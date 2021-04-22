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Ростелеком Северо-Запад
Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома



22.04.2021 В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум» 1
09.06.2020 «Инфосистемы джет» завершили пилот для «Ростелекома» по непрерывной интеграции 1
01.11.2019 Назначен новый глава макрорегионального филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» 1
03.04.2018 Александр Грибков назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами Ростовского филиала «Ростелекома» 1
30.01.2018 «Руссофт» поможет «Ростелекому» в программе инновационного развития и импортозамещении 2
23.01.2018 «Ростелеком» разработал геоинформационную систему Архангельской области 1
14.12.2016 «Ростелеком» создал единую ГИС для Ненецкого АО 1
02.09.2016 «Ростелеком» оптимизировал работу ЕКЦ за счет использования речевой аналитики ЦРТ 2
28.06.2016 Телефония «Ростелекома» в Калининграде стала полностью цифровой 2
22.04.2016 «Ростелеком» обеспечил высокоскоростным интернетом деловой центр «Арктика» в Мурманске 1
06.04.2016 «Интерактивное ТВ» от «Ростелеком» смотрят 50 тыс. семей в Республике Коми 1
18.03.2016 «Ростелеком» приступил к внедрению АПК «Безопасный город» в Архангельской области 2
17.02.2016 «Ростелеком» и «Связьстройдеталь» оборудовали учебную лабораторию для колледжа телекоммуникаций в Петербурге 1
11.02.2016 ЦРТ и «Cтэп Лoджик» пoвышaют кaчecтвo диcтaнциoннoго oбcлуживания Сeвeрo-Зaпaднoгo «Рocтeлeкoмa» 1
28.09.2015 200 тыс. домохозяйств Мурманской области охвачены оптикой «Ростелекома» 2
18.09.2015 «Ростелеком» заменил последнюю аналоговую телефонную станцию в Череповце 3
14.07.2015 Решение Peter-Service BIS обслуживает всех абонентов «Ростелеком Северо-Запад» 3
10.06.2015 «Ростелеком» подключил к новой оптоволоконной сети в Петрозаводске 600 домов 1
25.05.2015 «Ростелеком» построил мультисервисную сеть по технологии PON для 1 млн домохозяйств Петербурга и Ленобласти 1
23.03.2015 «Ростелеком» приступил к работам по программе устранения цифрового неравенства в Карелии 1
24.10.2014 14 тыс. домохозяйств Калининградской области подключены к оптоволоконной сети «Ростелекома» 1
17.10.2014 МГТС: От GPON к интеллектуальным телеком-услугам 1
08.09.2014 Генеральным директором InterZet избран Андрей Ланг 1
31.03.2014 В Калининградском зоопарке запущен бесплатный Wi-Fi 1
28.03.2014 В Санкт-Петербурге и Ленинградской области увеличено количество пунктов выдачи кодов активации к порталу госуслуг 3
06.12.2013 Российский рынок LTE: проблемы и пути их решения 1
28.10.2013 «Ростелеком» организовал новый высокоскоростной канал связи «Калининград - Санкт-Петербург» 2
02.10.2013 «Ростелеком» обеспечил работу комплекса «Безопасный город» в Сегеже 1
06.08.2013 Владимир Акулич назначен гендиректором InterZet 2
24.07.2013 В «Ростелекоме» назначен коммерческий директор Петербургского филиала 1
26.04.2013 «Ростелеком» выдал 70 тыс. кодов активации к порталу госуслуг жителям Санкт-Петербурга и Ленобласти 2
15.03.2013 Количество абонентов IPTV Петербургского филиала «Ростелекома» достигло 80 тыс. 1
19.02.2013 «Ростелеком» установил первый инфомат в Архангельске 1
13.02.2013 «Ростелеком» в Калининградской области выдал 20 тыс. кодов активации на портале госуслуг 1
11.01.2013 «Ростелеком» построил сеть IP VPN для Калининградской областной таможни 1
29.12.2012 «Ростелеком – Северо-Запад» завершил строительство сети в жилом комплексе «Аврора» в Санкт-Петербурге 1
27.11.2012 «Ростелеком» проложил новую оптическую линию под руслом Невы в Ленобласти 1
08.10.2012 «Ростелеком» в Калининграде спроектирует новую региональную систему оповещения о ЧС 1
10.08.2012 Петербургский филиал «Ростелекома» предлагает абонентам переходить на электронные счета 2
30.07.2012 «Ростелеком» организовал канал передачи данных Калининград — Франкфурт-на-Майне 3

Публикаций - 64, упоминаний - 85

Ростелеком Северо-Запад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7821 53
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 7
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 67 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 252 3
Ростелеком ВолгаТелеком 509 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8534 3
Стэп лоджик - Step Logic 120 2
NVision Group - Энвижн Груп 628 2
Avaya Inc - Avaya СНГ 952 2
HP - Hewlett-Packard 3424 2
ВЭБПлас 33 1
Ниеншанц 77 1
Taxcom - Таском 66 1
Sercomm 3 1
МТС Северо-Запад 52 1
GWMC - Globalive Wireless Management - Wind Canada 9 1
Metrocom - Метроком 69 1
ССД - Связьстройдеталь 10 1
Telstra Corporation Limited 185 1
Transas - Транзас ГК 132 1
Ростелеком Центр - Центральный макрорегиональный филиал Ростелекома 49 1
ВымпелКом - Билайн Северо-Запад - Северо-Западный регион 68 1
ВымпелКом - Билайн Сибирский регион 51 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 362 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 305 1
МегаФон ПетерСтар 285 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 1
Cisco Systems 4639 1
Juniper Networks 404 1
ЛайфТелеком - Телфин 114 1
Sipnet 75 1
Арктел 75 1
Инфосистемы Джет 840 1
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 239 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7512 1
Samsung Electronics 8946 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6232 1
SAP SE 4377 1
Microsoft Corporation 21009 1
Huawei 2996 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4846 1
Газпром ПАО 751 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 833 1
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 87 1
Авангард - Акционерный коммерческий банк 148 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 53 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1911 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1101 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7361 2
Правительство РФ 2657 2
Правительство Архангельской области 7 2
Музей-усадьба Архангельское 11 2
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 157 1
Президент Российской Федерации 1729 1
Правительство Москвы 817 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 827 1
Руссофт - Russoft 345 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 8
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 715 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3173 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10103 5
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 602 3
Караоке 42 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12344 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1761 2
Безопасный город 390 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 669 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 801 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1368 1
Родительский контроль 162 1
Virtual office - Виртуальный офис 35 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2445 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1496 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 272 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2520 1
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2646 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 822 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 640 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1420 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 234 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 689 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1809 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12131 1
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 232 1
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 253 1
B2G - Business-to-government - Отношения между бизнесом и государством 146 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 52 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 667 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 348 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5140 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 630 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 445 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4015 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4208 1
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 270 3
Ростелеком РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 10 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 886 2
АПК БГ - Безопасный город 49 2
Ростелеком Новая телефония 14 2
Бегун - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета 289 1
Стэп Лоджик Стэп Телемаркетинг 2 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 18 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 43 1
Apache Tomcat - Веб-сервер и контейнер сервлетов 78 1
Avaya Proactive Contact 14 1
Microsoft Skype 1885 1
БОСС-Кадровик 116 1
КСЭОН - Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций - РАСЦО - Региональная автоматизированная система централизованного оповещения гражданской обороны 22 1
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5822 1
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 22 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 197 1
OpenText Documentum 342 1
Myspace - социальная сеть 607 1
Microsoft Dynamics CRM 519 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 671 1
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 363 1
Герасимов Евгений 9 6
Евсеев Руслан 14 4
Балаценко Андрей 30 3
Маслова Виктория 5 3
Шперлинг Андрей 9 2
Семенов Алексей 70 2
Прищемихин Андрей 12 2
Акулич Владимир 39 2
Кулаженков Андрей 6 2
Гуцева Елена 5 1
Масельский Дмитрий 15 1
Золочевский Иван 17 1
Рязанов Кирилл 6 1
Лю Юлия 6 1
Островский Юрий 5 1
Казаев Алексей 10 1
Анчунов Дмитрий 8 1
Санадзе Георгий 16 1
Демидов Михаил 132 1
Федорушкин Илья 10 1
Маковкин Иван 6 1
Хуциев Александр 1 1
Грибков Александр 2 1
Алхасов Сергей 19 1
Матвеев Денис 3 1
Дмитриев Кирилл 99 1
Макаров Валентин 166 1
Брюквин Юрий 280 1
Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
Кусков Денис 212 1
Кочетков Владислав 247 1
Трохин Александр 18 1
Анкилов Константин 94 1
Годовиков Антон 6 1
Соловьев Дмитрий 54 1
Трусенёва Светлана 1 1
Окладников Павел 4 1
Горьков Игорь 18 1
Омельницкий Борис 9 1
Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11575 22
Россия - Российская федерация - РФ 82467 16
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1727 15
Россия - СЗФО - Калининградская область 812 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1776 8
Россия - СЗФО - Карелия Республика 485 7
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 968 7
Россия - СЗФО - Архангельская область 588 6
Россия - СЗФО - Мурманская область 477 5
Россия - СЗФО - Республика Коми 597 5
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 355 5
Литва - Литовская Республика 503 4
Россия - СФО - Ленинградская область - Выборг 129 3
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 130 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26684 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 463 3
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 378 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 533 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 34002 2
Латвия - Латвийская Республика 652 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 253 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 476 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 429 2
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Петрозаводск 231 2
СССР - Ленинград 104 2
Польша - Республика 1459 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 861 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисепп 18 2
Канада 3058 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Тихвин 25 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Всеволожск 33 1
Россия - СЗФО - Псковская область 455 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1571 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12063 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1166 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 173 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Костомукша 6 1
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мончегорск 22 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 189 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Гатчина 40 1
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 47 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1478 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1516 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5064 1
Кибернетика 8 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1881 1
ПИР - Программы инновационного развития 4 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
News Corp 184 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2660 1
Директ Инфо 9 1
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 5 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 181 1
ТГУ - Томский государственный университет 86 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 26 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 337 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
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