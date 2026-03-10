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Ланит diHouse Дихаус

Ланит - diHouse - Дихаус

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Компания основана в 1996 году и входит в группу компаний ЛАНИТ.

  • Оборот в 2021 году составил 111,3 млрд рублей, включая НДС
  • Оборот в 2022 году составил 73,7 млрд рублей, включая НДС

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Судебные дела (22) на сумму 12 927 857 392 ₽*
в качестве истца (10) на сумму 3 778 081 517 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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10.03.2026 В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств

Компания diHouse, официальный дистрибьютор продукции Xiaomi и Redmi в России, объявляет о старте продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планше
10.02.2026 Новая линейка трекер-меток Ugreen FineTrack на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новую категорию продуктов от бренда Ugreen — трекер-метки для поиска вещей Ugreen FineTrack. Устройства сертифицированы Apple, Samsung, Google и совмест
15.01.2026 Бренд Baseus пополнил портфель diHouse

Компания diHouse стала официальным дистрибьютором бренда Baseus на российском рынке. diHouse предлагает партнерам пауэрбанки, магнитные беспроводные зарядки, беспроводные наушники, автомобильные

19.11.2025 Бренд laifen пополнил портфель diHouse

Компания diHouse объявила о пополнении своего портфеля новым брендом бытовой техники laifen. К заказу доступны фены, зубные щетки и бритвы. В 2025 г. рынок гаджетов для красоты, здоровья и ухода за собо
02.10.2025 ИИ-диктофон TicNote доступен для заказа в diHouse

Компания diHouse представила на российском рынке ИИ-диктофон TicNote бренда Mobvoi. TicNote — продукт со встроенным ИИ-агентом Shadow. Устройство предназначено для мгновенной обработки больших объемов и
30.09.2025 Портфель diHouse пополнился брендом realme

Компания diHouse расширяет портфель брендов в сегменте потребительской электроники и объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с известным производителем мобильных устройств realme. В рамках к
02.09.2025 Бренд Waterpik вошел в состав портфеля diHouse

Компания diHouse объявляет о пополнении портфеля продуктами бренда Waterpik — производителя ирригаторов, зубных щеток и других устройств для сохранения здоровой улыбки. К заказу доступны портативные и с
14.04.2025 Новый бренд в портфеле diHouse: ноутбуки Rikor

Компания diHouse сообщила о начале сотрудничества с компанией «Рикор» и заключении контракта на дистрибьюцию российских ноутбуков Rikor для среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представител
11.02.2025 diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России

Компания diHouse подписала контракт на эксклюзивную дистрибуцию всей продукции бренда Wanbo, специализирующегося на разработке и производстве высокотехнологичных проекторов для домашнего и офисного испо
28.01.2025 Новинки умных часов Elari на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке две новые модели умных часов Elari Chrono Pro и Watch Lite, разработанные международной компанией с российскими корнями Elari. diHouse является д
19.12.2024 Новые бренды Skyworth и Metz в портфеле diHouse

Партнерам diHouse доступна продукция новых брендов, появившихся в портфеле компании ‒ высокоскоростные фены Skyworth и электробритвы Metz. Устройства обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы у
24.10.2024 Защищенные новинки смартфонов Ulefone на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новые смартфоны китайского бренда Ulefone. Прочные и устойчивые к переменчивым условиям погоды смартфоны Ulefone подойдут для путешественников, спортсме
13.08.2024 Бренд ttec теперь на российском рынке

Компания diHouse подписала договор с турецким производителем Tesan. В его рамках дистрибьютор получил право на эксклюзивное продвижение на российском рынке мобильных аксессуаров, бытовой техники и элект
26.07.2024 Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России

Компания diHouse представляет на российском рынке ряд новинок от ведущего мирового бренда умного освещения Yeelight: светодиодные RGB-панели на подставке, две модели зеркал для макияжа с подсветкой, вст
24.07.2024 Новые проекторы Wanbo на российском рынке

Компания diHouse объявляет о поступлении новых устройств Wanbo: к заказу доступны портативные проекторы Wanbo DaVinci 1 и Wanbo Eva. Об этом CNews сообщили представители diHouse. По прогнозам ана
03.07.2024 Компания президента «Ланита» купила производителя бытовой техники Red

Увеличение доли до 90% Дистрибьютор электроники diHouse в начале июня 2024 г. выкупил дополнительные 75% производителя бытовой техники Red (ООО «Рэд»). Доля diHouse в бизнесе Red теперь составляет 90%. Оставшиеся 10% принадлежат Юлии

11.06.2024 Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse

Компания diHouse объявляет о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта с производителем компьютерных аксессуаров Rapoo. К заказу доступны офисные и игровые клавиатуры и гарнитуры, мыши, веб-к
15.05.2024 Новая уличная камера видеонаблюдения Xiaomi CW300

Компания diHouse сообщает о поступлении на российский рынок новой поворотной уличной камеры видеонаблюдения Xiaomi Outdoor Camera CW300. Новинка оснащена полноцветным ночным видением, звуковой и светово
14.05.2024 Умные часы Kieslect пришли на российский рынок

В портфеле компании diHouse появился новый бренд умных часов Kieslect и партнерам предлагается широкая линейка разноплановых моделей. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Спрос на умные часы стабил
16.04.2024 Электровелосипеды ADO A20S и A28 для города

Компания diHouse предлагает городские электровелосипеды от производителя ADO - модели A20S и А28 в модификациях Air и Lite. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Электровелосипед — средст
09.04.2024 Новые хабы Revodok от Ugreen на российском рынке

Компания diHouse представляет на российском рынке новую линейку хабов и адаптеров Revodok от известного производителя аксессуаров Ugreen: хаб Revodok 6-в-1 для MacBook Pro/Air Ugreen, многофункциональны
03.04.2024 diHouse расширяет продуктовый портфель элементов питания

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявила о заключении контрактов с брендами элементов питания GP, «Старт», Varta и GoPower. Ранее компания начала сотрудничество с брендом «Космос», который пр
02.04.2024 diHouse расширяет портфель товарами категории «Элементы питания»

Компания diHouse объявляет о расширении своего портфеля категорией «Элементы питания» и заключении контрактов с известными брендами-производителями GP, СТАРТ, Varta и GoPower. Ранее компания начала сотр
26.03.2024 Черная светодиодная лента Yeelight в России

енту Yeelight Obsid RGBIC. Устройство позволяет создать любую атмосферу как в жилых, так и в коммерческих помещениях: романтическую, праздничную, игровую, уютную. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Новый продукт Yeelight выполнен на базе технологии RGBIC, что дает возможность индивидуально управлять изменением цвета каждого диода на ленте. Данная функция дает более точное и персо
20.03.2024 Смартфон Xiaomi Redmi A3 поступает в продажу в России

Компания diHouse объявляет о старте продаж Xiaomi Redmi A3 – новейшего представителя бюджетной серии смартфонов Redmi. Обладая большим дисплеем с высокой частотой обновления и двойной камерой с ИИ, Redm
13.03.2024 Проектор Wanbo Mozart в синем исполнении уже в России

Компания diHouse эксклюзивно представляет на российском рынке проектор Wanbo Mozart 1 в синем цвете. Мощный LCD-проектор с Full HD-изображением, автофокусом и стереозвуком, работающий на операционной си
15.02.2024 Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) представляет на российском рынке новый бренд проекторов – Yaber, который предлагает пользователям три новых модели – L1, Pro U6 и K2s. Проекторы Yaber работают н
13.02.2024 Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) сообщает о поступлении новой коллекции аксессуаров Satechi на российский рынок. Пользователям доступны адаптеры, увеличивающие производительность гаджетов, хаб с
01.02.2024 diHouse приобретает российский бизнес ELARI

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), российский дистрибутор электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный производитель электроники с присутствием в более чем 20 странах, объявили

01.02.2024 Израильский производитель электроники ELARI расстался с российской частью бизнеса. В России теперь появятся отечественные умные часы

Новая компания ELARI IT Компания diHouse (входит в группу «Ланит»), российский дистрибутор электроники и бытовой техники и международный производитель электроники ELARI сообщили CNews о выделении российского бизнеса ELARI в но
30.01.2024 «Октава» — новый бренд в портфеле diHouse

Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале сотрудничества с российским брендом «Октава», выпускающим различные виды микрофонов, радиосистемы и аксессуары для звукозаписывающих устройств
26.01.2024 В diHouse доступна техника для красоты и здоровья Philips

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила свой портфель товарами для красоты и ухода от Philips. Бренд с многолетней историей создает и внедряет множество запатентованных технологий. Бытовая

22.11.2023 DiHouse подписала дистрибьюторский договор с Segway-Ninebot

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского договора с одним из самых известных брендов электросамокатов Segway-Ninebot, получив права на продвижение модели Kicks
08.11.2023 Продукция бренда Botslab доступна в diHouse

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность». Botslab – новый бренд, созданный

07.11.2023 Системы умного видеонаблюдения Botslab на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность». Botslab – новый бренд, созданный

29.08.2023 diHouse представляет электросамокаты NAVEE

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале работы с брендом NAVEE, занимающимся проектированием и производством электросамокатов. diHouse представляет на российским рынке четыр
25.07.2023 DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке новые продукты Ugreen: мобильные зарядные станции, солнечные панели, мощный внешний аккумулятор и сумки. Техника и аксессуары б
24.07.2023 Роботы-пылесосы Roborock серии S8 теперь в diHouse
30.05.2023 Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет новинки от бренда UGREEN — Bluetooth-адаптеры для ПК. В данный момент доступны следующие новинки для ПК: USB-адаптер Bluetooth 4.0 US192, USB-адап
26.05.2023 «Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus

OnePlus добрался до России Отечественный дистрибьютор diHouse (входит в группу «Ланит») сообщил CNews о начале крупномасштабного импорта в Россию смартфонов популярного бренда OnePlus. Это китайский производитель, который входит в холдинг ВВК наря

Публикаций - 264, упоминаний - 280

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 111
Xiaomi - Сяоми 2231 57
Apple Inc 13154 55
Samsung Electronics 11064 27
Ugreen 48 20
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 16
МегаФон 10742 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 12
HP Inc. 5883 12
Acer Group - Acer Inc 2776 12
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 12
ELARI 45 11
Ulefone Mobile - Ulefone Technology 28 10
Dell EMC 5180 9
Yandex - Яндекс 9215 9
Lenovo Group 2446 9
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 9
Satechi 17 8
Huawei 4675 8
Yeelight 17 7
Qualcomm Technologies 1974 7
Intel Corporation 12811 7
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 7
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция - Ланит Трейдинг - Ландис 228 7
BBK OnePlus 298 6
BBK Electronics Corp 332 6
Sony 6739 6
Microtek 52 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 5
ZIMAI Technology - Maibenben 26 5
Mobvoi 6 5
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 5
BBK OPPO Electronics 484 5
Telegram Group 2940 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 4
Red Solutions - РЭД 6 4
Philips 2099 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 26
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 12
Inventive Retail Group - re:Store - реСтор 175 10
Связной ГК 1401 7
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 16 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 5
Евросеть 1421 5
TÜV Rheinland Group 181 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 88 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
VARTA 7 2
Dyson 157 2
Segway 20 2
Kärcher - Karcher - Керхер 74 2
Water Pik - Waterpik 5 2
Bristol-Myers Squibb Company - Bristol Myers Squibb (BMS) 21 2
КоПИТАНИЯ - агропромышленный холдинг 4 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - Омскэнерго - МЭС Сибири 101 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 118 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 203 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 12 1
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Asahi Glass 49 1
Белый Ветер 365 1
Kaspi Bank 31 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 7 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
NAVEE - NAVEE TECH 3 1
НРЗ - Невинномысский радиаторный завод 1 1
ВЭБ Лизинг 4 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 9
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
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Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 2
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
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U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
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Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 205 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Пушкинский музей - Государственный музей изобразительных искусств 67 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
АЮР - Ассоциация юристов России 51 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 147
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 110
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