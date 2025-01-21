Бабина Ирина
|21.01.2025
|Цены на ПК и смартфоны в России с начала года взлетели на 15%. Подешевели только макбуки 1
|21.10.2024
|Время бежать в магазин. Россия на пороге резкого подорожания электроники. Скоро ноутбук будет трудно купить без кредита 1
Бабина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - diHouse - Дихаус 189 1
|Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 2050 1
|МегаФон 8807 1
|Известия ИД 625 1
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