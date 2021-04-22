Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ростелеком Северо-Запад
Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома
Публикаций - 64, упоминаний - 85
Ростелеком Северо-Запад упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 345 1
|IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 100 1
|TIA - Telecommunications Industry Association 66 1
|Герасимов Евгений 9 6
|Евсеев Руслан 14 4
|Балаценко Андрей 30 3
|Маслова Виктория 5 3
|Шперлинг Андрей 9 2
|Семенов Алексей 70 2
|Прищемихин Андрей 12 2
|Акулич Владимир 39 2
|Кулаженков Андрей 6 2
|Гуцева Елена 5 1
|Масельский Дмитрий 15 1
|Золочевский Иван 17 1
|Рязанов Кирилл 6 1
|Лю Юлия 6 1
|Островский Юрий 5 1
|Казаев Алексей 10 1
|Анчунов Дмитрий 8 1
|Санадзе Георгий 16 1
|Демидов Михаил 132 1
|Федорушкин Илья 10 1
|Маковкин Иван 6 1
|Хуциев Александр 1 1
|Грибков Александр 2 1
|Алхасов Сергей 19 1
|Матвеев Денис 3 1
|Дмитриев Кирилл 99 1
|Макаров Валентин 166 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Whitman Meg - Уитман Мэг 125 1
|Кусков Денис 212 1
|Кочетков Владислав 247 1
|Трохин Александр 18 1
|Анкилов Константин 94 1
|Годовиков Антон 6 1
|Соловьев Дмитрий 54 1
|Трусенёва Светлана 1 1
|Окладников Павел 4 1
|Горьков Игорь 18 1
|Омельницкий Борис 9 1
|Apotheker Leo - Апотекер Лео 63 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 522 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 259 1
|News Corp 184 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170557, в очереди разбора - 1033291.
Создано именных указателей - 60199.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru