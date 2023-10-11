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ASIC Application Specific Integrated Circuit интегральные микросхемы специального назначения

ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


11.10.2023 Крупнейший в мире поставщик «железа» для майнинга идет ко дну. Деньги кончились, сотрудники остались без зарплаты

йшим производителем устройств для майнинга криптовалюты (интегральных схем специального назначения, ASIC), оказался в крайне затруднительном финансовом положении. Дела у компании идут настолько
17.04.2019 Отечественный нейропроцессор стал основой гаджета для диагностики рака в России и США

ало известно CNews, научно-технический центр «Модуль» — единственный на данный момент состоявшийся российский производитель нейропроцессоров — разработал в кооперации с малазийским дизайн-центром Key Asic нейросетевое устройство диагностики рака крови (Cancer Cell Detection Device — C2D2). Пока оно существует только в виде прототипа. Однако представители компании пообещали CNews, что уже ле
16.04.2019 Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN

Fortinet представила новые защищенные решения для SD-WAN, в том числе первую в отрасли специализированную микросхему SD-WAN ASIC, которая поможет организациям выстраивать защищенную сетевую инфраструктуру. Джон Мэддисон (John Maddison), исполнительный вице-президент по продуктам и решениям в Fortinet, отметил: «Пери
13.07.2001 Boeing и IBM создали самый мощный в мире спутниковый процессор для обработки цифровых сигналов

борту спутника Thuraya в пять раз мощнее предыдущего процессора компании Boeing. Ключевым компонентом этого исключительно гибкого процессора является технология специализированных интегральных схем (ASIC) высокой плотности. Спроектированные специалистами компании Boeing и изготовленные IBM, микросхемы ASIC спутника Thuraya содержат до 3,8 миллионов контуров каждая и представляют соб
03.06.1999 3Com предложила технологию ZipChip 3 ASIC для построения сетей Ethernet

Компания 3Com Corporation представила технологию ASIC (application-specific integrated circuit) третьего поколения под названием ZipChip. Она


Публикаций - 204, упоминаний - 241

ASIC и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 27
Nvidia Corp 4002 16
Samsung Electronics 11064 16
Microsoft Corporation 25775 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 13
AMD - Advanced Micro Devices 4641 11
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 11
Google LLC 12688 10
HP Inc. 5883 10
Fortinet 452 10
Bitmain 14 9
Cisco Systems 5372 9
Qualcomm Technologies 1974 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 8
Huawei 4676 8
HP 3Com 681 7
TI - Texas Instruments Incorporated 848 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 6
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 6
Lenovo Motorola 3566 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 5
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 5
ADVA Optical Networking - MRV Communications 221 5
Allied Telesis - Allied Telesyn - Аллайд Телесис Интернешнл Б.В. - Аллайд Телесис Австрия ГмбХ 154 5
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 109 5
Apple Inc 13154 5
Toshiba Corporation 2980 5
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 484 5
Элемент ГК - Elementec - ELMT 228 5
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 273 4
Ростелеком 10948 4
Broadcom - VMware 2610 4
Meta Platforms - Facebook 4621 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 4
SAS Institute 1082 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 67 2
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 60 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 2
Hyundai Motor Company 436 2
Visa International 1993 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 202 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 1
Этажи 0 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Subjoy - Subway - Сабвей - сеть ресторанов быстрого обслуживания 20 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 1
Lockheed Martin 777 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
CommBank - Commonwealth Bank of Australia - Банк содружества Австралии 14 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 42 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Toyota Motor - Denso Corporation - Denso Wave - Denso Ten - Fujitsu Ten 47 1
Schall Law 2 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
Morgan Stanley - E*Trade Group - E*Trade Securities - E*Trade Bank - E*Trade Asset Management - E*Trade International Capital 113 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
U.S. Department of Energy - Sandia National Laboratories (SNL) - Национальные лаборатории Сандия 120 1
ASX - Australian Securities Exchange - Австралийская фондовая биржа 7 1
ATIC - Advanced Technology Investment Company 40 1
Virgin Galactic - Virgin Orbit - LauncherOne 35 1
AllianceBernstein Holding - AB - Bernstein Research - Sanford Bernstein - Alliance Capital - Stanford C. Bernstein & Comnpany 55 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 42 1
Венец АКБ 21 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
Иркутскэнергосбыт - Иркутская Энергосбытовая компания 15 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 17
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 197 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 4
ASIC - Australian Securities and Investments Commission - Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям 4 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 2
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 2
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 197 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
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Microsoft Windows 2000 8678 6
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Fortinet - FortiSandbox ATP 20 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 4
Apple iPhone 6 4861 4
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Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 370 3
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Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 3
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UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 1
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НИИТМ - Научно-исследовательский институт точного машиностроения 17 1
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 1
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Ростех - Росэлектроника - Электронстандарт РНИИ - Российский научно-исследовательский институт 8 1
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Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
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