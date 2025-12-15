Бойко Алексей

Минпромторг продлевает на шесть лет программу электронного машиностроения на фоне недофинансирования 1

Власти запретят школам и вузам покупать зарубежных роботов 1

Власти выделили 55 миллиардов на доводку оборудования и материалов для российских чипов до серийного производства 1

Магистральные линии связи в России близки к предельному сроку эксплуатации 1

В России в течение двух лет появится суверенный чип для базовых станций LTE 1

В России строят крупнейшую в истории фабрику кристаллов для силовой электроники 1

Стратегическое микроэлектронное предприятие передано во внешнее управление 1

В России откроют новый завод полного цикла по производству чипов 1

Крупнейший российский производитель чипов купил создателя уникальных лазеров для выпуска микросхем 1

Госкомпаниям определили сроки импортозамещения радиоэлектроники 1

Российский завод вложил 118 млрд рублей заемных денег в производство популярных чипов 1

Россия разрабатывает САПР для проектирования чипов совместно с Китаем 1

В России создают самый сложный и не имеющий отечественных аналогов узел банкоматов 1

Российским госбанкам запретят покупать импортные кассовые аппараты 1

Российский производитель базовых станций 4G закупит отечественные чипы на миллиарды рублей 1