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Baikal Electronics Байкал Семейство процессоров Т-Платформы



27.12.2023 Закупка российского «железа» на «Байкалах» обернулась прокуратурой и шестью судебными исками

Непростая закупка Как выяснил CNews, закупка госучреждениями российских интерактивных панелей на «Байкалах» закончилась обращением поставщика в московские суд и прокуратуру, а также назначени
08.12.2023 Выпущен первый ПАК на российских процессорах «Байкал» и ПО «Ивановна»

ПАК на «Байкал» Как стало известно CNews, в России выпустили программно-аппаратный комплекс (ПАК) на российских процессорах Baikal. Это совместное решение российского производителя плат на Baikal «Элпитех» и разработчика ПО «Умный архив». Об этом CNews рассказал технический директор «Умного архива» Евгений Во
10.11.2023 «Мегафон» ускорил 4G в бурятском поселке на берегу Байкала

Стабильная голосовая связь и 4G‑интернет теперь доступны жителям и отдыхающим в поселке Танхой на берегу Байкала. Общение в мессенджерах, звонки родным и друзьям, видео- и фотоконтент для трэвел-блогов и соцсетей, сторисы и стримы – теперь абоненты «Мегафон» не ограничены в своих возможностях и же
03.10.2023 Программные продукты экосистемы PIX Robotics полностью совместимы с процессорами Baikal-М

Компания PIX Robotics, российский разработчик экосистемы ИТ-решений, и «Байкал электроникс» завершили испытания на совместимость программных продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. По итогам тестирования вендоры провели взаимную сертификацию всех продуктов экосистемы PIX и ARM-процессора Baikal-M. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics. Команда
28.07.2023 Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов

Тестирование Baikal-S Как стало известно CNews, компания «Байкал электроникс», известная разработкой линейки российских процессоров «Байкал», завершила тестирование своего самого мощного на сегодня чипа — с
28.07.2023 В реестр российской промышленной продукции включена системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T

В реестр российской промышленной продукции ГИСП включена первая системная плата на базе отечественного процессора Baikal-T (BE-T1000). Плата TF316 разработки компании «Эдельвейс», получившая 110 баллов за выполнение условий реестра, соответствует требованиям к российской радиоэлектронной продукции первого

25.07.2023 Разработчики «Байкалов» начали создавать линейку ИИ-процессоров, чтобы потягаться с Nvidia

кал электроникс» было образовано 11 января 2012 г. Первым продуктом разработчика в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на архитектуре MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процес
14.07.2023 «Аврора СДЗ», предназначенное для функционирования с процессорами Baikal-M, получило сертификат соответствия ФСТЭК России

рузки уровня базовой системы ввода-вывода четвертого класса защиты (ИТ.СДЗ.УБ4.ПЗ). Сертификат действителен до 19 июня 2028 г. «Аврора СДЗ» предназначено для функционирования совместно с процессорами Baikal-M и обеспечивает доверенную загрузку ОС различных вендоров с помощью создания и проверки цепочки цифровых подписей каждой стадии загрузки. Поддерживаются следующие операционные системы:

11.07.2023 «Байкал» собрался выпускать микроконтроллеры на архитектуре RISC-V

Микроконтроллеры «Байкала» Разработчик процессоров Baikal «Байкал электроникс» набирает специалистов для разработки микроконтроллеров. Это следу
26.06.2023 «Аквариус» купил производителя российского «железа» на «Эльбрусах» и «Байкалах»

у с нашими заказчиками и партнерами в штатном режиме», — добавляет он. Разработки на «Эльбрусах» и «Байкалах» Важной особенностью линейки систем хранения данных (СХД) «Аэродиска» является прису
22.06.2023 «Мегафон» улучшил 4G в Максимихе на берегу Байкала

К началу летнего туристического сезона в селе Максимиха на берегу Байкала «Мегафон» улучшил качество связи 4G. Отдыхающие смогут выходить в интернет на скорости до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «Мегафона». Инженеры смонтировали новую базову
05.06.2023 Белоруссия изъяла на таможне крупную партию процессоров «Байкал», которые ехали в Россию

через пропускной пункт «Григоровщина» в Витебской области. Фото: ГТК Белоруссии Микроэлектроника на то и микро, чтобы умещаться в небольшой коробке В общей сложности работники таможни насчитали 440 «Байкалов», который были обнаружены в результате обыска автомобиля. Чипы не были задекларированы – на предшествовавший осмотру вопрос пограничников водитель заявил, что не везет товары для лично
04.05.2023 После публикации CNews «Ростех» спешно выходит из бизнеса загадочного разработчика «железа» на «Байкалах»

ы «Ростеха», заинтересованного в наработках на российских процессорах, CNews стало известно еще в августе 2021 г. Ростеховский НЦИ выходит из состава учредителей «Эдельвейса», разработчика железа на «Байкалах» В настоящее время проходят корпоративные процедуры по выходу ООО «НЦИ» из состава учредителей ООО «Эдельвейс», сообщили CNews представители «Росэлектроники» (входит в «Ростех») и «Эде
21.03.2023 Загадочный разработчик «железа» на «Байкалах» не прижился в «Ростехе». Его накажут на 540 миллионов

го к «Истоку», это предприятие сотрудничало с «Эдельвейсом» в части проектов, которые имели отношение к запуску сборочно линии для выпуска техники (в первую очередь системных блоков и моноблоков) на «Байкалах». Источник отмечает, что изначально «Исток» завязал отношения с другой российской компанией. Однако, когда стало понятно, что «Эдельвейс» со сходными компетенциями — не чужая «Ростеху»
21.02.2023 «Байкал электроникс» собрался обанкротить разработчика электронки на собственных чипах

битражный суд для признания банкротом компании «Эдельвейс», разработчика электроники на процессорах Baikal. Сообщение об этом опубликовано на «Федресурсе» 10 февраля 2023 г. Из сообщения следуе
13.01.2023 Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах»

тмечал CNews, четких планов по выпуску компьютерной техники на российских центральных процессорах («Байкалах», «Эльбрусах», «Мультикорах» и др.) сейчас нет и быть не может ни у одной организаци
20.12.2022 Yandex Cloud выложила нейросеть для мониторинга экосистемы Байкала в открытый доступ

Облачная платформа Yandex Cloud опубликовала исходный код алгоритма машинного обучения для экомониторинга Байкала. Технология помогает анализировать пробы воды: определять и классифицировать содержащиеся в ней микроорганизмы. Теперь биологи и ML-специалисты по всему миру смогут использовать нейросе
17.06.2022 На отечественных процессорах Baikal продемонстрировали работу постквантовой криптографии

библиотеки постквантовых алгоритмов на устройствах, использующих отечественные процессоры компании «Байкал электроникс». Результат проекта показал совместимость постквантового решения с процессорами Baikal-M архитектуры ARM, что в будущем позволит повысить устойчивость к кибератакам конечных решений, в том числе с применением как существующих классических, так и активно развивающихся квант
16.06.2022 Россияне создали крошечную материнскую плату под процессор Baikal-M

Российская плата для российского процессора Российская компания 3Logic Group сообщила CNews об анонсе новой материнской платы «Ангара», разработанной для установки в нее отечественного процессора Baikal-M. Это решение для сверхкомпактных настольных компьютеров, включая неттопы. Плата «Ангара» относится к форм-фактору Thin Mini-ITX, который не стоит путать с обычным Mini-ITX. Сама плата

16.06.2022 Россия остается без серверных процессоров «Байкал». Разработка новых моделей под угрозой

тановился 27 февраля 2022 г. и с тех пор больше не возобновлял работу. В России выпуск современных «Байкалов» и «Эльбрусов», способных конкурировать с иностранными аналогами, физически невозмож
06.06.2022 Российский ноутбук в титановом корпусе на процессоре «Байкал» готов к производству

CNews о готовности к предсерийному производству отечественных ноутбуков Bitblaze Titan. Объем первой партии составит 1000 экземпляров, внутри каждого из которых будет находиться российский процессор «Байкал-М» компании «Байкал электроникс». Материнская плата ноутбука – это тоже отечественная разработка. Она создана совместно с российской компанией «Элпитех». По информации представителей «Пр
05.05.2022 Производителя «Байкалов» отлучают от ARM. Российские процессоры спасет переход на RISC-V и MIPS

ил изданию руководитель практики санкционного права и комплаенса Pen & Paper Сергей Гландин. Новых «Байкалов» может и не быть Если ARM решит выполнить новые требования британских властей, это м
21.04.2022 У главного разработчика российских ARM-процессоров выручка рванула вверх. Рост более 1000%

Рост выручки «Байкала» Как выяснил CNews, один из самых известных российских разработчиков отечественных микропроцессоров, «Байкал электроникс» по итогам 2021 г. очень резко нарастил свою выручку. По данным

21.03.2022 Власти наделят разработчиков «Эльбрусов» и «Байкалов» мощнейшими государственными льготами

радиоэлектроники. Такая мера необходима для того, чтобы помочь предприятиям перевести на китайские фабрики непосредственное производство чипов с тайваньской TSMC, где до сих пор осуществлялся выпуск «Байкалов» и «Эльбрусов», пояснил собеседник РБК. Напомним, в конце февраля 2022 г. из-за санкций компания TSMC полностью прекратила производство и поставки своей продукции в Россию. Системообра
16.02.2022 CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили совместимость своих продуктов на платформе Baikal-M

ские ИТ-компании CommuniGate Systems и «Ред софт» подтвердили корректность работы платформы для корпоративных коммуникаций CommuniGate Pro под управлением операционной системы «Ред ОС» на процессорах Baikal-М. Ранее разработчики сообщали о совместимости с «Ред ОС» универсального клиента Samoware, входящего в экосистему платформы CommuniGate Pro. CommuniGate Pro – флагманский продукт группы

04.02.2022 Госорганы и госкомпании выстроились в очередь, чтобы протестировать ПК на «Байкалах». Первые отзывы

рование программ и т. д.». В этой связи топ-менеджер отмечает, что несмотря на развитие экосистема «Байкалов» семимильными шагами, белых пятен на этом поле еще достаточно. «В частности, в совме
01.02.2022 Система видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector портирована на платформу с процессором Baikal

ЛС» совместно с ГК Astra Linux (ООО «Русбитех-Астра») успешно осуществила портирование программного обеспечения системы видеонаблюдения Kraftway Smart Video Detector (KSVD) на платформу с процессором Baikal. Проект выполнен в рамках реализации стратегии компании по производству импортозамещающих электронных компонентов для средств вычислительной техники и по разработке программного обеспече
18.01.2022 Российские власти попросили Lenovo, HP и Acer выпустить ноутбуки на наших процессорах

Иностранные лэптопы на российских «Байкалах» Компания Lenovo, крупнейший производитель ПК в мире, в скором будущем может выпусти
17.01.2022 Операционные системы линейки РОСА «ХРОМ» совместимы с процессорами Baikal-М

НТЦ ИТ РОСА и «Байкал электроникс» по итогам проведенных испытаний объявляют о взаимной сертификации ОС линейки РОСА «ХРОМ» и ARM-процессора Baikal-M. Чтобы оценить совместимость, специалисты НТЦ ИТ РОСА собрали специальные дистрибутивы десктопной и серверной версий операционной системы, предназначенные для работы с процессорной арх
20.12.2021 Компания, провалившая разработку серверов, ПК и ноутбуков на «Байкалах», оштрафована на 3,3 миллиарда

» — разработчика процессоров линейки «Байкал». С «Т-платформ» взыскали 3,3 млрд руб. за проекты на «Байкалах» Из выложенного в судебной картотеке документа следует, что «Т-платформы» в ходе раз
17.12.2021 Российский Baikal-S превзошел заявленные характеристики. Представлены первые результаты полномасштабных испытаний

В Москве прошла ежегодная итоговая конференция компании «Байкал электроникс», на которой состоялась презентация отечественного серверного процессора Baikal-S с 48 ядрами ARM Cortex-A75. Он подтвердил все основные и превзошел некоторые из заявленных ранее своих характеристик. Первая инженерная партия Baikal-S пришла в Россию с контрак
16.12.2021 «ICL Техно» объявила о выпуске моноблока на базе российского процессора Baikal

Российский производитель вычислительной техники «ICL Техно» приступил к производству моноблоков и собственной разработки, построенных на отечественном процессоре Baikal-M. Приобрести компьютеры смогут только корпоративные клиенты. Каждый ПК рассчитан на использование совместно с российским программным обеспечением. Моноблок SafeRAY создавался в первую о
09.12.2021 Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер

изменился, в пользу «Вартона» по 10% своих долей передали Крук и Козлов (у них осталось по 20%), а еще 14% уступила Прохорова (осталось 6%). Сумму сделки стороны не раскрывают. Создатели процессоров «Байкалов» купили долю в российском разработчике процессорных ядер Как пояснил CNews Илья Сивцев, купленные «Вартоном» 34% блокирующим пакетом не являются. «Приобретенная доля дает нам возможнос
25.11.2021 «Рутокен» вошел в экосистему работы «Ред ОС» для процессора «Байкал-М»

ктив» провели очередную серию тестовых испытаний. В этот раз специалисты подтвердили совместимость операционной системы «Ред ОС» и электронных идентификаторов «Рутокен» для отечественного процессора «Байкал-М». В частности, на платформе «Байкал-М», построенной на базе архитектуры ARMv8 (AArch64), была протестирована и подтверждена корректность совместной работы «Ред ОС» и следующих у
19.11.2021 Подтверждена совместимость шлюза NGate и «Ред ОС» с процессором «Байкал-М»

аботчики ПО «Ред софт» и «Криптопро» в целях создания единого импортонезависимого техностека в ходе проведенных испытаний подтвердили работоспособность совместного программного решения на процессоре «Байкал-М». Таким образом, операционная система «Ред ОС» и шлюз «Криптопро» NGate совместимы и могут успешно работать как на аппаратной архитектуре х86_64, так и на aarch64. Использование клиент
16.11.2021 Разработчики «Байкалов» получили 9,4 млрд руб. Будет создан процессор, сопоставимый с еще не вышедшим чипом AMD

и в рынок, как можно быстрее», — сообщил CNews совладелец группы «Вартон», акционер входящей в нее «Байкал электроникс» и гендиректор группы Astra Linux (также является частью «Вартона») Илья Сивцев. Baikal-L для ноутбуков и планшетов По словам гендиректора «Байкал электроникс» Андрея Евдокимова, размер первой из субсидий составляет порядка 3,8 млрд руб. На эти деньги будет создан процессор
12.11.2021 «Байкал электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле

«Байкал электроникс» и «Открытая мобильная платформа» выводят на рынок инструмент комплексного обеспечения безопасности ПК, серверов и других устройств на базе отечественных процессоров Baikal – средство доверенной загрузки Аврора СДЗ. В рамках сотрудничества между двумя отечественными производителями «Открытая мобильная платформа» разработает и сертифицирует средство доверенн
11.11.2021 Sitronics Group разрабатывает серверы на новом российском процессоре Baikal

Компания Sitronics Group запустила проект по созданию серверов на базе отечественных высокопроизводительных 48-ядерных процессоров Baikal-S. Благодаря использованию нового Baikal-S Sitronics Group выпустит универсальный высокопроизводительный двухпроцессорный сервер для выполнения различных задач, в том числе создан
11.11.2021 «Дочка» АФК «Система» вкладывает 100 млн руб. в создание серверов на новейших российских процессорах

Сервера на «Байкалах» «Ситроникс», входящая в структуру АФК «Система», инвестирует 100 млн руб. в проект

11.11.2021 «Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» представляют программно-аппаратное средство доверенной загрузки с корнем доверия в самом кристалле

«Байкал Электроникс» и «Открытая мобильная платформа» выводят на рынок инструмент комплексного обеспечения безопасности ПК, серверов и других устройств на базе отечественных процессоров Baikal – средство доверенной загрузки Аврора СДЗ. В рамках сотрудничества между двумя отечественными производителями «Открытая мобильная платформа» разработает и сертифицирует средство доверенн

Публикаций - 338, упоминаний - 436

Baikal Electronics и организации, системы, технологии, персоны:

Baikal Electronics - Байкал Электроникс 397 186
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1362 75
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 799 74
Intel Corporation 11929 66
Т-Платформы - T-Platforms 394 63
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 354 43
Базальт СПО - BaseALT 526 39
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3071 33
AMD - Advanced Micro Devices 4032 32
Edelweiss - Эдельвейс 57 27
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 23
Ростелеком 10787 22
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 721 22
Ростех - Автоматика Концерн 1569 21
7715 21
Промобит - Bitblaze - Promobit 64 18
Элемент ГК - Микрон - Micron 1371 17
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 395 17
3Logic Group - Новый Ай Ти Проект 77 17
Apple Inc 11697 16
Varton - Вартон ТПК - Gauss 42 16
Microsoft Corporation 24121 16
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 260 15
СалютДевайсы - Элпитех 17 15
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1079 15
Huawei 3712 14
DEPO Computers - Депо Электроникс 607 13
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 402 12
Nvidia Corp 3327 12
Yandex - Яндекс 6549 11
Merlion iRU - Деловой офис 281 11
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 765 11
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3347 11
Oracle Corporation 6533 10
Samsung Electronics 10000 10
Ред Софт - Red Soft 542 10
IBM - International Business Machines Corp 9353 9
Meta Platforms - Facebook 4375 9
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 304 9
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 378 8
РЖД - Российские железные дороги 1801 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6620 16
Транснефть 285 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 813 11
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6807 10
Газпром ПАО 1251 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 616 5
Чип и Дип 9 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 128 4
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 135 4
Почта России ПАО 2012 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1105 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 409 3
РЖД КБЖД - Кругобайкальская железная дорога 4 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2637 3
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 254 3
Озеро Байкал - Фонд поддержки прикладных экологических разработок - Фонд поддержки экологических программ Экология для всех - Фонда содействия сохранению озера Байкал 9 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Emerson - Эмерсон Россия - Метран ПГ - Метран Промышленная группа - Метран-Смарт 14 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 325 2
Роснефть НК - нефтяная компания 505 2
Россети Ленэнерго 1699 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 278 2
КонсультантПлюс 118 2
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 49 2
ПСБ - Промсвязьбанк 801 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 243 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 945 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 329 2
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1055 2
Почта Банк 427 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 72 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2047 1
Tesla Motors 371 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 29 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 382 1
Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 314 1
Альфа-Банк 1690 1
HeadHunter Group - HH Group 369 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 515 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2336 96
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10606 49
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3172 43
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3496 28
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5492 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2939 15
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 935 15
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2855 14
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 741 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2113 12
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 130 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1306 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2822 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1811 10
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5126 9
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4733 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1310 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4342 7
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 61 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4179 6
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1807 6
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 279 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1636 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 741 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1273 5
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 129 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2669 5
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 214 5
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 197 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1135 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 872 4
Судебная власть - Judicial power 2222 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 407 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3133 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 384 4
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 561 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1313 3
Федеральное казначейство России 1657 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2602 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 354 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 572 11
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 109 10
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 655 4
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 4
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 3
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 9 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 187 3
Greenpeace - Гринпис 119 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 279 2
SoGo - Open Source Groupware 8 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 2
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 175 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 12 1
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 40 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 40 1
Gen-Z Consortium 11 1
OpenCAPI Consortium 13 1
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 209 1
Linux Foundation 178 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20005 228
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15925 208
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27859 149
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23769 146
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 59639 145
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7378 108
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22841 66
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11610 66
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 351 65
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 45090 57
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13836 56
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15618 52
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8786 51
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10944 49
DDR - Double data rate 2625 48
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 398 43
System on Chip - SoC - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 442 42
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6723 40
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8846 39
ARM - Advanced RISC Machine 410 36
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9664 35
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5531 35
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1381 34
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10370 33
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3889 33
ARM64 - Архитектура процессора 492 32
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1377 32
ARMv8 - Архитектура процессора 93 31
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3585 30
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1138 30
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11743 29
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3416 26
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11075 26
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11767 26
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28385 26
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20224 25
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 8775 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9162 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 24108 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 19516 23
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 858 105
Linux OS 9179 93
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 123 86
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 162 78
Intel x86 - архитектура процессора 1745 51
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 60 44
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 603 44
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1133 42
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 144 34
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 194 31
Microsoft Windows 15086 30
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3031 30
Ред ОС - RedOS 677 24
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 417 23
СКБ Контур - Контур.Фокус 905 22
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 156 18
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 451 18
Новые облачные технологии - МойОфис 660 18
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 122 16
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 885 15
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 255 13
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1202 12
Linux - Debian GNU 410 12
Базальт СПО - BaseALT - Альт Сервер 145 12
Huawei Kunpeng ARM-процессор 63 12
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 720 10
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 696 10
Baikal Electronics - Байкал-L - микропроцессор 13 10
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 177 9
Т-Платформы - Таволга терминал 27 9
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 219 9
Базальт СПО - BaseALT - Альт Образование 69 9
3Logic - Гравитон 46 8
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 779 8
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 241 8
Google Android 13456 7
Базальт СПО - BaseALT - Simply Linux - Симпли Линукс 38 7
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 410 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 499 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1323 6
Евдокимов Андрей 80 57
Опанасенко Всеволод 132 34
Грищенков Александр 16 13
Путин Владимир 2968 12
Покровский Иван 104 12
Новодворский Алексей 109 11
Копосов Максим 48 11
Сивцев Илья 101 11
Легостаева Светлана 49 10
Горшенин Максим 33 9
Махсон Михаил 14 9
Трушкин Константин 55 8
Малафеев Андрей 51 7
Шадаев Максут 829 7
Шпак Василий 157 7
Смирнов Алексей 221 7
Алифанов Кирилл 64 6
Рустамов Рустам 328 6
Мишустин Михаил 592 6
Фролов Денис 48 5
Болотская Мария 5 5
Пахоменкова Зинаида 5 5
Медведев Дмитрий 1644 5
Титов Борис 51 5
Степанова Олеся 15 4
Вайншток Семен 5 4
Комиссаров Дмитрий 218 4
Мылицын Роман 107 4
Лашин Ренат 61 3
Володкович Вячеслав 93 3
Александров Александр 51 3
Анфимов Павел 42 3
Паршин Максим 314 3
Мухин Денис 14 3
Богданов Виталий 12 3
Белокрылов Александр 27 3
Березкин Григорий 40 3
Свириденко Андрей 97 3
Голубев Михаил 11 3
Трандин Сергей 66 3
Россия - РФ - Российская федерация 134232 302
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40989 66
Китай - Тайвань 3861 64
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51051 43
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16130 42
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2235 16
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 764 16
Россия - СФО - Иркутская область 992 15
Украина 7450 12
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 843 12
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13132 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16362 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13794 11
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2491 11
Беларусь - Белоруссия 5262 10
Россия - Восточная Сибирь - Озеро Байкал - Байкальский регион - Прибайкальский регион 47 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2759 10
Россия - ДФО - Бурятия Республика 540 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13930 8
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 689 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2629 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 6920 7
Казахстан - Республика 5298 6
Япония 13134 6
Россия - СФО - Омская область 627 5
Земля - планета Солнечной системы 10161 5
Россия - ПФО - Нижегородская область 1684 5
Россия - СФО - Томская область - Томск 863 5
Россия - Восточная Сибирь 250 5
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 230 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1443 5
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 504 5
Германия - Федеративная Республика 12411 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 221 5
Россия - СЗФО - Карелия Республика 638 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2760 5
Европа 21425 5
Южная Корея - Республика 6482 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2960 4
Армения - Республика 2217 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 47770 155
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 6481 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 26707 50
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2698 45
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5613 43
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 45470 41
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 12594 40
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4754 32
Английский язык 6399 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1837 23
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22432 22
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6522 22
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 989 22
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5259 18
Кредитование - Сrediting - Заём 6362 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15448 17
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4457 17
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8323 15
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16981 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3498 14
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7052 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9089 13
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3169 13
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 5296 13
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2014 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12226 13
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1114 12
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2810 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4409 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7210 12
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3745 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2683 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3540 10
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 771 10
ФЦП ЭКБ - Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности - Национальная стратегия развития электронной промышленности России - Программа развития электронной компонентной базы и радиоэлектроники - Федеральная целевая программа 61 9
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 1950 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10395 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7063 9
Энергетика - Energy - Energetically 4736 9
Финансовые показатели - Financial indicators 2310 9
Коммерсантъ - Издательский дом 1581 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11111 9
Ведомости 796 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 915 3
TAdviser - Центр выбора технологий 359 2
Витебские вести 2 2
Мобильные системы 114 2
CNews - ZOOM.CNews 1818 2
NEWSru.com 229 2
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 175 2
Forbes - Форбс 720 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 792 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2681 1
CNews TV 747 1
DatacenterDynamics 5 1
Information Age 2 1
Storage Newsletter 1 1
Tom’s Hardware 293 1
GizChina - Издание 63 1
South China Morning Post 42 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 39 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2859 18
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7795 6
Gartner - Гартнер 3510 5
IDC - International Data Corporation 4886 3
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 2
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 132 1
TrendForce 100 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 290 1
Counterpoint Research 81 1
РАН - Российская академия наук 1775 13
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1410 9
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 791 3
ИГУ - Иркутский государственный университет 19 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 67 3
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 16 3
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 260 2
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 723 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 540 2
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 124 2
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 34 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 309 2
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 144 2
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 9 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 206 1
Минздрав РФ - НМИЦ АГП имени В.И. Кулакова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии им. академика В.И. Кулакова ФГБУ 7 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 2 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 304 1
НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 24 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Оборонный научно-технический университет Народно-освободительной армии Китая - National University of Defense Technology, NUDT 15 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 5 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 142 1
РАН СО ЛИН - Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук 5 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 18 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 214 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 252 1
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 11 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 94 1
Technion - Israel Institute of Technology - Технион - Израильский технологический институт 38 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 277 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 87 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 275 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 487 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 111 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 91 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 44 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
УГАТУ - Уфимский государственный авиационный технический университет 41 1
Микроэлектроника - международный форум 17 6
CNews AWARDS - награда 452 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2278 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 997 3
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 120 3
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 913 3
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1164 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 71 2
Байкальская миля 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 521 1
CNews FORUM Кейсы 168 1
МФТИ Олимпиадная школа 4 1
ВЭБ.РФ Премия развития 1 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Международный женский день - 8 марта 317 1
ПРОФ-IT - Всероссийский форум региональной информатизации 15 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1913 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 73 1
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 34 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Обзор игрового ноутбука Acer Nitro 16: геймерская мечта по адекватной цене

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Наука

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

Обнаружены первые плотоядные животные на Земле — гигантские черви-хищники возрастом более полумиллиарда лет

Ликбез RnD.CNews: станет ли Солнце после смерти черной дырой
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