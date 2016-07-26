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CAS Chinese Academy of Sciences АНК Академия наук Китая Китайская академия наук
СОБЫТИЯ
|26.07.2016
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Китайские ученые вмешаются в ДНК людей для лечения рака
ем CRISPR/cas9 изменить «неисправную» ДНК пациентов. При этом изменения в ДНК не передаются по наследству. Инструмент CRISPR/cas9 вырезает строго определенный фрагмент ДНК и может заменить его другим Китайские ученые намерены извлечь иммунные Т-клетки из крови пациентов, изменить их с помощью инструмента CRISPR/cas9 и модифицировать их таким образом, чтобы они начали атаковать раковые клетк
|30.01.2008
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Китайские ученые приступают к "планированию семей" маньчжурских тигров
Как сообщает агентство Синьхуа, в целях сохранения чистоты и крепости вымирающей породы маньчжурских тигров китайские ученые решили применить демографическую политику "планового деторождения". В этом году в крупнейшем в мире центре по содержанию и разведению маньчжурских тигров - заповеднике Хэндаохэ
|19.06.2002
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Российские и китайские ученые развивают сотрудничество
Российские и китайские ученые проводят совместные исследования в рамках соглашения между научными организациями стран. Работы, в которых будут участвовать представители зоны разработок Харбина (Harbin Devel
|19.06.2002
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Российские и китайские ученые развивают сотрудничество
Российские и китайские ученые проводят совместные исследования в рамках соглашения между научными организациями стран. Работы, в которых будут участвовать представители зоны разработок Харбина (Harbin Devel
|31.10.2001
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Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод
уступать зарубежным аналогам. На данный момент Китай использует только импортные светодиоды для создания больших демонстрационных экранов, теперь ситуация должна измениться. Ранее в этом году ученые Китайской Академии Наук (Chinese Academy of Sciences) сообщили о разработке двух светодиодов. Первый из них излучает насыщенные красный, оранжевый и желтый цвета, а другой - белый цвет. Более 1
|31.10.2001
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Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод
уступать зарубежным аналогам. На данный момент Китай использует только импортные светодиоды для создания больших демонстрационных экранов, теперь ситуация должна измениться. Ранее в этом году ученые Китайской Академии Наук (Chinese Academy of Sciences) сообщили о разработке двух светодиодов. Первый из них излучает насыщенные красный, оранжевый и желтый цвета, а другой - белый цвет. Более 1
CAS и организации, системы, технологии, персоны:
|Федоров Алексей 142 4
|Hongjun Gao - Хонцзюня Гао 3 3
|Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
|Юнусов Руслан 21 3
|Cerf Vint - Серф Винт 36 2
|Головин Алексей 11 2
|Голованов Александр 3 2
|Перельман Григорий 16 2
|Велихов Евгений 36 2
|Назарова Людмила 2 2
|Окуньков Андрей 4 2
|Моисеевич Анатолий 2 2
|Вершик Анатолий 2 2
|Назаров Федор 3 2
|Ефимова Тамара 4 2
|Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 2
|Бураго Юрий 2 2
|Zhimin Tang - Зиминь Танг 2 2
|Mianheng Jiang - Мианхенг Джианг 2 2
|Бродскоий Иосиф 5 2
|Перовский Лев 7 2
|Лосюков Александр 4 2
|Shore Peter - Шор Питер 9 2
|Киктенко Евгений 3 2
|Qian Hualin - Куань Хуалин 2 2
|Путин Владимир 3454 2
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
|Меламед Леонид 150 2
|Васильев Александр 72 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 2
|Ламанов Александр 2 1
|Левкевич Михаил 59 1
|Гребнев Егор 41 1
|Оганов Артем 9 1
|Фомичев Дмитрий 27 1
|Алтухов Леонид 21 1
|Трандин Сергей 128 1
|Моисеев Сергей 12 1
|Робозёров Сергей 2 1
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