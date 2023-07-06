Главный мировой поставщик техники для производства чипов будет поставлять в Китай «бракованные» экземпляры, чтобы обойти санкции США

ASML будет отгружать в Китай ухудшенные на заводе устройства для литографии, чтобы обойти новые санкции против КНР. Ее сканеры будут работать с топологией не новее 28 нм – это позволит ей продавать их в Китай без лицензий на экспорт, которые ей придется запрашивать у властей своей страны. Точно такой же схемой пользуется Nvidia – она продает в КНР свои ускорители с немного заниженными возможностями.

Голландцы ищут пути обхода

Голландская компания ASML, крупнейший в мире производитель «железа» для выпуска микросхем (более 90% рынка – SeekingAlpha.com), намерена начать поставки в Китай аппаратуры с заранее ухудшенными характеристиками. Как пишет DigiTimes, оборудование, которое она будет отгружать, получит искусственное ограничение функций, за счет чего ASML сможет обойти новые антикитайские санкции.

Эти санкции до конца III квартала 2023 г. (до 30 сентября) намерены ввести власти Голландии под давлением администрации Президента США. Они ударят именно по ASML и помешают экспортировать в КНР внушительный список ее оборудования. Для компании это означает потерю не только части выручки, но и давних клиентов, которые будут вынуждены искать новых поставщиков. Для нее это неприемлемо – она еще в начале 2023 г. заявила, что не намерена идти на поводу у американских властей, и что не позволит другой стране управлять ее бизнесом.

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ASML добавила тогда, что будет соблюдать только решения своих чиновников, но теперь, похоже, вовсю ищет лазейки, чтобы продолжить торговые отношения с Китаем и при этом остаться в рамках действующего в Голландии законодательства.

Меньше функций – больше выгода

Новые санкции подразумевают запрет на поставки в КНР «железа», пригодного для производства чипов по топологии 28 нм и новее. Этот техпроцесс появился в начале предыдущего десятилетия и в настоящее время считается морально устаревшим – крупнейшие вендоры микросхем вот-вот перейдут на 3 нм. Нынешние санкции касаются норм 14 нм и более тонких.

После введения новых ограничений ASML придется получать лицензию на экспорт у своих властей, которые получат возможность ответить отказом. По данным DigiTimes, ASML придумала, как продолжить поставки литографических сканеров серии TWINSCAN NXT:1980, предназначенных для работы с DUV-литографией. Она искусственно ограничит их именно 28-нанометровой топологией, что позволит поставлять их в Китай, в прежних объемах без дополнительных бюрократических проволочек.

В серию Twinscan NXT:1980 входит сканер Twinscan NXT:1980Di – одно из самых передовых решений ASML на середину 2023 г. Это модель 2016 г., и его активно использовала тайваньская TSMC для выпуска 7-нанометровых процессоров для всех своих клиентов. TSMC – крупнейший вендор полупроводников (более 50% мирового рынка в 2022 г.), в числе его клиентов – Apple, Qualcomm, AMD, MediaTek и многие другие.

Всех все устраивает

Основной клиент ASML в Китае – компания SMIC, крупнейший в стране производитель чипов. В сентябре 2022 г. он освоил 14-нанометровый техпроцесс, притом импортонезависимый, но ему по-прежнему нужно оборудование ASML для других производственных норм.

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Более того, именно выпуск 28-нанометровых микросхем приносит SMIC большую часть выручки, пишет портал Tom’s Hardware. Таким образом и SMIC, и ASML останутся в выигрыше, если в КНР хлынут искусственно ухудшенные голландские устройства для литографии – SMIC будет уверена в стабильности поставок, а ASML не упустит клиента.

Схема отработана, власти бессильны

Идея ASML по сознательному ухудшению характеристик своей продукции для поставок в Китай не нова. С марта 2023 г. подобной схемой вовсю пользуется американская компания Nvidia, которая покинула российский рынок, но не пожелала уходить из Китая. Другими словами, она пошла наперекор властям своей страны и продолжает продавать китайцам свои графические ускорители для высокопроизводительных вычислений, но с ограниченной производительностью.

Для примера, на основе своего GPU с индексом Н100 она создала модель Н800 с замедленным вдвое интерконнектом. Благодаря этому Nvidia полностью чиста перед законом – властям нечего ей предъявить, и торговля с Китаем идет полным ходом. Глава компании Дженсен Хуанг (Jensen Huang) открыто заявил, что китайские ИТ-гиганты едва ли не в очередь выстраиваются, чтобы купить партию Н800 – их закупают, помимо прочих, компании Alibaba, Baidu и Tencent.

Но, если в случае с 28-нанометровым сканером SMIC едва понесет какие-либо потери, то уменьшенный вдвое интерконнект в GPU H800 влечет за собой не самые приятные последствия. Интерконнект обеспечивает двунаправленный обмен данными Н800 с другими устройствами того же типа, и его скорость находится на уровне 300 Гбит/с, что вдвое меньше, чем у Н100. За счет этого снижаются некоторые показатели, например, скорость обучения нейросетей.