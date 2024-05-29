Разделы

SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp

СОБЫТИЯ

29.05.2024 У Apple, TSMC, Qualcomm большие проблемы. Китай придумал и запатентовал собственную технологию выпуска топовых 3-нанометровых чипов

Первый шаг сделан Китайские компании Huawei и Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) собираются использовать технологию литографии самовыравнивающимся четырехкратным рисунк
08.12.2023 Китай совершил гигантский прорыв в производстве процессоров вопреки санкциям США

Китайские 5 нанометров Компания SMIC, крупнейший в КНР (и один из крупнейших в мире) контрактный производитель микросхем, вероятнее всего, освоил технологию производства 5-нанометровых процессоров. Как пишет портал Tom’s Hard
13.11.2023 У главного и самого передового в Китае производителя чипов прибыль рухнула на 80%

Финансовые показатели SMIC Компания Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), главный ки
21.03.2023 Китай придумал, как пережить санкции США. SMIC, Huawei и другим избранным дадут доступ к «бесконечным» деньгам

ра крупнейших китайских контрактных производителей чипов Semiconductor Manufacturing International (SMIC) и Hua Hong Semiconductor, Huawei – разработчик чипов, телекоммуникационного «железа» и

16.09.2022 Китай срывает планы США. Страна начала импортонезависимое производство чипов по современным нормам

пишет Tom’s Hardware. Добиться этого смогла компания Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), крупнейший в Китае контрактный производитель чипов. Входит в топ-10 мировых контрактны
25.07.2022 Российским процессорам дали новую надежду. Китай клонировал технологии выпуска микросхем TSMC

КНР чтит «традиции» Китайского контрактного производителя микросхем SMIC уличили в копировании технологий производства чипов, пишет портал Tom’s Hardware. К такому выводу пришли эксперты аналитической компании TechInsights после изучения строения чипа SMIC

16.05.2022 Смартфоны и ПК больше не нужны. Спрос на чипы для них внезапно рухнул во всем мире, особенно в Китае

нительный директор крупнейшего в КНР контрактного производителя полупроводниковых изделий, компании SMIC, в ходе конференц-звонка, посвященного финансовым результатам деятельности компании по и
30.12.2021 Huawei придумала хитрый способ выскользнуть из-под санкций США

ыход есть всегда Компания Huawei намерена построить собственный завод по производству микросхем, чтобы не зависеть от сторонних компаний. Как пишет портал GizmoChina, помощь в этом ей окажет компания SMIC. SMIC – это крупнейший в Китае контрактный производитель микросхем. В общемировой статистике он занимает пятую строчку с 5-процентной долей рынка (данные Statista.com за III квартал
12.11.2021 Из крупнейшего китайского производителя чипов сбежали четверо топ-менеджеров. Они испугались американских санкций

овое бегство Китайский производитель полупроводников Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) в одночасье лишился сразу четырех членов совета директоров. Как пишет портал Tom’s Hard
27.10.2003 Motorola передаст китайскую фабрику кремниевых пластин компании SMIC

a, заявившая на прошлой неделе о намерении избавиться от второстепенных активов в пользу работы над сетевыми инфраструктурами, договорилась с китайской фирмой Semiconductor International Corporation (SMIC) о передаче последней своей фабрики по производству кремниевых пластин. Фабрика MOS-17 находится в городе Тянджинь. SMIC обязалась достроить фабрику и заниматься ее управлением, пер
28.03.2003 SMIC и Infineon становятся партнерами по развитию 0,11-микронной технологии

Китайская Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) и немецкая компания Infineon Technologies подписали дополнительное соглашение о расшире
10.12.2002 Infineon и SMIC заключили сделку по обмену технологиями

Infineon Technologies и Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) 9 декабря объявили о сделке по обмену технологиями для увеличения производительности. О
28.12.2001 Toshiba заключила сделку по контрактному производству своей продукции на китайской фабрике

Японская корпорация Toshiba объявила о заключении лицензионного соглашения с Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC), предметом которого стали условия производства SRAM-памяти для японской компании на мощностях, принадлежащих SMIC. SMIC использовала технологии производства полупроводников,

Публикаций - 145, упоминаний - 196

