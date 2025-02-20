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A2P Application-to-Person SMS Messaging


A2P (application to person) — коммерческий SMS-трафик, то есть сообщения от различных брендов и компаний. Это могут быть коды для авторизации, рекламные SMS и любой другой контент от сервисов и магазинов вроде WhatsApp, Google, IKEA.


20.02.2025 Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11% 1
14.05.2024 Telecom API: обзор сервиса, принцип работы, преимущества и недостатки 1
04.04.2024 Выручка от услуг ВАТС MCN Telecom по итогам 2023 г. увеличилась на 17,9% 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 2
21.10.2020 Бесплатный сотовый оператор не пристроил своих абонентов. Они остались без связи 2
14.09.2020 Бесплатный сотовый оператор объединяется с конкурентом и становится платным 1
11.09.2020 «Бесплатный сотовый оператор» судится с Московской биржей, потому что она назвала его бизнес рискованным 2
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 2
22.04.2020 Годовая выручка Danycom по МСФО превысила 37 млрд рублей 1
02.04.2020 Годовая выручка Danycom достигла 7,2 млрд рублей 2
29.10.2019 Выручка Danycom в России с начала года превысила 5 млрд рублей 1
21.08.2019 Как МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в разы повысили цены на SMS-рассылки 1
25.04.2019 Danycom объявила о расширении бизнеса в Европе и выходе на рынок финансовых услуг 1
17.04.2019 J’son & Partners Consulting: выручка российского рынка мобильного информирования составила 22,97 млрд рублей 1
25.09.2018 Агентство AC&M представило прогноз развития рынка мобильных финансовых услуг в России 1
18.11.2013 МТС зафиксировала в октябре рост входящего SMS-спама 1
21.10.2013 В 2013 г. операторы заработают на мобильных сообщениях $230 млрд 1

Публикаций - 17, упоминаний - 22

A2P и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2915 10
Danycom.Global - Дэни Колл ГК 40 9
Danycom.Mobile - Дэни Колл - MVNO-оператор сотовой связи 35 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12762 7
МегаФон 8944 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 4
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 99 3
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 100 3
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 3
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 78 2
Telegram Group 2022 1
Danycom UK 1 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3952 1
Ростелеком 9746 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1138 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3004 1
СМС Трафик - SMS Traffic 10 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1640 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1185 2
Альфа-Банк 1778 2
Danycom.Mobile - Strimbroker - Инвестиционная компания Стрим 2 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 1
Совкомбанк ПАО 258 1
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 241 1
Русский стандарт Банк 445 1
НСФР - Национальный совет финансового рынка 21 1
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
НСПК - Национальная система платежных карт 819 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 995 3
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2758 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4789 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2188 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20742 8
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1079 2
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P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 701 1
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3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6467 1
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 133 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4186 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 859 1
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WhatsApp Messenger 1090 2
Danycom.Mobile - Danycom.SMS 5 2
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 28 2
Rakuten Viber 627 1
Microsoft Skype 2067 1
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Америка Северная - Североамериканский регион 3340 1
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Английский язык 6658 1
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РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
Rambler News Services - RNS - Рамблер Новости - Информационное агентство 56 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 986 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 115 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 30 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 225 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
МГУ - Экономический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 19 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
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