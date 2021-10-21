Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград

15 городов России охватит сеть коммерческих ЦОДов за 50 миллиардов 1

Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1

Определен первый маршрут для автономного или безэкипажного судовождения в России 1

InfoWatch обеспечил защиту данных в МФЦ Калининградской области 1

Без бюджетных денег запущено крупнейшее производство российских светодиодов 1

Государство вложит 418 миллиардов в российские электромобили 1

MCN Telecom присоединил два крупных региона к домашнему 1

Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1

MCN Telecom запустит услуги связи в 11 новых крупных регионах 1

Konica Minolta оптимизировала печатную инфраструктуру строительной компании SRV 1

Россиянам дали доступ к камерам видеонаблюдения в десятках городов страны 3