АЮР Ассоциация юристов России
АЮР и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 9
|Журавлев Александр 15 7
|Мишустин Михаил 676 6
|Едидин Борис 13 5
|Хинштейн Александр 142 4
|Савельев Александр 39 4
|Перевалов Вадим 4 4
|Катков Павел 29 4
|Горелкин Антон 93 3
|Груздев Владимир 13 3
|Шадаев Максут 1009 3
|Мизулина Екатерина 14 3
|Мизулина Елена 23 3
|Казанцев Ефим 4 3
|Лашин Ренат 69 2
|Казарян Карен 74 2
|Семенов Анатолий 32 2
|Тумусов Федот 9 2
|Чернышенко Дмитрий 565 2
|Боярский Сергей 25 2
|Дарбинян Саркис 37 2
|Комлев Николай 95 2
|Успенский Михаил 4 2
|Орехович Александра 13 2
|Кравченко Дмитрий 42 2
|Кузнецов Павел 37 2
|Лебедь Сергей 22 2
|Масалович Андрей 22 2
|Хайретдинов Рустэм 82 2
|Батранков Денис 8 2
|Шевцов Дмитрий 8 2
|Хасин Евгений 20 2
|Сафонов Лука 15 2
|Панов Вадим 9 2
|Матвеев Лев 64 1
|Оганесян Ашот 122 1
|Собянин Сергей 382 1
|Белоусов Андрей 140 1
|Прибочий Михаил 44 1
|Кудрин Алексей 124 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
|IDC - International Data Corporation 4910 1
|Автостат 32 1
|GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 20 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.