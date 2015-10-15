Ростелеком Северо-Запад Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома

Мурманский филиал ПАО « Ростелеком » — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Мурманской области . Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала « Северо-Запад » ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Мурманский филиал обслуживает около 93 тысяч абонентов телефонии, свыше 172 тысяч пользователей интернет, более 113 тысяч абонентов «Интерактивного ТВ» и кабельного ТВ.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 103 дела, на cумму 4 733 561 629 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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