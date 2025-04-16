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Сигма.СУС
|16.04.2025
|20 лет цифровой трансформации энергетики и ЖКХ: какие продукты предлагает «СИГМА» 1
|17.03.2021
|В Реестр российского ПО внесены три новых решения «Сигма» для энергетики 1
Сигма.СУС и организации, системы, технологии, персоны:
|Мобильный обходчик 21 1
|Сигма.Алькор 4 1
|Сигма.CRM 2 1
|СИГМА.Трейдинг 1 1
|Мишустин Михаил 690 1
|Одинцов Евгений 7 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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