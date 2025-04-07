VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса

Создан универсальный интерфейс на замену HDMI и DisplayPort, который лучше их во всем dware. Согласно официальным спецификациям, он во всем лучше всех ныне существующих «мониторных» интерфейсов, не только древних и полностью устаревших DVI и D-Sub (VGA), но и вполне современных HDMI и DisplayPort. За новым GPMI стоит созданная в 2020 г. китайская организация Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance (SUCA), в которую входят свыше 50 китайских технологических компан

DisplayPort или HDMI — что лучше использовать? ичество. Какой из них все-таки лучше использовать? Одно из наиболее очевидных различий между HDMI и DisplayPort — это форма и размер самого разъема. Стандартный разъем HDMI типа A имеет 19 конт

MStar, Novatek и Realtek объявили о поддержке проекта AMD FreeSync Компания AMD заключила соглашения с тремя поставщиками дисплейных контроллеров — MStar, Novatek и Realtek. Основной целью сотрудничества стала разработка чипов с поддержкой спецификации DisplayPort Adaptive-Sync и технологии AMD FreeSync, сообщили CNews в AMD. «С появлением возможности аппаратного ускорения графики геймеры мечтали об идеально “гладком” геймплее без пауз и прер

ViewSonic анонсировала новую серию LED-мониторов VP65 с поддержкой DisplayPort радусов. Независимо о того, как смотреть на дисплей, прямо или под углом, цветопередача будет правильной и реалистичной, также как и уровни яркости. Дисплей VP2765-LED оборудован цифровым интерфейсом DisplayPort, который обеспечивает передачу аудио- и видеоданных по одному кабелю. Дисплеи серии VP используют энергоэффективную светодиодную подсветку LED со сроком службы до 30 000 часов. В "э

DisplayPort станет беспроводным В Сети появилась информация о том, что стандарт DisplayPort станет беспроводным. Предполагается, что благодаря новому интерфейсу можно будет подключать любые типы компьютеров к мультимедийным устройствам, обеспечивающим вывод изображения (ши

Samsung представила два новых монитора с DisplayPort выпуске двух новых ЖК-мониторов потребительского класса линейки SyncMaster. Они поддерживают кинематографическое соотношение сторон 16:10, имеют большое количество коммутационных интерфейсов (D-sub, DisplayPort, DVI). Речь идет о 22-дюймовом SyncMaster 2243DW с динамической контрастностью 50000:1 и временем отклика в 5 мс и 24-дюймовом SyncMaster 2443DW с уровнем динамической контрастности

Выпущен стандарт DisplayPort 1.2 Организация VESA объявила о выходе новой версии стандарта DisplayPort – 1.2. Данный стандарт преимущественно предназначен для передачи видео-, аудио- и другой информации по кабелю с компьютера в систему отображения информации. По сравнению с Displa

NEC представил первый в своей линейке ЖК-монитор с DisplayPort Компания NEC анонсировала первый в своей линейке ЖК-монитор с интерфейсом DisplayPort. До этого аналогичные устройства выпустили Apple, Dell и другие компании. DisplayPort удваивает пропускную способность, предлагая существенно более высокое качество изображен

VESA анонсировала новую версию стандарта DisplayPort ровала новую версию стандарта для передачи видео и сопутствующих сигналов по компьютерным кабелям – DisplayPort 1.2. Новый стандарт удваивает пропускную способность, предлагая существенно более

Apple будет бесплатно лицензировать Mini DisplayPort Компания Apple приняла решение, что внедрять интерфейс Mini DisplayPort в свои продукты сможет любой желающий и полностью бесплатно – платить роялти не п

HDMI, Displayport вскоре заменят DVI DVI-интерфейс вскоре исчезнет с рынка электроники, а его место займут HDMI и Displayport, сообщает DigiTimes со ссылкой на исследования аналитической компании. По данным In-Stat, в 2008 г. количество выпускаемых устройств с DVI-интерфейсом резко сократится. В 2007 г. бы

ATI Radeon HD 3450 c DisplayPort и еще две карты Компания AMD планирует к выпуску три новые видеокарты начального уровня: ATI Radeon HD 3450, 3470 и 3650. Первая из вышеупомянутых моделей будет оборудована 256 МБ памяти, интерфейсами DisplayPort и VGA. Карта собрана на базе микропроцессорного ядра RV620 (55 нм) с тактовой частотой 525 МГц и помещается в слот PCIe 2.0, сообщает Engadget. Вторая модель может быть оборудована

Первый монитор будущего поступил в продажу Американский производитель компьютеров, компания Dell представила первый в мире коммерческий ЖК-монитор с интерфейсом нового поколения DisplayPort. Модель 3008WFP имеет диагональ экрана 30 дюймов и способна отображать 2560x1600 пикселей, что вчетверо больше 720p. Впервые о выходе 3008WFP стало известно в ноябре. Технология

AMD создал первую видеокарту будущего. ФОТО Владеющая с конца прошлого года ATI Technologies компания AMD разработала свою первую компьютерную видеокарту с интерфейсом нового поколения DisplayPort на базе процессора RV635 XT, сообщает DailyTech. На днях рабочий вариант карты попал в руки энтузиастов Hot Hardware. К сожалению, никаких технических характеристик относительно вид

AMD создал первую видеокарту с DisplayPort Владеющая с конца прошлого года ATI Technologies компания AMD разработала свою первую компьютерную видеокарту с интерфейсом нового поколения DisplayPort, модель RV635, сообщает DailyTech. На днях рабочий вариант карты попал в руки энтузиастов Hot Hardware. В настоящее время на рынке не существует ни одного ЖК-монитора, поддерживающе

Dell готовит 30-дюймовый монитор с технологией DisplayPort Несколько месяцев назад компания Samsung сообщила о разработке первой в мире ЖК-панели с интерфейсом нового поколения DisplayPort, но выпустить первый реальный продукт все же намерена американская Dell. Компания готовит новую модель ЖК-монитора – 3008WFP, которая придет на замену 3007WFP. Новый монитор станет

AMD обещает первую видеокарту с DisplayPort в 2008 году Компания AMD на встрече с аналитиками объявила о том, что в следующем году ею будут выпущены профессиональные видеоадаптеры R700 FireGL с интерфейсом нового поколения DisplayPort, сообщает DailyTech. Интерфейс DisplayPort обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с HDMI и позволяет передавать по одному кабелю одновременно нескольк

Samsung выпустил ЖК-панель нового поколения Корейская компания Samsung Electronics сообщила о создании первой в мире ЖК-панели с интерфейсом нового поколения DisplayPort. Широкоформатная панель размером 30 дюймов с разрешением 2560 x 1600 пикселей поддерживает 10-битную глубину цвета и отображает до 16,7 млн. цветовых оттенков. Для передачи подобног

Dell представил ЖК-монитор будущего. ФОТО ,27 см, а максимальное поддерживаемое разрешение — 3840 x 2400 пикселей, что более чем в 4 раза выше по сравнению с Full HD — 1920 x 1080 пикселей. Это стало возможным благодаря применению технологии DisplayPort, обеспечивающей большую пропускную способность и возможность передачи по компьютерному кабелю не только видеосигнала, но и данных в обоих направлениях, таких как команды управления