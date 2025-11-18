Разделы

API Telecom API Телеком


Telecom API — это инструменты, которые позволяют компаниям быстро интегрировать голосовые и текстовые коммуникации в свои ИТ-системы, обеспечивая единое управление всеми каналами связи, будь то звонки, SMS, мессенджеры, email, соцсети и т.д.

Telecom API 2025 1
18.11.2025 Telecom API меняют подход к клиентскому опыту 1
18.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг провайдеров Telecom API 1
04.09.2025 «МТС Exolve» поможет наладить коммуникацию участникам модной индустрии 1
04.09.2025 «МТС Exolve» поможет наладить коммуникацию участникам модной индустрии 1
31.07.2025 «МТС Exolve» помог компании «Магнит» наладить диалог с кандидатами на вакансии 1
05.06.2025 Flowwow усилил конфиденциальность пользователей с помощью сервисов «МТС Exolve» 1
03.06.2025 МТС Exolve открывает новые возможности коммуникационных сервисов для среднего и малого бизнеса 1
02.06.2025 МТС Exolve открывает новые возможности коммуникационных сервисов для среднего и малого бизнеса 1
20.02.2025 Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11% 1
25.09.2024 «МТС Exolve» полностью обновил свою виртуальную АТС 1
16.08.2024 Как развивается телефония по API? Обзор тенденций 1
03.07.2024 «МТС Exolve» и Ozon fresh защитят номера пользователей 1
13.06.2024 Аналитика МТС: в России в 2,5 раза выросли продажи подписок для бизнеса 1
28.05.2024 Сервисы «Телфин» и OkoCRM помогают учебным центрам повысить эффективность рабочих процессов 1
23.05.2024 «Телфин» выводит на рынок гибридную АТС 1
14.05.2024 «МТС Exolve» возглавила рейтинг Market.CNews Telecom API 2024 3
14.05.2024 Сферы применения Telecom API: кому будет полезна данная технология 1
14.05.2024 Telecom API: обзор сервиса, принцип работы, преимущества и недостатки 1
14.05.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских провайдеров Telecom API 2024 2
17.04.2024 «МТС Exolve» становится единой платформой и зонтичным брендом для продуктов МТТ 1
17.01.2024 МТТ и «Домклик» защитили номера пользователей 1
15.11.2023 билайн бизнес расширил линейку голосовых ассистентов 1
21.04.2023 МТС Exolve расскажет об омниканальных коммуникациях через API 1
20.04.2023 МТТ помог Ozon защитить номера телефонов клиентов 1
13.04.2023 МТТ и «Банки.ру» реализовали решение для защиты данных пользователей 1
31.01.2023 МТС хочет стать русским Twillio. Оператор запустил облачную телеком-платформу 1
18.10.2022 МТТ защитит номера телефонов продавцов сервиса «Ozon объявления» 1
21.07.2022 МТС купила российского «убийцу» Zoom 1
20.07.2022 МТС приобрела Webinar – экосистему сервисов видеокоммуникаций для бизнеса 1
30.06.2021 МТС купила телеком-оператора экс-министра связи 1
30.06.2021 МТС приобрела провайдера телеком- и ИТ-решений МТТ 1
11.08.2020 МТТ завершил сделку по продаже ивановского ШПД-оператора «МТТ Коннект» 1
11.02.2020 МТТ внедрил голосового помощника в свой контакт-центр 1
22.05.2018 МТТ сообщил об успешном переходе на новую бизнес-модель 1
07.09.2015 Облачная телеком-платформа Apico выходит в Европу 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14076 24
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 864 14
Ростелеком 10270 4
Voximplant - Фастком 27 3
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 103 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 481 2
ЛайфТелеком - Телфин 251 2
МегаФон 9812 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9177 2
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 131 1
RingCentral 15 1
МТС - Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 97 1
Интеркомтел 1 1
Flowwow - Флаувау 29 1
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 342 1
Питерская группа связистов 437 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
МТС - МТТ Старт Телеком 83 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 909 1
Zingaya 13 1
МТС - МТТ Инновации 9 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 173 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Промсвязь УЗ - Промсвязь Уфимский завод 19 1
Аккорд-Тел 32 1
8912 1
Almatel - Алмател - Алма Групп - Alma Group 16 1
Virgin Connect - Тривон Нетворкс 31 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1836 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1361 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1415 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1594 1
Salesforce 455 1
СИНХ - Таттелеком 219 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 267 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 867 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2082 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1623 5
ЦИАН - CIAN 160 2
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1254 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8074 2
Культурная служба - Пономиналу.ру 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 162 1
Ozon Fresh 26 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1386 1
Альтернатива Капитал 17 1
ПромСвязьКапитал 84 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МДТЗК - Московская дирекция театрально-концертных и спортивно-зрелищных касс - Ticketland.ru 47 1
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 291 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12764 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2249 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3231 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6418 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72515 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8888 16
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4605 14
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1170 12
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3314 11
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8332 10
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9307 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22879 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8436 9
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17024 8
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28874 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12181 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25489 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4864 7
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7531 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56751 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6821 7
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 320 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21893 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12919 6
Виртуальный номер - Виртуальный SMS-центр 122 5
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2628 5
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5527 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2388 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8832 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12213 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33736 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2818 4
CPaaS - Cloud Communication Platform-as-a-Service - коммуникационные платформы как сервис 33 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3733 4
Контактный центр - Callback - call back - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 305 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17624 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11339 4
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2778 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8636 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11251 4
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7549 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3155 4
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4247 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8055 3
МТС Exolve 109 19
FreePik 1393 4
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 636 4
МТС - МТТ VoiceBox - голосовой бот - конструктор голосовых роботов 56 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5786 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar Meetings 36 2
МТС Вебинар.ру - COMDI 29 2
МТС - МТТ Бизнес ВАТС - Виртуальная АТС - Unified Communications 32 2
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 44 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 1204 2
Drive Electro Moskva - электрогрузовик 12 1
Salesforce CRM Cloud 37 1
МТС - МТТ YouMagic Softphone 41 1
МТС Вебинар.ру - We.Study 14 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 305 1
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 358 1
МСН Телеком - MCN Софтфон 3 1
Meta Platforms - WhatsApp Business 22 1
Google Android 14623 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 613 1
Qsoft - amoCRM 126 1
Биккужин Рамиль 48 10
Галактионова Инесса 96 5
Васильев Евгений 127 2
Сажко Василий 25 1
Билялетдинов Марат 2 1
Альперн Александр 7 1
Василеьв Евгений 1 1
Невструев Сергей 8 1
Алдошин Олег 30 1
Грин Дмитрий 5 1
Амелина Наталия 1 1
Хачикян Кристина 2 1
Федулов Алексей 2 1
Дубосас Костас 32 1
Тадевосян Давид 1 1
Князева Арина 2 1
Плохотнов Степан 1 1
Рейман Леонид 1058 1
Иванов Сергей 396 1
Россия - РФ - Российская федерация 155834 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18470 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53346 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 320 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 100 1
Финляндия - Финляндская Республика 3657 1
Армения - Республика 2366 1
Ирландия - Республика 1023 1
Таджикистан - Республика 906 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2404 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1611 1
Европа 24606 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 509 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45521 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 213 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Липецк 476 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 547 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 312 1
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 333 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6877 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 8044 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1754 5
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1425 5
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1031 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11683 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51030 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6640 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6483 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7763 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2531 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5821 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5971 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14978 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8313 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6913 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10659 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3757 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10145 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5277 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25822 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 349 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6222 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54723 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11389 1
Blacklist - Чёрный список 665 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4901 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17329 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6043 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2682 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8500 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2934 1
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 678 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3194 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2152 1
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1317 1
Миграция населения - Миграционные службы 432 1
Спам звонки - Голосовой спам - Телефонный спам - Нежелательные звонки 117 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8887 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7304 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 86 1
