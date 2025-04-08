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Индексная книга (каталог) CNews*
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Тимошенко Александр



08.04.2025 Huawei запатентовала на себя редкую российскую технологию сразу после доклада разработчика на конференции. Из презентации скопировали даже ошибки 1
17.04.2008 «КапиталЪ Перестрахование» строит СМК на базе ARIS 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Тимошенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Software AG & IDS Scheer 199 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
КапиталЪ Перестрахование 1 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67779 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10456 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 853 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Software AG - ARIS Platform 177 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14207 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5925 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1351438, в очереди разбора - 760618.
Создано именных указателей - 172375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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