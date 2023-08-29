Ланит diHouse Дихаус
diHouse — мультиканальный поставщик цифровых технологий. Компания занимается дистрибуцией, розничными и корпоративными поставками смартфонов, мобильных и настольных компьютеров, бытовой техники, оборудования для геймеров, цифровых гаджетов и аксессуаров. В портфеле diHouse свыше 100 брендов мировых производителей, а партнерская сеть насчитывает более 1000 компаний в России и странах СНГ. Компания основана в 1996 году и входит в группу компаний ЛАНИТ.
- Оборот в 2021 году составил 111,3 млрд рублей, включая НДС
- Оборот в 2022 году составил 73,7 млрд рублей, включая НДС
|29.08.2023
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diHouse представляет электросамокаты NAVEE
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале работы с брендом NAVEE, занимающимся проектированием и производством электросамокатов. diHouse представляет на российским рынке четыр
|25.07.2023
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DiHouse представила на российском рынке новые продукты Ugreen
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представила на российском рынке новые продукты Ugreen: мобильные зарядные станции, солнечные панели, мощный внешний аккумулятор и сумки. Техника и аксессуары б
|24.07.2023
|Роботы-пылесосы Roborock серии S8 теперь в diHouse
|30.05.2023
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Новые Bluetooth-адаптеры от UGREEN в России
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет новинки от бренда UGREEN — Bluetooth-адаптеры для ПК. В данный момент доступны следующие новинки для ПК: USB-адаптер Bluetooth 4.0 US192, USB-адап
|26.05.2023
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«Убийцы флагманов» официально приехали в Россию. Начался массированный импорт смартфонов OnePlus
OnePlus добрался до России Отечественный дистрибьютор diHouse (входит в группу «Ланит») сообщил CNews о начале крупномасштабного импорта в Россию смартфонов популярного бренда OnePlus. Это китайский производитель, который входит в холдинг ВВК наря
|26.05.2023
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Смартфоны и аксессуары OnePlus теперь в diHouse
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с брендом OnePlus. В рамках соглашения diHouse будет представлять на российском рынке смартфоны и на
|25.05.2023
|Смартфон Xiaomi Redmi Note 12S доступен в diHouse
|04.05.2023
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Смартфон Samsung A24 теперь и в России
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале продаж на российском рынке нового смартфона Samsung A24, дополняющего линейку аппаратов А-серии, предназначенных для массового пользователя.
|25.04.2023
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diHouse представила аксессуары Ugreen для мобильной съемки
защищает прибор от падения. Утолщенная губка под сеткой обеспечивает дополнительную шумоизоляцию и сводит вероятность появления эха на нет. Ольга Полоновская, руководитель департамента «Аксессуары» в diHouse, сказала: «Новинки Ugreen обладают всем необходимым для ведения популярного блога, и по качеству устройства ничем не уступают другим популярным брендам. С гаджетами Ugreen легко открыть
|21.04.2023
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diHouse представляет новые поступления проекторов Wanbo
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о новых поставках портативных проекторов китайского производителя Wanbo на российский рынок. Наряду с уже представленными моделями теперь доступны но
|19.04.2023
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diHouse открывает шоурум diHouse Pro
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет об открытии шоурума diHouse Pro, где будут
|23.03.2023
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diHouse берет сервисную поддержку Apple на себя
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») объявляет о начале собственной сервисной поддержки для всех устройств Apple, ввезенных ею в Россию. Об этом CNews сообщили представители diHouse. С март
|17.02.2023
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diHouse открывает направление DIY
Компания diHouse расширяет сферу деятельности, выделив в своем бизнесе отдельное направление «Дом, сад и ремонт» (DIY). По итогам 2022 г. рынок DIY показал результаты всего на несколько процентов ниже,
|09.02.2023
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diHouse представляет экшн-камеры AKASO
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке новые линейки экшн-камер AKASO. Бренд AKASO предлагает доступные экшн-камеры, которые «поймают» и передадут приключения и впеч
|08.02.2023
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diHouse представляет новые смартфоны от Umidigi
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») представляет на российском рынке три смартфона от китайского производителя Umidigi для разных категорий пользователей: Power 7 Max cо встроенным аккумулятором
|31.01.2023
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diHouse представляет новые наушники Sudio
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») начинает поставки на российский рынок новых моделей беспроводных наушников B1, N2 и N2 Pro шведского бренда Sudio. Об этом CNews сообщили представители «Ланит»
|21.12.2022
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diHouse начинает поставки смарт-часов Mobvoi
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель электронных устройств Mobvoi подписали дистрибьюторское соглашение. Новые модели смарт-часов серии TicWatch уже доступны для заказа.
|19.12.2022
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diHouse начинает поставки ноутбуков Rombica
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала эксклюзивный дистрибьюторский договор с брендом Rombica на поставку ноутбуков. Модели серии myBook Eclipse уже доступны для заказа. Об этом CNews соо
|16.12.2022
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diHouse представляет новые хабы j5create с поддержкой USB4
Компания diHouse представляет новинки от бренда-новатора j5create: модели хабов для Windows и MAC с новым стандартом USB4. Устройства уже доступны к заказу. Об этом CNews сообщили представители diHou
|15.12.2022
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diHouse начинает поставки смартфонов Oppo
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») подписала дистрибьюторское соглашение с Oppo, брендом по производству смартфонов и умных устройств. Для заказа уже доступны последние модели Oppo A17 и A17К. О
|09.12.2022
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DiHouse начинает поставки проекторов Wanbo
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») заключила контракт на поставку портативных проекторов китайского бренда Wanbo. Три модели станут доступны для заказа в ближайшее время. Об этом CNews сообщили
|06.12.2022
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DiHouse и RED Solutions объявляют о запуске бренда RED
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и RED Solutions представляют на российском рынке новый международный бренд товаров RED – линейку бытовой техники и электроники, комплекс решений для современно
|06.12.2022
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Беженцы из Redmond выпустили собственный бренд бытовой техники
Новый бренд-конкурент На полках российских магазинах появится бытовая техника и электроника нового российского бренда Red, сообщается на сайте крупного дистрибутора электроники DiHouse. Компания, которая входит в группу «Ланит», представила бренд Red в партнерстве с Red Solutions. Первая партия товаров RED поступит в розницу в начале декабря 2022 г. В продуктовую лине
|02.12.2022
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DiHouse представляет новые ноутбуки MAIBENBEN на российском рынке
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и производитель ноутбуков из Китая MAIBENBEN, подписавшие дистрибьюторское соглашение в августе 2022 г., выводят на российский рынок целую россыпь новых моделе
|17.11.2022
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DiHouse начинает поставки аксессуаров ACEFAST
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель аксессуаров для электроники ACEFAST подписали дистрибьюторское соглашение. В ассортименте бренда представлены зарядные устройства для
|14.11.2022
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DiHouse начинает поставки смартфонов UMIDIGI
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель смартфонов UMIDIGI подписали дистрибьюторское соглашение. Популярные модели бренда станут доступны для заказа в ближайшее время. Об э
|31.08.2022
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DiHouse начинает поставки игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель игровых смартфонов и аксессуаров Black Shark подписали дистрибьюторское соглашение. Последние флагманские модели – Black Shark 5 и Bl
|17.08.2022
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DiHouse начинает поставки ноутбуков MAIBENBEN
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель ноутбуков MAIBENBEN подписали дистрибьюторское соглашение. Уже сейчас Maibenben X558, одна из флагманских моделей, доступна для заказ
|30.06.2022
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DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда KissKissFish
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайская марка аксессуаров для напитков KissKissFish подписали партнерское соглашение. Стильная и функциональная коллекция термокружек, чайников и термобуты
|16.06.2022
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DiHouse стал официальным дистрибьютором бренда Ugreen
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель аксессуаров и электронных гаджетов Ugreen подписали дистрибьюторское соглашение. Поставки товара в федеральные торговые сети и на мар
|09.06.2022
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DiHouse начинает поставку систем видеонаблюдения Ezviz
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») заключила контракт на поставку систем видеонаблюдения китайского бренда Ezviz. Видеокамеры, умные дверные звонки и глазки поступят в продажу в российские розни
|24.05.2022
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diHouse начинает поставки роботов-мойщиков окон Hobot
Компания diHouse (входит в группу «Ланит») пополнила портфель новым брендом Hobot. Роботы-мойщики окон тайваньского производителя начнут поставляться дистрибутором в федеральные торговые сети и на марке
|06.09.2021
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«Корус консалтинг» разработала план развития ИТ-систем diHouse
ГК «Корус консалтинг» провела предпроектное обследование для компании diHouse (входит в группу «Ланит») и разработала план развития ИТ-систем. Изменения помогут бизнесу расширить присутствие в сфере электронной коммерции (e-commerce) и усилить рыночные позиции. К
|20.04.2021
|diHouse начала поставки вертикальных пылесосов Jimmy
|10.02.2021
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diHouse стала официальным дистрибьютором аксессуаров для смартфонов Rokform
илась целая экосистема мобильных аксессуаров для автомобилей, велосипедов, мотоциклов, занятий разными видами спорта и другими активностями. Ольга Полоновская, руководитель направления «Аксессуары» в diHouse, сказала: «Аксессуары этого бренда — просто находка для активных людей и поклонников мото- и велоспорта. Причем качество и удобство продукции Rokform уже давно оценили за рубежом — аксе
|24.12.2020
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diHouse стала официальным дистрибьютором техники для дома Jimmy
diHouse (входит в группу «Ланит») и китайский производитель электроники под брендом Jimmy подписали соглашение о поставке бытовой техники в Россию. diHouse стала официальным дистрибьютором этого бренда и в декабре начала поставки пылесосов и очистителей воздуха Jimmу в российские федеральные торговые сети. Jimmу принадлежит компании Kingсl
|24.09.2020
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Компания diHouse начала поставки техники Viomi в Россию
Компания diHouse (входит в группу компаний «Ланит») и китайский производитель Viomi заключили договор о поставке домашней техники, входящей в экосистему Xiaomi. diHouse стала первым официальным д
|21.08.2020
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DiHouse – первый официальный дистрибутор домашней техники Doni в России
Компания diHouse (входит в группу компаний «Ланит») заключила контракт на поставку в Россию из Китая домашней бытовой техники под брендом Doni. diHouse начнет отгрузку первых роботов-пылесосов эт
|05.12.2018
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Филипп Генс собрал в своих руках 100% «Ланита» и «Дихауса»
Владелец управляющей компании «Ланита» Предприниматель Филипп Генс стал владельцем 100% ООО «Ланит-холдинг» и 100% ООО «Дихаус», о чем свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». В ЕГРЮЛ эти сведения были отражены 3 декабря 2018 г. До этого Филиппу Генсу принадлежало 19% «Ланит-холдинга», доли в «Дихаус
|17.02.2016
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diHouse создал b2b-портал на базе платформы SAP Hybris
Компания SAP, мировой разработчик корпоративных приложений, и компания diHouse, игрок российского рынка ИТ-дистрибуции, объявили о внедрении комплексного решения для организации электронной коммерции на платформе SAP Hybris. Всего за 2 месяца после запуска объем п
Ланит упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Тарасов Андрей 18 7
|Полоновская Ольга 6 6
|Генс Георгий 72 5
|Сюникаева Марина 4 4
|Малютин Андрей 10 4
|Морозова Любовь 4 4
|Родный Юрий 5 4
|Генс Филипп 36 3
|Кацияев Юрий 3 3
|Бутман Евгений 29 3
|Пронин Алексей 9 2
|Семушина Людмила 16 2
|Малышев Дмитрий 6 2
|Якушкин Дмитрий 3 2
|Пантелеев Антон 25 2
|Бестаев Александр 2 2
|Кусков Денис 219 2
|Макеев Николай 3 2
|Михалев Виктор 4 2
|Голубев Кирилл 2 2
|Киляков Александр 5 2
|Цариковский Андрей 17 2
|Долмацкий Яков 4 2
|Кравченко Дмитрий 42 2
|Аубекиров Мурад 2 2
|Слюсар Ирина 5 2
|Сафронов Юрий 63 2
|Коптелов Андрей 103 2
|Шершнев Валерий 3 2
|Васильев Кирилл 16 2
|Соловьев Владимир 104 2
|Клименко Татьяна 2 2
|Разумовский Дмитрий 97 2
|Агамян Сергей 4 2
|Кузнецов Андрей 50 2
|Дрожжинов Владимир 30 2
|Воинов Сергей 13 2
|Новиков Александр 34 2
|Миклушевский Владимир 17 2
|Наумов Дмитрий 12 2
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