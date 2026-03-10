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Ланит diHouse Дихаус
diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Компания основана в 1996 году и входит в группу компаний ЛАНИТ.
- Оборот в 2021 году составил 111,3 млрд рублей, включая НДС
- Оборот в 2022 году составил 73,7 млрд рублей, включая НДС
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СОБЫТИЯ
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|10.03.2026
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В России начались продажи серии планшетов Xiaomi Pad 8 и обновленной линейки носимых устройств
Компания diHouse, официальный дистрибьютор продукции Xiaomi и Redmi в России, объявляет о старте продаж нового поколения устройств. Российским пользователям впервые доступны мощные и ультратонкие планше
|10.02.2026
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Новая линейка трекер-меток Ugreen FineTrack на российском рынке
Компания diHouse представляет на российском рынке новую категорию продуктов от бренда Ugreen — трекер-метки для поиска вещей Ugreen FineTrack. Устройства сертифицированы Apple, Samsung, Google и совмест
|15.01.2026
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Бренд Baseus пополнил портфель diHouse
Компания diHouse стала официальным дистрибьютором бренда Baseus на российском рынке. diHouse предлагает партнерам пауэрбанки, магнитные беспроводные зарядки, беспроводные наушники, автомобильные
|19.11.2025
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Бренд laifen пополнил портфель diHouse
Компания diHouse объявила о пополнении своего портфеля новым брендом бытовой техники laifen. К заказу доступны фены, зубные щетки и бритвы. В 2025 г. рынок гаджетов для красоты, здоровья и ухода за собо
|02.10.2025
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ИИ-диктофон TicNote доступен для заказа в diHouse
Компания diHouse представила на российском рынке ИИ-диктофон TicNote бренда Mobvoi. TicNote — продукт со встроенным ИИ-агентом Shadow. Устройство предназначено для мгновенной обработки больших объемов и
|30.09.2025
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Портфель diHouse пополнился брендом realme
Компания diHouse расширяет портфель брендов в сегменте потребительской электроники и объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с известным производителем мобильных устройств realme. В рамках к
|02.09.2025
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Бренд Waterpik вошел в состав портфеля diHouse
Компания diHouse объявляет о пополнении портфеля продуктами бренда Waterpik — производителя ирригаторов, зубных щеток и других устройств для сохранения здоровой улыбки. К заказу доступны портативные и с
|14.04.2025
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Новый бренд в портфеле diHouse: ноутбуки Rikor
Компания diHouse сообщила о начале сотрудничества с компанией «Рикор» и заключении контракта на дистрибьюцию российских ноутбуков Rikor для среднего и малого бизнеса. Об этом CNews сообщили представител
|11.02.2025
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diHouse стала эксклюзивным представителем бренда Wanbo в России
Компания diHouse подписала контракт на эксклюзивную дистрибуцию всей продукции бренда Wanbo, специализирующегося на разработке и производстве высокотехнологичных проекторов для домашнего и офисного испо
|28.01.2025
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Новинки умных часов Elari на российском рынке
Компания diHouse представляет на российском рынке две новые модели умных часов Elari Chrono Pro и Watch Lite, разработанные международной компанией с российскими корнями Elari. diHouse является д
|19.12.2024
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Новые бренды Skyworth и Metz в портфеле diHouse
Партнерам diHouse доступна продукция новых брендов, появившихся в портфеле компании ‒ высокоскоростные фены Skyworth и электробритвы Metz. Устройства обладают всеми необходимыми характеристиками, чтобы у
|24.10.2024
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Защищенные новинки смартфонов Ulefone на российском рынке
Компания diHouse представляет на российском рынке новые смартфоны китайского бренда Ulefone. Прочные и устойчивые к переменчивым условиям погоды смартфоны Ulefone подойдут для путешественников, спортсме
|13.08.2024
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Бренд ttec теперь на российском рынке
Компания diHouse подписала договор с турецким производителем Tesan. В его рамках дистрибьютор получил право на эксклюзивное продвижение на российском рынке мобильных аксессуаров, бытовой техники и элект
|26.07.2024
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Новинки умного освещения Yeelight уже в продаже в России
Компания diHouse представляет на российском рынке ряд новинок от ведущего мирового бренда умного освещения Yeelight: светодиодные RGB-панели на подставке, две модели зеркал для макияжа с подсветкой, вст
|24.07.2024
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Новые проекторы Wanbo на российском рынке
Компания diHouse объявляет о поступлении новых устройств Wanbo: к заказу доступны портативные проекторы Wanbo DaVinci 1 и Wanbo Eva. Об этом CNews сообщили представители diHouse. По прогнозам ана
|03.07.2024
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Компания президента «Ланита» купила производителя бытовой техники Red
Увеличение доли до 90% Дистрибьютор электроники diHouse в начале июня 2024 г. выкупил дополнительные 75% производителя бытовой техники Red (ООО «Рэд»). Доля diHouse в бизнесе Red теперь составляет 90%. Оставшиеся 10% принадлежат Юлии
|11.06.2024
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Rapoo ‒ новый бренд компьютерных аксессуаров в портфеле diHouse
Компания diHouse объявляет о подписании эксклюзивного дистрибьюторского контракта с производителем компьютерных аксессуаров Rapoo. К заказу доступны офисные и игровые клавиатуры и гарнитуры, мыши, веб-к
|15.05.2024
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Новая уличная камера видеонаблюдения Xiaomi CW300
Компания diHouse сообщает о поступлении на российский рынок новой поворотной уличной камеры видеонаблюдения Xiaomi Outdoor Camera CW300. Новинка оснащена полноцветным ночным видением, звуковой и светово
|14.05.2024
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Умные часы Kieslect пришли на российский рынок
В портфеле компании diHouse появился новый бренд умных часов Kieslect и партнерам предлагается широкая линейка разноплановых моделей. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Спрос на умные часы стабил
|16.04.2024
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Электровелосипеды ADO A20S и A28 для города
Компания diHouse предлагает городские электровелосипеды от производителя ADO - модели A20S и А28 в модификациях Air и Lite. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Электровелосипед — средст
|09.04.2024
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Новые хабы Revodok от Ugreen на российском рынке
Компания diHouse представляет на российском рынке новую линейку хабов и адаптеров Revodok от известного производителя аксессуаров Ugreen: хаб Revodok 6-в-1 для MacBook Pro/Air Ugreen, многофункциональны
|03.04.2024
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diHouse расширяет продуктовый портфель элементов питания
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявила о заключении контрактов с брендами элементов питания GP, «Старт», Varta и GoPower. Ранее компания начала сотрудничество с брендом «Космос», который пр
|02.04.2024
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diHouse расширяет портфель товарами категории «Элементы питания»
Компания diHouse объявляет о расширении своего портфеля категорией «Элементы питания» и заключении контрактов с известными брендами-производителями GP, СТАРТ, Varta и GoPower. Ранее компания начала сотр
|26.03.2024
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Черная светодиодная лента Yeelight в России
енту Yeelight Obsid RGBIC. Устройство позволяет создать любую атмосферу как в жилых, так и в коммерческих помещениях: романтическую, праздничную, игровую, уютную. Об этом CNews сообщили представители diHouse. Новый продукт Yeelight выполнен на базе технологии RGBIC, что дает возможность индивидуально управлять изменением цвета каждого диода на ленте. Данная функция дает более точное и персо
|20.03.2024
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Смартфон Xiaomi Redmi A3 поступает в продажу в России
Компания diHouse объявляет о старте продаж Xiaomi Redmi A3 – новейшего представителя бюджетной серии смартфонов Redmi. Обладая большим дисплеем с высокой частотой обновления и двойной камерой с ИИ, Redm
|13.03.2024
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Проектор Wanbo Mozart в синем исполнении уже в России
Компания diHouse эксклюзивно представляет на российском рынке проектор Wanbo Mozart 1 в синем цвете. Мощный LCD-проектор с Full HD-изображением, автофокусом и стереозвуком, работающий на операционной си
|15.02.2024
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Новый бренд проекторов Yaber на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) представляет на российском рынке новый бренд проекторов – Yaber, который предлагает пользователям три новых модели – L1, Pro U6 и K2s. Проекторы Yaber работают н
|13.02.2024
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Новые адаптеры и кабели Satechi на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) сообщает о поступлении новой коллекции аксессуаров Satechi на российский рынок. Пользователям доступны адаптеры, увеличивающие производительность гаджетов, хаб с
|01.02.2024
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diHouse приобретает российский бизнес ELARI
Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ), российский дистрибутор электроники и бытовой техники, и компания ELARI, международный производитель электроники с присутствием в более чем 20 странах, объявили
|01.02.2024
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Израильский производитель электроники ELARI расстался с российской частью бизнеса. В России теперь появятся отечественные умные часы
Новая компания ELARI IT Компания diHouse (входит в группу «Ланит»), российский дистрибутор электроники и бытовой техники и международный производитель электроники ELARI сообщили CNews о выделении российского бизнеса ELARI в но
|30.01.2024
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«Октава» — новый бренд в портфеле diHouse
Компания diHouse (входит в группу ЛАНИТ) объявляет о начале сотрудничества с российским брендом «Октава», выпускающим различные виды микрофонов, радиосистемы и аксессуары для звукозаписывающих устройств
|26.01.2024
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В diHouse доступна техника для красоты и здоровья Philips
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила свой портфель товарами для красоты и ухода от Philips. Бренд с многолетней историей создает и внедряет множество запатентованных технологий. Бытовая
|22.11.2023
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DiHouse подписала дистрибьюторский договор с Segway-Ninebot
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского договора с одним из самых известных брендов электросамокатов Segway-Ninebot, получив права на продвижение модели Kicks
|08.11.2023
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Продукция бренда Botslab доступна в diHouse
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность». Botslab – новый бренд, созданный
|07.11.2023
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Системы умного видеонаблюдения Botslab на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») стала эксклюзивным поставщиком бренда Botslab, специализирующегося на производстве товаров категории «домашняя безопасность». Botslab – новый бренд, созданный
|29.08.2023
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diHouse представляет электросамокаты NAVEE
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале работы с брендом NAVEE, занимающимся проектированием и производством электросамокатов. diHouse представляет на российским рынке четыр
|25.07.2023
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DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке новые продукты Ugreen: мобильные зарядные станции, солнечные панели, мощный внешний аккумулятор и сумки. Техника и аксессуары б
|24.07.2023
|Роботы-пылесосы Roborock серии S8 теперь в diHouse
|30.05.2023
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Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет новинки от бренда UGREEN — Bluetooth-адаптеры для ПК. В данный момент доступны следующие новинки для ПК: USB-адаптер Bluetooth 4.0 US192, USB-адап
|26.05.2023
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«Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus
OnePlus добрался до России Отечественный дистрибьютор diHouse (входит в группу «Ланит») сообщил CNews о начале крупномасштабного импорта в Россию смартфонов популярного бренда OnePlus. Это китайский производитель, который входит в холдинг ВВК наря
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Полоновская Ольга 13 13
|Тарасов Андрей 27 11
|Родный Юрий 7 6
|Генс Георгий 79 5
|Генс Филипп 54 5
|Малютин Андрей 10 4
|Сюникаева Марина 4 4
|Морозова Любовь 4 4
|Синявин Андрей 4 4
|Бабина Ирина 5 4
|Овсиенко Роман 4 4
|Sachs Yosef - Закс Йосеф 7 3
|Бутман Евгений 29 3
|Пантелеев Антон 26 3
|Кацияев Юрий 3 3
|Голубев Кирилл 3 3
|Барышева Юлия 4 3
|Агеенко Максим 3 3
|Сафронов Юрий 68 2
|Долмацкий Яков 4 2
|Киляков Александр 5 2
|Пронин Алексей 9 2
|Бестаев Александр 2 2
|Муртазин Эльдар 74 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Семушина Людмила 18 2
|Малышев Дмитрий 6 2
|Михалев Виктор 4 2
|Якушкин Дмитрий 3 2
|Агамян Сергей 4 2
|Макеев Николай 3 2
|Слюсар Ирина 5 2
|Шершнев Валерий 3 2
|Клименко Татьяна 2 2
|Погудалов Алексей 13 2
|Аубекиров Мурад 2 2
|Шевлягин Владимир 2 2
|Желяскова Диана 3 2
|Бадаев Антон 2 2
|Аристов Иван 2 2
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