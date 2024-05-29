Получите все материалы CNews по ключевому слову
SMIC Semiconductor Manufacturing International Corp
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
|29.05.2024
|
У Apple, TSMC, Qualcomm большие проблемы. Китай придумал и запатентовал собственную технологию выпуска топовых 3-нанометровых чипов
Первый шаг сделан Китайские компании Huawei и Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) собираются использовать технологию литографии самовыравнивающимся четырехкратным рисунк
|08.12.2023
|
Китай совершил гигантский прорыв в производстве процессоров вопреки санкциям США
Китайские 5 нанометров Компания SMIC, крупнейший в КНР (и один из крупнейших в мире) контрактный производитель микросхем, вероятнее всего, освоил технологию производства 5-нанометровых процессоров. Как пишет портал Tom’s Hard
|13.11.2023
|
У главного и самого передового в Китае производителя чипов прибыль рухнула на 80%
Финансовые показатели SMIC Компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), главный ки
|21.03.2023
|
Китай придумал, как пережить санкции США. SMIC, Huawei и другим избранным дадут доступ к «бесконечным» деньгам
ра крупнейших китайских контрактных производителей чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC) и Hua Hong Semiconductor, Huawei – разработчик чипов, телекоммуникационного «железа» и
|16.09.2022
|
Китай срывает планы США. Страна начала импортонезависимое производство чипов по современным нормам
пишет Tom’s Hardware. Добиться этого смогла компания Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), крупнейший в Китае контрактный производитель чипов. Входит в топ-10 мировых контрактны
|25.07.2022
|
Российским процессорам дали новую надежду. Китай клонировал технологии выпуска микросхем TSMC
КНР чтит «традиции» Китайского контрактного производителя микросхем SMIC уличили в копировании технологий производства чипов, пишет портал Tom’s Hardware. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании TechInsights после изучения строения чипа SMIC
|16.05.2022
|
Смартфоны и ПК больше не нужны. Спрос на чипы для них внезапно рухнул во всем мире, особенно в Китае
нительный директор крупнейшего в КНР контрактного производителя полупроводниковых изделий, компании SMIC, в ходе конференц-звонка, посвященного финансовым результатам деятельности компании по и
|30.12.2021
|
Huawei придумала хитрый способ выскользнуть из-под санкций США
ыход есть всегда Компания Huawei намерена построить собственный завод по производству микросхем, чтобы не зависеть от сторонних компаний. Как пишет портал GizmoChina, помощь в этом ей окажет компания SMIC. SMIC – это крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем. В общемировой статистике он занимает пятую строчку с 5-процентной долей рынка (данные Statista.com за III квартал
|12.11.2021
|
Из крупнейшего китайского производителя чипов сбежали четверо топ-менеджеров. Они испугались американских санкций
овое бегство Китайский производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) в одночасье лишился сразу четырех членов совета директоров. Как пишет портал Tom’s Hard
|27.10.2003
|
Motorola передаст китайскую фабрику кремниевых пластин компании SMIC
a, заявившая на прошлой неделе о намерении избавиться от второстепенных активов в пользу работы над сетевыми инфраструктурами, договорилась с китайской фирмой Semiconductor International Corporation (SMIC) о передаче последней своей фабрики по производству кремниевых пластин. Фабрика MOS-17 находится в городе Тянджинь. SMIC обязалась достроить фабрику и заниматься ее управлением, пер
|28.03.2003
|
SMIC и Infineon становятся партнерами по развитию 0,11-микронной технологии
Китайская Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и немецкая компания Infineon Technologies подписали дополнительное соглашение о расшире
|10.12.2002
|
Infineon и SMIC заключили сделку по обмену технологиями
Infineon Technologies и Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) 9 декабря объявили о сделке по обмену технологиями для увеличения производительности. О
|28.12.2001
|
Toshiba заключила сделку по контрактному производству своей продукции на китайской фабрике
Японская корпорация Toshiba объявила о заключении лицензионного соглашения с Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), предметом которого стали условия производства SRAM-памяти для японской компании на мощностях, принадлежащих SMIC. SMIC использовала технологии производства полупроводников,
SMIC и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.