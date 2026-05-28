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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия СФЗО Калининградская область Калининград

Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград

Людмила Климентовская "Утро Калининграда" (1949) Людмила Климентовская "Утро Калининграда" (1949)
«В Калининградском порту» 1979 г. Изольда Сорочкина (1946) Алексей Грачев (1948-2005) «В Калининградском порту» 1979 г. Изольда Сорочкина (1946) Алексей Грачев (1948-2005)
Евгений Скитальцев "Калининград строится" (1950) Евгений Скитальцев "Калининград строится" (1950)
Людмила Климентовская "Утро Калининграда" (1949)

СОБЫТИЯ


28.05.2026 Билайн построит фиджитал-центры в Калининграде, Томской области и Приморском крае

я занятий функционально-цифровым спортом с киберспортивной зоной, а также спортивным инвентарем и площадками для классических командных игр. Фиджитал-центры от Билайна до конца 2026 года заработают в Калининграде, городе Стрежевом Томской области и городе Артеме в Приморском крае. Фиджитал-центр (от англ. physical — физический и digital — цифровой) — это гибридное пространство, которое объе
27.05.2026 В Калининграде на базе кампуса «Кантиана» завершается строительство корпуса Института высоких технологий

В корпусе Института высоких технологий, который возводится на базе кампуса «Кантиана» Балтийского федерального университета им. И. Канта в Калининграде, завершаются строительно-монтажные работы. Объект реализуется ППК «Единый заказчик» в рамках Реестра объектов капитального строительства, входящего в комплексную государственную пр
19.05.2026 Калининград и Балтийск вошли в топ популярных городов среди туристов-пользователей самокатов в майские праздники

я 2026 г. и определил города, где чаще всего брали самокаты пользователи-путешественники. В топ самых популярных направлений традиционно вошли города Калининградской области. Лидерами в регионе стали Калининград и Балтийск. Об этом CNews сообщили представители МТС. По данным «Юрент», больше всего поездок в этих городах в период майских праздников совершали туристы из Москвы и Санкт-Петербур
03.04.2026 Цифровая экосистема «Мажордом» будет интегрирована в ЖК «Вдохновение» в Калининграде

ИТ-компания «Философт» и управляющая компания «Новая среда» продолжают сотрудничество уже в рамках нового проекта девелопера «Русская Европа» – жилого комплекса «Вдохновение» в Калининграде. В ЖК будет внедрена цифровая экосистема «Мажордом», которая объединит сервисы для жителей, управляющей компании и девелопера в едином приложении. Об этом CNews сообщил представите
18.03.2026 УК «Новая среда» внедрила «Мажордом» в ЖК «Адрес счастья» в Калининграде

Управляющая компания «Новая среда» перевела жилой комплекс «Адрес счастья» в Калининграде на единую цифровую платформу «Мажордом». Решение объединило все ключевые сервисы для жителей в одном приложении – от подачи заявок до управления доступом на территорию. Об этом CNe
16.01.2026 Калининградцы повышают эффективность деловых встреч с помощью ИИ

Калининградская область вошла в топ-10 по интенсивности применения инструментов на основе ИИ во время онлайн-мероприятий. Об этом CNews сообщили представители МТС. В 2025 г. пользователи «МТС Линк» в Калининграде чаще проводили онлайн-встречи (формат, в котором все участники активны), нежели вебинары (формат, предполагающий одного или нескольких активных спикеров и большое количество слушат
27.10.2025 Аналитика Bronevik.com: раньше всего россияне бронируют Новый год в Ессентуках, Калининграде и Архызе

глубине бронирования (в днях) туристического жилья на новогодние праздники 2025-2026 г.: Ессентуки, Калининград 144; Архыз 137; Анапа 135; Архангельск, Адлер 131; Владивосток 130; Сочи 128; Гел
11.07.2025 Каршеринг «Яндекс Драйв» начал работу в Калининграде

рейтинг каждого пользователя. На данный момент больше 90% водителей в «Драйве» аккуратны за рулем. Калининград стал седьмым городом, где открылся сервис. «Яндекс Драйв» — каршеринг в Москве, С
07.07.2025 В Калининграде в полтора раза вырос спрос на онлайн-курсы

полугодии 2025 г. Весной интерес калининградцев к различным онлайн-курсам вырос примерно в полтора раза. Об этом CNews сообщили представители МТС. По сравнению с началом 2025 г. с наступлением тепла калининградцы провели на платформе на 75% больше онлайн-курсов. Кроме того, в регионе активно используют технологии искусственного интеллекта, весной этот тренд усилился, почти на 65% увеличило
14.05.2025 С начала 2025 г. МТС заблокировала в Калининграде в 1,5 раза больше спам-звонков

тели МТС. Количество заблокированных спамерских и мошеннических звонков в регионе выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Самым активным месяцем стал март 2025 г. Одному жителю Калининграда с начала 2025 г. поступило более 6 тыс. сомнительных звонков, которые были отклонены системой. Чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками финансовых организаций, а также
13.05.2025 В Калининграде открылась школа искусственного интеллекта Voxys

и навыки и поймут, как можно применять искусственный интеллект для решения рабочих задач. Рады, что Калининград поддержал нашу идею, — это позволило сделать обучение полностью бесплатным», – ск
13.02.2025 «Ростелеком» завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи Кингисепп — Калининград

«Ростелеком» успешно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) «Балтика» от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Россий
25.11.2024 От Калининграда до Камчатки: «МТС Travel» и Yauza создали меню по мотивам региональной гастрономии

пользователей и верифицированные местными экспертами. Специальное меню Yauza Place x «МТС Travel»: Калининград – крокеты из морского угря; Приморье – морской гребешок с ячневой кашей и белыми

14.11.2024 «Авито Путешествия» и «Купибилет» посчитали стоимость путешествия на Новый год в популярные города

амару и Минеральные Воды, а больше всего денег россияне потратят на новогоднее путешествие в Сочи и Калининград. Санкт-Петербург оказался самым популярным направлением на новогодние праздники 2
28.06.2024 МТС: нижегородцы все чаще отправляются в Калининград, чтобы отведать вкуснейшую балтийскую уху

МТС сообщает о росте турпотока из Нижегородской области в Калининград. По данным МТС Travel, число нижегородцев, путешествующих в Калининград, в
27.06.2024 Бесплатный гастрогид МТС будет сопровождать татарстанских гурманов в путешествии по Калининграду

ятиях, которые позволят татарстанцам ближе познакомиться с локальной кухней. «По данным МТС Travel, Калининград находится в топ-5 быстрорастущих направлений по турпотоку, уступая лишь регионам

26.06.2024 Рязанцы распробовали балтийскую кухню и стали ездить в Калининград на 35% чаще

, цифровая экосистема, с помощью сервиса МТС Travel изучила путешествия жителей Рязанской области в Калининград в 2024 г. Количество поездок в регион за шесть месяцев 2024 г. выросло на 35% в г
21.06.2024 «МТС Travel» выпустит серию гастрономических путеводителей по России

больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гиды доступны по прямым ссылкам (Владивосток, Калининград).
21.06.2024 МТС выпустит серию гастрономических путеводителей по России

больше всего гастроточек. Абонентам других операторов гиды доступны по прямым ссылкам (Владивосток, Калининград).
06.05.2024 «Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград

России, так и за рубежом. Mikron Завод «Микрон» частично перенес корпусирование микроконтроллеров в Калининград Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) и ВЭБ.РФ и яв
19.03.2024 «Яндекс Путешествия»: Калининград стал самым популярным направлением для авиаперелетов в майские праздники-2024

екс Путешествий» выяснили, куда собираются поехать пользователи в период майских каникул — с 29 апреля по 13 мая 2024 г. Самым популярными российскими направлениями по бронированиям авиабилетов стали Калининград и Сочи, а среди заграничных лидируют Стамбул, Баку и Тбилиси. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса». По данным сервиса, количество авиаперелетов россиян внутри страны увели
18.03.2024 Российские заводы ТВ массово бегут из Калининграда из-за санкций и проблем с морскими перевозками

ив 4,2 млн руб. годом ранее при чистой прибыли на уровне 8,9 млн руб. Компания основана в 2011 г. в Калининграде. Импортозамещения может и не быть Планам STI Group по развитию производства могу
11.03.2024 Производитель российских телевизоров переносит завод из Калининграда

исленность сотрудников ООО «Телебалт Т» в 2022 г. сократилась втрое, до 71 человека. ИТ-перспективы Калининграда Член Корейского общества информационных дисплеев (KIDS) Иван Кулеманов считает,

05.03.2024 «МегаФон» запустил базовые станции в крупных жилищных комплексах Калининграда

реть стриминговое видео или фильмы и сериалы в онлайн‑кинотеатрах. «Ленинградский район, как и весь Калининград, динамично развивается. Здесь вырастают новые жилые дома, строится вся необходима
08.11.2023 Тестирование электронных перевозочных документов на пассажирском транспорте Калининграда

26 октября 2023 г. был оформлен первый электронный путевой лист МКП Калининград-Гостранс. Оператором выступила компания «Астрал» (входит в Ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика»). Об этом CNews сообщили представители компании «Астрал». МКП Калининград

14.08.2023 МТС оцифровала туристический маршрут из Калининграда в Железнодорожный

«МТС», цифровая экосистема, запустила первый аудиогид по железнодорожному туристическому маршруту «Калининград - поселок Железнодорожный». Гости и жители региона смогут бесплатно прослушать ис
20.04.2023 «Мегафон» улучшил мобильный интернет в Калининграде

на отдыхе; в городской черте или за ее пределами», – сказал Сергей Лихобабин, директор «Мегафона» в Калининграде.
16.11.2022 «Мегафон» разгоняет спальники Калининграда

дополнительную инфраструктуру LTE в микрорайоне», - отметил Сергей Лихобабин, директор «Мегафона» в Калининграде. *** «Мегафон» — всероссийский оператор связи. Компания объединяет направления И
26.10.2022 МТС: в Калининграде на треть вырос спрос на умные устройства для дома и бизнеса

вающие пассажирские перевозки на территории города Калининграда. На третьем месте по популярности в Калининграде стали умные решения в области безопасности, спрос на них за год вырос на 11%. На
26.08.2022 Подключение виртуальной SIM-карты «ГПБ мобайл» стало доступно в Калининграде

Мобильный оператор «ГПБ мобайл» запускает возможность подключения через виртуальную SIM-карту на устройствах с технологией eSIM в Калининграде и Калининградской области. Об этом CNews сообщили представители «ГПБ мобайл». С 26 августа 2022 г. подключиться к «ГПБ мобайл» через eSIM можно в офисах обслуживания в этом регионе
29.06.2022 МТС прокачала мобильный интернет в главных туристических локациях Калининградской области

ых и дачных поселков в Гурьевском районе рядом с Калининградом, для путешественников, прибывающих в Калининград по железной дороге и через аэропорт Храброво. А туристы, посещающие «Янтарный ком
17.05.2022 МТС обеспечила системой умного видеонаблюдения предприятие OSQ Group в Калининграде

водственных процессов, санитарных норм, поведение рабочего персонала и своевременно предотвращать возможные нарушения и аварийные ситуации. Внедрив систему умного видеонаблюдения МТС на предприятии в Калининграде, мы повысили трудовую дисциплину, производительность и безопасность труда, что благотворно сказывается на эффективности производства и объемах выпускаемой продукции», – отметил Евг
10.06.2021 Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала для магазинов «у дома» компактные кассы самообслуживания CSI K

Сеть магазинов «SPAR Калининград» выбрала кассы CSI K для комплектации небольших островов самообслуживания. Ритейлер развивает формат самообслуживания в магазинах формата «у дома» и планирует, что 50% покупателей с
17.02.2021 «Ростелеком» завершил строительство подводной волоконно-оптической линии связи до Калининграда

«Ростелеком» построил первую подводную волоконно-оптическую линию связи (ПВОЛС) Кингисепп — Калининград для повышения доступности услуг связи на территории Российской Федерации. Новая высокоскоростная линия обеспечит независимость и повысит надежность присоединения самого западного ре
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград»

Qlever Solutions, российский поставщик услуг в области работы с данными, объявила о завершении основного этапа разработки аналитического решения для сети супермаркетов «SPAR Калининград». Созданное на платформе Qlik Sense решение позволило сети оптимизировать управление продажами и маржинальностью в своих магазинах. Создание BI-решения для «SPAR Калининград»
20.10.2020 Как построить систему резервного копирования от Калининграда до Владивостока

не все необходимые системы, создавая риски для бизнеса. С точки зрения контроля и унификации процесса любой компании хочется получить централизованную СРК для всей инфраструктуры, что называется «от Калининграда до Владивостока». Но добиться этого не просто: СРК зависит от каналов связи, которые могут быть перегружены или давать сбои. Как построить идеальную СРК для территориально распреде
18.06.2019 При изоляции России от интернета Калининграду разрешат пользоваться зарубежным трафиком

льзователями внутри России можно будет маршрутизировать только через российские каналы связи. Разрабатываемое сейчас постановление Роскомнадзора повторяет этот тезис. При изоляции России от интернета Калининграду и заграничным посольствам разрешат пользоваться зарубежным трафиком В то же время документ предлагает сделать исключение для связи пользователей из Калининградской области с пользо
10.04.2019 ABB открыла инжиниринговый центр в Калининграде

, энергетического машиностроения и информационных технологий, открыла первый инжиниринговый центр в Калининграде. Новый инжиниринговый центр расширит сеть существующих центров, один из которых

26.12.2018 Стадионы Калининграда и Ростова-на-Дону оснастили решениями Cisco

Cisco объявила о том, что на футбольных стадионах «Ростов Арена» и «Стадион Калининград» завершено внедрение инновационных решений Cisco, которые обеспечивают работу лок
26.11.2018 Сергей Чуприс -

В Калининграде появится центр ГосСОПКА

а сложно всем, в том числе финансовым институтам, обладающим большим опытом в сфере ИБ. Отмечу, что Калининград – один из 25 крупнейших промышленных центров России. У нас, к примеру, расположен

Публикаций - 1668, упоминаний - 1912

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 157
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 107
МегаФон 10742 93
Ростелеком 10948 89
Yandex - Яндекс 9216 65
Microsoft Corporation 25775 60
9594 56
Samsung Electronics 11064 42
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 41
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 35
Oracle Corporation 7074 32
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 30
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 30
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 364 30
Huawei 4676 28
Apple Inc 13154 27
IBM - International Business Machines Corp 9699 26
Cisco Systems 5372 25
VK - Mail.ru Group 3602 24
Intel Corporation 12811 22
Softline - Софтлайн 3743 21
ТТК Север макрорегион - СеверТрансТелеКом - ТТК Калининград 51 20
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 20
МегаФон - Синтерра - ПетерСтар - Peterstar 334 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 19
SAP SE 5601 18
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 18
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 17
LG Electronics 3735 17
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 17
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 82 16
Xiaomi - Сяоми 2231 16
Google LLC 12688 15
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 15
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 15
HP Inc. 5883 15
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 15
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 14
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 14
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 84
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 56
МТС Трэвел - MTS Travel 292 41
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 38
РЖД - Российские железные дороги 2096 36
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 29
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 29
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 28
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 26
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 25
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 24
Почта России ПАО 2370 20
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 20
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 18
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 18
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Газпром ПАО 1493 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 14
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 14
Международный аэропорт Калининград (Храброво) имени императрицы Елизаветы Петровны - ИАТА: KGD, ИКАО: UMKK 17 13
Россети Ленэнерго 1699 12
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 11
SPAR - EuroSpar - InterSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 80 10
Альфа-Банк 1979 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 10
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 9
НСПК - Национальная система платежных карт 948 9
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 9
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 8
Музей Мирового океана 9 8
Связной ГК 1401 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 8
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 7
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
РЖД КЖД - Калининградская железная дорога 10 7
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 88
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 52
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 39
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 38
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 31
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 30
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 25
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 22
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 22
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 22
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 20
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 16
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 16
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 15
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 15
Федеральное казначейство России 1949 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 13
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 10
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 10
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 10
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 9
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 9
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 38
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 12
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
ФИО - Федерация Интернет Образования 66 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 3
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 2
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
Ассоциация-800 20 2
КПП АНО - Консорциум печатных плат 19 2
APTIKNAS - Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Nasional - Indonesian Information and Communication Technology (ICT) Business Association 2 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 272
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 201
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 183
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 173
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 155
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 149
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 143
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 122
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 107
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 104
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 101
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 100
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 98
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 97
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 96
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 94
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 90
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 90
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 84
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 84
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 77
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 74
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 73
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 72
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 72
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 65
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 63
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 63
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 63
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 62
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 62
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 59
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 59
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 59
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 55
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 54
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 52
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 52
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 52
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 51
Avito - Авито доставка - Авито логистика 97 57
Google Android 15243 55
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 43
Apple iOS 8583 41
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 220 30
Microsoft Windows 2000 8678 29
Microsoft Windows 16882 29
Linux OS 11533 28
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 21
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 17
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 17
Apple - App Store 3109 16
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 15
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 669 14
Avito - Авито услуги 142 14
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 14
Microsoft Office 4170 14
Apple iPhone 6 4861 14
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 13
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 11
Microsoft Dynamics CRM 564 10
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 10
Replay Studios - Velvet Assassin - Компьютерная игра (стелс) 16 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 10
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 10
ЭОС Дело СЭД - ЭОС Дело-Предприятие - ЭОС Электронное Дело 248 9
Microsoft Dynamics 1197 9
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 9
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 9
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 9
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 8
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 8
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 8
Путин Владимир 3454 30
Хлевтова Анна 42 17
Лихобабин Сергей 23 15
Козлова Ирина 29 11
Szabo Violetta - Жабо Виолетта 10 10
Кусков Денис 221 9
Пучков Дмитрий 71 9
Комаров Павел 32 8
Волож Аркадий 268 8
Климко Игорь 20 7
Рейман Леонид 1065 7
Щеголев Игорь 699 7
Худавердян Тигран 94 6
Иванов Сергей 405 6
Мельников Александр 98 6
Алиханов Антон 41 6
Щукин Геннадий 7 6
Кудрин Алексей 125 5
Брюквин Юрий 300 5
Шпак Василий 279 5
Потанин Владимир 91 5
Иодковский Станислав 104 5
Алекперов Вагит 44 5
Ткаченко Андрей 25 5
Воронецкий Эдуард 47 5
Полякова Ирина 35 5
Рашников Виктор 12 5
Кабанов Марат 91 5
Осеевский Михаил 350 5
Песков Дмитрий 129 4
Мордашов Алексей 64 4
Сачков Илья 126 4
Абрамович Роман 47 4
Кочетков Владислав 248 4
Рыбинцев Андрей 45 4
Тюркин Михаил 45 4
Прянишников Николай 316 4
Юсуфов Виталий 26 4
Егошин Сергей 117 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Россия - РФ - Российская федерация 166167 1209
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 714
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 651
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 357
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 299
Россия - СЗФО - Калининградская область 1471 276
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 262
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 256
Россия - СФО - Новосибирск 4876 245
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 207
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 193
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 173
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 169
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 164
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 137
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 126
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 126
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 670 122
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 122
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 122
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 117
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 110
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 110
Европа 24964 109
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1027 102
Россия - СФО - Омская область - Омск 1283 96
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 933 95
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 92
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 91
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1090 90
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 86
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 85
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 84
Беларусь - Белоруссия 6289 83
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 82
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 81
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 73
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 72
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 362 72
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 787 71
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 319
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 273
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 245
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 207
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 197
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HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 122
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 108
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 65
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 56
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Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 50
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РИА Новости 1033 8
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TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 4
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Bloomberg 1627 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 4
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Комсомольская правда ИД 83 3
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Юность - радиостанция 52 3
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Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 2
Российская газета 290 2
Радио России - радиостанция 49 2
Фонтанка 39 2
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 2
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Wikipedia - Википедия 650 2
TAdviser - Центр выбора технологий 468 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
The Bell - Издание 42 1
The Guardian - Британская газета 406 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Эксперт ГК 26 1
Пятый канал - Петербург-5 ТРК - Петербург Телерадиокомпания - телеканал 96 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 29
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 20
IDC - International Data Corporation 4975 8
Рустелеком ТК 305 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 5
Gartner - Гартнер 3658 4
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Автостат 55 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 2
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 2
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Research and Markets 26 2
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SimilarWeb 62 1
Microsoft Research 144 1
Frost & Sullivan 207 1
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Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 1
VDC Research Group 14 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
Technavio 29 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Moody's Investors Service 136 1
Deloitte Technology Fast 16 1
ACSI - American Customer Satisfaction Index - Американский индекс удовлетворенности потребителей 19 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
Dow Jones - VentureSource 6 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
GreatList - международный ресторанный гид 2 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Forrester Research 834 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 1
TrendForce 187 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 45 19
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
РАН - Российская академия наук 2122 10
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 8
КГТУ - Калининградский государственный технический университет 9 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 5
VK - Skillbox - Скилбокс 146 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 4
ТГУ - Томский государственный университет 233 4
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 4
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 4
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 3
НИИТС - Национальный исследовательский институт технологий и связи 10 3
ВГУ - Воронежский государственный университет 61 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 3
СибГУ - СибГАУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 116 3
ЮФУ - Южный федеральный университет 83 3
СГАУ имени Королёва - Самарский государственный аэрокосмический университет имени С.П. Королёва - Куйбышевский авиационный институт - КуАИ им. С. П. Королёва 83 3
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 3
СГТУ - Саратовский Государственный Технический университет имени Ю.А. Гагарина - СЭИ СГТУ - Социально-экономический институт Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. 33 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 3
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 2
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 2
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
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