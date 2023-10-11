ASIC - Application Specific Integrated Circuit - интегральные микросхемы специального назначения

Крупнейший в мире поставщик «железа» для майнинга идет ко дну. Деньги кончились, сотрудники остались без зарплаты йшим производителем устройств для майнинга криптовалюты (интегральных схем специального назначения, ASIC), оказался в крайне затруднительном финансовом положении. Дела у компании идут настолько

Отечественный нейропроцессор стал основой гаджета для диагностики рака в России и США ало известно CNews, научно-технический центр «Модуль» — единственный на данный момент состоявшийся российский производитель нейропроцессоров — разработал в кооперации с малазийским дизайн-центром Key Asic нейросетевое устройство диагностики рака крови (Cancer Cell Detection Device — C2D2). Пока оно существует только в виде прототипа. Однако представители компании пообещали CNews, что уже ле

Fortinet представила чип SD-WAN ASIC для ускорения и защиты периферии WAN Fortinet представила новые защищенные решения для SD-WAN, в том числе первую в отрасли специализированную микросхему SD-WAN ASIC, которая поможет организациям выстраивать защищенную сетевую инфраструктуру. Джон Мэддисон (John Maddison), исполнительный вице-президент по продуктам и решениям в Fortinet, отметил: «Пери

Boeing и IBM создали самый мощный в мире спутниковый процессор для обработки цифровых сигналов борту спутника Thuraya в пять раз мощнее предыдущего процессора компании Boeing. Ключевым компонентом этого исключительно гибкого процессора является технология специализированных интегральных схем (ASIC) высокой плотности. Спроектированные специалистами компании Boeing и изготовленные IBM, микросхемы ASIC спутника Thuraya содержат до 3,8 миллионов контуров каждая и представляют соб