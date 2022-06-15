Пользователи сервиса Skillbox, принадлежащего VK, требуют вернуть им десятки миллионов

С февраля 2022 г. десятки клиентов по всей России подали иски к образовательной платформе Skillbox на общую сумму 22,6 млн руб. Бывшие пользователи ресурса требуют возврата стоимости курса после расторжения договора. Большинство в сети жалуется на немногочисленные материалы курса, долгие ответы преподавателей и техподдержки. Несмотря на иски, а также перепродажу курсов Skillbox на «Авито» и группы в соцсетях, посвященные возврату денег за обучение, количество платящих за курсы клиентов платформы составляет не менее 383 тыс.

Иски к Skillbox

Как выяснил CNews, с февраля 2022 г. 62 бывших клиента Skillbox подали к компании иски или претензии. Их общая сумма составила 22,6 млн руб. Договоры заключались с 2018 г. по всей России от Комсомольска-на-Амуре и до Калининграда. Об этом изданию рассказал адвокат общественной организации «Клиентправ» Федор Коробков.

Суть исков к компании сводится к возврату денежных средств, внесенных за обучение. В большинстве случаев причина расторжения договоров происходит из-за несовпадения ожидания и реальности, рассказал CNews Коробков. При этом пока какой-то логики по возврату денежных средств не прослеживается, отмечает адвокат.

Skillbox — российская интернет-компания из сферы онлайн-образования. Она предоставляет различные платные курсы от 1С-разработчика и геймдизайнера до бухгалтера и звукорежиссера.

«В целом у потребителей достаточно сильная правовая позиция», — рассказал CNews Павел Катков, владелец бизнес-школы Katkov.School и член Ассоциации юристов России. По его словам, большое значение для суда будет иметь факт обращения за возвратом, а также и то, воспользовался ли потребитель услугой.

Отзывы клиентов

В открытых источниках можно найти самые разнообразные отзывы клиентов о Skillbox. Например, многие положительно отмечают подачу спикеров и структуризацию материала. Большое количество хвалят обратную связь на платформе. Однако негативные отзывы прямо противоположные.

С февраля 2022 г. десятки клиентов Skillbox обратились с исками в суд

Многие пользователи обращали внимание, что материала в программе очень мало. «Не вижу смысла тратить такие деньги, большую часть полезной информации получаю в гугле», — отмечает пользователь, проходящий курс Android-разработчика.

«Взял курс Java программист, материала очень мало, все надо искать самому, — пишет один из покупателей курса. — Часто видео урок поверхностно за 4-5 минут раскрывает тему того, что тебе придется гуглить часа 2-3».

«Лекции ужасно собраны, вопрос преподавателю задать можно будет только на платформе в письменном виде, а ответ можете ожидать до 3 дней, при этом за частую суть остается не раскрыта, — отмечает другой пользователь. — Техподдержка отвратительная, около месяца ни как не могут устранить проблему трансляции видео лекции в одном из уроков».

Негативные отзывы также часто связаны с обратной связью на платформе. «Куратор постоянно уходит от ответа со словами "пересмотри уроки, в вебинаре все было" или просто не дает нормального ответа по твоей ошибке», — отмечает другой пользователь Skillbox. Также многие обращают внимание на слишком долгую проверку домашних заданий и ожидание ответов техподдержки.

В соцсетях есть целые группы, посвященные возврату денег, оплаченных за курсы Skillbox. Например, в VK численность такой группы достигла 3,6 тыс. человек. Существует также перепродажа курсов Skillbox на «Авито». Сейчас там опубликовано почти 400 таких объявлений.

Спрос на ИТ-курсы растет

Как сообщили CNews представители Skillbox, число возвратов курсов с 2021 г. практически не изменилось. «Если сравнивать период с февраля по май год назад и сейчас, доля претензий от обращений выросла менее чем на полпроцента», — утверждают в компании.

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Несмотря на претензии, в Skillbox отметили многократно увеличившийся интерес к ИТ-профессиям. «В апреле 2022 года мы зафиксировали рост спроса на курсы по всему направлению обучения ИТ-профессиям: + 127% год к году», — отмечают представители компании. Самыми востребованными языками программирования остаются Python и Java. В апреле популярность этих курсов выросла в два и в четыре раза соответственно. Помимо этого, двукратно увеличился спрос на программы по анализу данных.

Представители Skillbox пояснили CNews, что курсы компания пишет сама. «Над каждым образовательным продуктом работает большая команда специалистов: методист, продюсер, помощник по обучению, куратор чата пользователей, проверяющие преподаватели и карьерный консультант», — отмечают в компании.

Согласно базе «Контур.фокус», выручка ООО «Скилбокс» по итогам 2021 г. составила 6,5 млрд руб., что на 109% больше чем по результатам 2020 г. При этом убыток компании составляет 162,6 млн руб. Skillbox принадлежит VK (бывш. Mail.ru Group).

Количество клиентов платформы

По состоянию на конец марта 2022 г. общее количество зарегистрированных пользователей на платформах достигло 10,8 млн человек. Этот показатель в 1,5 раза больше, чем за март 2021 г., рассказали CNews в пресс-службе Skillbox. Совокупная платящая аудитория приблизилась к 383 тыс. В I квартале 2022 г. к платформам присоединились почти 34 тыс. новых платящих пользователей.

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В этой связи Катков отметил, что Skillbox крупная школа. «Отсюда и сравнительно большое количество исков, — говорит он. — Надо оценивать не их количество или сумму, а их долю в общем количестве учеников и выручки данной платформы».

При этом тенденция на обращение клиентов в суд сохраняется. «Коммерсант» в январе 2022 г. писал о коллективном иске на общую сумму 4,5 млн руб. пользователей GeekBrains (входит в образовательный холдинг Skillbox).