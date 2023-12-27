Закупка российского «железа» на «Байкалах» обернулась прокуратурой и шестью судебными исками Непростая закупка Как выяснил CNews, закупка госучреждениями российских интерактивных панелей на «Байкалах» закончилась обращением поставщика в московские суд и прокуратуру, а также назначени

Выпущен первый ПАК на российских процессорах «Байкал» и ПО «Ивановна» ПАК на «Байкал» Как стало известно CNews, в России выпустили программно-аппаратный комплекс (ПАК) на российских процессорах Baikal. Это совместное решение российского производителя плат на Baikal «Элпитех» и разработчика ПО «Умный архив». Об этом CNews рассказал технический директор «Умного архива» Евгений Во

«Мегафон» ускорил 4G в бурятском поселке на берегу Байкала Стабильная голосовая связь и 4G‑интернет теперь доступны жителям и отдыхающим в поселке Танхой на берегу Байкала. Общение в мессенджерах, звонки родным и друзьям, видео- и фотоконтент для трэвел-блогов и соцсетей, сторисы и стримы – теперь абоненты «Мегафон» не ограничены в своих возможностях и же

Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, и «Байкал электроникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. По итогам тестирования вендоры провели взаимную сертификацию всех продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Команда

Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов Тестирование Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс», известная разработкой линейки российских процессоров «Байкал», завершила тестирование своего самого мощного на сегодня чипа — с

В реестр российской промышленной продукции включена системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T В реестр российской промышленной продукции ГИСП включена первая системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T (BE-T1000). Плата TF316 разработки компании «Эдельвейс», получившая 110 баллов за выполнение условий реестра, соответствует требованиям к российской радиоэлектронной продукции первого

Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia кал электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Первым продуктом разработчика в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на архитектуре MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процес

«Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России рузки уровня базовой системы ввода-вывода четвертого класса защиты (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ). Сертификат действителен до 19 июня 2028 г. «Аврора СДЗ» предназначено для функционирования совместно с процессорами Baikal-M и обеспечивает доверенную загрузку ОС различных вендоров с помощью создания и проверки цепочки цифровых подписей каждой стадии загрузки. Поддерживаются следующие операционные системы:

«Байкал» собрался выпускать микроконтроллеры на архитектуре RISC-V Микроконтроллеры «Байкала» Разработчик процессоров Baikal «Байкал электроникс» набирает специалистов для разработки микроконтроллеров. Это следу

«Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах» у с нашими заказчиками и партнерами в штатном режиме», — добавляет он. Разработки на «Эльбрусах» и «Байкалах» Важной особенностью линейки систем хранения данных (СХД) «Аэродиска» является прису

«Мегафон» улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала К началу летнего туристического сезона в селе Максимиха на берегу Байкала «Мегафон» улучшил качество связи 4G. Отдыхающие смогут выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Инженеры смонтировали новую базову

Белоруссия изъяла на таможне крупную партию процессоров «Байкал», которые ехали в Россию через пропускной пункт «Григоровщина» в Витебской области. Фото: ГТК Белоруссии Микроэлектроника на то и микро, чтобы умещаться в небольшой коробке В общей сложности работники таможни насчитали 440 «Байкалов», который были обнаружены в результате обыска автомобиля. Чипы не были задекларированы – на предшествовавший осмотру вопрос пограничников водитель заявил, что не везет товары для лично

После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах» ы «Ростеха», заинтересованного в наработках на российских процессорах, CNews стало известно еще в августе 2021 г. Ростеховский НЦИ выходит из состава учредителей «Эдельвейса», разработчика железа на «Байкалах» В настоящее время проходят корпоративные процедуры по выходу ООО «НЦИ» из состава учредителей ООО «Эдельвейс», сообщили CNews представители «Росэлектроники» (входит в «Ростех») и «Эде

Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов го к «Истоку», это предприятие сотрудничало с «Эдельвейсом» в части проектов, которые имели отношение к запуску сборочно линии для выпуска техники (в первую очередь системных блоков и моноблоков) на «Байкалах». Источник отмечает, что изначально «Исток» завязал отношения с другой российской компанией. Однако, когда стало понятно, что «Эдельвейс» со сходными компетенциями — не чужая «Ростеху»

«Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах битражный суд для признания банкротом компании «Эдельвейс», разработчика электроники на процессорах Baikal. Сообщение об этом опубликовано на «Федресурсе» 10 февраля 2023 г. Из сообщения следуе

Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах» тмечал CNews, четких планов по выпуску компьютерной техники на российских центральных процессорах («Байкалах», «Эльбрусах», «Мультикорах» и др.) сейчас нет и быть не может ни у одной организаци

Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код алгоритма машинного обучения для экомониторинга Байкала. Технология помогает анализировать пробы воды: определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Теперь биологи и ML-специалисты по всему миру смогут использовать нейросе

На отечественных процессорах Baikal продемонстрировали работу постквантовой криптографии библиотеки постквантовых алгоритмов на устройствах, использующих отечественные процессоры компании «Байкал электроникс». Результат проекта показал совместимость постквантового решения с процессорами Baikal-M архитектуры ARM, что в будущем позволит повысить устойчивость к кибератакам конечных решений, в том числе с применением как существующих классических, так и активно развивающихся квант

Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M Российская плата для российского процессора Российская компания 3Logic Group сообщила CNews об анонсе новой материнской платы «Ангара», разработанной для установки в нее отечественного процессора Baikal-M. Это решение для сверхкомпактных настольных компьютеров, включая неттопы. Плата «Ангара» относится к форм-фактору Thin Mini-ITX, который не стоит путать с обычным Mini-ITX. Сама плата

Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой тановился 27 февраля 2022 г. и с тех пор больше не возобновлял работу. В России выпуск современных «Байкалов» и «Эльбрусов», способных конкурировать с иностранными аналогами, физически невозмож

Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству CNews о готовности к предсерийному производству отечественных ноутбуков Bitblaze Titan. Объем первой партии составит 1000 экземпляров, внутри каждого из которых будет находиться российский процессор «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Материнская плата ноутбука – это тоже отечественная разработка. Она создана совместно с российской компанией «Элпитех». По информации представителей «Пр

Производителя «Байкалов» отлучают от ARM. Российские процессоры спасет переход на RISC-V и MIPS ил изданию руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин. Новых «Байкалов» может и не быть Если ARM решит выполнить новые требования британских властей, это м

У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000% Рост выручки «Байкала» Как выяснил CNews, один из самых известных российских разработчиков отечественных микропроцессоров, «Байкал электроникс» по итогам 2021 г. очень резко нарастил свою выручку. По данным

Власти наделят разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» мощнейшими государственными льготами радиоэлектроники. Такая мера необходима для того, чтобы помочь предприятиям перевести на китайские фабрики непосредственное производство чипов с тайваньской TSMC, где до сих пор осуществлялся выпуск «Байкалов» и «Эльбрусов», пояснил собеседник РБК. Напомним, в конце февраля 2022 г. из-за санкций компания TSMC полностью прекратила производство и поставки своей продукции в Россию. Системообра

CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M ские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М. Ранее разработчики сообщали о совместимости с «Ред ОС» универсального клиента Samoware, входящего в экосистему платформы CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – флагманский продукт группы

Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы рование программ и т. д.». В этой связи топ-менеджер отмечает, что несмотря на развитие экосистема «Байкалов» семимильными шагами, белых пятен на этом поле еще достаточно. «В частности, в совме

Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal ЛС» совместно с ГК Astra Linux (ООО «Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baikal. Проект выполнен в рамках реализации стратегии компании по производству импортозамещающих электронных компонентов для средств вычислительной техники и по разработке программного обеспече

Российские власти попросили Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на наших процессорах Иностранные лэптопы на российских «Байкалах» Компания Lenovo, крупнейший производитель ПК в мире, в скором будущем может выпусти

Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М НТЦ ИТ РОСА и «Байкал электроникс» по итогам проведенных испытаний объявляют о взаимной сертификации ОС линейки РОСА «ХРОМ» и ARM-процессора Baikal-M. Чтобы оценить совместимость, специалисты НТЦ ИТ РОСА собрали специальные дистрибутивы десктопной и серверной версий операционной системы, предназначенные для работы с процессорной арх

Компания, провалившая разработку серверов, ПК и ноутбуков на «Байкалах», оштрафована на 3,3 миллиарда » — разработчика процессоров линейки «Байкал». С «Т-платформ» взыскали 3,3 млрд руб. за проекты на «Байкалах» Из выложенного в судебной картотеке документа следует, что «Т-платформы» в ходе раз

Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний В Москве прошла ежегодная итоговая конференция компании «Байкал электроникс», на которой состоялась презентация отечественного серверного процессора Baikal-S с 48 ядрами ARM Cortex-A75. Он подтвердил все основные и превзошел некоторые из заявленных ранее своих характеристик. Первая инженерная партия Baikal-S пришла в Россию с контрак

«ICL Техно» объявила о выпуске моноблока на базе российского процессора Baikal Российский производитель вычислительной техники «ICL Техно» приступил к производству моноблоков и собственной разработки, построенных на отечественном процессоре Baikal-M. Приобрести компьютеры смогут только корпоративные клиенты. Каждый ПК рассчитан на использование совместно с российским программным обеспечением. Моноблок SafeRAY создавался в первую о

Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер изменился, в пользу «Вартона» по 10% своих долей передали Крук и Козлов (у них осталось по 20%), а еще 14% уступила Прохорова (осталось 6%). Сумму сделки стороны не раскрывают. Создатели процессоров «Байкалов» купили долю в российском разработчике процессорных ядер Как пояснил CNews Илья Сивцев, купленные «Вартоном» 34% блокирующим пакетом не являются. «Приобретенная доля дает нам возможнос

«Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М» ктив» провели очередную серию тестовых испытаний. В этот раз специалисты подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и электронных идентификаторов «Рутокен» для отечественного процессора «Байкал-М». В частности, на платформе «Байкал-М», построенной на базе архитектуры ARMv8 (AArch64), была протестирована и подтверждена корректность совместной работы «Ред ОС» и следующих у

Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М» аботчики ПО «Ред софт» и «Криптопро» в целях создания единого импортонезависимого техностека в ходе проведенных испытаний подтвердили работоспособность совместного программного решения на процессоре «Байкал-М». Таким образом, операционная система «Ред ОС» и шлюз «Криптопро» NGate совместимы и могут успешно работать как на аппаратной архитектуре х86_64, так и на aarch64. Использование клиент

Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD и в рынок, как можно быстрее», — сообщил CNews совладелец группы «Вартон», акционер входящей в нее «Байкал электроникс» и гендиректор группы Astra Linux (также является частью «Вартона») Илья Сивцев. Baikal-L для ноутбуков и планшетов По словам гендиректора «Байкал электроникс» Андрея Евдокимова, размер первой из субсидий составляет порядка 3,8 млрд руб. На эти деньги будет создан процессор

«Байкал электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле «Байкал электроникс» и «Открытая мобильная платформа» выводят на рынок инструмент комплексного обеспечения безопасности ПК, серверов и других устройств на базе отечественных процессоров Baikal – средство доверенной загрузки Аврора СДЗ. В рамках сотрудничества между двумя отечественными производителями «Открытая мобильная платформа» разработает и сертифицирует средство доверенн

Sitronics Group разрабатывает серверы на новом российском процессоре Baikal Компания Sitronics Group запустила проект по созданию серверов на базе отечественных высокопроизводительных 48-ядерных процессоров Baikal-S. Благодаря использованию нового Baikal-S Sitronics Group выпустит универсальный высокопроизводительный двухпроцессорный сервер для выполнения различных задач, в том числе создан

«Дочка» АФК «Система» вкладывает 100 млн руб. в создание серверов на новейших российских процессорах Сервера на «Байкалах» «Ситроникс», входящая в структуру АФК «Система», инвестирует 100 млн руб. в проект