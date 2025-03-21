Получите все материалы CNews по ключевому слову
ASML TWINSCAN
ASML TWINSCAN и организации, системы, технологии, персоны:
|Unsplash 946 2
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
|СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 51 1
|Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 104 1
|Шпак Василий 237 1
|Катков Павел 30 1
|Горнев Евгений 5 1
|Patel Dylan - Патель Дилан 3 1
|Чхало Николай 2 1
|Tom’s Hardware 424 3
|Bloomberg 1311 2
|SeekingAlpha 3 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 201 1
|DigiTimes - Издание 1314 1
|New Scientist 1448 1
|GizmoChina 138 1
|Nikkei Asia Review - Нихон кэйдзай симбун 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1355027, в очереди разбора - 759375.
Создано именных указателей - 173295.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.