение, что внедрять интерфейс Mini DisplayPort в свои продукты сможет любой желающий и полностью бесплатно – платить роялти не п
|15.10.2008
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Новый MacBook Air и другие новинки Apple. ФОТО
околения получили обновленную конструкцию, более мощный графический контроллер от Nvidia, интерфейс DisplayPort, тачпад с поддержкой технологии MultiTouch (поддерживает одновременно несколько н
|29.01.2008
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HDMI, Displayport вскоре заменят DVI
DVI-интерфейс вскоре исчезнет с рынка электроники, а его место займут HDMI и Displayport, сообщает DigiTimes со ссылкой на исследования аналитической компании. По данным In-Stat, в 2008 г. количество выпускаемых устройств с DVI-интерфейсом резко сократится. В 2007 г. бы
|27.12.2007
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ATI Radeon HD 3450 c DisplayPort и еще две карты
Компания AMD планирует к выпуску три новые видеокарты начального уровня: ATI Radeon HD 3450, 3470 и 3650. Первая из вышеупомянутых моделей будет оборудована 256 МБ памяти, интерфейсами DisplayPort и VGA. Карта собрана на базе микропроцессорного ядра RV620 (55 нм) с тактовой частотой 525 МГц и помещается в слот PCIe 2.0, сообщает Engadget. Вторая модель может быть оборудована
|20.12.2007
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Первый монитор будущего поступил в продажу
Американский производитель компьютеров, компания Dell представила первый в мире коммерческий ЖК-монитор с интерфейсом нового поколения DisplayPort. Модель 3008WFP имеет диагональ экрана 30 дюймов и способна отображать 2560x1600 пикселей, что вчетверо больше 720p. Впервые о выходе 3008WFP стало известно в ноябре. Технология
|07.12.2007
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AMD создал первую видеокарту будущего. ФОТО
Владеющая с конца прошлого года ATI Technologies компания AMD разработала свою первую компьютерную видеокарту с интерфейсом нового поколения DisplayPort на базе процессора RV635 XT, сообщает DailyTech. На днях рабочий вариант карты попал в руки энтузиастов Hot Hardware. К сожалению, никаких технических характеристик относительно вид
|07.12.2007
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AMD создал первую видеокарту с DisplayPort
Владеющая с конца прошлого года ATI Technologies компания AMD разработала свою первую компьютерную видеокарту с интерфейсом нового поколения DisplayPort, модель RV635, сообщает DailyTech. На днях рабочий вариант карты попал в руки энтузиастов Hot Hardware. В настоящее время на рынке не существует ни одного ЖК-монитора, поддерживающе
|13.11.2007
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Dell готовит 30-дюймовый монитор с технологией DisplayPort
Несколько месяцев назад компания Samsung сообщила о разработке первой в мире ЖК-панели с интерфейсом нового поколения DisplayPort, но выпустить первый реальный продукт все же намерена американская Dell. Компания готовит новую модель ЖК-монитора – 3008WFP, которая придет на замену 3007WFP. Новый монитор станет
|30.07.2007
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AMD обещает первую видеокарту с DisplayPort в 2008 году
Компания AMD на встрече с аналитиками объявила о том, что в следующем году ею будут выпущены профессиональные видеоадаптеры R700 FireGL с интерфейсом нового поколения DisplayPort, сообщает DailyTech. Интерфейс DisplayPort обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с HDMI и позволяет передавать по одному кабелю одновременно нескольк
|25.07.2007
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Samsung выпустил ЖК-панель нового поколения
Корейская компания Samsung Electronics сообщила о создании первой в мире ЖК-панели с интерфейсом нового поколения DisplayPort. Широкоформатная панель размером 30 дюймов с разрешением 2560 x 1600 пикселей поддерживает 10-битную глубину цвета и отображает до 16,7 млн. цветовых оттенков. Для передачи подобног
|22.05.2007
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Dell представил ЖК-монитор будущего. ФОТО
,27 см, а максимальное поддерживаемое разрешение — 3840 x 2400 пикселей, что более чем в 4 раза выше по сравнению с Full HD — 1920 x 1080 пикселей. Это стало возможным благодаря применению технологии DisplayPort, обеспечивающей большую пропускную способность и возможность передачи по компьютерному кабелю не только видеосигнала, но и данных в обоих направлениях, таких как команды управления
|22.05.2007
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Dell представил концепт ЖК-монитора будущего
Компания Dell представила, как, по ее мнению, должен выглядеть компьютерный ЖК-монитор будущего. В устройстве реализована технология DisplayPort, благодаря которой по одному кабелю возможно передавать не только видеосигнал, но и сигнал с веб-камеры, звук на встроенные динамики и команды управления монитором. Так как с внедре
VESA DisplayPort упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|PCMark 106 9
|Cinebench 25 7
|IDC - International Data Corporation 4866 2
|Gartner - Гартнер 3493 2
|Jon Peddie Research 35 2
|Juniper Research 508 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7554 1
|Fortune Global 500 283 1
|ITResearch 115 1
|In-Stat 115 1
|Dell Future Ready Workforce Study 1 1
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