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Яскевич Михаил


УПОМИНАНИЯ


04.06.2025 «Акрон» продолжает реализацию проектов по цифровизации бизнес-процессов 1
19.07.2024 «Акрон» внедрила систему мобильного обходчика на всех основных производствах 1
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik 1
03.08.2021 «Акрон» оптимизирует расходы на основе бизнес-аналитики 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Яскевич Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Qlik - QlikTech 160 1
Акрон ГК - Acron 56 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53034 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13821 3
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 791 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4898 2
CEP - Customer Engagement Platform - Управление вовлеченностью клиентов 515 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15053 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 821 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16245 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11493 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3013 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6880 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68300 1
Qlik Sense 42 2
Мобильный обходчик 22 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 13 1
Гузанов Денис 13 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 319 3
Россия - РФ - Российская федерация 149343 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4140 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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