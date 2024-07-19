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«Акрон» внедрила систему мобильного обходчика на всех основных производствах

Группа «Акрон» на своей площадке в Великом Новгороде завершила внедрение системы мобильного обходчика «Акрон.Обходчик», обеспечивающей оперативный мониторинг оборудования на производстве.

Все производственные цеха и подразделения «Акрона» в Великом Новгороде дооснащены NFC-метками, терминалами сбора данных, подключены и успешно эксплуатируются в системе. За период внедрения решения на территории предприятия установлено около 3,5 тыс. NFC-меток. Их использование на оборудовании позволяет уменьшить время проведения обходов и повысить точность данных.

Количество пользователей приложения «Акрон.Обходчик» составляет 900 человек. Оно предназначено для сотрудников служб эксплуатации и позволяет быстро собирать, хранить и обрабатывать информацию о результатах проверок оборудования. Это решение автоматизирует передачу данных, их хранение и обработку в одной системе, обеспечивая руководителям доступ к оперативной информации и статистике об обходах. Приложение функционирует как в режиме онлайн, так и офлайн, обеспечивая непрерывный доступ к данным.

Специалистами департамента по ИТ осуществлена полная интеграция обходчика с модулем ТОиРО собственной системы планирования ресурсов предприятия «ERP ИСА», что позволило организовать непрерывный прозрачный процесс: от обслуживания оборудования и планирования ремонтов, до формирования потребности для закупки и ведения графика обеспечения производства.

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Цифровизация

Михаил Яскевич, главный инженер «Акрона», сказал: «Со стороны производственной площадки мы всячески поддерживаем такие проекты цифровизации. Мобильный обходчик уже стал неотъемлемым инструментом в ежедневной работе всех служб предприятия. Реализованное решение приводит к повышению эффективности работы эксплуатационного персонала и позволяет на ранних стадиях выявлять дефекты оборудования и технических устройств, что положительно сказывается на результатах работы производства».

Денис Гузанов, руководитель департамента по ИТ «Акрон», отметил: «Акрон.Обходчик» является одним из ключевых проектов в рамках стратегии цифровой трансформации производств группы «Акрон». В настоящее время мы продолжаем разработку дополнительных решений для мобильных обходов совместно с Передовой инженерной школой НовГУ. Подобные продукты позволяют получать дополнительные бизнес-преимущества за счет снижения трудозатрат и улучшения контроля».

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