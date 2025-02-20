A2P Application-to-Person SMS Messaging
A2P (application to person) — коммерческий SMS-трафик, то есть сообщения от различных брендов и компаний. Это могут быть коды для авторизации, рекламные SMS и любой другой контент от сервисов и магазинов вроде WhatsApp, Google, IKEA.
A2P и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 346 1
|Шмырина Екатерина 4 3
|Деминский Владислав 4 3
|Жданов Денис 4 3
|Кушиков Петр 13 2
|Мельников Александр 87 2
|Зубов Юрий 11 2
|Баева Мария 3 2
|Гринберг Александр 3 2
|Агашин Анатолий 3 2
|Романенко Андрей 91 1
|Бушуев Константин 1 1
|Прадедов Сергей 5 1
|Шмырина Елена 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1891 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
|Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
|МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
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