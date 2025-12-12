Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187223
ИКТ 14499
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26494
Персоны 80881
География 2987
Статьи 1575
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2745
Мероприятия 878

ТЭК СПб ГУП ТЭК Санкт-Петербурга Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга Ленсвет

ТЭК СПб ГУП - ТЭК Санкт-Петербурга - Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга - Ленсвет

Компания в сфере генерации и транспортировки тепловой энергии на Северо-Западе Российской Федерации.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 62 дела, на cумму 22 748 516 992 ₽*

Судебные дела (62) на сумму 22 748 516 992 ₽*
в качестве истца (32) на сумму 12 679 438 898 ₽*
в качестве ответчика (14) на сумму 2 898 974 274 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


12.12.2025 «ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix 3
12.12.2025 «ТЭК СПб» переходит на российскую платформу виртуализации Basis Dynamix  6
29.04.2025 Проект «Сигмы» и «ТЭК СПб» стал лауреатом премии РБК Digital Awards 3
16.04.2025 «СИГМА» накопила огромный объем энергии для дальнейшего роста 1
07.11.2024 Внедрение КЭДО может стать обязательным для российских компаний 1
10.06.2024 «Ростелеком» и ТЭК Санкт Петербурга стали партнерами 7
01.04.2024 «ТЭК СПб», «Ростелеком» и Fplus разработают импортонезависимые ПАК для ТЭК 6
14.12.2023 Мощный инфраструктурный оператор отказывается от Windows и СУБД Microsoft в пользу Linux и PostgreSQL 4
18.11.2022 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом» состоится 24 ноября 2
27.10.2022 В ГУП «ТЭК СПб» расширили функциональность СЭД: о новом веб-клиенте, интеграции с чат-ботом в Telegram и других улучшениях 3
14.04.2022 УЦСБ и ГУП «ТЭК СПб» завершили этап проекта по построению системы защиты на объектах критической ИТ-инфраструктуры 2
18.09.2019 ЭР-Телеком представил пилотный проект первого инновационного пешеходного перехода 2
29.01.2018 «Диджитал Дизайн» модернизировала СЭД Docsvision в «ТЭК Санкт-Петербург» 3
04.07.2017 «Диджитал Дизайн» внедрила новую СЭД на базе Docsvision в ТЭК Санкт-Петербурга 4
24.12.2012 «Филипс и Оптоган» подвела итоги деятельности после выхода на российский рынок 2
26.05.2011 Абоненты «Билайн» в Санкт Петербурге смогут использовать мобильник в качестве проездного билета в метро 1
21.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 2
14.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 2
09.04.2008 14 мая откроется выставка «ПТА Санкт-Петербург 2008» 2
19.12.2006 "Ракурс" поставил оборудование для для ГУП "ТЭК СПб" 1
31.10.2006 «Рексофт» автоматизирует «ТЭК Санкт-Петербурга» 4

Публикаций - 22, упоминаний - 62

ТЭК СПб ГУП и организации, системы, технологии, персоны:

Docsvision - ДоксВижн 1032 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 552 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1077 2
Ростелеком 10313 2
Content AI - Контент ИИ - Контент ИИ Технологии - Контент Аи Солюшнс Билишим Ве Текноложи Хизметлери Аноним Ширкети - Content AI Solutions Bilisim Ve Teknoloji Hizmetleri Anonim Sirketi 107 1
Амбик Тэк СПб 2 1
Softline - Софтлайн Технологии - VPG Laserone - ВПГ Лазеруан - ИРЭ-Полюс НТО - ИРЭ-Полюс Научно-техническое объединение 57 1
Telegram Group 2576 1
8996 1
SAP SE 5430 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 96 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9198 1
Рексофт - Reksoft 432 1
Ракурс НПФ 168 1
Microsoft Corporation 25238 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2490 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1146 1
Тензор 131 1
Ростелеком Северо-Запад - Северо-Западный макрорегиональный филиал Ростелекома 73 1
Такском - Taxcom 245 1
Ред Софт - Red Soft 999 1
ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 77 1
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 492 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 650 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 1
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 220 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 23 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 77 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8180 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 976 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 272 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 354 1
Верный - торговая сеть 310 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12852 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России - Экспертный совет по информационным технологиям 61 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3120 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6277 1
Федеральное казначейство России 1879 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5233 1
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 162 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73329 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57456 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13353 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34057 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23220 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18204 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31783 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12392 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28953 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 3
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1084 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27210 3
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4692 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4109 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26114 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3698 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5660 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4156 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1439 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12279 2
Электронный документ - Electronic document 1532 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31997 2
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1607 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2087 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 3928 1
Российский рынок ЭДО - Российский рынок СЭД - Российский рынок систем электронного документооборота 119 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9725 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5931 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6275 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9791 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3129 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1398 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2374 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2257 1
Системы управления совещаниями и заседаниями - Meeting management systems 185 1
FreePik 1438 2
Microsoft Office 3954 2
Docsvision СЭД - ECM-система 244 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 862 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 107 1
Basis - Базис.Workplace 64 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид Платформа 14 1
Сигма.ИВК 5 1
Сигма.СУС 3 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1527 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2453 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2355 1
Digital Design АРМ руководителя - Мобильное рабочее место руководителя 13 1
ЭОС АРМ руководителя 77 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 28 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 405 1
Linux OS 10911 1
Microsoft Windows 16333 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1719 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1513 1
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 342 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 947 1
Мобильный обходчик 24 1
Болтенков Иван 3 3
Азарова Мария 1 1
Фоминых Константин 2 1
Босенко Павел 18 1
Ефимов Михаил 18 1
Катков Игорь 3 1
Шатунов Илья 5 1
Бурчина Екатерина 7 1
Ковалева Елена 6 1
Кузнецова Надежда 2 1
Сипачев Константин 2 1
Палина Мария 1 1
Фролов Антон 23 1
Иванов Никита 12 1
Данилов Михаил 32 1
Ляпунов Игорь 130 1
Меньшов Кирилл 129 1
Андреев Владимир 100 1
Одинцов Евгений 7 1
Логинов Александр 47 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18588 11
Россия - РФ - Российская федерация 157000 10
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3226 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1311 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14491 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1349 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55090 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10323 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1717 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2385 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4248 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4412 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4379 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3774 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2810 2
Энергетика - Energy - Energetically 5530 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3227 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1331 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1323 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2315 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1061 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3134 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20411 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 494 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6113 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2953 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31961 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8141 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3180 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8386 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1327 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 178 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2286 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4766 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2794 1
Физика - Градус Цельсия 291 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2919 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 370 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7604 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11409 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 318 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8380 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 143 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407066, в очереди разбора - 733277.
Создано именных указателей - 187223.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще