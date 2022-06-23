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Последствия параллельного импорта. В России взлетели цены на всю технику

Российские ритейлеры начали массовый ввоз техники по новому параллельному импорту. «Серые» гаджеты внезапно оказались на 10-20% дороже в сравнении с ценами до 24 февраля 2022 г., хотя на тот момент официальный курс доллара был выше. К тому же некоторые сети еще не исчерпали «докризисные» запасы закупок, но цены все равно подняли.

С параллельным импортом все непросто

В России начались массовые поставки техники, ввезенной на условиях параллельного импорта, сообщил «Коммерсант». За возможность пользоваться гаджетами, производители которых покинули российский рынок, россиянам придется немало переплатить.

По информации издания, в числе первых, кто начал широкое распространение иностранной техники, импортированной по новым правилам, стал ритейлер «Связной». Разница в цене составляет 10-20% в сравнении со стоимостью тех же моделей до 24 февраля 2022 г. Для сравнения, сеть DNS сразу после начала кризиса и задолго до параллельного импорта подняла цены на весь свой ассортимент на 30%.

Причины, по которым россияне будут вынуждены доплачивать за пользование гаджетами, которые еще четыре месяца назад стоили значительно дешевле при существенно более высоком официально курсе доллара, ритейлер не раскрывает. Более того, у «Связного», как сообщил изданию президент ритейлера Алексей Вуколов, еще есть запасы техники, купленной до начала конфликта России и Украины. С его слов, их хватит еще на два-три месяца.

«Связной» предложил россиянам смартфоны Samsung и Apple, включая iPhone последнего поколения – линейку iPhone 13, вышедшую в сентябре 2021 г. Также в перечне игровые приставки Sony, Microsoft и Nintendo. В общей сложности речь идет о более 100 устройствах.

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На момент публикации материала не было известно, кто из российских дистрибьюторов поставляет «Связному» санкционную технику, и через какие именно страны она поступает на территорию России. Гарантия производителя на нее не распространяется.

Хитрый российский импорт

Параллельный импорт – это классический «серый» импорт, существовавший в России и до того, как страну и все ее население иностранные государства ввергли в пучину антироссийских санкций. Он подразумевает ввоз на территорию страны той или иной продукции без разрешения правообладателя. Разница в данном случае лишь в том, что параллельный импорт легализован российскими властями.

Существует список из 200 иностранных брендов, техника которых допущена к легальному ввозу. Первые пробные поставки начались в последних числах мая 2022 г.

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Власти решили легализовать «серый» импорт ввиду отсутствия в России компаний, выпускающих устройства, способных на равных конкурировать с иностранными. К примеру, за 15 лет своего существования iPhone так и не обзавелся российскими аналогами. То же касается и компьютерной техники и даже игровых приставок – в мире не существует российских заменителей Microsoft Xbox или х86-процессоров Intel, которая отказалась вести бизнес на территории России.

Вопрос с гарантией улажен, но риски остаются

Представители ритейлера сообщили изданию, что ввезенная по новым правилам иностранная техника без гарантии не останется. В данном случае ее предоставляет не производитель, а непосредственно сам «Связной». Также в компании заверили, что пользователи не окажутся в ситуации, в которой из «серый» смартфон может быть удаленно заблокирован вендором. Как сообщал CNews, это с некоторой долей вероятности ждет владельцев «серых» смартфонов Samsung. Помимо этого, корейская компания LG имеет опыт отключения смарт-функций своих телевизоров, ввезенных в Россию по неофициальным каналам. Samsung тоже умеет так.

«Все эти товары предназначены только для стран ЕАЭС, поэтому проблем с активацией устройств не будет. На все девайсы распространяется сервисное обслуживание», – сообщили изданию в «Связном». Затраты на гарантийное обслуживание возьмет на себя дистрибьютор.

Открытым теперь остается лишь вопрос скорости гарантийного и пост-гарантийного ремонта и обслуживания. CNews писал, что менее чем через четыре месяца после ухода компании Apple с российского рынка в стране возник дефицит запчастей для ее смартфонов. В авторизованных сервисных центрах ощущается острая нехватка экранов и аккумуляторов – в силу специфики современных смартфонов именно эти компоненты выходят из строя в них чаще всего.

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Пользователям приходится днями и неделями ждать ремонта, который прежде выполнялся в день обращения в сервис-центр. В некоторых случаях они и вовсе получают отказ ввиду отсутствия необходимых запчастей.

Эльяс Касми

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