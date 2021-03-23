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VESA DisplayPort Mini DisplayPort miniDP MDP Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса

VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса


23.03.2021 DisplayPort или HDMI — что лучше использовать?

ичество. Какой из них все-таки лучше использовать? Одно из наиболее очевидных различий между HDMI и DisplayPort — это форма и размер самого разъема. Стандартный разъем HDMI типа A имеет 19 конт
26.09.2014 MStar, Novatek и Realtek объявили о поддержке проекта AMD FreeSync

Компания AMD заключила соглашения с тремя поставщиками дисплейных контроллеров — MStar, Novatek и Realtek. Основной целью сотрудничества стала разработка чипов с поддержкой спецификации DisplayPort Adaptive-Sync и технологии AMD FreeSync, сообщили CNews в AMD. «С появлением возможности аппаратного ускорения графики геймеры мечтали об идеально “гладком” геймплее без пауз и прер
25.08.2011 ViewSonic анонсировала новую серию LED-мониторов VP65 с поддержкой DisplayPort

радусов. Независимо о того, как смотреть на дисплей, прямо или под углом, цветопередача будет правильной и реалистичной, также как и уровни яркости. Дисплей VP2765-LED оборудован цифровым интерфейсом DisplayPort, который обеспечивает передачу аудио- и видеоданных по одному кабелю. Дисплеи серии VP используют энергоэффективную светодиодную подсветку LED со сроком службы до 30 000 часов. В "э
08.11.2010 DisplayPort станет беспроводным

В Сети появилась информация о том, что стандарт DisplayPort станет беспроводным. Предполагается, что благодаря новому интерфейсу можно будет подключать любые типы компьютеров к мультимедийным устройствам, обеспечивающим вывод изображения (ши
22.10.2010 Samsung представила два новых монитора с DisplayPort

выпуске двух новых ЖК-мониторов потребительского класса линейки SyncMaster. Они поддерживают кинематографическое соотношение сторон 16:10, имеют большое количество коммутационных интерфейсов (D-sub, DisplayPort, DVI). Речь идет о 22-дюймовом SyncMaster 2243DW с динамической контрастностью 50000:1 и временем отклика в 5 мс и 24-дюймовом SyncMaster 2443DW с уровнем динамической контрастности
18.01.2010 Выпущен стандарт DisplayPort 1.2

Организация VESA объявила о выходе новой версии стандарта DisplayPort – 1.2. Данный стандарт преимущественно предназначен для передачи видео-, аудио- и другой информации по кабелю с компьютера в систему отображения информации. По сравнению с Displa
05.08.2009 NEC представил первый в своей линейке ЖК-монитор с DisplayPort

Компания NEC анонсировала первый в своей линейке ЖК-монитор с интерфейсом DisplayPort. До этого аналогичные устройства выпустили Apple, Dell и другие компании. DisplayPort удваивает пропускную способность, предлагая существенно более высокое качество изображен
14.01.2009 VESA анонсировала новую версию стандарта DisplayPort

ровала новую версию стандарта для передачи видео и сопутствующих сигналов по компьютерным кабелям – DisplayPort 1.2. Новый стандарт удваивает пропускную способность, предлагая существенно более
02.12.2008 Apple будет бесплатно лицензировать Mini DisplayPort

Компания Apple приняла решение, что внедрять интерфейс Mini DisplayPort в свои продукты сможет любой желающий и полностью бесплатно – платить роялти не п
15.10.2008 Новый MacBook Air и другие новинки Apple. ФОТО

околения получили обновленную конструкцию, более мощный графический контроллер от Nvidia, интерфейс DisplayPort, тачпад с поддержкой технологии MultiTouch (поддерживает одновременно несколько н
29.01.2008 HDMI, Displayport вскоре заменят DVI

DVI-интерфейс вскоре исчезнет с рынка электроники, а его место займут HDMI и Displayport, сообщает DigiTimes со ссылкой на исследования аналитической компании. По данным In-Stat, в 2008 г. количество выпускаемых устройств с DVI-интерфейсом резко сократится. В 2007 г. бы
27.12.2007 ATI Radeon HD 3450 c DisplayPort и еще две карты

Компания AMD планирует к выпуску три новые видеокарты начального уровня: ATI Radeon HD 3450, 3470 и 3650. Первая из вышеупомянутых моделей будет оборудована 256 МБ памяти, интерфейсами DisplayPort и VGA. Карта собрана на базе микропроцессорного ядра RV620 (55 нм) с тактовой частотой 525 МГц и помещается в слот PCIe 2.0, сообщает Engadget. Вторая модель может быть оборудована

20.12.2007 Первый монитор будущего поступил в продажу

Американский производитель компьютеров, компания Dell представила первый в мире коммерческий ЖК-монитор с интерфейсом нового поколения DisplayPort. Модель 3008WFP имеет диагональ экрана 30 дюймов и способна отображать 2560x1600 пикселей, что вчетверо больше 720p. Впервые о выходе 3008WFP стало известно в ноябре. Технология

07.12.2007 AMD создал первую видеокарту будущего. ФОТО

Владеющая с конца прошлого года ATI Technologies компания AMD разработала свою первую компьютерную видеокарту с интерфейсом нового поколения DisplayPort на базе процессора RV635 XT, сообщает DailyTech. На днях рабочий вариант карты попал в руки энтузиастов Hot Hardware. К сожалению, никаких технических характеристик относительно вид
07.12.2007 AMD создал первую видеокарту с DisplayPort

Владеющая с конца прошлого года ATI Technologies компания AMD разработала свою первую компьютерную видеокарту с интерфейсом нового поколения DisplayPort, модель RV635, сообщает DailyTech. На днях рабочий вариант карты попал в руки энтузиастов Hot Hardware. В настоящее время на рынке не существует ни одного ЖК-монитора, поддерживающе
13.11.2007 Dell готовит 30-дюймовый монитор с технологией DisplayPort

Несколько месяцев назад компания Samsung сообщила о разработке первой в мире ЖК-панели с интерфейсом нового поколения DisplayPort, но выпустить первый реальный продукт все же намерена американская Dell. Компания готовит новую модель ЖК-монитора – 3008WFP, которая придет на замену 3007WFP. Новый монитор станет

30.07.2007 AMD обещает первую видеокарту с DisplayPort в 2008 году

Компания AMD на встрече с аналитиками объявила о том, что в следующем году ею будут выпущены профессиональные видеоадаптеры R700 FireGL с интерфейсом нового поколения DisplayPort, сообщает DailyTech. Интерфейс DisplayPort обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с HDMI и позволяет передавать по одному кабелю одновременно нескольк
25.07.2007 Samsung выпустил ЖК-панель нового поколения

Корейская компания Samsung Electronics сообщила о создании первой в мире ЖК-панели с интерфейсом нового поколения DisplayPort. Широкоформатная панель размером 30 дюймов с разрешением 2560 x 1600 пикселей поддерживает 10-битную глубину цвета и отображает до 16,7 млн. цветовых оттенков. Для передачи подобног
22.05.2007 Dell представил ЖК-монитор будущего. ФОТО

,27 см, а максимальное поддерживаемое разрешение — 3840 x 2400 пикселей, что более чем в 4 раза выше по сравнению с Full HD — 1920 x 1080 пикселей. Это стало возможным благодаря применению технологии DisplayPort, обеспечивающей большую пропускную способность и возможность передачи по компьютерному кабелю не только видеосигнала, но и данных в обоих направлениях, таких как команды управления

22.05.2007 Dell представил концепт ЖК-монитора будущего

Компания Dell представила, как, по ее мнению, должен выглядеть компьютерный ЖК-монитор будущего. В устройстве реализована технология DisplayPort, благодаря которой по одному кабелю возможно передавать не только видеосигнал, но и сигнал с веб-камеры, звук на встроенные динамики и команды управления монитором. Так как с внедре

Публикаций - 574, упоминаний - 610

VESA DisplayPort упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11740 164
Nvidia Corp 3245 143
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2436 118
AMD - Advanced Micro Devices 3912 115
HP Inc. 5583 96
Apple Inc 11364 87
Lenovo Group 2196 77
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6407 76
Dell EMC 4948 73
Samsung Electronics 9827 66
ASUS - AsusTek Computer Inc 1975 62
Microsoft Corporation 23739 59
ДОК 777 47
4A Games 765 42
LG Electronics 3554 32
Dell Technologies - Dell Computer 2022 29
Новые башни ГК - Вертикаль - башенный оператор 579 24
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1762 22
Philips 2056 22
Bang&Olufsen 130 21
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 552 21
AMD Graphics Product Group - ATI 924 20
Sony 6494 20
ViewSonic 312 19
Zoom Int - Zoom Video Communications 1353 18
Toshiba Corporation 2902 17
Google LLC 11112 17
Fujitsu 2048 15
Adobe Systems 1519 15
TPV MMD 43 14
Philips Monitors 29 13
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2636 11
Sharp NEC Display Solutions - Sharp/NEC - NEC Display Solutions (NDS) - NEC-Mitsubishi Electric Visual Systems - NM Visual 90 11
HP - Hewlett-Packard 3621 10
AOC 95 10
Huawei 3578 9
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia 314 8
Twitter 2753 8
Xiaomi 1372 7
IBM - International Business Machines Corp 9250 7
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6701 34
Россети Ленэнерго 2386 15
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6307 14
Магнит - Тандер - сеть магазинов 696 8
TÜV Rheinland Group 103 6
Puma - Пума 43 4
Открытие ФК - Банк Открытие 2843 4
Netflix - онлайн-кинотеатр 451 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2546 3
Лента - Сеть розничной торговли 1780 3
DreamWorks Animation LLC 59 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1899 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 28 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 306 1
Vimeo - Видеохостинг 67 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 27 1
Чип и Дип 9 1
Helix - Хеликс - Лабораторная служба 29 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 191 1
Uber 312 1
ОСК - Балтийский завод 28 1
ВсеИнструменты.ру 235 1
BMW Designworks Group 11 1
Верный - торговая сеть 262 1
Совкомбанк Совесть 269 1
101Hotels.com 714 1
Олимпстрой ГК - Государственная корпорация 25 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
TuneIn Radio 8 1
Bentley Motors 70 1
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 35 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 252 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 65 1
Евросеть 1402 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 1
Яндекс.Такси 334 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 168 1
re:Store 163 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 342 1
Carl Zeiss AG 299 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3862 15
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1964 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1930 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18447 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3039 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2780 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2899 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3103 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10600 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 189 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2466 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1223 1
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GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6149 1
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МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 1
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9425 398
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