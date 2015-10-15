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Ростелеком Северо-Запад Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома
- Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Мурманской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Мурманский филиал обслуживает около 93 тысяч абонентов телефонии, свыше 172 тысяч пользователей интернет, более 113 тысяч абонентов «Интерактивного ТВ» и кабельного ТВ.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 103 дела, на cумму 4 733 561 629 ₽*
СОБЫТИЯ
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|15.10.2015
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Тимур Свирин назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелеком Северо-Запад»
На должность заместителя директора макрорегионального филиала – директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Макрорегионального филиала «Северо-запад» компании «Ростелеком» назначен Тимур Свирин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по коммерции в дочернем зависимом обществе (
|14.07.2015
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Решение Peter-Service BIS обслуживает всех абонентов «Ростелеком Северо-Запад»
Компании «Петер-Сервис» и «Ростелеком Северо-Запад» объявили о завершении проекта по миграции абонентов фиксированной связи всех филиалов оператора данного региона в конвергентную биллинговую систему BIS. На протяжении д
|29.12.2012
|«Ростелеком – Северо-Запад» завершил строительство сети в жилом комплексе «Аврора» в Санкт-Петербурге
|02.02.2012
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Андрей Кулаженков назначен директором «Ростелеком - Северо-Запад»
вопросам филиала «Петербургская телефонная сеть» компании «Северо-Западный Телеком». С ноября 2006 г. – региональный директор – директор Калининградского филиала «СЗТ», с 1 апреля 2011 г. – директор Калининградского филиала «Ростелекома».
|27.01.2012
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«Стэп Лоджик» внедряет контакт-центр в «Ростелекоме-Северо-Запад»
бонентов упростит процесс получения информации, повысив доступность информационно-справочных услуг «Ростелеком – Северо-Запад». Разработанная «Стэп Лоджик» и интегрированная в контакт-центр уни
|28.11.2011
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«Ростелеком - Северо-Запад» интегрировал информационные системы с платформой «Рентсофт»
Более 1 млн абонентов услуг широкополосного доступа «Ростелеком Северо-Запад» получили возможность арендовать лицензионные антивирусы и другое про
|24.11.2011
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«Ростелеком – Северо-Запад» завершил очередной этап развития мультисервисной сети
«Ростелеком – Северо-Запад» и «Энвижн Груп» завершили ряд инфраструктурных проектов, направлен
Ростелеком Северо-Запад и организации, системы, технологии, персоны:
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