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Зубов Юрий



26.02.2025 Роспатент и «Корпорация МСП» запустили на платформе МСП.РФ новый сервис для бизнеса 1
26.11.2024 Россия усилит патентную защиту ИТ-решений 1
05.04.2024 В России введут режим «параллельного импорта» патентов без спроса западных правообладателей 1
28.03.2024 В Координационный совет РЦИС вошли руководители Роспатента и Фонда «Сколково» 2
11.08.2022 Количество заявок на регистрацию программного обеспечения выросло на 17% 1
24.03.2022 В России создается 16 ИТ-систем защиты патентов и изобретателей за 3 миллиарда 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
23.11.2020 Госслужащие высшего звена защитили проекты по итогам обучения 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
18.08.2020 МТС и «Мегафон» требуют больше миллиарда рублей у бесплатного оператора Danycom 1
26.03.2020 Власти потратят 600 миллионов на «пятое колесо в телеге» - блокчейн, защищающий правообладателей 1
29.05.2006 Каждый второй рунетчик отоваривается в Сети 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Зубов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2919 3
МегаФон 8960 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8776 3
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 3
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 851 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 79 2
Softkey - Софткей 210 1
СМС Трафик - SMS Traffic 10 1
Ростелеком 9755 1
Крок - Croc 1777 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1013 1
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 45 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1015 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 81 1
КСК Технологии 43 1
Теко НПК 430 1
Технологии Будущего 150 1
Comlogic - Комлоджик 2 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Ovision - Овижн 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Яблочков Зарядные станции 44 1
Новый век 27 1
Рапид Био 101 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
Ткач и партнеры 5 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 459 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11743 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2724 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4544 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5968 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3066 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4994 2
Судебная власть - Judicial power 2319 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 77 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 235 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 141 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 122 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1400 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 290 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 259 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
РЦИС ООГО - Российский центр интеллектуальной собственности - Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности - Общероссийская общественно-государственная организация 16 1
Суд по интеллектуальным правам (СИП) - Патентный суд РФ - Арбитражный суд по интеллектуальным правам 57 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1091 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 2
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 2
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 4 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 6
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A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 17 2
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27967 2
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Интерконнект 87 2
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6849 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8218 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1058 1
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5089 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17135 1
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FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5094 1
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ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1140 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1267 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2160 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 318 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11681 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4193 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1717 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5250 3
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 2
IPChain - Сеть транзакций прав и объектов интеллектуальной собственности 13 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Т2 - Т2 Мобайл - Tele2 Фабрика MVNO 11 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 270 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 212 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3245 1
FreePik 1032 1
Шмырина Екатерина 4 3
Жданов Денис 4 3
Баева Мария 3 3
Гринберг Александр 3 3
Агашин Анатолий 3 3
Шадаев Максут 1017 2
Кричевский Андрей 16 2
Ивлиев Григорий 6 2
Чернышенко Дмитрий 568 1
Сельский Андрей 21 1
Шклярук Мария 15 1
Абрамченко Виктория 18 1
Мау Владимир 6 1
Деминский Владислав 4 1
Бырдин Алексей 29 1
Михалков Никита 14 1
Мучник Феликс 68 1
Грабчак Евгений 4 1
Осеевский Михаил 316 1
Акиньшин Юрий 3 1
Баландюк Сергей 4 1
Дроздов Игорь 45 1
Путин Владимир 3193 1
Ляхманов Кирилл 8 1
Любимова Ольга 2 1
Мишустин Михаил 683 1
Шохин Александр 32 1
Матвиенко Валентина 112 1
Аузан Александр 10 1
Фальков Валерий 14 1
Матвеев Сергей 8 1
Осьмаков Василий 8 1
Советников Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145520 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43423 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17494 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1971 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 941 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2961 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2760 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7509 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1787 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 420 1
Германия - Федеративная Республика 12709 1
Италия - Итальянская Республика 4361 1
Испания - Королевство 3718 1
Франция - Французская Республика 7863 1
Великобритания - Лондон 2388 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1385 1
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 252 1
Швейцария - Женева 326 1
Нидерланды - Гаага 48 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4688 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51437 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6179 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 4
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7658 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29338 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6957 3
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6433 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3971 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5866 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7539 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4690 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5113 2
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1644 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1556 2
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2411 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3130 2
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 454 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 376 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10009 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2849 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1327 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1741 1
Английский язык 6662 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11007 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7045 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5431 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2915 1
Энергетика - Energy - Energetically 5131 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5559 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6740 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 909 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5896 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2135 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 418 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1639 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3563 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 622 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1898 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11262 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 975 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 112 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 532 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 444 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1068 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1529 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 53 1
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