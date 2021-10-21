Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46513
ИКТ 4540
Организации 3080
Ведомства 1083
Ассоциации 322
Технологии 2037
Системы 10673
Персоны 15465
Местоположение 1006
Статьи 671
Пресса 439
ИАА 388
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 623
Мероприятия 554

Россия
СФЗО
Калининградская область
Калининград

Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград


21.10.2021 Илья Омехин, Croc Code: У нашей компании новый бренд с хорошей историей 1
19.10.2021 15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1
15.10.2021 «Ростелеком» обеспечит круглосуточную техническую поддержку Всероссийской переписи населения 1
11.10.2021 Флот «Газпрома» меняет софт Microsoft и VMware на российское ПО 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
25.08.2021 ГК «Русский холод» внедрила технологию учета оборудования при помощи QR-кодов 1
06.08.2021 «Ростех» собирается взять под контроль «секретную» компанию, которую связывают с арестованным главой «Т-платформ» 1
04.08.2021 Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1
03.08.2021 Николай Ульянов, Россельхозбанк: Новая core-система банка имеет уникальную конфигурацию 1
21.07.2021 «Телфин»: спрос на услуги виртуальной АТС ежемесячно растет на 10% 1
13.07.2021 «Телфин» расширил список городов для подключения виртуальных мобильных номеров 1
08.07.2021 InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области 1
01.07.2021 Облачная платформа NGENIX поддержит масштабный рост «Сбермаркета» 1
25.06.2021 «ТЭК-Торг» и «Алмаз-Антей» будут сотрудничать в области электронных закупок малого объема 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 1
23.06.2021 Господдержка отечественных электромобилей удвоилась за месяц. Теперь это 804 миллиарда 1
21.06.2021 Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1
10.06.2021 Исследование: обороты платежей сайтов знакомств выросли в 86 раз в преддверии летнего сезона 1
08.06.2021 «БАРС груп» и «Первый электронный рецепт» обеспечат госмедучреждения электронными рецептами 1
02.06.2021 «Мегафон» стал партнером Калининградской области в развитии инновационных сервисов 1
27.05.2021 Гигантская «дочка» РЖД переезжает с софта IBM и Microsoft на российское ПО 1
18.05.2021 «Вконтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат Вконтакте» 1
18.05.2021 Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1
15.04.2021 БФТ провела отбор студентов БФУ им. Канта для стажировки по ИТ-профессиям 1
13.04.2021 MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1
08.04.2021 Zoom пошел на попятную и разрешил российским властям и госкомпаниям пользоваться его связью. Но по новым правилам 1
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
22.03.2021 Контакт-центр ТрансТелеКома – признанный лидер клиентского сервиса 1
15.03.2021 «ВТБ мобайл» появится в девяти новых регионах до конца 2021 года 1
03.03.2021 «Оптиковолоконные системы» поставила первую партию оптического волокна нового типа для проекта ТЕА NEXT 1
18.02.2021 MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда 3
11.02.2021 Объединившаяся четверка контакт-центров перехватила у французов многолетнее лидерство на российском рынке 1
02.02.2021 Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 1
19.01.2021 Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3
18.01.2021 «Ростелеком» подготовил цифровую инфраструктуру для проведения Всероссийской переписи населения 1
25.12.2020 MCN Telecom объединил в домашней сети 18 крупных регионов России за три месяца 1

Публикаций - 695, упоминаний - 872

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 56
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 50
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 48
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 39
Microsoft Corporation 11628 32
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1549 25
Yandex - Яндекс 4129 25
Samsung Electronics 5878 21
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 21
3934 18
VK - Mail.ru Group 2508 17
Oracle Corporation 3466 15
GS Group - General Satellite 149 14
МегаФон ПетерСтар 154 13
Скай Линк - Skylink 548 12
Синтерра - Synterra 602 12
ЭОС - Электронные офисные системы 1021 12
Ростех - Ростехнологии 2230 12
Cisco Systems 2158 10
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 383 10
Huawei 2750 9
Apple Inc - Эппл Рус 7861 9
SAP SE 3272 9
LG Electronics 1942 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2827 8
Softline - Софтлайн 1507 8
IBM 3677 8
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 173 8
Ericsson 899 8
Nokia Corporation 2546 8
Триколор - Национальная спутниковая компания 247 7
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 7
HP Inc. 3043 7
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 7
Крок 1230 7
АТОЛ ГК 168 7
Intel Corporation 4335 6
АйТи 771 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 26
РЖД - Российские железные дороги 1093 17
Почта России ПАО 1586 14
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1680 11
Банк Санкт-Петербург 121 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 9
Альфа-Банк 1135 7
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1440 7
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 6
Газпром ПАО 538 6
КамАЗ - Камский автомобильный завод 251 5
X5 Group 601 5
Аэрофлот 496 5
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 5
Храброво - Международный аэропорт Калининград 7 5
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 186 5
Росбанк ПАО - Societe Generale 330 4
Яндекс.Такси 271 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 82 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 4
Почта Банк 289 4
Связной ГК 897 4
Открытие ФК 542 4
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 4
АвтоВАЗ 121 3
РВК - Российская венчурная компания 482 3
Газпромбанк - ГПБ 696 3
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 226 3
Балтика - Пивоваренная компания 112 3
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 3
Visa International 1358 3
Россети ПАО 168 3
Шоколадница - сеть кофеен 34 3
Орион-Экспресс - Телекарта 133 3
Евросеть 939 3
X5 Group - Пятерочка 561 3
ВТБ24 587 3
Gett 60 3
Авангард - Акционерный коммерческий банк 93 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 126 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 29
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 18
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1730 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1475 12
Президент Российской Федерации 1447 12
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 10
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 10
Правительство РФ 2226 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 8
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 723 8
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1013 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 7
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 6
Федеральное казначейство России 766 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 706 6
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 6
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 355 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 517 5
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2257 5
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 5
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 5
Роснано 456 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 884 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 313 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 427 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 4
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 392 3
Правительство Москвы 660 3
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1720 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 240 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 154 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 521 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 116 8
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 38 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 207 2
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 43 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 2
Linux Foundation 159 2
РФС - Российский футбольный союз 13 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 101 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 31 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 181 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 164 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 4 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 460 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 125 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 110 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 59
3G - Стандарт мобильной связи 3835 35
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 25
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2950 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 18
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 730 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1349 13
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 787 12
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 12
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 11
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 11
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 630 10
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2245 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1041 9
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1259 8
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1595 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2259 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 7
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 7
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1363 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3121 7
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 272 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 6
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 692 6
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 385 5
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 5
Big Data - Большие данные 1136 5
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 865 5
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 5
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 177 5
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1505 5
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 696 5
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 118 4
Google Android 10752 37
Apple iOS 5744 26
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 15
Apple - App Store 2199 12
Linux OS 4386 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 11
Microsoft Windows 10 6810 10
Microsoft Dynamics CRM 407 9
ЭОС Дело СЭД 649 9
Microsoft Windows Phone OS 1472 8
Microsoft SQL Server 814 6
Яндекс.Карты и Транспорт 293 6
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 6
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 6
Apple Pay 385 5
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
Microsoft Office 2004 5
Microsoft Skype 1501 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 595 5
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 4
Microsoft Lync 272 4
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 4
Microsoft SharePoint Products and Technologies 840 4
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 506 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 804 4
Microsoft Azure 1171 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Microsoft Exchange 695 4
МТС 3G-сеть 86 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 4
Apple iPhone 5 710 4
Apple iPad 3263 4
Symbian OS 803 4
Microsoft Dynamics 204 4
WhatsApp Messenger 654 3
Google Maps - Карты Google 418 3
Microsoft Office 365 769 3
VK - Mail.ru Облако 77 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 3
Путин Владимир 1840 10
Мельников Александр 63 6
Ткаченко Андрей 14 5
Щеголев Игорь 676 5
Алиханов Антон 8 5
Патока Андрей 96 3
Меньшов Кирилл 72 3
Сачков Илья 105 3
Васильев Евгений 94 3
Сысоев Александр 18 3
Чаркин Евгений 182 3
Канаметова Залина 4 3
Юсуфов Виталий 24 3
Филимоненок Павел 19 3
Черепенников Антон 52 3
Семенов Дмитрий 11 3
Песков Дмитрий 65 3
Никифоров Николай 1126 3
Солдатенков Сергей 117 3
Кусков Денис 156 3
Брюквин Юрий 206 3
Ермолаев Артем 340 2
Певнев Сергей 17 2
Кравцов Роман 77 2
Сотин Денис 103 2
Семенов Алексей 67 2
Бровко Василий 47 2
Маковский Игорь 6 2
Руденко Дмитрий 25 2
Трушкин Константин 43 2
Волож Аркадий 183 2
Новиков Сергей 30 2
Черногоров Андрей 62 2
Котов Виталий 38 2
Пехтерев Сергей 40 2
Ушацкий Андрей 101 2
Галицкий Александр 85 2
Давыдов Александр 36 2
Нащекин Алексей 111 2
Евраев Михаил 222 2
Россия - Российская федерация - РФ 58975 425
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 268
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 259
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 880 137
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 121
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 109
Россия - ПФО - Казань 1548 100
Россия - СФО - Новосибирск 2037 97
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1339 88
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 88
Россия - СЗФО - Калининградская область 565 87
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 74
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 73
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 716 69
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 68
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 63
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 61
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 767 61
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 275 58
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 631 57
Россия - СФО - Омская область - Омск 649 53
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 797 53
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 51
Россия - СФО - Ленинградская область 1200 50
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 423 49
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2530 49
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 413 49
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 373 48
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 323 44
Россия - СФО - Томская область - Томск 464 44
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 229 43
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 320 39
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8238 39
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 661 39
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 38
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14767 37
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 301 36
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 334 36
Россия - - СЗФО - Вологодская область - Вологда 198 34
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 308 33
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 26
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 20
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2938 20
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 13
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 882 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 6
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 5
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 284 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1478 5
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 855 5
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона 90 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1242 3
Русский язык 1028 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 328 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 661 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 363 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 553 3
Образование в России 381 3
Космодром Байконур 99 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 317 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 121 2
Федеральное законодательство 254 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 164 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 47 2
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 2
DIY - Do It Yourself - самодельничество или «сделай сам» 54 2
Всероссийская перепись населения 31 2
ВК РФ - Воздушный кодекс Российской Федерации 12 2
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 274 2
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 208 2
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 2
POI - points of interest 60 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 534 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 7
РИА Новости 657 5
Коммерсантъ - Издательский дом 483 5
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 310 4
Ведомости 260 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 3
НТВ - Телекомпания 170 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 675 2
CNews - ZOOM.CNews 1114 2
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 193 1
The Bell - Издание 34 1
Wikipedia - Википедия 298 1
The Wall Street Journal 713 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 1
Пятый канал - Телеканал 39 1
За Телеком - telegram-канал 37 1
Вести FM - Вести ФМ 12 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Радио России - радиостанция 33 1
Юность - радиостанция 16 1
Компьютерра 11 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 64 1
Вести 24 - Российский информационный канал 20 1
CNews Analytics 2006 7
IDC - International Data Corporation 2797 3
Gartner 2230 3
TelecomDaily ИАА 112 3
Research and Markets 17 2
Автостат 9 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Forrester Research 402 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 491 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
RAEX - Эксперт РА 49 1
Frost & Sullivan 105 1
VDC Research 6 1
Technavio 23 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 40 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 411 7
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 662 5
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта 6 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 432 3
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 120 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 3
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 140 3
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 7 3
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 117 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 136 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 198 2
АйкомИнвест НИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 3 2
ВГУ - Воронежский государственный университет 30 2
ТГУ - Томский государственный университет 67 2
СПХФУ ФГБОУ ВО - Санкт-Петербургский Государственный химико-фармацевтический университет 2 1
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 8 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 51 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского - Университет Лобачевского 22 1
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 27 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 31 1
Техноатом - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 3 1
Технотрек - образовательный проект Mail.ru Group и МИФИ 9 1
ИИКП - Ижевский институт комплексного приборостроения 2 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 1 1
ЦГПБ им. В. В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 4 1
Микротест УЦ - Учебный центр 4 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 70 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 89 1
РАН - Российская академия наук 326 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ПГУ - Пензенский государственный университет 32 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 26
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 63 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 329 4
Microsoft Imagine Cup 48 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
Олимпийские игры - Olympic Games 307 2
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
Криптонит Startup Challenge 13 2
CNews AWARDS 296 2
CNews FORUM Кейсы 44 2
Worldskills - Ворлдскиллс 72 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1144 1
Docflow 66 1
EastWind Формула - пользовательская конференция 1 1
SAP Startup Focus 6 1
РАЭК Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 26 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 11 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 49 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Global mobileGov Awards 5 1
РИФ - Российский Интернет Форум 22 1
Cisco Expo 9 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
Kaspersky Start Russia 1 1
CSTB Telecom & Media 37 1
Startup Village - международная стартап-конференция 45 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786195, в очереди разбора - 689871.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Плюсы и минусы новой Windows 11: стоит ли обновлять систему

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Показать еще

Наука

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам
Показать еще