Ланит - diHouse - Дихаус

В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств Компания diHouse, официальный дистрибьютор продукции Xiaomi и Redmi в России, объявляет о старте продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планше

Новая линейка трекер-меток Ugreen FineTrack на российском рынке Компания diHouse представляет на российском рынке новую категорию продуктов от бренда Ugreen — трекер-метки для поиска вещей Ugreen FineTrack. Устройства сертифицированы Apple, Samsung, Google и совмест

Бренд Baseus пополнил портфель diHouse Компания diHouse стала официальным дистрибьютором бренда Baseus на российском рынке. diHouse предлагает партнерам пауэрбанки, магнитные беспроводные зарядки, беспроводные наушники, автомобильные

Бренд laifen пополнил портфель diHouse Компания diHouse объявила о пополнении своего портфеля новым брендом бытовой техники laifen. К заказу доступны фены, зубные щетки и бритвы. В 2025 г. рынок гаджетов для красоты, здоровья и ухода за собо

ИИ-диктофон TicNote доступен для заказа в diHouse Компания diHouse представила на российском рынке ИИ-диктофон TicNote бренда Mobvoi. TicNote — продукт со встроенным ИИ-агентом Shadow. Устройство предназначено для мгновенной обработки больших объемов и

Портфель diHouse пополнился брендом realme Компания diHouse расширяет портфель брендов в сегменте потребительской электроники и объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с известным производителем мобильных устройств realme. В рамках к

Бренд Waterpik вошел в состав портфеля diHouse Компания diHouse объявляет о пополнении портфеля продуктами бренда Waterpik — производителя ирригаторов, зубных щеток и других устройств для сохранения здоровой улыбки. К заказу доступны портативные и с

Новый бренд в портфеле diHouse: ноутбуки Rikor Компания diHouse сообщила о начале сотрудничества с компанией «Рикор» и заключении контракта на дистрибьюцию российских ноутбуков Rikor для среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представител

diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России Компания diHouse подписала контракт на эксклюзивную дистрибуцию всей продукции бренда Wanbo, специализирующегося на разработке и производстве высокотехнологичных проекторов для домашнего и офисного испо

Новинки умных часов Elari на российском рынке Компания diHouse представляет на российском рынке две новые модели умных часов Elari Chrono Pro и Watch Lite, разработанные международной компанией с российскими корнями Elari. diHouse является д

Новые бренды Skyworth и Metz в портфеле diHouse Партнерам diHouse доступна продукция новых брендов, появившихся в портфеле компании ‒ высокоскоростные фены Skyworth и электробритвы Metz. Устройства обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы у

Защищенные новинки смартфонов Ulefone на российском рынке Компания diHouse представляет на российском рынке новые смартфоны китайского бренда Ulefone. Прочные и устойчивые к переменчивым условиям погоды смартфоны Ulefone подойдут для путешественников, спортсме

Бренд ttec теперь на российском рынке Компания diHouse подписала договор с турецким производителем Tesan. В его рамках дистрибьютор получил право на эксклюзивное продвижение на российском рынке мобильных аксессуаров, бытовой техники и элект

Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России Компания diHouse представляет на российском рынке ряд новинок от ведущего мирового бренда умного освещения Yeelight: светодиодные RGB-панели на подставке, две модели зеркал для макияжа с подсветкой, вст

Новые проекторы Wanbo на российском рынке Компания diHouse объявляет о поступлении новых устройств Wanbo: к заказу доступны портативные проекторы Wanbo DaVinci 1 и Wanbo Eva. Об этом CNews сообщили представители diHouse. По прогнозам ана

Компания президента «Ланита» купила производителя бытовой техники Red Увеличение доли до 90% Дистрибьютор электроники diHouse в начале июня 2024 г. выкупил дополнительные 75% производителя бытовой техники Red (ООО «Рэд»). Доля diHouse в бизнесе Red теперь составляет 90%. Оставшиеся 10% принадлежат Юлии

Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse Компания diHouse объявляет о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта с производителем компьютерных аксессуаров Rapoo. К заказу доступны офисные и игровые клавиатуры и гарнитуры, мыши, веб-к

Новая уличная камера видеонаблюдения Xiaomi CW300 Компания diHouse сообщает о поступлении на российский рынок новой поворотной уличной камеры видеонаблюдения Xiaomi Outdoor Camera CW300. Новинка оснащена полноцветным ночным видением, звуковой и светово

Умные часы Kieslect пришли на российский рынок В портфеле компании diHouse появился новый бренд умных часов Kieslect и партнерам предлагается широкая линейка разноплановых моделей. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Спрос на умные часы стабил

Электровелосипеды ADO A20S и A28 для города Компания diHouse предлагает городские электровелосипеды от производителя ADO - модели A20S и А28 в модификациях Air и Lite. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Электровелосипед — средст

Новые хабы Revodok от Ugreen на российском рынке Компания diHouse представляет на российском рынке новую линейку хабов и адаптеров Revodok от известного производителя аксессуаров Ugreen: хаб Revodok 6-в-1 для MacBook Pro/Air Ugreen, многофункциональны

diHouse расширяет продуктовый портфель элементов питания Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявила о заключении контрактов с брендами элементов питания GP, «Старт», Varta и GoPower. Ранее компания начала сотрудничество с брендом «Космос», который пр

diHouse расширяет портфель товарами категории «Элементы питания» Компания diHouse объявляет о расширении своего портфеля категорией «Элементы питания» и заключении контрактов с известными брендами-производителями GP, СТАРТ, Varta и GoPower. Ранее компания начала сотр

Черная светодиодная лента Yeelight в России енту Yeelight Obsid RGBIC. Устройство позволяет создать любую атмосферу как в жилых, так и в коммерческих помещениях: романтическую, праздничную, игровую, уютную. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Новый продукт Yeelight выполнен на базе технологии RGBIC, что дает возможность индивидуально управлять изменением цвета каждого диода на ленте. Данная функция дает более точное и персо

Смартфон Xiaomi Redmi A3 поступает в продажу в России Компания diHouse объявляет о старте продаж Xiaomi Redmi A3 – новейшего представителя бюджетной серии смартфонов Redmi. Обладая большим дисплеем с высокой частотой обновления и двойной камерой с ИИ, Redm

Проектор Wanbo Mozart в синем исполнении уже в России Компания diHouse эксклюзивно представляет на российском рынке проектор Wanbo Mozart 1 в синем цвете. Мощный LCD-проектор с Full HD-изображением, автофокусом и стереозвуком, работающий на операционной си

Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) представляет на российском рынке новый бренд проекторов – Yaber, который предлагает пользователям три новых модели – L1, Pro U6 и K2s. Проекторы Yaber работают н

Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) сообщает о поступлении новой коллекции аксессуаров Satechi на российский рынок. Пользователям доступны адаптеры, увеличивающие производительность гаджетов, хаб с

diHouse приобретает российский бизнес ELARI Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), российский дистрибутор электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный производитель электроники с присутствием в более чем 20 странах, объявили

Израильский производитель электроники ELARI расстался с российской частью бизнеса. В России теперь появятся отечественные умные часы Новая компания ELARI IT Компания diHouse (входит в группу «Ланит»), российский дистрибутор электроники и бытовой техники и международный производитель электроники ELARI сообщили CNews о выделении российского бизнеса ELARI в но

«Октава» — новый бренд в портфеле diHouse Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале сотрудничества с российским брендом «Октава», выпускающим различные виды микрофонов, радиосистемы и аксессуары для звукозаписывающих устройств

В diHouse доступна техника для красоты и здоровья Philips Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила свой портфель товарами для красоты и ухода от Philips. Бренд с многолетней историей создает и внедряет множество запатентованных технологий. Бытовая

DiHouse подписала дистрибьюторский договор с Segway-Ninebot Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского договора с одним из самых известных брендов электросамокатов Segway-Ninebot, получив права на продвижение модели Kicks

Продукция бренда Botslab доступна в diHouse Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность». Botslab – новый бренд, созданный

Системы умного видеонаблюдения Botslab на российском рынке Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность». Botslab – новый бренд, созданный

diHouse представляет электросамокаты NAVEE Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале работы с брендом NAVEE, занимающимся проектированием и производством электросамокатов. diHouse представляет на российским рынке четыр

DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке новые продукты Ugreen: мобильные зарядные станции, солнечные панели, мощный внешний аккумулятор и сумки. Техника и аксессуары б

Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет новинки от бренда UGREEN — Bluetooth-адаптеры для ПК. В данный момент доступны следующие новинки для ПК: USB-адаптер Bluetooth 4.0 US192, USB-адап