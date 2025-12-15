Разделы

Бойко Алексей


СОБЫТИЯ


15.12.2025 Минпромторг продлевает на шесть лет программу электронного машиностроения на фоне недофинансирования 1
03.12.2025 Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов 1
02.12.2025 В России выпущена «самая мощная платформа для ИИ» 1
01.12.2025 Российскому оборудованию для производства чипов придется несладко: требования слишком высоки 1
28.11.2025 Власти выделили 55 миллиардов на доводку оборудования и материалов для российских чипов до серийного производства 1
25.11.2025 Магистральные линии связи в России близки к предельному сроку эксплуатации 1
17.11.2025 Российский чип не вышел в серию. Штраф превысил сумму контракта 1
06.11.2025 В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE 1
24.10.2025 Россия включилась в гонку за новейший стандарт связи 6G. «Сколково» спешно закупает сервера 1
23.10.2025 В России планируют создать химическое производство для выпуска микроэлектроники. Но финансирование не выделяют 1
20.10.2025 В России строят крупнейшую в истории фабрику кристаллов для силовой электроники 1
24.09.2025 Стратегическое микроэлектронное предприятие передано во внешнее управление 1
19.09.2025 Стратегическое микроэлектронное предприятие спасено: суд списал долг в 1 миллиард евро из-за того, что ВЭБ выкупил завод чипов за 1 рубль 1
28.08.2025 В России откроют новый завод полного цикла по производству чипов 1
27.08.2025 Сверхзагадочная компания за бесценок выкупила ноу-хау и образцы «железа» на российских процессорах 1
12.08.2025 Крупнейший российский производитель чипов купил создателя уникальных лазеров для выпуска микросхем 1
08.08.2025 Производство печатных плат в России через два года вырастет на 120% 1
31.07.2025 Госкомпаниям определили сроки импортозамещения радиоэлектроники 1
22.07.2025 Аэропорт «Шереметьево» отказывается от Cisco и замещает ядро своей внутренней сети 1
21.07.2025 Крупный российский производитель электроники купил 51% разработчика роботов 1
14.07.2025 Продана половина производителя видеорегистраторов «Дозор» для Росгвардии 1
10.07.2025 Для российских ТВ власти введут начисление баллов, отличников будут допускать к государственным закупкам 1
07.07.2025 Российский завод вложил 118 млрд рублей заемных денег в производство популярных чипов 1
25.06.2025 Россия разрабатывает САПР для проектирования чипов совместно с Китаем 1
25.06.2025 В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов 1
18.06.2025 Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты 1
09.06.2025 В России создается госсистема принятия решений в радиоэлектронике. Под учет попадут финрезы, бенефициары, госконтракты, мощности производителей чипов 1
09.06.2025 Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей 1
03.06.2025 Готовится продажа знаменитой российской ИТ-компании. Цена может достичь 55 миллиардов 1
19.05.2025 Российский дизайн-центр на три года просрочил разработку аналога американской микросхемы. Штраф почти сравнялся с суммой госконтракта 1
30.04.2025 В Россию привезли десятки тысяч процессоров Baikal и все уже распродали. На подходе Baikal-L для ноутбуков и планшетов 1
28.04.2025 Производство чипов в России выросло на треть. Рынок радиоэлектроники составил 3,5 триллиона 1
24.04.2025 Отечественные производители способны закрыть лишь 6% активной и 12% пассивной элементной базы для авто 1
22.04.2025 В России освоено корпусирование микросхем «мирового уровня» 1
15.04.2025 Чтобы «поставить заслон переклейкам», власти хотят ввести для чипов особые «баллы российскости» 1
14.04.2025 Основатель НКК и «Аквариуса» и бывший топ-менеджер «Ланита» вложились в мощное производство контроллеров для атомной энергетики 1
03.04.2025 Власти хотят приплачивать операторам за развитие сотовой связи вдоль автодорог 1
26.03.2025 В России создается передовая технология производства чипов. Такую пытается освоить Европа 1
20.03.2025 «ИКС холдинг» купил производителя телекомоборудования и микроэлектроники 1
18.03.2025 «Вымпелком» тестирует базовые станции «Иртеи». Компания может заключить контракт на 30 млрд рублей на их покупку 1

Публикаций - 100, упоминаний - 101

Бойко Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

SNDGroup - СНДГруп - SNDGlobal 46 15
МегаФон 9918 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14266 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1585 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 13
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 979 10
Ростелеком 10316 9
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 464 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3119 8
Huawei 4224 8
Telegram Group 2578 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2253 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3305 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 6
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 641 6
Элемент ГК - Elementec - ELMT 157 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 1025 6
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 148 6
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3037 5
Eltex - Предприятие Элтекс 196 5
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 340 5
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 315 5
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 5
МТС - Иртея 78 4
Ростех - Автоматика Концерн 1745 4
Yandex - Яндекс 8450 4
Google LLC 12266 4
ИКС 392 4
AMD - Advanced Micro Devices 4471 4
Промобит - Bitblaze - Promobit 96 4
Элемент ГК - Микрон ВЗПП - Воронежский завод полупроводниковых приборов 33 4
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 291 4
Ланит ДВ - Ланит Дальний Восток 16 3
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 354 3
Росатом - КИС НПО - Критические информационные системы Научно-производственное объединение 18 3
Абсолют будущего 5 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4534 3
Nvidia Corp 3737 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 624 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 502 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1476 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1023 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8187 5
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 209 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 3
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 67 3
Русский Страховой Центр 9 2
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 129 2
Арикапитал УК 6 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2698 2
ВТБ - ВТБ24 668 2
Газпром ПАО 1416 2
РЖД - Российские железные дороги 2003 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 2
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 259 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1793 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3001 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 192 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Телефон.Ру 92 1
АМЭ НПП - Авиационная и Морская Электроника 4 1
Проект-техника НПП 6 1
Согласие НПП 1 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
РусГидро - ДЭК - Дальневосточная энергетическая компания - ДГК - Дальневосточная генерирующая компания - Хабаровскэнерго - ДРСК - Дальневосточная распределительная сетевая компания - Дальэнергосбыт - Амурэнерго 39 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 652 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 11 1
Hugo Boss 9 1
Спурт АКБ 3 1
ЧПО им. В. И. Чапаева - Чебоксарское производственное объединение имени В. И. Чапаева 1 1
Спецпроект ГК 1 1
Транспорта будущего 11 1
Stada - Нижфарм - Нижегородский химико-фармацевтический завод 30 1
Волмаг 1 1
Юнирест - Rostcic’s - Ростикс - KFC - Ям! Ресторантс Интернэшнл Раша Си Ай Эс - Сеть ресторанов общественного питания 69 1
Savina Legal - Савина Лигал 15 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 60 1
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 35 1
Трамплин Венчурс 2 1
Digimax Limited 3 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3442 46
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12867 19
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6279 11
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2928 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2165 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3121 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3530 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4796 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1079 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 271 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1410 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 2
Судебная власть - Judicial power 2412 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 702 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - ЦМУ ССОП - Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования 64 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2081 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 2
Институт ГЧП - Институт государственно-частного планирования 5 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 365 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 81 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 84 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 226 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1028 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2006 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1469 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 184 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 487 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5241 1
Ассоциация предприятий в сфере радиоэлектроники, информационных технологий, цифровых инноваций и инжиниринга 15 3
Пассивные электронные компоненты - Консорциум 8 3
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 256 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 161 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 1
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
Макател - Ассоциация операторов кабельного телевидения 3 1
КПП АНО - Консорциум печатных плат 14 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 18 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 356 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 246 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 123 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23221 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73353 37
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4514 29
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 23
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21829 20
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8408 19
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22006 18
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1836 17
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14911 14
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3296 12
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 12
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3276 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 8
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6157 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9335 8
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4015 8
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18227 8
5G - пятое поколение мобильной связи 2355 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13086 7
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15018 7
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5676 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12985 6
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7293 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28952 6
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25721 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5158 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10135 6
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 5
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4365 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17127 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31792 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12738 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6105 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 4
PLC - Programmable Logic Controller - ПЛК - Программируемый логический контроллер - PLD - Programmable Logic Device - ПЛИС - Программируемые логические интегральные схемы 61 4
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1396 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 4
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 25
FreePik 1444 23
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 9
СКБ Контур - Контур.Фокус 1215 8
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 5
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 544 4
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - Микропроцессор BE-M 233 4
Baikal Electronics - Байкал-Т - Baikal-T - Микропроцессор BE-T 177 3
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 331 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 267 3
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 418 3
Baikal Electronics - Байкал-L - Baikal-L - микропроцессор 19 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 43 2
Amadeus ATC - Amadeus Ancillary Services - Amadeus ATC Refund - Amadeus ATC Shopper - Amadeus Ticket Changer 6 2
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 48 2
Google YouTube - Видеохостинг 2890 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 389 2
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 67 2
Baikal Electronics - Байкал-S - Baikal-S - серверный процессор 89 2
Intel x86 - архитектура процессора 1984 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 160 2
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 1
HTC Touch Diamond 58 1
Элемент ГК - Корпорация Роботов - Андроидная техника НПО - FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research - Skybot F-850 - робот-спасатель 7 1
Software AG - ARIS Express 3 1
Pixabay 192 1
Nokia XpressMusic 65 1
IBM Lombardi TeamWorks - Lombardi Software 6 1
Nokia 5800 - Nokia Tube 45 1
Промобит - Bitblaze Titan 8 1
VK Play - VK Play Cloud - VK Play Live - VK Play Store - VK Play Games Center - VK Play Media 81 1
VK RuStore - Рустор 512 1
Процессные Технологии - Runa WFE 10 1
Моторинвест Evolute - электромобиль 26 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit Mercury 367 1
Tencent Trovo 5 1
OpenAI - ChatGPT 526 1
ИКС - Yadro - Kvadra OS - Kvadra-T - Kvadra TAU 66 1
Delta Computers - Delta Tioga Pass 20 1
Квашенкина Ольга 40 14
Копосов Максим 73 4
Шпак Василий 263 4
Ткачёв Роман 27 3
Митина Ирина 13 3
Попова Мария 141 3
Абакумов Евгений 224 3
Шадаев Максут 1150 3
Легостаева Светлана 96 3
Путин Владимир 3353 3
Савин Александр 14 3
Лаконцев Дмитрий 24 3
Войлуков Алексей 20 2
Суверов Сергей 7 2
Башков Александр 5 2
Слукин Алексей 13 2
Сиволобов Александр 18 2
Тимошенко Александр 8 2
Николенко Николай 11 2
Орловский Виктор 398 2
Серова Елена 320 2
Белайчук Анатолий 31 2
Борисов Алексей 33 2
Алешин Владимир 21 2
Будин Алексей 22 2
Михеев Андрей 9 2
Чернышенко Дмитрий 575 2
Горелкин Антон 108 2
Боярков Федор 26 2
Мишустин Михаил 737 2
Кулин Филипп 52 2
Федоров Михаил 27 2
Степанов Владимир 89 2
Трушкин Константин 59 2
Покровский Иван 132 2
Амелькин Алексей 3 1
Чистов Александр 21 1
Александров Дмитрий 20 1
Заединов Руслан 47 1
Мякишева Марина 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 157052 94
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18234 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53472 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 16
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 903 12
Япония 13555 10
Европа 24643 9
Украина 7796 6
Южная Корея - Республика 6864 6
Азия - Азиатский регион 5751 5
Китай - Тайвань 4138 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 4
Швеция - Королевство 3716 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8120 4
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1181 4
Германия - Федеративная Республика 12942 3
Нидерланды 3634 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1872 3
Индия - Bharat 5702 3
Финляндия - Финляндская Республика 3658 3
Россия - ДФО - Амурская область 851 3
Беларусь - Белоруссия 6033 3
Россия - СФО - Новосибирск 4658 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5350 2
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 970 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 655 2
Германия - Бавария - Нюрнберг 40 2
Турция - Турецкая республика 2493 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1396 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3185 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 434 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18597 2
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1619 2
Россия - СФО - Томская область - Томск 998 2
Казахстан - Республика 5799 2
Италия - Итальянская Республика 4430 2
Армения - Республика 2371 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1356 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 484 2
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 378 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55087 38
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6333 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51332 14
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 13
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6674 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31958 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10331 11
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 9
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8546 9
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3137 8
Энергетика - Energy - Energetically 5531 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1686 7
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 7
ОКР - Опытно-конструкторские работы 211 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7279 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 6
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 810 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1718 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3664 5
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1254 5
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 660 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1181 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4380 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 805 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2597 4
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1339 4
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3280 4
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3189 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 3
Ведомости 1241 39
Коммерсантъ - Издательский дом 2159 11
Forbes - Форбс 913 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11411 4
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1141 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1075 2
Витебские вести 3 1
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 108 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8377 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3758 5
MForum Analytics 20 3
Gartner - Гартнер 3610 3
Juniper Research 551 2
Mobile Research Group 85 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 1
Forrester Research 828 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 69 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 54 6
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 396 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 286 4
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 22 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1089 3
РАН - Российская академия наук 2014 3
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 65 3
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоэлектроники 13 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 572 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 667 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 2
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 56 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 1
Т1 Цифровая академия 49 1
МГУ им. адм. Г. И. Невельского - Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского 15 1
UofL - University of Louisville - Луисвиллский университет - Университет Луисвилля 3 1
Universidad Europea - European University of Madrid - Европейский университет в Мадриде 1 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 232 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 32 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 169 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 28 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 31 1
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2136 2
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1407652, в очереди разбора - 732485.
Создано именных указателей - 187413.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

