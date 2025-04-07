Создан универсальный интерфейс на замену HDMI и DisplayPort, который лучше их во всем

В КНР разработан интерфейс GPMI, призванный заменить собой HDMI и DisplayPort для подключения мониторов. Он совместим с USB-C и может передавать не только изображение и звук, но также и питание. Это позволит сократить количество проводов в настольном ПК и освободить дополнительную розетку.

Новый интерфейс лучше старых двух

Китайские специалисты разработали совершенно новый интерфейс подключения монитора под названием General Purpose Media Interface или GPMI, пишет Tom’s Hardware. Согласно официальным спецификациям, он во всем лучше всех ныне существующих «мониторных» интерфейсов, не только древних и полностью устаревших DVI и D-Sub (VGA), но и вполне современных HDMI и DisplayPort.

За новым GPMI стоит созданная в 2020 г. китайская организация Shenzhen 8K UHD Video Industry Cooperation Alliance (SUCA), в которую входят свыше 50 китайских технологических компаний, включая HiSilicon («дочка» Huawei по разработке процессоров), KONKA, Skyworth, Tencent и ZTE. Интерфейс позволяет передавать изображение в разрешении вплоть до 8К, а также высококачественный звук, но все то же умеют HDMI и DisplayPort. Ключевым отличием нового интерфейса от них является возможность передачи еще и электричества, вплоть до 480 Вт.

Максимальная универсальность

Для GPMI заявлено два стандарта, но пользователей, вероятно, будет интересовать в первую очередь тот, что называется Type-C. Аппаратно он полностью совместим с USB-C, имея точно такой же коннектор.

TheRegisti / Unsplash USB-С вытеснил все прочие модификации USB в современных устройствах. Вероятно, то же сделает GPMI с HDMI

Отдельно упомянут некий GPMI Type-B, но разработчики пока не показали, как выглядит его коннектор. По всей видимости, он будет иметь уникальную форму, несовместимую с имеющимися стандартами.





Сравнение параметров видеоинтерфейсов

Стандарт Пропускная способность Подача питания DisplayPort 2.1 UHBR20 80 Гбит/с Нет GPMI Type-B 192 Гбит/с 480 Вт GPMI Type-C 96 Гбит/с 240 Вт HDMI 2.1 FRL 48 Гбит/с Нет HDMI 2.1 TMDS 18 Гбит/с Нет Thunderbolt 4 40 Гбит/с 100 Вт USB4 40 Гбит/с 240 Вт

Источник: Tom's Hardware

Если верить разработчикам, новый GPMI во всем лучше и HDMI и DP. Это проявляется, помимо прочего, и в более высокой пропускной способности 192 Гбит/с у Type-B, 96 Гбит/с у Type-C и 80 Гбит/с у DP 2.1.

Также новый GPMI можно сравнить с USB4 и Intel Thunderbolt 4 с точки зрения пиковой передаваемой мощности. Последние рассчитаны на 100 и 240 Вт, тогда как китайский интерфейс в зависимости от модификации передает до 240 или 480 Вт.

Как пишет Tom’s Hardware, если спецификации GPMI не преувеличены, то соответствующего кабеля вполне хватит, чтобы питать ноутбук с дискретной графикой непосредственно от монитора и избавит от необходимости использования комплектных адаптеров питания. Однако для мощных игровых настольных станций его возможностей явно будет недостаточно.

Революция для всех

Подавляющее большинство современных мониторов для настольных ПК подключаются к системному блоку по HDMI, реже используется DisplayPort. HDMI также применяется в телевизорах при подключении внешнего источника изображения, например, ТВ- или игровой приставки, а также смартфона или планшета.

В портативных мониторах используются, как правило, Intel Thunderbolt 4, или USB-C. Таким образом, GPMI потенциально может стать стандартном для целой россыпи устройств. Однако к моменту выхода материала не было информации о сроках стандартизации нового интерфейса – не показали даже его версию Type-B.

Также ни один из производителей мониторов пока не изъявил желание выпустить хотя бы одну модель с GPMI. Вендоры видеокарт тоже пока отмалчиваются.