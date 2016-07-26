CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук

Китайские ученые вмешаются в ДНК людей для лечения рака ем CRISPR/cas9 изменить «неисправную» ДНК пациентов. При этом изменения в ДНК не передаются по наследству. Инструмент CRISPR/cas9 вырезает строго определенный фрагмент ДНК и может заменить его другим Китайские ученые намерены извлечь иммунные Т-клетки из крови пациентов, изменить их с помощью инструмента CRISPR/cas9 и модифицировать их таким образом, чтобы они начали атаковать раковые клетк

Китайские ученые приступают к "планированию семей" маньчжурских тигров Как сообщает агентство Синьхуа, в целях сохранения чистоты и крепости вымирающей породы маньчжурских тигров китайские ученые решили применить демографическую политику "планового деторождения". В этом году в крупнейшем в мире центре по содержанию и разведению маньчжурских тигров - заповеднике Хэндаохэ

Российские и китайские ученые развивают сотрудничество Российские и китайские ученые проводят совместные исследования в рамках соглашения между научными организациями стран. Работы, в которых будут участвовать представители зоны разработок Харбина (Harbin Devel

Российские и китайские ученые развивают сотрудничество Российские и китайские ученые проводят совместные исследования в рамках соглашения между научными организациями стран. Работы, в которых будут участвовать представители зоны разработок Харбина (Harbin Devel

Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод уступать зарубежным аналогам. На данный момент Китай использует только импортные светодиоды для создания больших демонстрационных экранов, теперь ситуация должна измениться. Ранее в этом году ученые Китайской Академии Наук (Chinese Academy of Sciences) сообщили о разработке двух светодиодов. Первый из них излучает насыщенные красный, оранжевый и желтый цвета, а другой - белый цвет. Более 1