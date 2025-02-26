Зубов Юрий
Зубов Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Новый век 27 1
|Рапид Био 101 1
|Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
|ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 920 1
|Ткач и партнеры 5 1
|Шмырина Екатерина 4 3
|Жданов Денис 4 3
|Баева Мария 3 3
|Гринберг Александр 3 3
|Агашин Анатолий 3 3
|Шадаев Максут 1017 2
|Кричевский Андрей 16 2
|Ивлиев Григорий 6 2
|Чернышенко Дмитрий 568 1
|Сельский Андрей 21 1
|Шклярук Мария 15 1
|Абрамченко Виктория 18 1
|Мау Владимир 6 1
|Деминский Владислав 4 1
|Бырдин Алексей 29 1
|Михалков Никита 14 1
|Мучник Феликс 68 1
|Грабчак Евгений 4 1
|Осеевский Михаил 316 1
|Акиньшин Юрий 3 1
|Баландюк Сергей 4 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Путин Владимир 3193 1
|Ляхманов Кирилл 8 1
|Любимова Ольга 2 1
|Мишустин Михаил 683 1
|Шохин Александр 32 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Аузан Александр 10 1
|Фальков Валерий 14 1
|Матвеев Сергей 8 1
|Осьмаков Василий 8 1
|Советников Иван 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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