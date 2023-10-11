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ASIC Application Specific Integrated Circuit интегральные микросхемы специального назначения
СОБЫТИЯ
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|11.10.2023
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Крупнейший в мире поставщик «железа» для майнинга идет ко дну. Деньги кончились, сотрудники остались без зарплаты
йшим производителем устройств для майнинга криптовалюты (интегральных схем специального назначения, ASIC), оказался в крайне затруднительном финансовом положении. Дела у компании идут настолько
|17.04.2019
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Отечественный нейропроцессор стал основой гаджета для диагностики рака в России и США
ало известно CNews, научно-технический центр «Модуль» — единственный на данный момент состоявшийся российский производитель нейропроцессоров — разработал в кооперации с малазийским дизайн-центром Key Asic нейросетевое устройство диагностики рака крови (Cancer Cell Detection Device — C2D2). Пока оно существует только в виде прототипа. Однако представители компании пообещали CNews, что уже ле
|16.04.2019
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Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN
Fortinet представила новые защищенные решения для SD-WAN, в том числе первую в отрасли специализированную микросхему SD-WAN ASIC, которая поможет организациям выстраивать защищенную сетевую инфраструктуру. Джон Мэддисон (John Maddison), исполнительный вице-президент по продуктам и решениям в Fortinet, отметил: «Пери
|13.07.2001
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Boeing и IBM создали самый мощный в мире спутниковый процессор для обработки цифровых сигналов
борту спутника Thuraya в пять раз мощнее предыдущего процессора компании Boeing. Ключевым компонентом этого исключительно гибкого процессора является технология специализированных интегральных схем (ASIC) высокой плотности. Спроектированные специалистами компании Boeing и изготовленные IBM, микросхемы ASIC спутника Thuraya содержат до 3,8 миллионов контуров каждая и представляют соб
|03.06.1999
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3Com предложила технологию ZipChip 3 ASIC для построения сетей Ethernet
Компания 3Com Corporation представила технологию ASIC (application-specific integrated circuit) третьего поколения под названием ZipChip. Она
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