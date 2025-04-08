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Тимошенко Александр
|08.04.2025
|Huawei запатентовала на себя редкую российскую технологию сразу после доклада разработчика на конференции. Из презентации скопировали даже ошибки 1
|17.04.2008
|«КапиталЪ Перестрахование» строит СМК на базе ARIS 1
Тимошенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
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