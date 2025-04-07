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VESA DisplayPort Mini DisplayPort miniDP MDP Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса

VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


07.04.2025 Создан универсальный интерфейс на замену HDMI и DisplayPort, который лучше их во всем

dware. Согласно официальным спецификациям, он во всем лучше всех ныне существующих «мониторных» интерфейсов, не только древних и полностью устаревших DVI и D-Sub (VGA), но и вполне современных HDMI и DisplayPort. За новым GPMI стоит созданная в 2020 г. китайская организация Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance (SUCA), в которую входят свыше 50 китайских технологических компан
23.03.2021 DisplayPort или HDMI — что лучше использовать?

ичество. Какой из них все-таки лучше использовать? Одно из наиболее очевидных различий между HDMI и DisplayPort — это форма и размер самого разъема. Стандартный разъем HDMI типа A имеет 19 конт
26.09.2014 MStar, Novatek и Realtek объявили о поддержке проекта AMD FreeSync

Компания AMD заключила соглашения с тремя поставщиками дисплейных контроллеров — MStar, Novatek и Realtek. Основной целью сотрудничества стала разработка чипов с поддержкой спецификации DisplayPort Adaptive-Sync и технологии AMD FreeSync, сообщили CNews в AMD. «С появлением возможности аппаратного ускорения графики геймеры мечтали об идеально “гладком” геймплее без пауз и прер
25.08.2011 ViewSonic анонсировала новую серию LED-мониторов VP65 с поддержкой DisplayPort

радусов. Независимо о того, как смотреть на дисплей, прямо или под углом, цветопередача будет правильной и реалистичной, также как и уровни яркости. Дисплей VP2765-LED оборудован цифровым интерфейсом DisplayPort, который обеспечивает передачу аудио- и видеоданных по одному кабелю. Дисплеи серии VP используют энергоэффективную светодиодную подсветку LED со сроком службы до 30 000 часов. В "э
08.11.2010 DisplayPort станет беспроводным

В Сети появилась информация о том, что стандарт DisplayPort станет беспроводным. Предполагается, что благодаря новому интерфейсу можно будет подключать любые типы компьютеров к мультимедийным устройствам, обеспечивающим вывод изображения (ши
22.10.2010 Samsung представила два новых монитора с DisplayPort

выпуске двух новых ЖК-мониторов потребительского класса линейки SyncMaster. Они поддерживают кинематографическое соотношение сторон 16:10, имеют большое количество коммутационных интерфейсов (D-sub, DisplayPort, DVI). Речь идет о 22-дюймовом SyncMaster 2243DW с динамической контрастностью 50000:1 и временем отклика в 5 мс и 24-дюймовом SyncMaster 2443DW с уровнем динамической контрастности
18.01.2010 Выпущен стандарт DisplayPort 1.2

Организация VESA объявила о выходе новой версии стандарта DisplayPort – 1.2. Данный стандарт преимущественно предназначен для передачи видео-, аудио- и другой информации по кабелю с компьютера в систему отображения информации. По сравнению с Displa
05.08.2009 NEC представил первый в своей линейке ЖК-монитор с DisplayPort

Компания NEC анонсировала первый в своей линейке ЖК-монитор с интерфейсом DisplayPort. До этого аналогичные устройства выпустили Apple, Dell и другие компании. DisplayPort удваивает пропускную способность, предлагая существенно более высокое качество изображен
14.01.2009 VESA анонсировала новую версию стандарта DisplayPort

ровала новую версию стандарта для передачи видео и сопутствующих сигналов по компьютерным кабелям – DisplayPort 1.2. Новый стандарт удваивает пропускную способность, предлагая существенно более
02.12.2008 Apple будет бесплатно лицензировать Mini DisplayPort

Компания Apple приняла решение, что внедрять интерфейс Mini DisplayPort в свои продукты сможет любой желающий и полностью бесплатно – платить роялти не п
29.01.2008 HDMI, Displayport вскоре заменят DVI

DVI-интерфейс вскоре исчезнет с рынка электроники, а его место займут HDMI и Displayport, сообщает DigiTimes со ссылкой на исследования аналитической компании. По данным In-Stat, в 2008 г. количество выпускаемых устройств с DVI-интерфейсом резко сократится. В 2007 г. бы
27.12.2007 ATI Radeon HD 3450 c DisplayPort и еще две карты

Компания AMD планирует к выпуску три новые видеокарты начального уровня: ATI Radeon HD 3450, 3470 и 3650. Первая из вышеупомянутых моделей будет оборудована 256 МБ памяти, интерфейсами DisplayPort и VGA. Карта собрана на базе микропроцессорного ядра RV620 (55 нм) с тактовой частотой 525 МГц и помещается в слот PCIe 2.0, сообщает Engadget. Вторая модель может быть оборудована

20.12.2007 Первый монитор будущего поступил в продажу

Американский производитель компьютеров, компания Dell представила первый в мире коммерческий ЖК-монитор с интерфейсом нового поколения DisplayPort. Модель 3008WFP имеет диагональ экрана 30 дюймов и способна отображать 2560x1600 пикселей, что вчетверо больше 720p. Впервые о выходе 3008WFP стало известно в ноябре. Технология

07.12.2007 AMD создал первую видеокарту будущего. ФОТО

Владеющая с конца прошлого года ATI Technologies компания AMD разработала свою первую компьютерную видеокарту с интерфейсом нового поколения DisplayPort на базе процессора RV635 XT, сообщает DailyTech. На днях рабочий вариант карты попал в руки энтузиастов Hot Hardware. К сожалению, никаких технических характеристик относительно вид
07.12.2007 AMD создал первую видеокарту с DisplayPort

Владеющая с конца прошлого года ATI Technologies компания AMD разработала свою первую компьютерную видеокарту с интерфейсом нового поколения DisplayPort, модель RV635, сообщает DailyTech. На днях рабочий вариант карты попал в руки энтузиастов Hot Hardware. В настоящее время на рынке не существует ни одного ЖК-монитора, поддерживающе
13.11.2007 Dell готовит 30-дюймовый монитор с технологией DisplayPort

Несколько месяцев назад компания Samsung сообщила о разработке первой в мире ЖК-панели с интерфейсом нового поколения DisplayPort, но выпустить первый реальный продукт все же намерена американская Dell. Компания готовит новую модель ЖК-монитора – 3008WFP, которая придет на замену 3007WFP. Новый монитор станет

30.07.2007 AMD обещает первую видеокарту с DisplayPort в 2008 году

Компания AMD на встрече с аналитиками объявила о том, что в следующем году ею будут выпущены профессиональные видеоадаптеры R700 FireGL с интерфейсом нового поколения DisplayPort, сообщает DailyTech. Интерфейс DisplayPort обеспечивает вдвое большую пропускную способность по сравнению с HDMI и позволяет передавать по одному кабелю одновременно нескольк
25.07.2007 Samsung выпустил ЖК-панель нового поколения

Корейская компания Samsung Electronics сообщила о создании первой в мире ЖК-панели с интерфейсом нового поколения DisplayPort. Широкоформатная панель размером 30 дюймов с разрешением 2560 x 1600 пикселей поддерживает 10-битную глубину цвета и отображает до 16,7 млн. цветовых оттенков. Для передачи подобног
22.05.2007 Dell представил ЖК-монитор будущего. ФОТО

,27 см, а максимальное поддерживаемое разрешение — 3840 x 2400 пикселей, что более чем в 4 раза выше по сравнению с Full HD — 1920 x 1080 пикселей. Это стало возможным благодаря применению технологии DisplayPort, обеспечивающей большую пропускную способность и возможность передачи по компьютерному кабелю не только видеосигнала, но и данных в обоих направлениях, таких как команды управления

22.05.2007 Dell представил концепт ЖК-монитора будущего

Компания Dell представила, как, по ее мнению, должен выглядеть компьютерный ЖК-монитор будущего. В устройстве реализована технология DisplayPort, благодаря которой по одному кабелю возможно передавать не только видеосигнал, но и сигнал с веб-камеры, звук на встроенные динамики и команды управления монитором. Так как с внедре

Публикаций - 866, упоминаний - 923

VESA DisplayPort и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Acer Inc 2776 221
Intel Corporation 12811 208
AMD - Advanced Micro Devices 4641 189
Nvidia Corp 4002 183
HP Inc. 5883 100
Apple Inc 13156 95
Lenovo Group 2447 83
Dell EMC 5180 79
Samsung Electronics 11065 72
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 70
Microsoft Corporation 25775 66
Digma 251 40
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 38
LG Electronics 3735 35
Dell Technologies - Dell Computer 2219 30
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 25
Bang&Olufsen - B&O 148 24
Sony 6739 23
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 23
Philips 2099 22
Google LLC 12690 21
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 21
AMD Graphics Product Group - ATI 973 21
ViewSonic 325 20
Toshiba Corporation 2980 18
Huawei 4677 17
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Adobe Systems 1597 16
Fujitsu 2105 15
AOC 113 14
TPV MMD 45 14
Merlion iRU - Деловой офис 352 14
Philips Monitors - Philips FDS - Philips Flat Display Systems 35 13
Xiaomi - Сяоми 2232 12
VAIO 475 11
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VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Россети Ленэнерго 1699 10
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 9
TÜV Rheinland Group 181 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Puma - Пума 50 4
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Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
EPIC Telecom Invest 212 2
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 2
Sequoia Capital 115 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Bentley Motors 74 1
Vimeo - Видеохостинг 71 1
Совкомбанк Совесть 279 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 1
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Uber 357 1
Aston Martin 38 1
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 1
36,6 - аптечная сеть 96 1
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Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 2
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Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 59
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 19
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Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 16
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Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 15
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 14
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 13
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