Новинки аксессуаров для ПК от Satechi на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке ряд новых разноплановых аксессуаров для ПК от Satechi. На рабочем месте хочется оптимизировать пространство и процесс работы на максимальном уровне. Не тонуть в проводах, эффективно использовать и подключать к компьютеру сразу несколько устройств, а также упорядочить хранение информации помогут новые девайсы Satechi. Об этом CNews сообщили представители diHouse

Чехол для ноутбука Eco-Hardshell Case For Macbook Air M2

Легкий чехол Eco-Hardshell разработан специально для MacBook Air M2 2022 модельного года. Предназначен для защиты от сколов и царапин, а также отпечатков пальцев. Имеет высокое качество сборки и точное расположение отверстий, что обеспечивают легкий доступ ко всем портам. Кроме того, чехол предусматривает использование адаптеров и хабов от Satechi без затруднений. На нижней стороне чехла расположены специальные ножки с противоскользящим покрытием, которые также обеспечивают лучший отвод тепла и гарантируют устойчивость ноутбука даже на скользких поверхностях. Чехол доступен в двух цветах: черном и белом.

Хаб Thunderbolt 4 Slim hub

Thunderbolt 4 Slim hub

Тонкий хаб Thunderbolt 4 Slim – решение для дизайнеров, фотографов и видеографов. Устройство обеспечивает высокую скорость передачи фото- и видеоданных (40 Гбит/с) при подключении внешних дисплеев и высокоскоростных периферийных устройств, одновременно обеспечивая зарядку мощностью 60 Вт на главном устройстве.

Хаб оснащен всем необходимым: тремя портами Thunderbolt 4, тремя разъемами USB-A 3.0, одним портом USB-A 2.0 для зарядки, Gigabit Ethernet, устройством для чтения карт памяти UHS-II SD и аудиоразъемом.

Внешний корпус USB4 NVME SSD Pro Enclosure

Внешний корпус твердотельного накопителя USB4 SSD за счет протокола USB4 нового поколения имеет внутри контроллер с высокой производительностью, который повышает эффективность и скорость передачи данных, продлевая срок службы твердого накопителя. Поддерживает твердотельные накопители USB4/Thunderbolt 4 со скоростью передачи исходящего порта до 40 Гбит/с. Совместимость с интерфейсами USB4, Thunderbolt 4 и Thunderbolt 3, а также обратная совместимость с USB3.2 Gen2 10 Гбит/с/Gen1 5 Гбит/с, USB2.0 480 Мбит/с делает устройство идеальным решением для бесперебойной передачи данных и их резервного копирования. SSD устанавливается без помощи каких-либо инструментов и дополнительных драйверов. Прочная конструкция из алюминия и поликарбоната обеспечивает лучший отвод тепла, чтобы предотвратить перегрев устройств.

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Адаптер USB-C Multimedia adapter M1

Адаптер USB-C Multimedia adapter M1

Мультимедийный адаптер Satechi отличное решение для тех, кому недостаточно стандартного количества разъемов, имеющихся на ноутбуке. Устройство оснащено двумя разъемами типа USB-C, двумя 4K HDMI портами, двумя дополнительными портами USB-A 3.0. Порты 4K HDMI, один с частотой до 60 Гц, а другой с частотой 30 Гц, позволяют передавать видеоданные стандартной, а также многоканальный цифровой звук в высоком разрешении на два внешних монитора с поддержкой HDMI. Для работы обоих портов HDMI необходимо установить программное обеспечение SiliconMotion.

Адаптер подходит для подключения проводных мышей, клавиатур, жестких дисков USB и многого другого. Два порта данных USB-A и один USB-C позволяют подключать множество периферийных устройств.

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На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Оборот в 2022 г. составил 73,7 млрд руб., включая НДС. Компания основана в 1996 г. и входит в группу компаний «Ланит».

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.