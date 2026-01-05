Разделы

НовГУ Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

СОБЫТИЯ


05.01.2026 Россияне разработали инструмент для поиска уязвимостей в ПО на этапе его создания 4
28.08.2025 В России откроют новый завод полного цикла по производству чипов 1
09.07.2025 Пилотный проект Comindware с цифровым двойником зданий признан властями Новгорода успешным и рекомендован к тиражированию 2
07.04.2025 «Дорогобуж» внедрил «мобильный обходчик» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 1
20.12.2024 В Сеченовском Университете создали ИИ для помощи врачам в прогнозировании метастазов рака легкого 1
10.12.2024 ГК Softline оборудовала центр киберучений в НовГУ 6
28.03.2024 «Акрон» внедрила «Обходчик. КИПиА» в службе контрольно-измерительных приборов и автоматизации 2
22.02.2024 билайн бизнес обеспечил интернетом штаб строителей кампуса в ОЭЗ «Новгородская» 4
31.08.2023 Передовая инженерная школа НовГУ внедрит инструменты платформы «Сфера» 7
06.12.2022 Стримить со стен Новгородского Кремля и вести летопись отдыха в интернете смогут абоненты МТС 3
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 5
24.08.2020 «Ростех» и Новгородская область будут совместно внедрять комплексные цифровые решения для управления регионом 2
28.07.2020 Ростех представил правительству Новгородской области комплексные решения для цифровизации региона 1
25.05.2018 НовГУ и 1С подписали соглашение о сотрудничестве 3
22.06.2016 Altium Limited объявила о начале сотрудничества с рядом региональных университетов 2
01.06.2015 Консолидацией столичной телеком-инфраструктуры займется бывший гендиректор МГТС Сергей Иванов 1
02.10.2013 МТС назначила вице-президента по зарубежным компаниям 2
06.03.2013 Бывший гендиректор МГТС возглавил «М2М телематику» 1
24.05.2012 МТС подключила Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого к университетской сети RUNNet 4
05.10.2011 НовГУ им. Ярослава Мудрого внедрил социальную сеть на базе IBM Lotus Connections 5
05.08.2010 В МГТС назначен новый генеральный директор 1
18.11.2009 Современные тенденции лингвистики обсудят на конференции в Великом Новгороде 4
16.07.2008 В Новгородской области открывается летняя компьютерная школа 2
14.07.2008 Александр Шевлягин назначен коммерческим директором «Tele2 Великий Новгород» 3
22.05.2008 НГУ им. Ярослава Мудрого закупает вычислительную технику 2
31.01.2008 IBS взяла на работу студентов из НовГУ 1
04.10.2007 Новгородские студенты пройдут курс обучения по программе IBS 1
16.04.2007 Wi-Fi установят во всех корпусах НовГУ 1
02.03.2007 Берестяные грамоты выложили в интернет 2
22.12.2006 "Ганза-Консалтинг" выпустила прототип системы распознавания речи 1
10.11.2006 Новгородские студенты пройдут интернет-экзамен 2
13.04.2005 Sybase намерена расширить работу в образовательных учреждениях 1
03.12.2004 В рамках ФЦП "Электронная Россия" будет открыт "Новгородский образовательный портал" 1
17.03.2003 Экс-глава «Би Лайна» тратит собственные средства на поддержку физиков 1
19.02.1999 AVP "Лаборатории Касперского" будет установлен во всех школах Новгорода 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14353 6
МегаФон 9961 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9214 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1595 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 525 2
М2М телематика - НИС М2М 232 2
Акрон ГК - Аркон Диджитал - Acron Digital - АйТиОфис 15 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3310 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1704 2
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3132 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 936 1
Планета ОКБ 8 1
Renesas Electronics - Altium 39 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - ПМ 42 1
K-Systems - К-Системс 138 1
Tele2 AB 62 1
Центр микроэлектроники 27 1
Т2 - Т2 Мобайл - Vostok Mobile North-West B.V. - Архангельские мобильные сети - Новгородские Телекоммуникации 18 1
Скай Мобайл - Vimpelcom Kyrgyzstan - Билайн Кыргызстан - Beeline KG - ‎Sky Mobile - оператор сотовой связи Кыргызстана 75 1
SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 48 1
Новгород Телеком 11 1
9038 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1222 1
IBM - International Business Machines Corp 9557 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5296 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 116 1
Dassault Systemes 223 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Ростех - Автоматика Концерн 1746 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 459 1
Роскосмос РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 208 1
PIH - Мобайл Телеком Сервис - Neo - Tele2 Казахстан - Altel - Алтел - Dalacom - Далаком - телекоммуникационная компания Казахстана 74 1
Softline - Софтлайн 3295 1
Comindware - Колловэар 180 1
Telegram Group 2600 1
СБС-Агро АКБ - СБС - Столичный банк сбережений - Столичный Банк - Агропромбанк СССР - Агропромышленный банк 16 3
Акрон ГК - Acron 60 3
Акрон ГК - Дорогобуж 18 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 225 2
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 16 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Резонанс НПП 388 1
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1500 1
Алабуга девелопмент 3 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Династия - Фонд некоммерческих программ - Фонд Дмитрия Зимина 6 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 356 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 428 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 141 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 129 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 57 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 444 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 871 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4808 4
Правительство Нижегородской области - Губернатор Нижегородской области - органы государственной власти 122 2
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 20 2
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Совет главных конструкторов информатизации регионов РФ 17 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 349 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 59 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3468 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1470 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2009 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6311 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12919 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73496 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28945 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34044 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22002 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1837 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13081 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3271 3
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1535 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31855 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7107 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4355 2
КИПиА - КИП и А - контрольно-измерительные приборы и автоматика - IMU - Inertial Measurement Unit - Инерциальные измерительные модули 119 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10531 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12395 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1546 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26103 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17139 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23047 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2636 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9611 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13330 1
PDK - Process Development Kit - пакет правил проектирования микросхем 11 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6102 1
MedTech - МИС МО - Медицинские информационные системы медицинских организаций - Медицинские программно-аппаратные решения 381 1
Back-end - Бэкенд - программно-аппаратная часть сервиса 162 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1280 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 342 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1482 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8801 1
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 768 1
Front-end - Фронтенд - клиентская сторона пользовательского интерфейса к программно-аппаратной части сервиса 185 1
MEMS - MicroElectroMechanical Systems - МЭМС - Микроэлектромеханические системы - НЭМС - Наноэлектромеханические системы 189 1
OpenLDAP - open-source implementation of the Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) 43 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 1
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1152 1
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 126 1
Мобильный обходчик 25 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
HCL Lotus Connections 13 1
Сбер - СберКорус - Сфера Документы - Сфера EDI 44 1
Т1 Watchman Security 21 1
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 47 1
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 24 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 138 1
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Комитет Онлайн 22 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM Collection 8 1
Акрон ГК - ИСА ERP-система 14 1
RUNNet - Russian UNiversity Network - Федеральная университетская исследовательская компьютерная сеть 32 1
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Renesas Electronics - Altium Designer 36 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 64 1
SAP Sybase 291 1
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 454 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2455 1
МТС Big Data 312 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1534 1
Чеботарев Сергей 5 3
Путин Владимир 3368 3
Иванов Сергей 398 3
Никитин Андрей 58 2
Мацыгин Юрий 50 1
Сидорин Сергей 12 1
Боровиков Юрий 1 1
Ельцин Борис. 95 1
Бойко Алексей 102 1
Приданцев Сергей 148 1
Шалманов Сергей 201 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
Дук Евгений 2 1
Яновский Илья 1 1
Кустов Николай 1 1
Колесников Кирилл 7 1
Дорощук Аркадий 1 1
Артемова Анастасия 1 1
Мухачева Анна 1 1
Гинзбург Виталий 16 1
Владимиров Андрей 18 1
Васильев Михаил 15 1
Илюкин Олег 6 1
Чугунов Андрей 7 1
Смелков Андрей 5 1
Максименко Екатерина 1 1
Харитонов Максим 2 1
Ованесян Григорий 2 1
Шевлягин Александр 1 1
Канторович Софья 1 1
Кантор Елена 1 1
Димитрова Ольга 1 1
Соловьев Федор 1 1
Корнеева Алена 1 1
Строев Андрей 1 1
Заякин Андрей 1 1
Грешнов Андрей 1 1
Слизовский Сергей 1 1
Кротов Сергей 1 1
Сигаев Дмитрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 157532 17
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 334 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45884 9
Россия - СЗФО - Новгородская область 689 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18675 6
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3235 5
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 322 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14513 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3193 2
Россия - ЦФО - Смоленская область 524 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1578 2
Беларусь - Витебская область - Витебск 85 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Старорусский район - Старая Русса 26 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 90 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Волховский район - Волхов 51 1
Россия - СЗФО - Калининградская область - Черняховск 32 1
Нидерланды - Лейден 17 1
Нидерланды 3637 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 488 1
Россия - СЗФО - Псковская область 672 1
Финляндия - Финляндская Республика 3658 1
Финляндия - Хельсинки 252 1
Великобритания - Кембридж 261 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13569 1
Сингапур - Республика 1909 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1120 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 172 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 291 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 469 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1215 1
Армения - Республика 2375 1
Беларусь - Белоруссия 6044 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1824 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53499 1
Норвегия - Королевство 1833 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4298 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 636 1
Германия - Федеративная Республика 12945 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2920 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31953 20
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 18
ПИШ - Передовые инженерные школы - Федеральный проект - Подготовка инженерных кадров 84 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4257 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3781 3
Образование в России 2560 3
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1406 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15185 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10535 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6131 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 2
Экзамены 484 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10759 2
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 218 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 1004 2
Информатика - computer science - informatique 1144 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3772 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6337 2
Экономический эффект 1218 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 777 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11441 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 209 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 119 1
Физика - Physics - область естествознания 2836 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6985 1
Энергетика - Energy - Energetically 5528 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2952 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 920 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 820 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1327 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4378 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 320 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2596 1
Regnum - Регнум 112 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1147 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8398 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1101 4
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1648 2
РАН - Российская академия наук 2020 2
УДГУ - Удмуртский государственный университет 28 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 43 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 109 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 72 1
СамГУ - Самарский государственный университет 28 1
РГУ - Ростовский государственный университет 7 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 49 1
КГУ - Курский государственный университет 7 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 54 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 31 1
СФУ - КрасГУ - Красноярский государственный университет 4 1
НИЦ Курчатовский институт - ИНЕСНЭК - Институт естественных наук и экологии 1 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО - Государственный ИРЯ им. А.С. Пушкина - ГИРЯ им.А.С.Пушкина 21 1
РАН ИРЯ - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 9 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
РГУИТП ГОУ ВПО - Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства 2 1
РАН ИТФ - Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау 7 1
НАТ - Новгородский Агротехнический техникум 1 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 194 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 672 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 131 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 230 1
ТГУ - Томский государственный университет 213 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 337 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 605 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 286 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 443 1
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 211 1
АГУ - АлтГУ - Алтайский государственный университет 44 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 265 1
СКФУ - Северо-Кавказский федеральный университет - Северо-Кавказский государственный технический университет - СГУ СтавГУ - Ставропольский государственный университет 34 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 169 1
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 232 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 203 1
Сахаровские чтения - Сахаровская конференция по физике 1 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 21 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 615 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
