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Индексная книга (каталог) CNews*
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CAS Chinese Academy of Sciences АНК Академия наук Китая Китайская академия наук

CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук

СОБЫТИЯ


26.07.2016 Китайские ученые вмешаются в ДНК людей для лечения рака

ем CRISPR/cas9 изменить «неисправную» ДНК пациентов. При этом изменения в ДНК не передаются по наследству. Инструмент CRISPR/cas9 вырезает строго определенный фрагмент ДНК и может заменить его другим Китайские ученые намерены извлечь иммунные Т-клетки из крови пациентов, изменить их с помощью инструмента CRISPR/cas9 и модифицировать их таким образом, чтобы они начали атаковать раковые клетк
30.01.2008 Китайские ученые приступают к "планированию семей" маньчжурских тигров

Как сообщает агентство Синьхуа, в целях сохранения чистоты и крепости вымирающей породы маньчжурских тигров китайские ученые решили применить демографическую политику "планового деторождения". В этом году в крупнейшем в мире центре по содержанию и разведению маньчжурских тигров - заповеднике Хэндаохэ
19.06.2002 Российские и китайские ученые развивают сотрудничество

Российские и китайские ученые проводят совместные исследования в рамках соглашения между научными организациями стран. Работы, в которых будут участвовать представители зоны разработок Харбина (Harbin Devel
19.06.2002 Российские и китайские ученые развивают сотрудничество

Российские и китайские ученые проводят совместные исследования в рамках соглашения между научными организациями стран. Работы, в которых будут участвовать представители зоны разработок Харбина (Harbin Devel
31.10.2001 Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод

уступать зарубежным аналогам. На данный момент Китай использует только импортные светодиоды для создания больших демонстрационных экранов, теперь ситуация должна измениться. Ранее в этом году ученые Китайской Академии Наук (Chinese Academy of Sciences) сообщили о разработке двух светодиодов. Первый из них излучает насыщенные красный, оранжевый и желтый цвета, а другой - белый цвет. Более 1
31.10.2001 Китайские ученые разработали синий высококонтрастный светодиод

уступать зарубежным аналогам. На данный момент Китай использует только импортные светодиоды для создания больших демонстрационных экранов, теперь ситуация должна измениться. Ранее в этом году ученые Китайской Академии Наук (Chinese Academy of Sciences) сообщили о разработке двух светодиодов. Первый из них излучает насыщенные красный, оранжевый и желтый цвета, а другой - белый цвет. Более 1

Публикаций - 259, упоминаний - 295

CAS и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 26
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Loongson Technology 80 20
BLX IC Design Corporation 13 13
Huawei 4676 12
Google LLC 12688 11
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 9
Lenovo Group 2446 8
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 163 7
Sugon - Dawning Information Industry Company 29 7
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 6
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 333 6
Apple Inc 13154 5
China Telecom - China Telecommunications Corporation - Чайна Телеком 291 5
QuantumCTek 6 4
Samsung Electronics 11064 4
Qualcomm Technologies 1974 4
Росатом - Атомэнергопром - Квант СП - Квантовые технологии 17 3
Red Flag Software 10 3
Ростелеком 10948 3
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Alibaba Group 473 3
X Corp - Twitter 2938 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 3
MediaTek - Ralink 595 3
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 3
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 182 3
Открытые технологии 732 3
D-Wave Systems 26 3
MCI 177 2
China Netcom Group Corporation Limited 64 2
Zhongke Hengyuan Energy Science & Technology 2 2
QSpace Technologies - КуСпэйс Технологии 3 2
Sycamore Networks - SCMR 57 2
China Telecom Quantum Group 2 2
Dell EMC 5180 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 2
Microsoft Corporation 25775 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 6
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 53 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
BMW Group 482 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 3
Boeing 1031 3
Геометрия НПО 165 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Мариинский театр - Государственный академический - Мариинка 46 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Держава АКБ 44 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 16 1
BMW - Rolls-Royce Motor Cars 76 1
ChemChina - China National Chemical 3 1
Роснефть - РН-БашНИПИнефть 9 1
SGCC - State Grid Corporation of China - Государственная электросетевая корпорация Китая - Государственная электроэнергетическая корпорация Китая 12 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 1
Росатом - ТВЭЛ - Рэнера 15 1
Raycom Real Estate 1 1
NCI - National Cancer Institute - Национальный институт онкологии - Национальный институт рака США 16 1
JNPC - Jiangsu Nuclear Power Corporation - Цзянсуская корпорация ядерной энергетики - Тяньваньская АЭС 33 1
Рапид Био 102 1
Boehringer Ingelheim - Берингер Ингельхайм 5 1
Sinochem 1 1
Monsanto 16 1
Международный аэропорт Пудун - Shanghai Pudong International Airport - ИАТА: PVG – ИКАО: ZSPD 8 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 572 1
Tesla Motors 461 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 289 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 19
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 12
РНФ - Российский научный фонд 201 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 3
Китай - Государственный совет КНР - National Geomatics Center of China, NGCC - State Bureau of Surveying and Mapping - China Meteorological Administration, CMA 20 2
CAEA - China Atomic Energy Authority - Национальное агентство по атомной энергии Китая 2 2
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - Государственное управление оборонной науки, техники и промышленности Китая 15 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 91 2
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 18 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
МГС СНГ - Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации СНГ 4 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 117 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 31 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 72 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
George C. Marshall European Center for Security Studies - Европейский центр исследований безопасности Джорджа К. Маршалла 4 1
Five Eyes - FVEY - AUSCANNZUKUS 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 3
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Коммунизм - Коммунистические партии 71 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 44
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 39
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 38
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 28
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 23
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 22
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 21
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 21
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 20
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 20
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 19
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 689 18
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 17
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HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1841 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 16
Квантовый компьютер - Кубит - q-бит - quantum bit - кьюбит - наименьшая единица информации в квантовом компьютере 286 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
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MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 390 13
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 12
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 597 12
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 546 11
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 11
DDR - Double data rate 3083 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 10
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 10
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1194 9
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3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 9
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 9
QKD - Quantum Key Distribution - Квантовое распределение ключей, КРК - Квантовая криптография-шифрование - MDI-QKD - Measurement-Device-Independent Quantum Key Distribution - Детектор-независимое квантовое распределение ключей 160 9
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 9
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 8
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 7
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 84 25
Intel x86 - архитектура процессора 2151 17
Linux OS 11533 13
FreePik 1841 8
Microsoft Windows 16882 8
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 636 7
Microsoft Windows 2000 8678 7
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 6
QuantumCTek - Xiaohong 5 5
Red Flag Software - Red Flag Linux 23 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Kylin OS - Linux - Debian GNU - Ubuntu 21 4
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 231 4
CMSA - ChángZhēng - Чанчжэн - серия ракет-носителей - 長征系列運載火箭 - 长征系列运载火箭 60 4
Apple iPhone 6 4861 4
AMD Zen - Микроархитектуры вычислительных ядер процессоров 169 4
Google Android 15243 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 3
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 276 3
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 3
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 3
Intel Willow Cove 18 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 3
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 145 3
GeoEye IKONOS 127 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 2
IBM Roadrunner 29 2
CAS GLORIAD - Global Ring Network for Advanced Application Development - Глобальная кольцевая сеть для развития прикладных исследований 6 2
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 41 2
CASC - CAST - YaoGan Weixing remote sensing satellite - Яогань вэйсин - серия китайских разведывательных спутников дистанционного зондирования 17 2
EAST - Experimental Advanced Superconducting Tokamak 3 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 2
Google YouTube - Видеохостинг 3002 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 2
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 2
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 75 2
Федоров Алексей 142 4
Hongjun Gao - Хонцзюня Гао 3 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Юнусов Руслан 21 3
Cerf Vint - Серф Винт 36 2
Головин Алексей 11 2
Голованов Александр 3 2
Перельман Григорий 16 2
Велихов Евгений 36 2
Назарова Людмила 2 2
Окуньков Андрей 4 2
Моисеевич Анатолий 2 2
Вершик Анатолий 2 2
Назаров Федор 3 2
Ефимова Тамара 4 2
Wells Herbert - Уэллс Герберт 10 2
Бураго Юрий 2 2
Zhimin Tang - Зиминь Танг 2 2
Mianheng Jiang - Мианхенг Джианг 2 2
Бродскоий Иосиф 5 2
Перовский Лев 7 2
Лосюков Александр 4 2
Shore Peter - Шор Питер 9 2
Киктенко Евгений 3 2
Qian Hualin - Куань Хуалин 2 2
Путин Владимир 3454 2
Xi Jinping - Си Цзиньпин 66 2
Меламед Леонид 150 2
Васильев Александр 72 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 26 2
Ламанов Александр 2 1
Левкевич Михаил 59 1
Гребнев Егор 41 1
Оганов Артем 9 1
Фомичев Дмитрий 27 1
Алтухов Леонид 21 1
Трандин Сергей 128 1
Моисеев Сергей 12 1
Робозёров Сергей 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 243
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 90
Россия - РФ - Российская федерация 166168 76
Китай - Пекин - Beijing 1096 32
Земля - планета Солнечной системы 10865 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 25
Япония 13807 22
Китай - Шанхай 833 22
Азия - Азиатский регион 5920 20
Европа 24964 18
Индия - Bharat 5869 16
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 14
Германия - Федеративная Республика 13221 14
Канада 5081 13
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 11
Южная Корея - Республика 7052 11
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 11
Франция - Французская Республика 8177 10
Нидерланды 3746 10
Китай - Тайвань 4245 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 8
Китай - Аньхой - Хэфэй 17 7
Швеция - Королевство 3782 7
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Америка - Американский регион 2206 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 6
Китай - Синьцзян-Уйгурский автономный район - Урумчи - Карамай - Наньшань 40 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 5
США - Нью-Йорк 3180 5
Бразилия - Федеративная Республика 2520 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 5
Испания - Королевство 3840 5
США - Калифорния 4829 5
Китай - Сычуань 96 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
Китай - Гуандун - Шэньчжэнь 215 4
Китай - Шэньси - Сиань 42 3
Китай - Хэйлунцзян - Харбин 35 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 79
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 42
Физика - Physics - область естествознания 2940 31
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 27
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 20
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 17
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 16
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1712 16
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1325 15
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 15
Энергетика - Energy - Energetically 5855 14
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 13
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4666 13
Зоология - наука о животных 2887 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 12
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 11
Ботаника - Растения - Plantae 1167 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 11
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 10
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 10
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 9
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 9
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 8
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2024 8
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 8
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 8
Английский язык 7030 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 419 7
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 6
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 6
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 6
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 50
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Nature 832 11
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 8
South China Morning Post 93 8
SCMP - South China Morning Post 36 6
The Register - The Register Hardware 1784 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 6
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 5
In-Stat 115 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
Китай - Государственный совет КНР - Министерство промышленности и информатизации КНР - CCID - China Center of Information Industry Development - Китайский Центр развития информационной индустрии - CCID Consulting 7 1
IDC - International Data Corporation 4975 1
Gartner - Гартнер 3658 1
IC Insights 24 1
Tractica 7 1
CNews Мишень 186 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
Tsinghua University - Qinghai University - Университет Цинхуа - Цинхайский университет 58 12
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 11
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 48 9
РАН - Российская академия наук 2122 9
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 7
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 10 7
CAS USTC - University of Science and Technology of China - Научно-технический университет Китая - Университет науки и техники Китая 18 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 6
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 80 6
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 5
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 5
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 22 4
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 4
CAS - Shenyang Institute Of Automation - Шеньянский институт автоматизации Китайской академии наук 4 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
CAS SIAP - Shanghai Institute of Applied Physics - Шэньянский институт прикладной физики при Академии наук Китая 3 3
CAE - ShanghaiTech University - Шанхайский технический институт китайской Академии наук 7 3
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 3 3
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 3
Aalto University - Университет имени Алвара Аалто 22 3
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 21 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
CAS CASHIPS - The Hefei Institutes of Physical Science of the Chinese Academy of Sciences - Институт физики плазмы Китайской академии наук 3 2
CAS NOAC - National Astronomical Observatory of China - Национальная астрономическая обсерватория Китая - Цзыцзиньшаньская астрономическая обсерватория 5 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
Rice University - William Marsh Rice University - Университет Уильяма Марша Райса - Университет Райса - Райсовский университет 98 2
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 5 2
Nanjing University - Нанкинский университет - Университет Нанкина 9 2
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 2
CAS IA - Institute of Automation Chinese Academy of Sciences - Институт автоматизации Китайской академии наук 2 2
CAS NCNST - National Center for Nanoscience and Technology - Китайский национальный центр нанотехнологий - Национальный центр нанонауки и технологий 2 2
Shanghai University - Шанхайский университет 5 2
Fudan University - Фуданьский университет 12 2
GEO - Group on Earth Observations - Группа наблюдения Земли из космоса - GEOSS - Global Earth Observation System of Systems 11 2
Harbin Institute of Technology - Харбинский политехнический университет 17 2
University of Southampton - Саутгемптонский университет 65 2
SDUT - Shandong University of Technology - Шэньянский технологический университет 2 2
ТПУ - Исследовательская школа химических и биомедицинских технологий ТПУ 20 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
FIEOS - Future Intelligent Earth Observing Satellites 4 2
Fields Medal - Филдсовская премия - Медаль Филдса 15 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
ICDAR - International Conference on Document Analysis and Recognition 7 1
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ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
CeBIT 614 1
Hot Chips 10 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
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