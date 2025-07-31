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Савкина Юлия
УПОМИНАНИЯ
Савкина Юлия и организации, системы, технологии, персоны:
|LLamasoft 9 1
|Корус Консалтинг ГК 1277 1
|Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3174 1
|Фабер Елена 3 1
|Дей Марья 10 1
|Семенов Александр 164 1
|Красилов Дмитрий 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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