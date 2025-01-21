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Бабина Ирина



21.01.2025 Цены на ПК и смартфоны в России с начала года взлетели на 15%. Подешевели только макбуки 1
21.10.2024 Время бежать в магазин. Россия на пороге резкого подорожания электроники. Скоро ноутбук будет трудно купить без кредита 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Бабина Ирина и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - diHouse - Дихаус 189 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 2050 1
МегаФон 8807 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 77 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4746 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14389 2
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1250 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24456 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3010 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24126 1
Погудалов Алексей 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 144235 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6963 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3143 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47996 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6699 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24086 1
Налогообложение - НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 272 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
Известия ИД 625 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335654, в очереди разбора - 773242.
Создано именных указателей - 166239.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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