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USB 4

USB 4


24.12.2024 Новая линейка портативных устройств ‎Ayaneo: ультимативный геймплей в ваших руках 1
29.11.2024 Утонченный дизайн, 100 Гц и высокое качество изображения в новинках Aopen 24SH2YE и 27SH2E 1
06.11.2024 OLED-монитор Acer Predator X49X с 49 дюймов в России 1
02.11.2024 Улучшенная глубина цветов и 240 Гц в изогнутом OLED-мониторе Acer Predator X34X 1
28.10.2024 Мониторы Acer линейки SH2 в России 1
22.05.2024 Тонкий и мощный: начались продажи нового ноутбука Acer Swift Edge 16 1
31.10.2023 Adata начинает продажи первого внешнего SSD SE920 с поддержкой USB4 External SSD 1
15.06.2023 Новинки аксессуаров для ПК от Satechi на российском рынке 1
16.12.2022 diHouse представляет новые хабы j5create с поддержкой USB4 1
22.12.2021 HP ENVY x360 15-es0021ur: универсальный, безопасный и многозадачный 1
18.03.2020 Новейшее ядро Linux получит улучшенную поддержку древних дискет 1
04.09.2019 Выпущен революционный стандарт USB4. Он в 8 раз быстрее предыдущего 1
05.03.2019 Готовится революционный стандарт USB4 с удвоенной скоростью передачи данных 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

USB 4 и организации, системы, технологии, персоны:

Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2545 4
Intel Corporation 12197 3
AMD - Advanced Micro Devices 4231 3
ДОК 828 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 2
Ланит - diHouse - Дихаус 188 2
HP Inc. 5685 1
Microsoft Corporation 24625 1
Apple Inc 12101 1
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 307 1
Dropbox 498 1
HP - Hewlett-Packard 3623 1
TI - Texas Instruments Incorporated 816 1
Renesas Electronics - NEC Electronics - Renesas Technology 111 1
Adata Technology 102 1
Satechi 13 1
Acer - AOpen 53 1
Ayaneo 1 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 274 4
USB IF - The USB Implementers Forum - Некоммерческая организация, продвигающая и поддерживающая USB 17 2
USB Promoter Group - Индустриальная группа 8 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 10
USB Type-C - USB-C - USB 3 1897 10
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9982 10
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3817 8
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 454 6
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14386 6
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 5
USB Power Delivery 78 5
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 5
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
USB Type-A - USB-A 510 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 684 4
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 4
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 997 4
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3462 4
NanoEdge - Безрамочный экран-панель 506 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1252 3
Аксессуары 3881 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6038 3
DCI-P3 - Охват цветового пространства 236 3
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 3851 3
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1126 3
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2105 3
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 2
DDR - Double data rate 2730 2
Наушники - Headphones 3999 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10135 2
Микрофон - Microphone 2501 2
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24124 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2120 2
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1004 2
Flicker-Free - технология снижения яркости без мерцания экрана 239 2
Acer ErgoStand 16 4
AMD Radeon FreeSync 186 3
Acer VisionCare 50 3
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 149 2
Apple macOS 2059 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 464 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 2
Microsoft Windows 15657 2
Acer Predator 206 2
Microsoft Windows 10 1758 1
Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
Intel Willow Cove 9 1
Linux OS 9937 1
Huawei DC Dimming 24 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 1
Intel Core i10 Ice Lake Comet Lake Sunny Cove - Intel Core iX - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 178 1
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 22 1
Microsoft exFAT - Extended FAT - Проприетарная файловая система 40 1
HP Envy - серия ноутбуков 106 1
HP Fast Charge 26 1
HP Spectre - Серия ноутбуков 62 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2978 1
Apple MacBook Pro 526 1
Apple MacBook Air - Ноутбук 464 1
Google Android 13994 1
Adata XPG - Adata Xtreme Performance Gear 44 1
Apple MagSafe 83 1
Acer Swift - Серия ноутбуков 75 1
Acer Flicker-less - технология, снижающая уровень мерцания экрана монитора 65 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 487 1
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 135 1
Acer ComfyView 74 1
Acer BluelightShield - Acer Blue-light Filter 92 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 625 1
Acer Low Dimming 59 1
AMD Freesync Premium Pro 50 1
AMD Radeon 279 1
Microsoft Windows 11 537 1
Saunders Brad - Сондерс Брэд 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Китай - Тайвань 3984 1
Китай - Тайвань - Тайбэй 277 1
США - Вашингтон - Сиэтл 400 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 6
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания 530 4
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2129 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4950 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1549 1
Phoronix 40 1
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