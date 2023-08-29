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Ланит diHouse Дихаус

Ланит - diHouse - Дихаус

diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Компания основана в 1996 году и входит в группу компаний ЛАНИТ.

  • Оборот в 2021 году составил 111,3 млрд рублей, включая НДС
  • Оборот в 2022 году составил 73,7 млрд рублей, включая НДС

29.08.2023 diHouse представляет электросамокаты NAVEE

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале работы с брендом NAVEE, занимающимся проектированием и производством электросамокатов. diHouse представляет на российским рынке четыр
25.07.2023 DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке новые продукты Ugreen: мобильные зарядные станции, солнечные панели, мощный внешний аккумулятор и сумки. Техника и аксессуары б
24.07.2023 Роботы-пылесосы Roborock серии S8 теперь в diHouse

30.05.2023 Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет новинки от бренда UGREEN — Bluetooth-адаптеры для ПК. В данный момент доступны следующие новинки для ПК: USB-адаптер Bluetooth 4.0 US192, USB-адап
26.05.2023 «Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus

OnePlus добрался до России Отечественный дистрибьютор diHouse (входит в группу «Ланит») сообщил CNews о начале крупномасштабного импорта в Россию смартфонов популярного бренда OnePlus. Это китайский производитель, который входит в холдинг ВВК наря
26.05.2023 Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с брендом OnePlus. В рамках соглашения diHouse будет представлять на российском рынке смартфоны и на
25.05.2023 Смартфон Xiaomi Redmi Note 12S доступен в diHouse

04.05.2023 Смартфон Samsung A24 теперь и в России

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале продаж на российском рынке нового смартфона Samsung A24, дополняющего линейку аппаратов А-серии, предназначенных для массового пользователя.
25.04.2023 diHouse представила аксессуары Ugreen для мобильной съемки

защищает прибор от падения. Утолщенная губка под сеткой обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сводит вероятность появления эха на нет. Ольга Полоновская, руководитель департамента «Аксессуары» в diHouse, сказала: «Новинки Ugreen обладают всем необходимым для ведения популярного блога, и по качеству устройства ничем не уступают другим популярным брендам. С гаджетами Ugreen легко открыть
21.04.2023 diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о новых поставках портативных проекторов китайского производителя Wanbo на российский рынок. Наряду с уже представленными моделями теперь доступны но
19.04.2023 diHouse открывает шоурум diHouse Pro

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет об открытии шоурума diHouse Pro, где будут
23.03.2023 diHouse берет сервисную поддержку Apple на себя

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале собственной сервисной поддержки для всех устройств Apple, ввезенных ею в Россию. Об этом CNews сообщили представители diHouse. С март
17.02.2023 diHouse открывает направление DIY

Компания diHouse расширяет сферу деятельности, выделив в своем бизнесе отдельное направление «Дом, сад и ремонт» (DIY). По итогам 2022 г. рынок DIY показал результаты всего на несколько процентов ниже,

09.02.2023 diHouse представляет экшн-камеры AKASO

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые линейки экшн-камер AKASO. Бренд AKASO предлагает доступные экшн-камеры, которые «поймают» и передадут приключения и впеч
08.02.2023 diHouse представляет новые смартфоны от Umidigi

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке три смартфона от китайского производителя Umidigi для разных категорий пользователей: Power 7 Max cо встроенным аккумулятором

31.01.2023 diHouse представляет новые наушники Sudio

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») начинает поставки на российский рынок новых моделей беспроводных наушников B1, N2 и N2 Pro шведского бренда Sudio. Об этом CNews сообщили представители «Ланит»
21.12.2022 diHouse начинает поставки смарт-часов Mobvoi

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель электронных устройств Mobvoi подписали дистрибьюторское соглашение. Новые модели смарт-часов серии TicWatch уже доступны для заказа.

19.12.2022 diHouse начинает поставки ноутбуков Rombica

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала эксклюзивный дистрибьюторский договор с брендом Rombica на поставку ноутбуков. Модели серии myBook Eclipse уже доступны для заказа. Об этом CNews соо
16.12.2022 diHouse представляет новые хабы j5create с поддержкой USB4

Компания diHouse представляет новинки от бренда-новатора j5create: модели хабов для Windows и MAC с новым стандартом USB4. Устройства уже доступны к заказу. Об этом CNews сообщили представители diHou
15.12.2022 diHouse начинает поставки смартфонов Oppo

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение с Oppo, брендом по производству смартфонов и умных устройств. Для заказа уже доступны последние модели Oppo A17 и A17К. О
09.12.2022 DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») заключила контракт на поставку портативных проекторов китайского бренда Wanbo. Три модели станут доступны для заказа в ближайшее время. Об этом CNews сообщили

06.12.2022 DiHouse и RED Solutions объявляют о запуске бренда RED

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и RED Solutions представляют на российском рынке новый международный бренд товаров RED – линейку бытовой техники и электроники, комплекс решений для современно
06.12.2022 Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники

Новый бренд-конкурент На полках российских магазинах появится бытовая техника и электроника нового российского бренда Red, сообщается на сайте крупного дистрибутора электроники DiHouse. Компания, которая входит в группу «Ланит», представила бренд Red в партнерстве с Red Solutions. Первая партия товаров RED поступит в розницу в начале декабря 2022 г. В продуктовую лине
02.12.2022 DiHouse представляет новые ноутбуки MAIBENBEN на российском рынке

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и производитель ноутбуков из Китая MAIBENBEN, подписавшие дистрибьюторское соглашение в августе 2022 г., выводят на российский рынок целую россыпь новых моделе
17.11.2022 DiHouse начинает поставки аксессуаров ACEFAST

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель аксессуаров для электроники ACEFAST подписали дистрибьюторское соглашение. В ассортименте бренда представлены зарядные устройства для
14.11.2022 DiHouse начинает поставки смартфонов UMIDIGI

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель смартфонов UMIDIGI подписали дистрибьюторское соглашение. Популярные модели бренда станут доступны для заказа в ближайшее время. Об э
31.08.2022 DiHouse начинает поставки игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark подписали дистрибьюторское соглашение. Последние флагманские модели – Black Shark 5 и Bl
17.08.2022 DiHouse начинает поставки ноутбуков MAIBENBEN

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель ноутбуков MAIBENBEN подписали дистрибьюторское соглашение. Уже сейчас Maibenben X558, одна из флагманских моделей, доступна для заказ
30.06.2022 DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда KissKissFish

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайская марка аксессуаров для напитков KissKissFish подписали партнерское соглашение. Стильная и функциональная коллекция термокружек, чайников и термобуты
16.06.2022 DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель аксессуаров и электронных гаджетов Ugreen подписали дистрибьюторское соглашение. Поставки товара в федеральные торговые сети и на мар
09.06.2022 DiHouse начинает поставку систем видеонаблюдения Ezviz

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») заключила контракт на поставку систем видеонаблюдения китайского бренда Ezviz. Видеокамеры, умные дверные звонки и глазки поступят в продажу в российские розни
24.05.2022 diHouse начинает поставки роботов-мойщиков окон Hobot

Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила портфель новым брендом Hobot. Роботы-мойщики окон тайваньского производителя начнут поставляться дистрибутором в федеральные торговые сети и на марке
06.09.2021 «Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse

ГК «Корус консалтинг» провела предпроектное обследование для компании diHouse (входит в группу «Ланит») и разработала план развития ИТ-систем. Изменения помогут бизнесу расширить присутствие в сфере электронной коммерции (e-commerce) и усилить рыночные позиции. К
20.04.2021 diHouse начала поставки вертикальных пылесосов Jimmy

10.02.2021 diHouse стала официальным дистрибьютором аксессуаров для смартфонов Rokform

илась целая экосистема мобильных аксессуаров для автомобилей, велосипедов, мотоциклов, занятий разными видами спорта и другими активностями. Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» в diHouse, сказала: «Аксессуары этого бренда — просто находка для активных людей и поклонников мото- и велоспорта. Причем качество и удобство продукции Rokform уже давно оценили за рубежом — аксе
24.12.2020 diHouse стала официальным дистрибьютором техники для дома Jimmy

diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель электроники под брендом Jimmy подписали соглашение о поставке бытовой техники в Россию. diHouse стала официальным дистрибьютором этого бренда и в декабре начала поставки пылесосов и очистителей воздуха Jimmу в российские федеральные торговые сети. Jimmу принадлежит компании Kingсl
24.09.2020 Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию

Компания diHouse (входит в группу компаний «Ланит») и китайский производитель Viomi заключили договор о поставке домашней техники, входящей в экосистему Xiaomi. diHouse стала первым официальным д
21.08.2020 DiHouse – первый официальный дистрибутор домашней техники Doni в России

Компания diHouse (входит в группу компаний «Ланит») заключила контракт на поставку в Россию из Китая домашней бытовой техники под брендом Doni. diHouse начнет отгрузку первых роботов-пылесосов эт
05.12.2018 Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса»

Владелец управляющей компании «Ланита» Предприниматель Филипп Генс стал владельцем 100% ООО «Ланит-холдинг» и 100% ООО «Дихаус», о чем свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». В ЕГРЮЛ эти сведения были отражены 3 декабря 2018 г. До этого Филиппу Генсу принадлежало 19% «Ланит-холдинга», доли в «Дихаус
17.02.2016 diHouse создал b2b-портал на базе платформы SAP Hybris

Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, и компания diHouse, игрок российского рынка ИТ-дистрибуции, объявили о внедрении комплексного решения для организации электронной коммерции на платформе SAP Hybris. Всего за 2 месяца после запуска объем п

Публикаций - 112, упоминаний - 112

Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 79
Apple Inc 11211 39
Xiaomi 1426 23
Samsung Electronics 9874 17
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 10
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 396 9
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 9
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 8
HP Inc. 5559 7
Lenovo Group 2216 7
Ланит - Treolan - Треолан - Ланит Дистрибуция 160 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8123 7
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 6
Dell EMC 4946 6
Intel Corporation 11750 6
Merlion - Мерлион 567 6
Ugreen 6 6
Qualcomm Technologies 1721 5
Microtek 51 5
BBK OPPO Electronics 356 4
BBK OnePlus 0 4
Yandex - Яндекс 6139 4
Inventive Retail Group 70 4
BBK Electronics Corp 294 4
Mixtech - Микстех - сеть сервисных центров 4 4
Huawei 3598 4
Umidigi - UMI 13 4
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 62 4
LaCie 72 3
SAP SE 4898 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2763 3
Microsoft Corporation 23868 3
Philips 2032 3
Fibrum 9 3
Dashboard Systems - Дэшборд Системс 15 3
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 402 3
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 265 3
Ланит - CleverDATA - КлеверДата 59 3
Redmond - Инновационные решения 106 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 264 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 16
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1007 12
re:Store 157 10
Связной ГК 1340 6
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 608 5
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 9 5
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 5
Евросеть 1397 5
Техносила - СервисТрейд 223 4
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 92 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 420 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 83 3
Kärcher - Karcher - Керхер 44 2
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 104 2
Белый Ветер 350 2
X5 Group 789 2
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 22 2
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго 58 2
Роснефть НК - нефтяная компания 471 2
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 131 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 2
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 1 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 382 1
Комус 78 1
TÜV Rheinland Group 105 1
Hilti - Хилти Дистрибьюшн 10 1
Kaspi Bank 9 1
Театр имени Ермоловой - Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой 6 1
Сбер - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 73 1
Dyson 114 1
NAVEE 1 1
НРЗ - Невинномысский радиаторный завод 1 1
Возрождение - Коммерческий банк 68 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 1
Верный - торговая сеть 266 1
Лента - Сеть розничной торговли 1745 1
Альфа-Банк 1550 1
Yamaha - Ямаха 102 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
МИД РФ - ФГУП ГлавУпДК при МИД России - Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса при МИД России 11 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 100 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 188 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 329 1
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 45 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 28 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 701 1
Правительство Москвы 1871 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2875 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 219 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 242 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 615 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 197 3
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 89 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 99 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 20 1
АЮР - Ассоциация юристов России 34 1
4CIO 743 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11527 74
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 3345 58
Аксессуары 3294 52
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21797 52
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 1406 45
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 7418 26
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 21
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 5204 19
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 7647 17
Наушники - Headphones 1894 16
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 7147 15
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 794 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20351 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies 4628 14
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 9031 13
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 13
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9331 12
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17223 12
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 995 11
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 10
5G - пятое поколение мобильной связи 3543 9
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1155 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 9
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 294 9
ОС - Операционная система - OS - Operating system 13692 9
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 968 9
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 373 8
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 667 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10175 8
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 1204 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 7844 8
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 641 7
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 3758 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 1800 7
USB Type-A - USB-A 223 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 7
USB Type-C - USB-C - USB 3 1452 7
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2348 6
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 1548 6
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 826 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6531 14
Google Android 12999 12
Apple Mac - Apple Macintosh 2739 11
Apple MacBook - серия ноутбуков 852 10
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 285 7
Apple iPhone 6 597 7
Apple iPhone 14 73 6
Microsoft Windows 14705 6
Xiaomi Mi Home 58 6
Apple iPad 3624 5
Linux OS 8523 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2270 4
Google Play - Google Store - Android Market 2599 4
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 138 4
Microsoft Windows 2000 940 4
Apple iPhone 4 730 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 420 4
Apple iOS 6908 4
Apple macOS 1792 4
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 37 3
Xiaomi Poco X - Серия смартфонов 61 3
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 226 3
Apple iPhone 5 706 3
Age of Kings 3459 3
Интерфакс СПАРК 172 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 3
Mobvoi Ticwatch 2 3
Xiaomi Viomi Cleaning Robot - серия беспроводных роботов-пылесосов 1 3
Apple iPhone 7 270 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2554 2
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 370 2
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 1 2
BBK OnePlus - Серия смартфонов 68 2
Apple Mac mini - неттоп 171 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 362 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 89 2
Apple iPhone SE - Серия смартфонов 177 2
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 631 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 1 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 338 2
Тарасов Андрей 18 7
Полоновская Ольга 6 6
Генс Георгий 72 5
Сюникаева Марина 4 4
Малютин Андрей 10 4
Морозова Любовь 4 4
Родный Юрий 5 4
Генс Филипп 36 3
Кацияев Юрий 3 3
Бутман Евгений 29 3
Пронин Алексей 9 2
Семушина Людмила 16 2
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