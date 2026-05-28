Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград

Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае я занятий функционально-цифровым спортом с киберспортивной зоной, а также спортивным инвентарем и площадками для классических командных игр. Фиджитал-центры от Билайна до конца 2026 года заработают в Калининграде, городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае. Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) — это гибридное пространство, которое объе

В Калининграде на базе кампуса «Кантиана» завершается строительство корпуса Института высоких технологий В корпусе Института высоких технологий, который возводится на базе кампуса «Кантиана» Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде, завершаются строительно-монтажные работы. Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках Реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную пр

Калининград и Балтийск вошли в топ популярных городов среди туристов-пользователей самокатов в майские праздники я 2026 г. и определил города, где чаще всего брали самокаты пользователи-путешественники. В топ самых популярных направлений традиционно вошли города Калининградской области. Лидерами в регионе стали Калининград и Балтийск. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным «Юрент», больше всего поездок в этих городах в период майских праздников совершали туристы из Москвы и Санкт-Петербур

Цифровая экосистема «Мажордом» будет интегрирована в ЖК «Вдохновение» в Калининграде ИТ-компания «Философт» и управляющая компания «Новая среда» продолжают сотрудничество уже в рамках нового проекта девелопера «Русская Европа» – жилого комплекса «Вдохновение» в Калининграде. В ЖК будет внедрена цифровая экосистема «Мажордом», которая объединит сервисы для жителей, управляющей компании и девелопера в едином приложении. Об этом CNews сообщил представите

УК «Новая среда» внедрила «Мажордом» в ЖК «Адрес счастья» в Калининграде Управляющая компания «Новая среда» перевела жилой комплекс «Адрес счастья» в Калининграде на единую цифровую платформу «Мажордом». Решение объединило все ключевые сервисы для жителей в одном приложении – от подачи заявок до управления доступом на территорию. Об этом CNe

Калининградцы повышают эффективность деловых встреч с помощью ИИ Калининградская область вошла в топ-10 по интенсивности применения инструментов на основе ИИ во время онлайн-мероприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС. В 2025 г. пользователи «МТС Линк» в Калининграде чаще проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), нежели вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушат

Аналитика Bronevik.com: раньше всего россияне бронируют Новый год в Ессентуках, Калининграде и Архызе глубине бронирования (в днях) туристического жилья на новогодние праздники 2025-2026 г.: Ессентуки, Калининград 144; Архыз 137; Анапа 135; Архангельск, Адлер 131; Владивосток 130; Сочи 128; Гел

Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Калининграде рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Драйве» аккуратны за рулем. Калининград стал седьмым городом, где открылся сервис. «Яндекс Драйв» — каршеринг в Москве, С

В Калининграде в полтора раза вырос спрос на онлайн-курсы полугодии 2025 г. Весной интерес калининградцев к различным онлайн-курсам вырос примерно в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. По сравнению с началом 2025 г. с наступлением тепла калининградцы провели на платформе на 75% больше онлайн-курсов. Кроме того, в регионе активно используют технологии искусственного интеллекта, весной этот тренд усилился, почти на 65% увеличило

С начала 2025 г. МТС заблокировала в Калининграде в 1,5 раза больше спам-звонков тели МТС. Количество заблокированных спамерских и мошеннических звонков в регионе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самым активным месяцем стал март 2025 г. Одному жителю Калининграда с начала 2025 г. поступило более 6 тыс. сомнительных звонков, которые были отклонены системой. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций, а также

В Калининграде открылась школа искусственного интеллекта Voxys и навыки и поймут, как можно применять искусственный интеллект для решения рабочих задач. Рады, что Калининград поддержал нашу идею, — это позволило сделать обучение полностью бесплатным», – ск

«Ростелеком» завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи Кингисепп — Калининград «Ростелеком» успешно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Россий

От Калининграда до Камчатки: «МТС Travel» и Yauza создали меню по мотивам региональной гастрономии пользователей и верифицированные местными экспертами. Специальное меню Yauza Place x «МТС Travel»: Калининград – крокеты из морского угря; Приморье – морской гребешок с ячневой кашей и белыми

«Авито Путешествия» и «Купибилет» посчитали стоимость путешествия на Новый год в популярные города амару и Минеральные Воды, а больше всего денег россияне потратят на новогоднее путешествие в Сочи и Калининград. Санкт-Петербург оказался самым популярным направлением на новогодние праздники 2

МТС: нижегородцы все чаще отправляются в Калининград, чтобы отведать вкуснейшую балтийскую уху МТС сообщает о росте турпотока из Нижегородской области в Калининград. По данным МТС Travel, число нижегородцев, путешествующих в Калининград, в

Бесплатный гастрогид МТС будет сопровождать татарстанских гурманов в путешествии по Калининграду ятиях, которые позволят татарстанцам ближе познакомиться с локальной кухней. «По данным МТС Travel, Калининград находится в топ-5 быстрорастущих направлений по турпотоку, уступая лишь регионам

Рязанцы распробовали балтийскую кухню и стали ездить в Калининград на 35% чаще , цифровая экосистема, с помощью сервиса МТС Travel изучила путешествия жителей Рязанской области в Калининград в 2024 г. Количество поездок в регион за шесть месяцев 2024 г. выросло на 35% в г

«МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гиды доступны по прямым ссылкам (Владивосток, Калининград).

МТС выпустит серию гастрономических путеводителей по России больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гиды доступны по прямым ссылкам (Владивосток, Калининград).

«Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград России, так и за рубежом. Mikron Завод «Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) и ВЭБ.РФ и яв

«Яндекс Путешествия»: Калининград стал самым популярным направлением для авиаперелетов в майские праздники-2024 екс Путешествий» выяснили, куда собираются поехать пользователи в период майских каникул — с 29 апреля по 13 мая 2024 г. Самым популярными российскими направлениями по бронированиям авиабилетов стали Калининград и Сочи, а среди заграничных лидируют Стамбул, Баку и Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». По данным сервиса, количество авиаперелетов россиян внутри страны увели

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«МегаФон» запустил базовые станции в крупных жилищных комплексах Калининграда реть стриминговое видео или фильмы и сериалы в онлайн‑кинотеатрах. «Ленинградский район, как и весь Калининград, динамично развивается. Здесь вырастают новые жилые дома, строится вся необходима

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Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Калининграде Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Калининграде и Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». С 26 августа 2022 г. подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в офисах обслуживания в этом регионе

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При изоляции России от интернета Калининграду разрешат пользоваться зарубежным трафиком льзователями внутри России можно будет маршрутизировать только через российские каналы связи. Разрабатываемое сейчас постановление Роскомнадзора повторяет этот тезис. При изоляции России от интернета Калининграду и заграничным посольствам разрешат пользоваться зарубежным трафиком В то же время документ предлагает сделать исключение для связи пользователей из Калининградской области с пользо

ABB открыла инжиниринговый центр в Калининграде , энергетического машиностроения и информационных технологий, открыла первый инжиниринговый центр в Калининграде. Новый инжиниринговый центр расширит сеть существующих центров, один из которых

Стадионы Калининграда и Ростова-на-Дону оснастили решениями Cisco Cisco объявила о том, что на футбольных стадионах «Ростов Арена» и «Стадион Калининград» завершено внедрение инновационных решений Cisco, которые обеспечивают работу лок