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Савкина Юлия


УПОМИНАНИЯ


31.07.2025 «МТС Exolve» помог компании «Магнит» наладить диалог с кандидатами на вакансии 1
18.04.2022 «Магнит» внедрил 3D-тур для сотрудников 1
02.04.2021 «Магнит» и «Корус консалтинг» выпустили первых студентов образовательной программы по моделированию в Llamasoft 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Савкина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:

LLamasoft 9 1
Корус Консалтинг ГК 1277 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 911 2
Магнит Косметик 39 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3174 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1188 1
LEED Standart - The Leadership in Energy & Environmental Design 23 1
Web3D контент 7 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Складские роботы - Automation of warehouse activities - Складская робототехника 476 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1454 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7031 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4711 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5507 1
LLamasoft Supply Chain Guru 7 1
Фабер Елена 3 1
Дей Марья 10 1
Семенов Александр 164 1
Красилов Дмитрий 18 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2097 2
Россия - РФ - Российская федерация 151498 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 330 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18089 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44664 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1642 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25140 2
Образование в России 2430 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4199 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 332 1
Экзамены 461 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 634 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 928 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14442 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30738 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7568 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374955, в очереди разбора - 747835.
Создано именных указателей - 179399.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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