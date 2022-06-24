Индексная книга CNews*
CAS Chinese Academy of Sciences АНК Академия наук Китая Китайская академия наук
Публикаций - 186, упоминаний - 211
CAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Исанин Антон 29 4
|Xi Jinping - Си Цзиньпин 43 2
|Cerf Vint - Серф Винт 34 2
|Велихов Евгений 30 2
|Оганов Артем 7 1
|Wong Jack - Вонг Джек 7 1
|Goodenough John - Гуденаф Джон 4 1
|Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 22 1
|Ламанов Александр 2 1
|Гребнев Егор 41 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Алтухов Леонид 19 1
|Моисеев Сергей 12 1
|Робозёров Сергей 2 1
|Зуев Сергей 3 1
|Geim Andre - Гейм Андрей 6 1
|Назарова Людмила 2 1
|Fisker Henrik - Фискер Генрик 1 1
|Волков Игорь 13 1
|Боровиков Игорь 94 1
|Медведев Дмитрий 1626 1
|Белянко Евгений 20 1
|Дырдасов Виталий 8 1
|Иванников Дмитрий 41 1
|Новоселов Константин 18 1
|Македонский Сергей 47 1
|Бобровников Борис 100 1
|Меламед Леонид 150 1
|Zhengfei Ren - Чжэнфэй Жэнь 29 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 896 1
|Арлазаров Владимир 151 1
|Путин Владимир 2696 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 26
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 5
|Phys.org 973 3
|The Register 1388 2
|Nikkei Electronics 78 2
|PhysicsWeb 180 2
|CNews RND - R&D.CNews 2274 2
|Nihon Keizai Shimbun 155 2
|China Daily 64 2
|AP - Associated Press 1994 2
|Tom’s Hardware 166 2
|South China Morning Post 29 1
|91Mobiles 1685 1
|Science Advances 22 1
|Physical Review Letters 112 1
|Pangnote 1 1
|Nature 795 1
|ZDnet 595 1
|PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 1
|FT - Financial Times 1159 1
|Times 643 1
|Nature Electronics 4 1
|Ananova 250 1
|500 Startups 14224 5
|In-Stat 115 2
|IDC - International Data Corporation 4840 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
|Gartner - Гартнер 3466 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 1
|IC Insights 24 1
|Tractica 7 1
|Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.