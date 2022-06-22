Санкционные iPhone нечем ремонтировать. В России заканчиваются запчасти для техники Apple

Авторизованные сервисные центры Apple столкнулись с нехваткой комплектующих для ремонта техники компании, в частности, iPhone. Наиболее серьезным оказался дефицит батарей и экранов – если раньше их замена осуществлялась в день обращения пользователя, то теперь задержка с поставками растягивается на несколько дней. Эксперты полагают, что это продлится как минимум до конца лета 2022 г.

iPhone нечем ремонтировать

В России возник дефицит запчастей для смартфонов Apple. Запас комплектующих тает, что приводит к невозможности оперативного ремонта устройств. Пользователям все чаще приходится ждать несколько дней, а в некоторых случаях из-за отсутствия нужной запчасти ему и вовсе могут отказать в ремонте, пишут «Известия».

Наибольшая проблема возникла с экранами и аккумуляторами – двумя компонентами, выходящими из строя чаще всего, притом не только в iPhone, а в принципе в подавляющем большинстве современных смартфонов. Их нехватка образовалась в авторизованных сервисных центрах Apple. Насколько серьезна ситуация с дефицитом компонентов в частных мастерских, на момент публикации материала известно не было.

Чинить iPhone становится не только дорого, но еще и долго

Apple стала одной из первых компаний, покинувших Россию после 24 февраля 2022 г. Сбежав, она полностью прекратила поставки и продажи своей техники, а также стала чинить различные препятствия работе авторизованных сервисных центров. На 22 июня 2022 г. iPhone и прочие свои товары Apple по-прежнему не завозила в Россию, но все они попали в список легализованного властями параллельного («серого») импорта.

Общая проблема

Нехватка компонентов распространяется не только на самые новые модели iPhone. Для примера, на iPhone 12 Pro Max почти двухлетней давности оказалось затруднительно найти аккумулятор. Сервисные центры заявляют о необходимости подождать от трех до пяти рабочих дней. Как сообщили изданию представители одного из сервисных центров в нынешних реалиях замена АКБ в iPhone осуществляется по усложненной схеме – после приема смартфона в сервисном центре его направляют в представительство Apple, где происходит ремонт, после чего смартфон возвращается в сервис-центр и выдается владельцу. «Если раньше заменить аккумулятор можно было в день обращения, то теперь процесс заметно усложнился, поскольку нарушена логистика», – сообщили «Известиям» представители сервиса.

На нехватку аккумуляторов для смартфонов Apple указывают многие крупные авторизованные сервисные центры. Со слов их представителей, АКБ в наличии нет, и их приходится ждать вплоть до семи рабочих дней, поскольку они выписываются под заказ, притом в некоторых случаях задержка с поставками может увеличиться.

В аналогичном ключе ситуация развивается и с экранами. По мнению опрошенных изданием экспертов, в ближайшем будущем, как минимум в перспективе следующих двух месяцев, в лучшую сторону ничего не изменится.

Параллельный импорт спасет

За ремонтом аккумуляторов и экранов нередко обращаются пользователи, чьи устройства еще находятся на гарантии. В Россию iPhone и другая техника Apple на момент публикации материала завозились по правилам параллельного импорта, Но ремонтировать такие гаджеты по гарантии сама Apple не собирается.

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В службе техподдержки Apple заявили изданиям, что гарантия самой Apple на подобные устройства не распространяется. Со слов представителей компании, все вопросы о гарантийном ремонте «серых» гаджетов следует задавать авторизованным сервисным центрам.

«В России официально обслуживаются только те товары, которые ввезены с согласия производителя, а именно те, на которых есть маркировка “Ростест”. В случае с iPhone 13 это модели A2635, A2640, A2645», – сказали сотрудники техподдержки Apple. Маркировку A2635, A2640, A2645 имеют смартфоны iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max 2021 года выпуска, ввезенные на рынки стран ЕАЭС – России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Между тем, обратиться за гарантийным ремонтом владелец «серого» iPhone или MacBook все же может, но не в Apple, а в магазин, где устройство было приобретено. «Проблема с отсутствием запчастей на ввезенные в рамках параллельного импорта товары — это проблема продавца, – сообщил изданию член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Ефим Казанцев. – Потребитель может требовать замену товара, соразмерного уменьшения покупной цены, возмещения расходов на исправление недостатков сторонним сервисом, а также на возврат уплаченной за товар суммы».

Это подтвердили и представители ритейлеров. «Все представленные на площадках “М.Видео” и “Эльдорадо” товары имеют действующие сертификаты соответствия, полностью отвечают российскому законодательству и имеют гарантийную поддержку», – заявили CNews представители «М.Видео-Эльдорадо». Аналогичное заявление сделали и в «Связном».