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ASML TWINSCAN



21.03.2025 Чипмейкер №1 в России заложил в банк полторы сотни своих установок для производства микроэлектроники 1
13.12.2024 В России написана «дорожная карта» создания суверенного литографа дешевле и проще, чем у ASML 1
16.10.2024 Заказы у главной мировой компании по микроэлектронике упали вдвое из-за торговых войн США против Китая. В опасности производство процессоров во всем мире 1
25.12.2023 Неожиданность для всего мира. Китай осваивает самый передовой на планете техпроцесс вопреки санкциям США. Опрос 1
19.07.2023 Производство микросхем в Китае на грани краха. «Железо» для выпуска чипов ломается, а чинить его больше некому 1
06.07.2023 Главный мировой поставщик техники для производства чипов будет поставлять в Китай «бракованные» экземпляры, чтобы обойти санкции США 2
14.05.2005 Генетики получили новое ПО для работы с генами 1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

ASML TWINSCAN и организации, системы, технологии, персоны:

ASML - Advanced Semiconductor Materials Lithography 121 6
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 921 5
Apple Inc 12232 3
SMIC - Semiconductor Manufacturing International Corp 129 3
Samsung Electronics 10346 2
Intel Corporation 12273 2
AMD - Advanced Micro Devices 4284 2
Nvidia Corp 3544 2
Alibaba Group 432 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3234 1
Qualcomm Technologies 1843 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 535 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1491 1
Hitachi - Хитачи 1468 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1176 1
MediaTek - Ralink 533 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 105 1
Tencent 164 1
Micron Technology - Crucial - Ballistix 339 1
Nikon 623 1
РТИ Микроэлектроника 14 1
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 56 1
Applied Materials 293 1
Лассард 13 1
Unsplash 946 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 932 1
СПБ Биржа - Санкт-Петербургская биржа - российская фондовая биржа 51 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3009 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6049 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1251 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1547 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4254 6
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - вид фотолитографии в наноэлектронике - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 142 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8016 4
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21069 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20297 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3472 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2996 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14461 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1642 1
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5858 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24550 1
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Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5948 1
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РАН - Российская академия наук 1918 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 232 1
РАН ИФМ - Институт физики микроструктур РАН 10 1
SLU - Saint Louis University - Сент-Луисский университет 8 1
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