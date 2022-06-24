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CAS Chinese Academy of Sciences АНК Академия наук Китая Китайская академия наук

CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук


24.06.2022 Из-за санкций США Китай создаст новую процессорную архитектуру RISC-X и поделится ей с Россией 1
09.06.2022 Китай догоняет США: Создаются процессоры не хуже последних Intel и AMD 1
23.07.2021 Китай выпустил новейший процессор на собственной уникальной архитектуре. Он на 50% мощнее предшественника 1
05.07.2021 «Вейзим» станет поставщиком сортировочного оборудования для хаба Х5 1
19.04.2021 Китайцы создали полностью американонезависимые процессоры для ПК и серверов. Не Intel, не ARM, не MIPS 1
25.11.2020 Носимая электроника: будущее за прозрачными гибкими гаджетами? 1
09.10.2020 Надышите заряд своему смартфону: мини-ветряк работает от дыхания 1
01.04.2020 Четыре разработчика представили коммерческие версии своих ОС на openEuler 1
04.03.2020 В России создан «невозможный» материал для новых сверхпроводников 1
11.02.2020 ИИ двойного назначения. Китай планирует опередить США в области искусственного интеллекта 1
25.12.2019 Китай создал «национальные» процессоры для ПК и серверов 1
06.02.2019 В Китае отключают искусственный интеллект, который слишком эффективно искал коррумпированных чиновников 1
22.11.2018 Началось производство взрывобезопасных батарей повышенной емкости для смартфонов 1
22.05.2018 Редактирование генов превзошло возможности селекционеров 1
14.12.2017 Российские ученые победили в международном соревновании по бинаризации документов 1
10.08.2017 Начал работу первый в мире невзламываемый спутник с квантовым шифрованием 2
05.07.2017 Искусственный интеллект научился клонировать высшие организмы 1
06.09.2016 Китайский поставщик серверов и СХД Sugon выходит на рынок России 1
26.07.2016 Китайские ученые вмешаются в ДНК людей для лечения рака 1
10.12.2015 Китай начал испытания беспилотных машин 1
26.11.2015 Китай запускает гигантскую фабрику клонов 1
21.09.2015 Британцы хотят редактировать гены человеческих эмбрионов 1
31.08.2015 Сделано в Китае: история брендов из Поднебесной 1
25.05.2015 Болезнь Альцгеймера связана с эволюцией интеллекта 1
23.04.2015 В Китае впервые модифицировали человеческий эмбрион 1
30.01.2015 Россия и Китай договорились о гармонизации стандартов и совместной подготовке специалистов в области спутниковой навигации 1
19.02.2014 Разработчик китайской национальной ОС закрылся 3
17.01.2014 Китай создал национального «убийцу Android». ФОТО 1
21.10.2013 Интернет будущего в светодиодных лампочках? 1
30.07.2013 Британские спецслужбы запретили компьютеры Lenovo 1
12.04.2013 Техника, управляемая мыслью: прогресс идет 1
13.02.2013 Китайцы испытали "левитирующий" двигатель 1
01.02.2013 Сероводород – возможный источник долголетия? 1
06.09.2012 Из чернил сделали суперконденсатор 1
03.09.2012 Китайцы будут искать инопланетян в Антарктиде 1
18.05.2012 Китайская академия и платяной робот 1
29.02.2012 Сверхпроводимость: китайцы побили температурный рекорд 1
15.02.2012 Современное биооружие: в расчете на третью мировую 1
12.12.2011 Из графена удалось сплести метровые косички 1
29.11.2011 Пища "делится" генетическим материалом с человеком 1

Публикаций - 186, упоминаний - 211

CAS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11624 11
IBM - International Business Machines Corp 9167 9
AMD - Advanced Micro Devices 3836 8
Lenovo Group 2151 7
Loongson Technology 18 6
Huawei 3459 5
STMicroelectronics 287 4
BLX IC Design Corporation 4 3
Google LLC 10865 3
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 2
Apple Inc 11103 2
China Telecom - Чайна Телеком 250 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 2
Canonical 188 2
Ростех - Автоматика Концерн 1460 2
MCI 176 2
Qing Tao (Kunshan) Energy Development 4 1
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 128 1
Canalys 220 1
Telefonica - Telefónica España 547 1
CS2C - China Standard Software 13 1
Парадигма 137 1
Intel Labs 27 1
Huawei Technologies 391 1
iSoft 2 1
Sugon Information Industry 13 1
ALT Linux Team 25 1
Orange France Télécom 654 1
iFlytek 4 1
Kylin Software - Kylinsoft 1 1
Linux Moblin 52 1
Открытые технологии 669 1
De Novo - Де Ново 41 1
Sony Ericsson 1123 1
HP Compaq Computer Corp 1918 1
Beijing UniStrong Science & Technology 1 1
Cowon Systems 72 1
China Netcom Group Corporation Limited 58 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 527 1
Smart Engines - Смарт Энджинс 250 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 8
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 1
SSE - Shanghai Stock Exchange - Шанхайская фондовая биржа 9 1
Ростех - ОДК Газовые турбины 14 1
Dyson 109 1
Chery Automobile 11 1
Россети Ленэнерго 2327 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 1
iHerb - маркетплейс 14 1
Joom - маркетплейс 15 1
Роскосмос РКС - Российские космические системы 131 1
Billa - Билла - Сеть супермаркетов 188 1
Volkswagen Audi Group 196 1
Почта России ПАО 1973 1
X5 5Post - 5Пост 25 1
UnionPay - Платёжная система 92 1
Возрождение - Коммерческий банк 326 1
Точка 3765 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 288 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 1
Boeing 987 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
AliExpress 373 1
BMW Group 409 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 7
Китай - Государственный совет КНР - State Council of the People's Republic of China 153 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 2
UK MI6 - Military Intelligence - Secret Intelligence Service MI6 - Секретная разведывательная служба Великобритании МИ-6 18 1
ООН ПРООН - Программа развития ООН - UNDP - United Nations Development Programme 32 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 1
Правительство Австралии - Министерство обороны Австралии - Вооруженные силы Австралии - Australian Defence Force, ADF 16 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 37 1
Госсовет РФ - Государственный совет Российской Федерации 57 1
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США 131 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организация интеллектуальной собственности 137 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 313 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 136 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 317 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 1
РНФ - Российский научный фонд 20 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1351 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 31 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6185 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52542 9
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 5
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Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21694 5
Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 5911 5
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DDR - Double data rate 2523 4
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 334 4
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14349 3
Графен - Graphene - двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов углерода толщиной в один атом 141 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5779 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17197 3
ARM64 - Архитектура процессора 1364 3
CRISPR - clustered regularly interspaced short palindromic repeats - Генная инженерия 22 3
Виртуализация - Virtualization 4709 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 3
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 24871 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19430 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 3465 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8396 2
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Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
Smart Grid - Умные сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 1769 2
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 2
Linux OS 8153 10
Microsoft Windows 2000 12612 6
Intel x86 - архитектура процессора 1578 5
Microsoft Windows 10 13409 4
ЭОС Дело СЭД 202 4
Apple iPhone 6 6131 3
Microsoft Windows 2528 3
Loongson - серия процессоров 11 3
Google Android 12432 3
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1881 2
Baidu 261 2
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 870 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 704 2
Intel Pentium III 724 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3122 2
Age of Kings 3441 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 2
CAS GLORIAD - Global Ring Network for Advanced Application Development - Глобальная кольцевая сеть для развития прикладных исследований 6 2
Sina Weibo - китайский сервис микроблогов 90 1
Яндекс.Маркет 568 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 252 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 70 1
Bird Doeasy 1 1
Lenovo IdeaPad - серия ноутбуков 183 1
CNSA - Chang'e - Чанъэ - китайская автоматическая межпланетная станция 39 1
ZTE Blade - Серия смартфонов 64 1
Intel Itanium 612 1
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2279 1
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IBM Roadrunner 28 1
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AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 1
Google AlphaGo 8 1
Microsoft Windows Mobile 2003 126 1
JAXA - Earth Simulator - суперкомпьютер 55 1
Lenovo ET - сотовый телефон 1 1
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Xi Jinping - Си Цзиньпин 43 2
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Оганов Артем 7 1
Wong Jack - Вонг Джек 7 1
Goodenough John - Гуденаф Джон 4 1
Kai-Fu Lee - Кайфу Ли 22 1
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Гребнев Егор 41 1
Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
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Моисеев Сергей 12 1
Робозёров Сергей 2 1
Зуев Сергей 3 1
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Иванников Дмитрий 41 1
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 43
Китай - Пекин - Beijing 913 19
Россия - РФ - Российская федерация 121478 18
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Азия - Азиатский регион 4633 10
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Пакистан - Исламская Республика Пакистан 601 2
Китай - Северо-Западный Китай 25 2
Нидерланды 3287 2
Китай - Тяньцзинь 43 2
США - Иллинойс - Чикаго 414 2
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн 541 2
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Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 4422 3
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 2
Китайский язык - китайские, синитские, синитические языки 69 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 1806 1
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 156 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 4660 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Юриспруденция - Jurisprudence 6158 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 838 26
Thomson Reuters - Рейтер 5763 5
Phys.org 973 3
The Register 1388 2
Nikkei Electronics 78 2
PhysicsWeb 180 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
Nihon Keizai Shimbun 155 2
China Daily 64 2
AP - Associated Press 1994 2
Tom’s Hardware 166 2
South China Morning Post 29 1
91Mobiles 1685 1
Science Advances 22 1
Physical Review Letters 112 1
Pangnote 1 1
Nature 795 1
ZDnet 595 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 87 1
FT - Financial Times 1159 1
Times 643 1
Nature Electronics 4 1
Ananova 250 1
500 Startups 14224 5
In-Stat 115 2
IDC - International Data Corporation 4840 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 1
Gartner - Гартнер 3466 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 1
IC Insights 24 1
Tractica 7 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
РАН - Российская академия наук 1790 4
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 33 3
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 3
CALT - China Academy of Launch Vehicle Technology - Китайский исследовательский институт ракетной техники 4 3
CAS ISCAS - Institute of Software, Chinese Academy of Sciences - Институт программного обеспечения Китайской академии наук 3 3
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 101 2
Shanghai Jiao Tong University - Шанхайский университет транспорта - Шанхайский университет Цзяотун 17 2
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 2
Tsinghua University - Университет Цинхуа 19 2
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 243 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 2
CAS IA - Institute of Automation Chinese Academy of Sciences - Институт автоматизации Китайской академии наук 1 1
CAS IMECAS - Institute of Microelectronics of the Chinese Academy of Sciences - Институт Микроэлектроники Китайской Академии Наук 1 1
University of Manchester - Манчестерский университет 52 1
DIW - Das Institut der deutschen Wirtschaft - German Institute for Economic Research - Немецкий институт экономических исследований 1 1
SCUT - South China University of Technology - Южно-китайский технологический университет - Южный университет Китая 2 1
CAS UCAS - University of the Chinese Academy of Sciences - Университет Китайской академии наук 1 1
CAS SIAP - Shanghai Institute of Applied Physics - Шэньянский институт прикладной физики при Академии наук Китая 1 1
NCNST - National Center for Nanoscience and Technology - Китайский национальный центр нанотехнологий - Национальный центр нанонауки и технологий 1 1
Shanghai University - Шанхайский университет 3 1
ARI - Animal Research Institute - Animal Husbandry and Veterinary Research Institute - Институт животноводства и ветеринарного исследования 1 1
Fudan University - Фуданьский университет 1 1
РАН ИПТМ - Институт проблем технологии микроэлектроники и особочистых материалов Российской академии наук 8 1
CASC - CAST - China Association for Science and Technology - China Academy of Space Technology - Китайская Академия космических технологий 6 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
CAAA - Chinese Arctic and Antarctic Administration - Китайское управление Арктики и Антарктики - Китайский Центр Антарктической астрономии - Куньлунь (антарктическая станция) 1 1
CAS NOAC - National Astronomical Observatory of China - Национальная астрономическая обсерватория Китая - Цзыцзиньшаньская астрономическая обсерватория 5 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
ZJU - Zhejiang University - Чжэцзянский университет 8 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 110 1
Академгородок Новосибирск 102 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 60 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 199 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 650 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
CeBIT 461 1
Hot Chips 10 1
WAIC - World Artificial Intelligence Conference - Всемирная конференция по искусственному интеллекту 1 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
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