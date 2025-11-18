Telecom API — это инструменты, которые позволяют компаниям быстро интегрировать голосовые и текстовые коммуникации в свои ИТ-системы, обеспечивая единое управление всеми каналами связи, будь то звонки, SMS, мессенджеры, email, соцсети и т.д.