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Индексная книга (каталог) CNews*
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Интерконнект



13.12.2024 Как наука и промышленность использует суперкомпьютерные кластеры 1
14.11.2024 В России создадут мощный суперкомпьютер на отечественной элементной базе 1
15.02.2024 В 10 раз быстрее: в НГУ создали суперкомпьютер для ускоренной разработки новых материалов 1
12.12.2023 Китай создал таинственный сверхпроизводительный процессор для мощнейшего суперкомпьютера, чтобы победить США 1
29.08.2023 Среда виртуализации Orion soft развернута в вычислительном кластере Новосибирского госуниверситета 1
28.07.2023 Российские «Байкалы» дали бой чипам Intel и Huawei. Неожиданные для скептиков результаты тестов 1
19.07.2023 «К2тех» развернула суперкомпьютер на базе Новосибирского госуниверситета 1
06.07.2023 Главный мировой поставщик техники для производства чипов будет поставлять в Китай «бракованные» экземпляры, чтобы обойти санкции США 1
05.04.2023 Власти пытались отобрать у создателей суперкомпьтерного «железа» «Ангара» 400 миллионов, но не получили ничего 1
22.03.2023 Nvidia вдвое замедлила свой новейший GPU, чтобы легально продавать его в Китай 1
13.01.2023 Выпущена первая СХД на новейших 48-ядерных «Байкалах» 1
10.10.2022 Самый мощный суперкомпьютер в мире ломается ежедневно. Никто не знает, почему 1
25.03.2022 СХД «Аэродиск» серии 5 позволяют сочетать Intel и «Эльбрус» в одной инфраструктуре 1
26.10.2021 Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена 1
30.09.2021 В России готовится строительство линейки суперкомпьютеров на «Эльбрусах» до 100 петафлопс 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
16.07.2021 Какой должна быть идеальная СХД 1
23.10.2020 HPE выиграла контракт на сумму более $160 млн на создание одного из самых мощных суперкомпьютеров в мире 1
16.09.2020 Nexign помогла модернизировать биллинговую систему «Узбектелекома» 1
11.09.2020 «Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
16.06.2020 Создатели суперкомпьютерной сети «Ангара» избавились от древних бомбоубежищ, чтобы не разориться на налогах 1
04.06.2020 Система команд процессоров «Эльбрус» впервые опубликована в открытом доступе 1
22.04.2020 Годовая выручка Danycom по МСФО превысила 37 млрд рублей 1
25.11.2019 Dell Technologies представила новые решения в области ИИ и HPC 1
07.11.2019 Суперкомпьютер Cray поддержит британское управление по ядерному оружию 1
23.05.2019 Создан первый суперкомпьютер на процессорах «Эльбрус» 1
07.05.2019 AMD и Cray разработают суперкомпьютер производительностью 1,5 экзафлопс 1
17.09.2018 Регулирование телекома: чего мы ждем от нового министра связи. Опрос 1
31.07.2018 «Мегафон» объявил экспансию на рынок защиты от DDoS-атак 1
17.05.2018 Минкомсвязи против «Ростелекома»: Итоги 6 лет противостояния 1
15.11.2017 Суперкомпьютер российской сборки перепрыгнул с 80 на 29 место в глобальном рейтинге Top500 1
24.10.2017 Microsoft заманила в облако легендарного разработчика суперкомпьютеров Cray 1
14.08.2017 Connectivity: связи решают все 1
17.05.2017 AMD вернулась на серверный рынок с новыми «эпичными» процессорами. Видео 1
04.05.2017 Первый коммерческий суперкомпьютер на «Эльбрусах» появится до конца 2017 года 1
20.04.2017 После скандала с кражей трафика «Билайн» ликвидировал службу безопасности по СНГ 1
14.03.2017 «Билайн» придумал, как отменить в России внутрисетевой роуминг. Конкуренты против 1
07.03.2017 AMD провела предпоказ серверных процессоров Naples 1

Публикаций - 87, упоминаний - 87

Интерконнект и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 28
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 27
МегаФон 8805 24
Intel Corporation 12197 15
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 14
AMD - Advanced Micro Devices 4231 11
Т-Платформы - T-Platforms 395 11
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 9
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 896 7
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 769 7
HPE SGI Cray - SGI Cray Slingshot -  SGI Cray Shasta - суперкомпьютерная платформа  131 7
Ростелеком 9701 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 5
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 5
Nvidia Corp 3487 4
Dell EMC 5027 4
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 411 4
Киевстар - Kyivstar 539 4
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 4
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 4
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 4
Orion soft - Орион софт - 104 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 625 3
Microsoft Corporation 24625 3
Nvidia - Mellanox Technologies 89 3
Huawei 3933 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 3
К2Тех 131 3
МФИ Софт 123 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3003 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
Telesens - Телесенс 17 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
SAS Institute 971 2
Freshtel - Alternet - Украинские новейшие технологии - Фрештел - ИнтерПроект 76 2
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 2
Apple Inc 12101 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 4
Почта России ПАО 2112 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 2
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Tata Motors - Jaguar Cars 123 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1072 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Danycom.Mobile - Strimbroker - Инвестиционная компания Стрим 2 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 1
НМГ - Национальная Медиа Группа 110 1
Арм Телеком Венчурс Холдинг 2 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Связной ГК 1369 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Фаберлик - Faberlic 93 1
Телефорум 93 1
Евросеть 1404 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 265 1
Unsplash 764 1
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 8
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 6
Судебная власть - Judicial power 2311 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 4
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 71 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5909 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2737 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 112 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 2
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 170 2
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 314 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 1
UK AWE - Atomic Weapons Establishment - Управление Соединенного Королевства по ядерному оружию 2 1
Госкомитет по телекоммуникациям РФ - Государственный комитет Российской Федерации по телекоммуникациям 1 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 65 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 6
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
Creative Commons - некоммерческая организация 38 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 1
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 23 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20792 34
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27846 22
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 21
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 20
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 20
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20601 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 16
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 13
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2515 12
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 10
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 3715 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24454 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 9
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 9
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1254 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9275 8
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6444 8
LINPACK - Тесты производительности измерения вычислительной производительности компьютеров при обработке чисел с плавающей запятой 138 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8459 7
DDR - Double data rate 2730 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 7
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 7
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 6
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 6
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1954 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 639 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6554 5
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 9
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 9
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 7
Intel x86 - архитектура процессора 1856 7
Linux OS 9937 6
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 353 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 4
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 141 4
ORNL Frontier - суперкомпьютер 80 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 195 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
Intel Xeon E 191 4
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 786 4
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 150 4
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 3
Microsoft Windows 15657 3
Baikal Electronics - Байкал-S - серверный процессор 67 3
C/C++ - Язык программирования 755 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 87 3
Sunway TaihuLight 18 3
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 2
Baidu 283 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
ANSI Fortran 58 2
AMD Radeon Instinct MI - Серия видеокарт 20 2
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 10 2
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 2
Nvidia - Mellanox InfiniBand - Mellanox FDR - Mellanox Fourteen Data Rate 12 2
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 137 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 2
EuroHPC LUMI - суперкомпьютер 8 2
HPE Cray 6 2
HPE Slingshot 2 2
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 403 2
МегаФон - Nexign Peter-Service ITC 13 2
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 2
МГУ Ломоносов - суперкомпьютер - Ломоносов - Чебышев 56 2
Союзное государство России и Белоруссии - СКИФ Суперкомпьютерная Программа - СКИФ-ГРИД, СКИФ-СОЮЗ - СуперКомпьютерная Инициатива Феникс 43 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 364 1
Norrod Forrest - Норрод Форрест 19 4
Абрамов Сергей 73 4
Путин Владимир 3171 3
Зотов Алексей 42 3
Шмырина Екатерина 4 3
Рейман Леонид 1049 3
Никифоров Николай 1136 3
Голомолзин Анатолий 75 3
Трушкин Константин 58 2
Huang Jen-Hsun - Хуанг Дженсен - Хуан Джен-Сен 101 2
Опанасенко Всеволод 133 2
Агашин Анатолий 3 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Жданов Денис 4 2
Зубов Юрий 10 2
Баева Мария 3 2
Гринберг Александр 3 2
Слободин Михаил 56 2
Солодовников Дмитрий 56 2
Айбашева Анна 97 2
Назипов Шамиль 3 2
Морошкин Александр 118 2
Брюквин Юрий 299 2
Векуа Амиран 2 2
Володкович Вячеслав 97 1
Московский Александр 4 1
Сачков Илья 122 1
Сачков Владимир 13 1
Провоторов Александр 157 1
Cray Seymour - Крэй Сеймур 3 1
Nichols Jeff - Николс Джефф 3 1
Pellegrino Thierry - Пеллегрино Тьерри 2 1
Щеголев Игорь 698 1
Малофеев Константин 115 1
Осеевский Михаил 315 1
Эмдин Сергей 68 1
Дергунова Ольга 119 1
Дмитриев Кирилл 108 1
Дворкович Аркадий 210 1
Мордашов Алексей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 144219 62
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 17
Украина 7608 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 7
Европа 21768 7
Узбекистан - Республика 1726 6
Казахстан - Республика 5526 6
Китай - Тайвань 3984 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 5
Армения - Республика 2280 4
Азия - Азиатский регион 5529 4
Германия - Федеративная Республика 12682 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 3
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 3
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 2
Нидерланды 3517 2
Япония 13282 2
Африка - Африканский регион 3478 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 231 2
Грузия 1240 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1763 2
Таджикистан - Республика 859 2
Чехия - Чешская Республика 1308 2
Швеция - Королевство 3619 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 2
Финляндия - Финляндская Республика 3604 2
Америка - Американский регион 2160 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 333 2
Европа Восточная 3075 2
Великобритания - Лондон 2386 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 23
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 12
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 12
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 12
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 10
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3544 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 7
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 7
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 761 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 5
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1788 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1584 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5654 5
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1635 4
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1286 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Энергетика - Energy - Energetically 5085 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Приватизация - форма преобразования собственности 527 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7598 3
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2366 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 3
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 2
Tom’s Hardware 393 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 2
FT - Financial Times 1220 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
The Guardian - Британская газета 361 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1213 1
Silicon 483 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
DigiTimes - Издание 1310 1
SeekingAlpha 3 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 3
IDC - International Data Corporation 4910 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 2
Рустелеком ТК 304 2
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
CNews ИТ-инфраструктура 28 1
РАН - Российская академия наук 1871 7
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 51 7
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 93 5
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 148 3
РАН ОИВТ - Объединенный институт высоких температур Российской академии наук 19 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 312 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 55 1
CSIRO - Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization - Государственное объединение научных и прикладных исследований Австралии 32 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 197 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 76 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 31 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 158 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
НАН Украины ИМБГ - Институт молекулярной биологии и генетики Национальной академии наук Украины 1 1
Институт кибернетики имени В. М. Глушкова 3 1
ТГУ - Томский государственный университет 172 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
МЭИ - Московский энергетический институт 143 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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