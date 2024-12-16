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АЮР Ассоциация юристов России



16.12.2024 Власти ужесточают требования к российскому ПО. Программы должны работать минимум с двумя суверенными ОС – без этого в реестр не пустят 1
28.11.2024 В России на 39% увеличился спрос на блокчейн-юристов в 2024 году 1
17.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
08.10.2024 Конференция «Сохранить все: безопасность информации» 1
16.09.2024 Разработаны новые правила оказания услуг мобильной связи россиянам и иностранцам 1
08.08.2024 Российский ИТ-разработчик ведет войну за знаменитый бренд Grundig 1
12.01.2024 Россиян принудительно лишают связи. За три месяца власти заблокировали сотни тысяч мобильных номеров. Опрос 1
18.10.2023 Исследование Moscow Digital School: более 80% юристов выступили за регулирование дипфейков в России 1
05.10.2023 Юристы и ИТ-отрасль предложили создать реестр иностранных НКО, ведущих деструктивную деятельность в России 1
28.09.2023 В России появится реестр алиментщиков. Имена злостных неплательщиков будут раскрыты для всех 1
25.09.2023 В конце октября в Московской области пройдет I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи 1
30.05.2023 У недружественных правообладателей не примут в России иски за нарушение копирайта 1
06.03.2023 Роскомнадзор: Компании слишком много знают об интернет-пользователях 1
17.02.2023 Российские сервисные центры Apple наотрез отказываются ремонтировать заграничные MacBook и iPhone 1
12.07.2022 Бизнес могут заставить передавать данные российских граждан Правительству без обезличивания и бесплатно 1
07.07.2022 Российские компании выстроились в очередь, чтобы вернуть свои деньги за иностранное ПО 1
22.06.2022 Санкционные iPhone нечем ремонтировать. В России заканчиваются запчасти для техники Apple 1
21.06.2022 На экспорт российского ПО нужны деньги, но Минфин блокирует господдержку 1
15.06.2022 Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов 1
30.05.2022 Дочка Мизулиной требует ввести в Рунете «превентивные блокировки» сайтов без суда 1
25.05.2022 Власти собрались контролировать персональные данные россиян по всему миру 1
11.05.2022 Власти обяжут российский бизнес против его воли подключаться к ГосСОПКА. Компании резко протестуют 1
26.04.2022 Власти потребовали установить зарядки для электромобилей на каждой российской парковке 1
21.04.2022 Криптобиржа Binance объявила гонения на пользователей из России 1
06.09.2021 Минцифры подготовило для ИТ-компаний инструкцию, как получить налоговые льготы 1
30.08.2021 Власти пишут закон, который перевернет кверху дном Facebook, «Вконтакте» и YouTube 1
06.04.2021 Россия готовится к жесткой борьбе с криптовалютой. Граждан заставят докладывать властям о каждом токене 1
25.03.2021 Граждан России перестанут пускать в соцсети без паспорта. Роскомнадзор уже запустил процедуру 1
24.03.2021 «Билайн» выставил на продажу данные об абонентах по номерам их телефонов 1
08.02.2021 Власти обяжут зарубежные ИТ-компании иметь представительства в России 1
04.02.2021 Власти разрешают силовикам следить за россиянами без разрешения суда 1
11.01.2021 Слежка за москвичами выходит на новый уровень. Власти начнут собирать данные об их деньгах, собаках и котиках 1
17.12.2020 Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры 1
11.11.2020 Власти России хотят отобрать у искусственного интеллекта авторские права 1
05.11.2020 Разработчики просят у властей не выгонять из России Apple и Google своим мудрым законодательством 1
01.09.2020 В России готовится людоедский закон против Apple и Google 1
25.06.2020 Минкомсвязи хочет поднять НДС на ПО, чтобы «обнулить» «самые низкие налоги в мире» для ИТ-компаний 1
03.06.2020 Власти в 10 раз увеличат штрафы за утечки персональных данных 1
21.11.2019 Крупные интернет-магазины обеспечат возможность оплачивать покупки картой «Мир» 1
12.02.2013 В администрации Томской области создан департамент по развитию информационного общества 1

Публикаций - 41, упоминаний - 41

АЮР и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11775 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
Apple Inc 12101 5
МегаФон 8805 5
Ростелеком 9701 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 4
Microsoft Corporation 24625 3
InfoWatch - Инфовотч 1014 3
X Corp - Twitter 2845 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 2
Yandex - Яндекс 7340 2
Samsung Electronics 10255 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Fortnite 76 1
SearchInform - СёрчИнформ - ранее СофтИнформ 407 1
Крок - Croc 1777 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 150 1
Adobe Systems 1549 1
Epic Games 154 1
SAP SE 5279 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 800 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Google Russia - Гугл Россия 178 1
Рексофт - Reksoft 419 1
МегаФон Сибирь - МегаФон Сибирский филиал 56 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 1
Telegram Group 1983 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Broadcom - VMware 2359 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Merlion - Мерлион 793 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
Coinbase 58 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 963 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
EPIC Telecom Invest 201 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 645 1
Связной ГК 1369 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ОрдерКом 13 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 121 1
Hyundai Motor Company 383 1
Tesla Motors 396 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 269 1
Volkswagen Audi Group 207 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 172 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 237 1
Открытый код АНО - Центр развития экосистемы разработки и использования программного обеспечения 11 1
Grundig 41 1
Резонанс НПП 370 1
Феррони ГК - Феррони Инжиниринг 2 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 435 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 13
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 10
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 6
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 5
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Судебная власть - Judicial power 2311 3
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
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Совет при президенте Российской Федерации 199 2
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Правительство РФ - Комиссия по законопроектной деятельности 15 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Минцифры РФ - Департамент обеспечения кибербезопасности (ДОК) 16 2
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 340 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 567 1
Правительство Москвы - ЦОДД Москвы - Центр организации дорожного движения Правительства Москвы - Безопасный транспорт Инновационный центр - ситуационный центр 44 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
Единая Россия - Политическая партия 293 2
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 101 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 256 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 61 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 153 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Linux Foundation 185 1
Альянс по защите детей в цифровой среде 15 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 13
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PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 976 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 2
Google Android 13994 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 549 4
Apple iOS 7809 3
Apple - App Store 2890 3
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 3
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 670 3
Google Play - Google Store - Android Market 3291 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 237 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3217 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 2
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 2
Apple macOS 2059 1
Apple Pay 489 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
HPE ArcSight ESM SIEM - HPE ArcSight Enterprise Security Manager SIEM - HPE SIRM - HPE Security Intelligence and Risk Management 107 1
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 55 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Помощник Москвы - приложение 14 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 468 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
Мамба - Mamba - Единая служба знакомств и общения 131 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ЕИС - Единая информационная система 8 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 60 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 931 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Миа - Виртуальный помощник 25 1
Apple iPhone 6 4862 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Huobi Global - криптовалютная биржа 13 1
Nissan Leaf - электромобиль 51 1
Tata Motors - Jaguar I-PACE - электрический кроссовер - электромобиль 11 1
Путин Владимир 3171 9
Журавлев Александр 15 7
Мишустин Михаил 676 6
Едидин Борис 13 5
Хинштейн Александр 142 4
Савельев Александр 39 4
Перевалов Вадим 4 4
Катков Павел 29 4
Горелкин Антон 93 3
Груздев Владимир 13 3
Шадаев Максут 1009 3
Мизулина Екатерина 14 3
Мизулина Елена 23 3
Казанцев Ефим 4 3
Лашин Ренат 69 2
Казарян Карен 74 2
Семенов Анатолий 32 2
Тумусов Федот 9 2
Чернышенко Дмитрий 565 2
Боярский Сергей 25 2
Дарбинян Саркис 37 2
Комлев Николай 95 2
Успенский Михаил 4 2
Орехович Александра 13 2
Кравченко Дмитрий 42 2
Кузнецов Павел 37 2
Лебедь Сергей 22 2
Масалович Андрей 22 2
Хайретдинов Рустэм 82 2
Батранков Денис 8 2
Шевцов Дмитрий 8 2
Хасин Евгений 20 2
Сафонов Лука 15 2
Панов Вадим 9 2
Матвеев Лев 64 1
Оганесян Ашот 122 1
Собянин Сергей 382 1
Белоусов Андрей 140 1
Прибочий Михаил 44 1
Кудрин Алексей 124 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Германия - Федеративная Республика 12682 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 2
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Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1353 1
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
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