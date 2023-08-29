Ланит - diHouse - Дихаус

diHouse представляет электросамокаты NAVEE Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале работы с брендом NAVEE, занимающимся проектированием и производством электросамокатов. diHouse представляет на российским рынке четыр

DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке новые продукты Ugreen: мобильные зарядные станции, солнечные панели, мощный внешний аккумулятор и сумки. Техника и аксессуары б

Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет новинки от бренда UGREEN — Bluetooth-адаптеры для ПК. В данный момент доступны следующие новинки для ПК: USB-адаптер Bluetooth 4.0 US192, USB-адап

«Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus OnePlus добрался до России Отечественный дистрибьютор diHouse (входит в группу «Ланит») сообщил CNews о начале крупномасштабного импорта в Россию смартфонов популярного бренда OnePlus. Это китайский производитель, который входит в холдинг ВВК наря

Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с брендом OnePlus. В рамках соглашения diHouse будет представлять на российском рынке смартфоны и на

Смартфон Samsung A24 теперь и в России Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале продаж на российском рынке нового смартфона Samsung A24, дополняющего линейку аппаратов А-серии, предназначенных для массового пользователя.

diHouse представила аксессуары Ugreen для мобильной съемки защищает прибор от падения. Утолщенная губка под сеткой обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сводит вероятность появления эха на нет. Ольга Полоновская, руководитель департамента «Аксессуары» в diHouse, сказала: «Новинки Ugreen обладают всем необходимым для ведения популярного блога, и по качеству устройства ничем не уступают другим популярным брендам. С гаджетами Ugreen легко открыть

diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о новых поставках портативных проекторов китайского производителя Wanbo на российский рынок. Наряду с уже представленными моделями теперь доступны но

diHouse открывает шоурум diHouse Pro Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет об открытии шоурума diHouse Pro, где будут

diHouse берет сервисную поддержку Apple на себя Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале собственной сервисной поддержки для всех устройств Apple, ввезенных ею в Россию. Об этом CNews сообщили представители diHouse. С март

diHouse открывает направление DIY Компания diHouse расширяет сферу деятельности, выделив в своем бизнесе отдельное направление «Дом, сад и ремонт» (DIY). По итогам 2022 г. рынок DIY показал результаты всего на несколько процентов ниже,

diHouse представляет экшн-камеры AKASO Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые линейки экшн-камер AKASO. Бренд AKASO предлагает доступные экшн-камеры, которые «поймают» и передадут приключения и впеч

diHouse представляет новые смартфоны от Umidigi Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке три смартфона от китайского производителя Umidigi для разных категорий пользователей: Power 7 Max cо встроенным аккумулятором

diHouse представляет новые наушники Sudio Компания diHouse (входит в группу «Ланит») начинает поставки на российский рынок новых моделей беспроводных наушников B1, N2 и N2 Pro шведского бренда Sudio. Об этом CNews сообщили представители «Ланит»

diHouse начинает поставки смарт-часов Mobvoi Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель электронных устройств Mobvoi подписали дистрибьюторское соглашение. Новые модели смарт-часов серии TicWatch уже доступны для заказа.

diHouse начинает поставки ноутбуков Rombica Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала эксклюзивный дистрибьюторский договор с брендом Rombica на поставку ноутбуков. Модели серии myBook Eclipse уже доступны для заказа. Об этом CNews соо

diHouse представляет новые хабы j5create с поддержкой USB4 Компания diHouse представляет новинки от бренда-новатора j5create: модели хабов для Windows и MAC с новым стандартом USB4. Устройства уже доступны к заказу. Об этом CNews сообщили представители diHou

diHouse начинает поставки смартфонов Oppo Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение с Oppo, брендом по производству смартфонов и умных устройств. Для заказа уже доступны последние модели Oppo A17 и A17К. О

DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo Компания diHouse (входит в группу «Ланит») заключила контракт на поставку портативных проекторов китайского бренда Wanbo. Три модели станут доступны для заказа в ближайшее время. Об этом CNews сообщили

DiHouse и RED Solutions объявляют о запуске бренда RED Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и RED Solutions представляют на российском рынке новый международный бренд товаров RED – линейку бытовой техники и электроники, комплекс решений для современно

Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники Новый бренд-конкурент На полках российских магазинах появится бытовая техника и электроника нового российского бренда Red, сообщается на сайте крупного дистрибутора электроники DiHouse. Компания, которая входит в группу «Ланит», представила бренд Red в партнерстве с Red Solutions. Первая партия товаров RED поступит в розницу в начале декабря 2022 г. В продуктовую лине

DiHouse представляет новые ноутбуки MAIBENBEN на российском рынке Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и производитель ноутбуков из Китая MAIBENBEN, подписавшие дистрибьюторское соглашение в августе 2022 г., выводят на российский рынок целую россыпь новых моделе

DiHouse начинает поставки аксессуаров ACEFAST Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель аксессуаров для электроники ACEFAST подписали дистрибьюторское соглашение. В ассортименте бренда представлены зарядные устройства для

DiHouse начинает поставки смартфонов UMIDIGI Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель смартфонов UMIDIGI подписали дистрибьюторское соглашение. Популярные модели бренда станут доступны для заказа в ближайшее время. Об э

DiHouse начинает поставки игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark подписали дистрибьюторское соглашение. Последние флагманские модели – Black Shark 5 и Bl

DiHouse начинает поставки ноутбуков MAIBENBEN Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель ноутбуков MAIBENBEN подписали дистрибьюторское соглашение. Уже сейчас Maibenben X558, одна из флагманских моделей, доступна для заказ

DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда KissKissFish Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайская марка аксессуаров для напитков KissKissFish подписали партнерское соглашение. Стильная и функциональная коллекция термокружек, чайников и термобуты

DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель аксессуаров и электронных гаджетов Ugreen подписали дистрибьюторское соглашение. Поставки товара в федеральные торговые сети и на мар

DiHouse начинает поставку систем видеонаблюдения Ezviz Компания diHouse (входит в группу «Ланит») заключила контракт на поставку систем видеонаблюдения китайского бренда Ezviz. Видеокамеры, умные дверные звонки и глазки поступят в продажу в российские розни

diHouse начинает поставки роботов-мойщиков окон Hobot Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила портфель новым брендом Hobot. Роботы-мойщики окон тайваньского производителя начнут поставляться дистрибутором в федеральные торговые сети и на марке

«Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse ГК «Корус консалтинг» провела предпроектное обследование для компании diHouse (входит в группу «Ланит») и разработала план развития ИТ-систем. Изменения помогут бизнесу расширить присутствие в сфере электронной коммерции (e-commerce) и усилить рыночные позиции. К

diHouse стала официальным дистрибьютором аксессуаров для смартфонов Rokform илась целая экосистема мобильных аксессуаров для автомобилей, велосипедов, мотоциклов, занятий разными видами спорта и другими активностями. Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» в diHouse, сказала: «Аксессуары этого бренда — просто находка для активных людей и поклонников мото- и велоспорта. Причем качество и удобство продукции Rokform уже давно оценили за рубежом — аксе

diHouse стала официальным дистрибьютором техники для дома Jimmy diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель электроники под брендом Jimmy подписали соглашение о поставке бытовой техники в Россию. diHouse стала официальным дистрибьютором этого бренда и в декабре начала поставки пылесосов и очистителей воздуха Jimmу в российские федеральные торговые сети. Jimmу принадлежит компании Kingсl

Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию Компания diHouse (входит в группу компаний «Ланит») и китайский производитель Viomi заключили договор о поставке домашней техники, входящей в экосистему Xiaomi. diHouse стала первым официальным д

DiHouse – первый официальный дистрибутор домашней техники Doni в России Компания diHouse (входит в группу компаний «Ланит») заключила контракт на поставку в Россию из Китая домашней бытовой техники под брендом Doni. diHouse начнет отгрузку первых роботов-пылесосов эт

Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса» Владелец управляющей компании «Ланита» Предприниматель Филипп Генс стал владельцем 100% ООО «Ланит-холдинг» и 100% ООО «Дихаус», о чем свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». В ЕГРЮЛ эти сведения были отражены 3 декабря 2018 г. До этого Филиппу Генсу принадлежало 19% «Ланит-холдинга», доли в «Дихаус