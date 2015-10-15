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Ростелеком Северо-Запад Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома

Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома
  • Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» — структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Мурманской области. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»). Мурманский филиал обслуживает около 93 тысяч абонентов телефонии, свыше 172 тысяч пользователей интернет, более 113 тысяч абонентов «Интерактивного ТВ» и кабельного ТВ.

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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15.10.2015 Тимур Свирин назначен директором по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелеком Северо-Запад»

На должность заместителя директора макрорегионального филиала – директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Макрорегионального филиала «Северо-запад» компании «Ростелеком» назначен Тимур Свирин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по коммерции в дочернем зависимом обществе (
14.07.2015 Решение Peter-Service BIS обслуживает всех абонентов «Ростелеком Северо-Запад»

Компании «Петер-Сервис» и «Ростелеком Северо-Запад» объявили о завершении проекта по миграции абонентов фиксированной связи всех филиалов оператора данного региона в конвергентную биллинговую систему BIS. На протяжении д
29.12.2012 «Ростелеком – Северо-Запад» завершил строительство сети в жилом комплексе «Аврора» в Санкт-Петербурге
02.02.2012 Андрей Кулаженков назначен директором «Ростелеком - Северо-Запад»

вопросам филиала «Петербургская телефонная сеть» компании «Северо-Западный Телеком». С ноября 2006 г. – региональный директор – директор Калининградского филиала «СЗТ», с 1 апреля 2011 г. – директор Калининградского филиала «Ростелекома».
27.01.2012 «Стэп Лоджик» внедряет контакт-центр в «Ростелекоме-Северо-Запад»

бонентов упростит процесс получения информации, повысив доступность информационно-справочных услуг «Ростелеком – Северо-Запад». Разработанная «Стэп Лоджик» и интегрированная в контакт-центр уни
28.11.2011 «Ростелеком - Северо-Запад» интегрировал информационные системы с платформой «Рентсофт»

Более 1 млн абонентов услуг широкополосного доступа «Ростелеком Северо-Запад» получили возможность арендовать лицензионные антивирусы и другое про
24.11.2011 «Ростелеком – Северо-Запад» завершил очередной этап развития мультисервисной сети

«Ростелеком – Северо-Запад» и «Энвижн Груп» завершили ряд инфраструктурных проектов, направлен

Публикаций - 82, упоминаний - 108

Ростелеком Северо-Запад и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 81
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 5
МегаФон 10742 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 489 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Ростелеком Волга - Приволжский макрорегиональный филиал Ростелекома 77 3
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Интерзэт - Interzet 23 2
Ростелеком - РТТ НПО - Российские телекоммуникационные технологии НПО 13 2
Ростелеком - Техновейв 5 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 2
NVision Group - Энвижн Груп 699 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 2
Электросвязь 268 2
Ростелеком - Булат НИЦ 52 2
Metrocom - Метроком 89 2
МТС Северо-Запад макрорегион 67 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
C3 Group - C3 Solutions - СиТри Солюшнз 69 1
Rentsoft - Рентсофт 39 1
МТС - Таском - Tascom - ВессоТелеком 23 1
Натекс НТЦ - Натекс интегро - Натекстелеком - Натекс телекомсервис - Натекс нефтегазсвязьпоставка - Натекс спецсвязь - Региональный центр поддержки Натекс Дальний Восток - Натекс спецтелеком - Натекс связьнефтегаз - Натекс-транссвязь - Натекс нетворкс 35 1
Rosweb - АТК - АРКТЕЛ - АрктикТелеком - Арктел-Инвест 86 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 73 1
Ростелеком - Связь Республики Коми 82 1
Quebecor - Videotron - Freedom Mobile - Wind Mobile 4 1
Samsung Electronics 11065 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Microsoft Corporation 25775 1
Huawei 4677 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 13 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
Музей-усадьба Архангельское 35 2
ИТМО Хайпарк - ITMO Highpark 12 1
ВТБ Северо-Запад - Промстройбанк СПб - Промышленно-строительный банк Санкт-Петербурга 32 1
ЭКСКОМ 5 1
ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет 28 1
Газпром оргэнергогаз 5 1
Ист Лайн Группа - East Line Group 21 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
Почта России ПАО 2370 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Газпром ПАО 1493 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Visa International 1993 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 1
ФосАгро 176 1
ITMS Group - Итэмс Груп - МУМТ - Международные услуги по маркетингу табака - British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 112 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Кингисеппский район - Усть-Луга - Усть-Лужский транспортный узел - российский порт 40 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
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МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
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Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
Правительство Республики Карелия - органы государственной власти 39 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Ростелеком - РусГИС - Единое информационное пространство геоданных (ЕПГ) - RusGIS 15 2
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Ростелеком - Рестрим Медиа - Restream - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 399 2
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 2
Ростелеком - Новая телефония 16 2
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БКС - Балтийская кабельная система 6 1
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МегаФон - Nexign Peter-Service BFN 2 1
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Avaya Call Center 5 1
ЦРТ Рупор II 4 1
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GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 222 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
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Jenkins 58 1
Groovy - Объектно-ориентированный язык программирования 43 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Avaya Proactive Contact 14 1
Госслужба РФ - Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров - Государственный план подготовки управленческих кадров - Президентская программа подготовки управленческих кадров 35 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
VK - Цифровое Образование - Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - видеосервис обучения и общения российских школьников 88 1
Бегун - Begun - российский сервис контекстной рекламы по ключевым словам на площадках Рунета - Бегун.Смарт - Бегун.Автоконтекст - Бегун.Фотоконтекст - Бегун.Видеоконтекст 338 1
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OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 413 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 9
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 4
Паспорт - Паспортные данные 2848 4
Прописка - регистрация по месту постоянного проживания 220 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 4
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 245 3
Аренда 2687 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2825 3
Информатика - computer science - informatique 1195 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 3
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 219 2
Металлы - Медь - Copper 862 2
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
ПТС - Паспорт транспортного средства - ЭПТС - Электронный паспорт транспортного средства 114 2
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 521 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 794 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 1
Противоправный (деструктивный, нежелательный) контент 62 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
ТКТ - Санкт-Петербургское кабельное телевидение - телекомпания 55 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
News Corp - News Corporation 221 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 181 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 1
Рустелеком ТК 305 1
Директ Инфо 9 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 3
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 3
ГУМРФ - Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - Государственная морская академия имени адмирала C.О. Макарова - Ленинградское высшее инженерное морское училище им. Адмирала С.О.Макарова 14 3
ИМИСП - Санкт-Петербургский международный институт менеджмента - IMISP - International Management Institute of Saint Petersburg 22 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 2
ТЭИС - Ташкентский электротехнический институт связи 7 2
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
Keio University - Университет Кэйо 39 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
ЛГУ им. А.С. Пушкина - Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина 13 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 70 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 143 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций имени Э.Т. Кренкеля 3 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 34 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 4 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Единый день голосования 143 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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