У России собственная гордость. В стране на 20% подешевели ноутбуки и смартфоны, несмотря на санкции и ключевую ставку

Цены на гаджеты в России снизились на 10-20%. В первую очередь это коснулось ноутбуков и смартфонов, и западные санкции вкупе с действиями Центробанка по повышению ключевой ставки пока не в силах этому помешать. Причин тому несколько, но падение цен может оказаться очень сильно временным.

Кто виноват

В России зафиксировано резкое снижение цен на востребованные среди россиян устройства, в первую очередь на ноутбуки. Устройства подешевели на 10-20% на фоне цен в январе и феврале 2025 г. в зависимости от своего класса, и это при том факте, что значительная часть техники в настоящее время завозится по параллельному импорту, то есть по запутанным логистическим схемам, негативно влияющим на итоговые цены.

Также нельзя забывать, что в России сейчас действует исторически рекордная ключевая ставка Центробанка – 21%. Чем она выше, тем выше проценты по кредитам для населения и бизнеса, а дистрибьюторы и ритейлеры закупают технику чаще всего именно в кредит.

Как пишут «Известия», происходящее может быть связано с несколькими факторами. Опрошенные изданием эксперты полагают, что всему виной в первую очередь курс рубля, который в последнее время укрепляется. Если 29 ноября 2024 г. один доллар США стоил 109,6 руб., то спустя пять месяцев, 22 апреля 2025 г., он стоит 80,8 руб. (данные Банка России).

Новое явление

Цены на технику стали падать лишь недавно – весной 2025 г. Они сократились на 10-20% в сравнении с январем и февралем 2025 г. , утверждают приближенные к ритейлерам и дистрибьюторам источники издания. Снижение розничных цен приблизительно на 20% от зимних подтвердила изданию и руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина.

Фото: pressahotkey / FreePik Вполне возможно, нынешнее падение цен на ноутбуки окажется очень скоротечным

За этот короткий период стать более доступными смогли ноутбуки, наушники, смартфоны и целый ряд других видов техники. Опрошенные изданием эксперты отметили, что, посмотрев на курс доллара, первыми цены стали снижать небольшие продавцы. Их примеру последовали и крупные ритейлеры – не исключено, что по причине нежелания терять потенциальных покупателей.

Никакого профита

Еще одна потенциальная причина снижения цен на технику – ритейлеры ждут новых поставок устройств, которые были закуплены по новым ценам. А поскольку склады не бесконечные, полки нужно освобождать от ранее завезенного товара.

Следствием этого являются, в том числе, и многочисленные акции в магазинах электроники, отмечают собеседники издания, отметив, что закупленный по старым ценам товар, особенно ноутбуки, ритейлеры вынуждены продавать себе в убыток.

Также источники «Известий» подчеркнули, что ритейлеры закупили избыточное количество техники. Из-за высокой ставки Центробанка россияне, планировавшие купить, к примеру, смартфон или ноутбук в кредит, отложили покупку в ожидании укрепления рубля и падения цен, чтобы не платить банку крупные суммы по процентам.

Бежать в магазин пока рано

Бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк сказал изданию, что никакого «повального падения» цен на мобильные ПК нет и в помине. «Это не является устойчивой тенденцией, а свидетельствует, скорее, о маркетинговых активностях или распродаже ритейлеров», – отметил он.

Представители ритейлера «М.Видео-Эльдорадо» привели изданию свои причины происходящего. В первую очередь они подчеркнули, что упала средняя стоимость техники, и отметили, что это следствие обновления ассортимента. Также они упомянули укрепление рубля, новые условия «широкую промоактивность, обеспечивающую дополнительную доступность устройств для покупателей», пишут «Известия».

Отметим, что снижение цен на ноутбуки затронуло и маркетплейсы, в частности, Wildberries. «При этом мы не отмечаем четкой привязки к категории или к конкретной модели. Частично снижение объясняется укреплением рубля. Наибольшее влияние колебания курса оказывают на такие товары, как смартфоны (в частности, Apple, Samsung), планшеты, беспроводные наушники, а также на нишевую бытовую технику, например от Dyson», – сообщили CNews представители маркетплейса.

Нет ничего постоянного

По прогнозам опрошенных изданием участников рынка, дальнейшего падения цен от поставщиков ожидать не стоит». Такого мнения придерживается, в частности, Ирина Бабина.

«В то же время спрос упал на 40–50%, – сказал изданию Артур Махлаюк. – Среди основных причин можно выделить прекращение продаж в кредит, на долю которых обычно приходится до 30% всех покупок электроники. Кроме того, многие предпочитают держать деньги на депозитах ввиду высокой ключевой ставки, в результате чего откладывают приобретение новой техники. В ближайшие месяцы на корректировку цен могут повлиять макроэкономические факторы, в том числе окрепший рубль. При этом стоит отметить, что преддверие майских праздников — это время традиционного снижения покупательской активности».

По оценке других собеседников издания, цены на технику в российских магазинах продолжат падать только в случае «улучшения геополитической ситуации». Это приведет к возвращению частично бежавших из России компаний, коих очень много – Asus, Acer, Apple, Dell, HP, Samsung, Sony и многие другие. Это сделает ненужными сложные схемы поставок по параллельному импорту, которые сейчас вносят свою лепту в удорожание техники.