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Мобильный обходчик



07.04.2025 «Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 2
10.10.2024 ООО «Газпром трансгаз Томск» и Cognitive Pilot представили роботизированную мобильную платформу для работы на опасных производственных объектах 2
19.07.2024 «Акрон» внедрила систему мобильного обходчика на всех основных производствах 2
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
14.03.2024 «Дорогобуж» масштабирует систему оперативного контроля технологического оборудования 1
04.09.2023 «Мегафон» построил сеть NB-IoT для «Лукойл-Пермь» 1
17.08.2023 IBS разработала мобильный обходчик для ОС «Аврора» 1
09.03.2023 На создание в России нового индустриального ПО потратят 217 млрд рублей 1
01.12.2022 Обновленный ViPNet Client для ОС «Аврора 4.0» доступен для заказа 1
24.02.2022 Sciener и «Турбо» расширяют линейку решений для промышленности 2
07.09.2021 Участники конференции «ТехноФест 2021» познакомятся с возможностями мобильной ОС «Аврора» 1
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 2
15.04.2021 «Сигма» и «Открытая мобильная платформа» сформировали партнерство для развития ИТ-инноваций в энергетике 2
05.04.2021 ФСБ России сертифицировала ViPNet Client для ОС «Аврора» 1
18.03.2021 «Интер РАО» автоматизирует технологические обходы и осмотры оборудования с помощью решения «Сигмы» для мобильных устройств на ОС «Аврора» 2
09.09.2020 В «Дорогобуже» заработал «Мобильный обходчик» 1
02.04.2020 В «Акроне» заработал «Мобильный обходчик» 1
10.06.2019 Денис Гузанов - Как трансформировать бизнес, когда у вас ERP собственной разработки и активы по всему миру? 1
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками 1

Публикаций - 19, упоминаний - 26

Мобильный обходчик и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 435 7
Zebra Technologies 145 3
SAP SE 5311 3
МегаФон 9113 3
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 460 3
Системы документооборота 498 3
Fingers Media 2 2
Ростелеком 9836 2
8359 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8822 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 156 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2179 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12994 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 1
Microsoft Corporation 24748 1
Миранда-Медиа 59 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 563 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 840 1
Сател 140 1
Optimacros - Оптимакрос 63 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 136 1
Монолит-Инфо 123 1
Триколор - Национальная спутниковая компания 331 1
Piklema Predictive - Пиклема 8 1
ИИЦ - Инновационный инжиниринговый центр 1 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 56 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Sciener - Сайнер 29 1
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Рубин МФ НПП - Научно-производственная организация 55 1
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 1
Aspen - AspenTech - Aspen Technology - Аспен Технолоджи 61 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 441 1
ИнфоТех 30 1
Top Systems - Топ Системы 70 1
Омега 82 1
Ростех - РТ-Диасофт 6 1
Fidesys - Фидесис 21 1
RESA Airport Data Systems 3 1
БИТ - Бюро Информационных Технологий 5 1
Акрон ГК - Acron 52 6
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 5
Акрон ГК - Дорогобуж 14 4
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 178 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 462 2
Интер РАО Электрогенерация 4 2
Газпром ПАО 1354 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 486 2
РЖД - Российские железные дороги 1929 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
НСПК - Национальная система платежных карт 826 1
Сибур Холдинг - Сибур Нефтехим 8 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2445 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Т плюс - ЭнергосбыТ Плюс 52 1
USM Holdings - Металлоинвест УК - горно-металлургический холдинг 112 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 100 1
Роснефть НК - нефтяная компания 517 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 174 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
ТМХ - Метровагонмаш - Московский завод по ремонту подвижного состава метро 15 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 57 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС 40 1
Нефтиса НК 2 1
Автобан ДСК ГК 15 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Росморпорт ФГУП 72 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 877 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 512 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 600 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 213 1
Татнефть 228 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 29 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 29 1
1520 ГК - Нацпроектстрой - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 49 1
Северсталь ПАО - Severstal 489 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3176 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4273 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5533 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2956 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 291 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3086 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1975 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 346 1
Правительство РФ - ФРТ - Фонд развития территорий - Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства - Фонд развития территорий муниципальных образований 8 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 74 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 298 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67731 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51815 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20097 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25740 8
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12705 6
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10450 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 844 7
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 919 5
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 115 4
Сигма.Алькор 3 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 312 3
InfoTeCS - ViPNet Client 90 3
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 167 1
SAP C4C - SAP Cloud for Customer 11 1
WhatsApp Messenger 1100 1
Google Android 14161 1
1С:ERP Управление предприятием 574 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 - ТБ.Корпорация КИС 81 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 216 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 135 1
3V services - SimInTech - Simulation In Technic 9 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 337 1
Siemens FiberSIM 3 1
Siemens Digital Industries Software - Siemens NX Software 18 1
Schneider Electric - Aveva PriSM Predictive Analytics 4 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 43 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП им. Шокина - IIoT.Istok - IIoT.Istok SCADA 14 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 12 1
Нанософт - nanoCAD 97 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 48 1
Aspen aspenONE 27 1
Siemens Teamcenter 67 1
Top Systems T-Flex PLM 20 1
OSIsoft PI System 14 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
Юнидата DQ - Юнидата Data Quality - Юнидата Качество Данных 3 1
InfoTeCS - ViPNet Connect - ViPNet CSS Connect 19 1
Дом.РФ - Цифровой контроль строительства - Дом.РФ ТИМ/BIM - Центр компетенций по ТИМ и цифровизации в жилищном строительстве Дом.РФ 23 1
Ростелеком - ОМП - СледопытSSL СКЗИ 15 1
CDO Global - DeepTalk 2 1
Кортрос ГК - Цифровой омбудсмен жителя 2 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 212 1
Ctrl2Go SmartDiagnostics 13 1
Aspen HYSYS - Aspen HYSYS Petroleum Refining - Aspen HYSYS Upstream - Aspen HYSYS Dynamics 18 1
Promobot Cyber Cafe 2 1
Писарев Михаил 26 4
Гузанов Денис 11 3
Одинцов Евгений 6 3
Моничев Андрей 2 1
Шварев Леонид 9 1
Греф Герман 427 1
Красикова Алена 1 1
Айвазов Александр 31 1
Номоконов Василий 12 1
Савкин Владимир 39 1
Агапкин Алексей 39 1
Чернышенко Дмитрий 570 1
Массух Илья 233 1
Дмитриев Роман 3 1
Иваница Владимир 6 1
Гусев Дмитрий 71 1
Панченко Павел 1 1
Ерофеев Сергей 1 1
Фомин Павел 36 1
Россия - РФ - Российская федерация 146977 12
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 311 5
Россия - ЦФО - Смоленская область 494 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43742 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1254 1
Россия - СФО - Омская область 689 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 903 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17276 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52386 1
Америка - Американский регион 2167 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2534 1
Ближний Восток 2967 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Нижневартовск 219 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 115 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2983 1
Земля - планета Солнечной системы 10433 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 569 1
Россия - СФО - Красноярский край - Железногорск - Красноярск-26 122 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1502 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1489 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 945 1
Энергетика - Energy - Energetically 5176 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3594 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18922 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8804 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51918 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14729 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29658 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16554 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13851 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5522 2
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48706 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6256 2
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5585 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7069 2
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Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2042 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2472 2
Экономический эффект 1092 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7592 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3067 1
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 223 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5852 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6033 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 56 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4084 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 387 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5022 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1230 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 149 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5706 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2900 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4004 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4918 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24482 1
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry 817 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1730 1
АиФ - Аргументы и факты 47 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3262 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8172 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 453 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 317 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 189 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 123 1
Роскосмос - Центр Келдыша ГНЦ - Исследовательский центр имени М.В. Келдыша 12 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 67 1
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 54 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
КГНЦ ФГУП - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 17 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 33 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 322 1
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