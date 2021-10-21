Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СФЗО
Калининградская область
Калининград
Публикаций - 695, упоминаний - 872
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1840 10
|Мельников Александр 63 6
|Ткаченко Андрей 14 5
|Щеголев Игорь 676 5
|Алиханов Антон 8 5
|Патока Андрей 96 3
|Меньшов Кирилл 72 3
|Сачков Илья 105 3
|Васильев Евгений 94 3
|Сысоев Александр 18 3
|Чаркин Евгений 182 3
|Канаметова Залина 4 3
|Юсуфов Виталий 24 3
|Филимоненок Павел 19 3
|Черепенников Антон 52 3
|Семенов Дмитрий 11 3
|Песков Дмитрий 65 3
|Никифоров Николай 1126 3
|Солдатенков Сергей 117 3
|Кусков Денис 156 3
|Брюквин Юрий 206 3
|Ермолаев Артем 340 2
|Певнев Сергей 17 2
|Кравцов Роман 77 2
|Сотин Денис 103 2
|Семенов Алексей 67 2
|Бровко Василий 47 2
|Маковский Игорь 6 2
|Руденко Дмитрий 25 2
|Трушкин Константин 43 2
|Волож Аркадий 183 2
|Новиков Сергей 30 2
|Черногоров Андрей 62 2
|Котов Виталий 38 2
|Пехтерев Сергей 40 2
|Ушацкий Андрей 101 2
|Галицкий Александр 85 2
|Давыдов Александр 36 2
|Нащекин Алексей 111 2
|Евраев Михаил 222 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786195, в очереди разбора - 689871.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786195, в очереди разбора - 689871.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru